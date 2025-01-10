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Програмне забезпечення CRM - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни
Програмне забезпечення CRM, скорочення від customer relationship management, призначене для ефективного відстеження та управління відносинами з клієнтами. Він служить комплексною системою для запису та організації взаємодії між бізнесом, його потенційними клієнтами та наявними клієнтами. Це програмне забезпечення об’єднує важливі дані клієнтів, зокрема контактну інформацію, історію взаємодії та підсумки транзакцій, у централізований та актуальний запис. Програмне забезпечення CRM, яке в основному використовується у відділах продажів, діє як центральний центр для автоматизації продажів (SFA). Його можна бездоганно інтегрувати з різними іншими бізнес-додатками, такими як платформи електронної комерції, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення для обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CPQ. Ця інтеграція забезпечує синхронізований і покращений досвід клієнта протягом усього шляху клієнта. Деякі CRM-рішення пропонують широкий спектр інтегрованих функцій, пов’язаних із клієнтами, забезпечуючи комплексні функції, включаючи автоматизацію маркетингу, службу підтримки, інструменти електронної комерції, ERP, управління проектами або веб-сайтами. Цей комплексний підхід усуває потребу в додаткових рішеннях і є особливо вигідним для малого та середнього бізнесу. З іншого боку, автономні рішення CRM головним чином зосереджені на функціях, пов’язаних із продажами, наприклад, керування контактами, обліковим записом і конвеєром, без обширного маркетингу, служби підтримки чи інших функцій, не пов’язаних із продажами.
Запит на новий застосунок
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — це біла торгова та маркетингова платформа для цифрових агентств і консультантів. Функціональні можливості включають CRM зі SmartLists, електронну пошту, двостороннє SMS, консолідований SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, Power Dialer, конструктор форм, конструктор опитувань, конструктор воронки, конструктор веб-сайтів, Онлайн-планування, автоматизація робочого процесу, звітування, веб-перехоплення тощо! Облікові записи агентств включають необмежену кількість субрахунків (розташувань) для ваших клієнтів, які можна клонувати, щоб пришвидшити налаштування. Візьміть із собою власні облікові дані Twilio та SMTP, щоб активувати свій обліковий запис, даючи вам доступ до оптових тарифів на електронну пошту, телефонні дзвінки та SMS. Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, яким люблять користуватися команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає перевагу зручності використання. Під час використання Pipedrive ніщо не проходить через тріщини, дозволяючи вашій команді витрачати менше часу на подачу файлів і більше часу на продаж, завдяки програмному забезпеченню CRM, яке є гнучким і потужним.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
Podio
podio.com
Podio — це гнучка спеціальна база даних для співпраці, яка дає змогу прискорити та спростити вашу роботу. Універсальне рішення для підвищення продуктивності, оцифрування важливих процесів, оптимізації збору даних і автоматизації робочих процесів документів в одному безпечному інструменті. Podio може автоматизувати, вводити в експлуатацію та захищати важливі бізнес-процеси та процеси документування, що зменшує ручну роботу та підвищує ефективність. Змініть спосіб виконання роботи за допомогою різноманітних форм, потужного збору даних і автоматизованих робочих процесів клієнтів і документів, які ви налаштовуєте кількома простими клацаннями. Від ключових галузей, таких як креативні агентства, юридичні послуги, бухгалтерські фірми, нерухомість, будівництво/виробництво, до ключових відділів відділу — продажів, кадрів, маркетингу, права, фінансів. Здатність Podio об’єднувати різні команди та розрізнені процеси допомагає тисячам компаній оптимізувати всю свою діяльність в одному місці. Завдяки Podio надайте своїй команді єдиний інструмент для автоматизації своєчасних процесів, які об’єднано в одному інструменті. Від спрощення збору даних клієнтів до автоматизації взаємодії з клієнтами та угод, Podio спрощує основні види діяльності вашого бізнесу.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для підприємств будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається вашим командам. Підтримка | Продаж | ITSM | Хмарна АТС
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблені для малого, середнього та великого бізнесу з модулями для ERP, CRM, PSA та електронної комерції. Корпорація Oracle придбала NetSuite приблизно за 9,3 мільярда доларів США в листопаді 2016 року. Новоствореним бізнес-підрозділом Oracle Netsuite керує виконавчий віце-президент Еван Голдберг як Cloud ERP Oracle для малих і середніх підприємств.
Deskera
deskera.com
Deskera-це нагородна інтегрована платформа, яка дозволяє SMB швидше масштабуватись з меншою кількістю інструментів. Від магазинів зручностей до виробничих установок, сотні тисяч малих та середніх підприємств використовують Deskera для управління бухгалтерським обліком, запасами, оплатою праці, продажами та автоматизацією маркетингу.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Scoro
scoro.com
Scoro — це комплексне програмне забезпечення для керування роботою, спеціально розроблене для задоволення унікальних потреб компаній, що надають послуги, які втомилися мати справу з роз’єднаними системами, непередбачуваним робочим навантаженням і зменшенням прибутку. Завдяки своїм потужним функціям та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу Scoro прагне спростити й оптимізувати весь робочий процес агентств, консалтингових компаній та інших компаній, що надають професійні послуги, надаючи їм уніфіковану платформу для керування всіма аспектами їхніх операцій, від котирування до готівки. Консолідуючи основні функції, такі як управління проектами, відлік часу, співпраця, виставлення рахунків і звітність, в одному рішенні Scoro усуває клопоти, пов’язані з перемиканням між різними інструментами, і забезпечує узгодженість робочого процесу. Це дозволяє компаніям краще контролювати свої проекти, ефективно розподіляти ресурси та відстежувати прогрес у режимі реального часу, тим самим підвищуючи продуктивність і забезпечуючи своєчасну реалізацію проекту. Статистика та аналітика Scoro, що базуються на даних, дають можливість компаніям приймати обґрунтовані рішення, визначати сфери для покращення та сприяти загальному зростанню та прибутковості. У світі, де сфери послуг стикаються зі зростаючою складністю та конкуренцією, Scoro є надійним союзником, пропонуючи цілісне рішення для оптимізації операцій, підвищення прибутковості та досягнення довгострокового успіху.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнтів і розвивати свій бізнес у 5 і більше разів. EngageBay пропонує низку функцій, зокрема: - Просту та потужну систему CRM "все в одному" - Просте у використанні програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Маркетинг електронною поштою - Безкоштовне програмне забезпечення для чату в режимі реального часу - Потужне програмне забезпечення служби підтримки - Послідовності електронних листів - Цільові сторінки - Веб-форми для збору потенційних клієнтів в Інтернеті - 360-градусний огляд клієнтів у відділах маркетингу, продажів і підтримки - Програмне забезпечення для планування зустрічей - Програмне забезпечення для керування контактами - Безкоштовне програмне забезпечення CRM та багато іншого.
Ringy
ringy.com
CRM побудовано на найголовнішому – спілкуванні! Розмови стимулюють продажі. Ringy обробляє їх за вас. Перетворіть дзвінки на клієнтів за допомогою автоматизованої команди продажів у вашій задній кишені. Ringy — це повноцінна система CRM, розроблена для підтримки вашої команди, підвищення продуктивності та подолання розриву між підтримкою лідерів і закриттям угод. Завдяки Ringy компанії, що розвиваються, отримують найсучасніші функції CRM за конкурентоспроможною ціною.
Snov.io
snov.io
Snov.io — це все, що потрібно для розвитку вашого бізнесу! Завдяки відзначеним нагородами інструментам для створення потенційних клієнтів, перевірки електронної пошти, автоматизованого зв’язку з електронною поштою, розігріву електронної пошти та керування клієнтами ви можете автоматизувати та прискорити продажі в масштабі.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Zendesk Sell
zendesk.com
Важко досягти цільового доходу, забезпечуючи чудову взаємодію з клієнтами. Zendesk Sell робить це легко. Zendesk Sell — це сучасна CRM-система продажів, яка допоможе вам пришвидшити дохід. Її можна швидко налаштувати, інтуїтивно зрозумілу та легку в захопленні. Завдяки інструментам продуктивності, розширеній аналітиці та повному огляду клієнтів від продажів до обслуговування, Sell надає все, що потрібно вашій команді продажів, в одному централізованому інструменті. Zendesk Sell є частиною портфоліо продуктів Zendesk, призначених для покращення взаємодії з клієнтами. Zendesk обслуговує понад 160 000 клієнтів у багатьох галузях більш ніж 30 мовами. Штаб-квартира Zendesk розташована в Сан-Франциско, а офіси є по всьому світу.
TeamWave
teamwave.com
TeamWave — найкраще програмне забезпечення CRM для малого бізнесу, управління проектами та HRMS. Кращий спосіб керувати своїми проектами, командою та продажами.
ConnectWise Home
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
SaleSmartly
salesmartly.com
Багатоканальна платформа спілкування з клієнтами, яка об’єднує живий чат, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, електронну пошту, WeChat. Усі функції, які допоможуть вам надавати швидшу та кращу підтримку: * Централізуйте всі ваші багатоканальні повідомлення в одному місці - плавно займайтеся продажами, маркетингом або обслуговуванням через Live Chat, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, Email, WeChat тощо, забезпечуючи єдину взаємодію з клієнтами. * Повна підтримка клієнтів за секунди, а не за години. Скоротіть час відповіді та підвищте ефективність, усунувши повторювані завдання за допомогою нашої вбудованої автоматизації. Працюйте розумніше, а не більше, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу. * Спільний чат дозволяє командам ефективно співпрацювати, дотримуючись дисципліни та планування. Об’єднайте всі канали обміну повідомленнями в один сервер і ефективно співпрацюйте між командами за допомогою автоматичного розподілу чатів і внутрішнього розподілу сеансів. * Ефективно та зручно сегментуйте, відстежуйте та аналізуйте своїх клієнтів в одному місці - створюйте бази даних контактів, отримуйте доступ до повної історії активності контактів, історії перегляду та синхронізуйте свої дані з вашою інформаційною системою. * Відстеження ключових показників і тенденцій. Багатовимірні візуальні показники чітко показують зв’язки між типами запитів, каналами, клієнтами, продуктами, продажами тощо. Зробіть дані легкими для вимірювання та обміну, щоб допомогти вам розробити бізнес-плани. * Розмовляйте мовою клієнта, навіть якщо це не ваша рідна мова. Наші переклади в реальному часі дозволяють вам впевнено спілкуватися зі своїми клієнтами та виходити на міжнародні ринки.
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отримайте професійно виглядаючий каталог послуг, де ваші клієнти можуть легко зробити покупку. Це просте та елегантне рішення, яке замість інформаційної панелі пропонує чат як центр операцій, де кожен запит нового клієнта створює потік розмови. Тут ви надсилаєте пропозиції, рахунки-фактури, платежі та повідомлення. Забудьте про перемикання між вкладками чи програмами й робіть усе в одному місці. Zendo можна зробити власним за допомогою різноманітних варіантів білої мітки, від спеціального домену до фірмових кольорів і навіть власного персоналізованого чат-бота! Зберіть свою команду та зробіть свій бізнес процвітаючим за допомогою цього простого та інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення.
Markate
markate.com
Markate.com: потужні інструменти CRM, керування робочими місцями та автоматизації маркетингу для постачальників домашніх послуг Додаток Markate ідеально підходить для будь-якого сервісного бізнесу, який шукає доступне, готове до мобільних пристроїв, просте у використанні рішення для наскрізного керування. Дізнайтеся, як Markate допомагає вашому бізнесу. * Ваш бізнес, ваш шлях із Markate Markate співпрацює з вами, працюючи разом для досягнення ваших бізнес-цілей. * Оптимізуйте свої операції для підвищення ефективності Створено для скорочення паперової роботи, автоматизації процесів і звільнення вашого часу. * Доступні гнучкі рішення відповідно до ваших потреб Створено для розширення можливостей малого бізнесу, допомагаючи їм працювати ефективніше, мінімізуючи витрати. * Максимізуйте час, ресурси та прибуток Він тут, щоб спростити ваші операції, щоб ви могли зосередитися на тому, що дійсно рухає ваш бізнес вперед. * Зберігайте клієнтів на все життя Оснащений маркетинговими інструментами, призначеними для збільшення утримання клієнтів, що є ключовим аспектом вашого успішного бізнесу.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох каналах продажів 3. Призначайте потрібних потенційних клієнтів потрібним керівникам продажів і відстежуйте їхню діяльність 4. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами через електронну пошту та WhatsApp 5. Отримуйте детальну інформацію про продавців звітування та потенціал майбутнього доходу 6. Надсилайте пропозиції, рахунки-фактури, замовлення на продаж кількома клацаннями миші 7. І багато іншого для спрощення робочого процесу продажів...
AllClients
allclients.com
Система керування клієнтами та автоматизації маркетингу №1 для дуже малого бізнесу. Призначений для дуже малого бізнесу. Легко керуйте своїми контактами, надсилайте електронні листи та переведіть свій маркетинг на автопілот.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — це перша й найкраща пропозиція, яка ДОПОМАГАЄ БРЕНДАМ краще монетизувати своїх творців за допомогою вітрин Influencer Storefronts на УМОВАХ БРЕНДУ. LoudCrowd пропонує найкращі бренди в електронній комерції (Gymshark, boohoo тощо), рішення для авторської комерції, щоб фактично конкурувати з вибуховими сторонніми гравцями, такими як TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts тощо. Клієнти LoudCrowd не тільки повертають життєво важливий дохід від сторонніх гравців, але й бачать різко збільшені коефіцієнти конверсії між творцями та партнерами (CVR) і середню вартість замовлень (AOV), а також значно нижчі витрати на залучення клієнтів (CPA). LoudCrowd’s Influencer Storefronts працює, дозволяючи бренду надати будь-якому автору персоналізовану сторінку з білою міткою. Творці можуть створювати набори продуктів своїми руками, інтегрувати вміст із Instagram і TikTok і отримувати комісійні від продажів, які вони стимулюють. Персоналізовані цільові сторінки створюються автоматично, без будь-яких ресурсів розробки бренду. LoudCrowd's Influencer Storefronts представляє майбутнє для афілійованого маркетингу творців, яке працює на користь бренду.
vcita
vcita.com
vcita дозволяє вам зосередитися на розвитку свого бізнесу, залишатися організованим і забезпечувати винятковий досвід роботи з клієнтами завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі керування. Автоматизуйте трудомісткі адміністративні завдання, такі як збирання платежів і виставлення рахунків, планування, нагадування клієнтам і керування ними. Відстежуйте свою взаємодію з клієнтами, ведучи нотатки та переглядаючи історію платежів клієнтів на зручній інформаційній панелі.
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з Thryv, щоб перевершити очікування клієнтів і зміцнити свою присутність в Інтернеті за допомогою єдиного входу. Thryv включає нашу найкращу в своєму класі підтримку, доступну в будь-який час, 24/7, з експертами, які розуміють цілі та унікальні потреби власників малого бізнесу. Ручки Thryv: * Спілкування з клієнтами * Оцінки, виставлення рахунків і платежі * Планування зустрічей * Управління репутацією * Керування соціальними медіа та багато іншого! Thryv автоматизує завдання та ставить клієнтів у центр вашого бізнесу за допомогою одного простого у використанні програмного забезпечення, яке полегшує охоплення більшої кількості клієнтів, залишається організованим, швидше отримує гроші та автоматично створює відгуки. Thryv дозволяє клієнтам легко: * Знайдіть себе в Інтернеті за допомогою рейтингів і оглядів, присутності в соціальних мережах і точних результатів пошуку. * Взаємодійте легко та миттєво, отримуйте нагадування, надсилайте текстові та електронні листи та плануйте зустрічі. * Платіть вам без зусиль, миттєво отримуйте квитанції, знайте, що це безпечно та надійно, і вибирайте, як платити. * Залишайтеся на зв’язку з автоматичними повідомленнями, які просять їх повернутися, залишайтеся на зв’язку та запитуйте відгуки. Відзначене нагородами програмне забезпечення Thryv допомагає понад 45 000 компаній у США, Канаді та Австралії змінити спосіб ведення бізнесу та управління своїми клієнтами.
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com-єдина платформа з найкращими в класі клієнтських операцій у поєднанні з простим у користуванні управління проектами, яке люблять команди. Поставити роботу в часі та на бюджет, усуньте хаос клієнта та розумійте прибутковість, все на одній платформі. Штаб -квартира в Корку, Ірландія та заснована командою, яка раніше керувала агентством, Team Work.com має понад 20 000 клієнтів у всьому світі з глобальною командою з понад 350 працівників.
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader усуває щоденні клопоти щодо ведення бізнесу. Наше програмне забезпечення для керування роботою дозволяє продавати, виставляти рахунки та організовувати роботу в одному місці. Централізувавши всю цю інформацію, ви зупиняєте хаос інформації, розповсюдженої по різних папках вхідних повідомлень, аркушах Excel та інструментах. Ви отримуєте ідеальний огляд поточних можливостей продажу, проектів і платежів, а також глибоке уявлення про те, як насправді працює ваш бізнес. Понад 60 000 людей щодня контролюють свою роботу за допомогою наших рішень для управління роботою. Від ІТ-агентств і цифрових маркетологів до сантехніків і будівельних компаній. Готові до більшого бізнесу та менше клопоту?
Striven
striven.com
Ваш бізнес у найкращому вигляді. Striven — це комплексне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке містить усе необхідне для збільшення прибутку, ефективної роботи та покращення операцій. Striven — це комплексне програмне рішення — ми об’єднали всі основні функції, необхідні для бухгалтерського обліку, продажів, проектів, управління та звітності, в одну просту систему. Спростіть, уніфікуйте, процвітайте. Завдяки Striven вам більше ніколи не знадобляться окремі та непов’язані програми. Нарешті, ви можете керувати своїм бізнесом з будь-якого місця та на будь-якому пристрої.
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти управління проектами, інформаційні панелі, CRM та багато іншого.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе у вашому Gmail та інших програмах Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, розвивати відносини з клієнтами, контролювати прогрес продажів і укладати більше угод. Підприємства ростуть у 5 разів із NetHunt CRM, перегляньте історії клієнтів - https://nethunt.com/case-studies
Copper
prosperworks.com
Якщо вам потрібне програмне забезпечення CRM, яке працює з G Suite, вам знадобиться Copper. Спробуйте й подивіться, як ми можемо допомогти вашому бізнесу побудувати міцніші відносини з клієнтами.
Canopy
canopytax.com
Розблокуйте свою бухгалтерську фірму та керуйте своєю командою, клієнтами та завданнями з єдиного центрального центру. Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, розроблене для податкових, бухгалтерських і бухгалтерських фірм. Надсилання пропозицій, прийом платежів і все між ними - без додаткових логінів, надмірних кліків або стресу. Пакет Practice Management Suite створений відповідно до потреб вашої фірми та пропонує все необхідне для роботи сучасної бухгалтерської фірми, включаючи керування клієнтами, час і виставлення рахунків, керування документами, податкові рішення (це лише деякі з них), а також робочі процеси й автоматизацію, щоб полегшити все це. . Розблокуйте ефективність. Розблокуйте значущі відносини з клієнтами. Розблокуйте легко завантажувані документи, автоматизацію, швидші платежі та навіть ШІ. З Canopy ви можете розблокувати фірму, яку завжди хотіли. Спробуйте Canopy безкоштовно протягом 15 днів або поговоріть з керівником облікового запису, щоб отримати індивідуальну демонстрацію.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — це повнофункціональна система CRM, яка допомагає вашій команді організуватися, отримати видимість у повсякденній роботі та виконувати більше за допомогою потужної, простої у використанні платформи продажів, яка дійсно сподобається вашій команді продажів. Працюйте розумніше та швидше завдяки миттєвій видимості, що дає змогу командам продажів робити більше з меншими витратами. Зберігаючи всі інструменти в одному зручному місці, прискорюйте тривалість циклу, укладайте більше угод, заощаджуйте час, покращуйте бізнес-процеси та гарантуйте, що ніщо не пропаде. Розвивайте свій бізнес за допомогою електронних таблиць і електронної пошти та вигравайте робочі дні за допомогою FreeAgent CRM.
Indy
weareindy.com
Знаходьте потенційних клієнтів, пишіть пропозиції, плануйте проекти, відстежуйте роботу, спілкуйтеся з клієнтами та надсилайте рахунки за допомогою комплексного програмного забезпечення Indy CRM для фрілансерів. Спробуйте безкоштовно!
Bloom
bloom.io
Bloom — це бізнес-робочий простір для незалежних власників бізнесу, фрілансерів і професіоналів сфери послуг. Він поєднує всі точки дотику клієнтів у професійному досвіді, включаючи цифрові форми, пропозиції, контракти, рахунки-фактури, цифрові платежі, спілкування, планування та навіть портал для клієнтів. Bloom — це повний набір бізнес-інструментів для сучасних творчих людей, фрілансерів і малого бізнесу.
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна інтрамережа, керування завданнями та проектами, обмін та зберігання файлів у реальному часі, засоби зв’язку та організація. Основи HR та AI вбудовані в структуру Бітрікс24. Бітрікс24 – це ініціатива компанії Бітрікс, Інк., запущена як хмарний сервіс у квітні 2012 року. Зараз він доступний у хмарі та локально. У 2024 році наша компанія налічує понад 12 мільйонів організацій. Бітрікс24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від невеликих організацій до компаній зі списку Fortune 500.
Accelo
accelo.com
Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси тощо, незалежно від того, де ви перебуваєте. З наголосом на часі та грошах платформа керування роботою клієнтів дає вам цілісне уявлення про ваші найновіші бізнес-дані та фінансові результати. Маючи спілкування з клієнтами, діяльність і роботу, централізовані на одній платформі, ви завжди знаєте, де що знаходиться, без потреби запитувати оновлення статусу. Accelo спрощує робочі процеси та підвищує ефективність у бізнесі та командах, щоб покращити видимість і координацію, допомагаючи керівникам керувати бізнесом, а професіоналам зосереджуватися на найважливішій роботі. Завдяки потужній автоматизації менеджери можуть з легкістю виконувати проекти вчасно та в рамках бюджету. Сучасна та безпечна аналітика Accelo дає лідерам впевненість у прийнятті розумних рішень, забезпечуючи зростання та процвітання бізнесу.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram — це універсальний хмарний інструмент, який допомагає бізнес-командам співпрацювати, керувати завданнями, стосунками з клієнтами та продажами. Завдяки миттєвому розгортанню, надзвичайно простому у використанні інтерфейсу, веб-додаткам, програмам для Android та iOS, відсутності адміністрування та розумним ціноутворенням, це ідеальний бізнес-інструмент для компаній будь-якого розміру.
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM — це програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу, яке забезпечує функціональність телефонії та єдине CRM на ринку, яке надає телефонну систему віртуальної АТС як стандартний модуль для всіх нових клієнтів.
Venntive
venntive.com
Venntive пропонує інтегровану платформу маркетингу, продажів і успіху клієнтів.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимізує CRM і маркетингові інструменти, щоб створити одну потужну платформу, яка допоможе вам розвивати свій бізнес. Як платформа автоматизації маркетингу з Beetle Eye ви можете: * Автоматизуйте маркетингові кампанії електронною поштою * Створюйте персоналізовані шаблони електронної пошти * Спліт-тестування A/B * Розміщуйте ресурси кампанії * Керуйте підписками на електронну пошту * Робіть, розгортайте та аналізуйте опитування * Відстежуйте залучення клієнтів Деякі з функцій Beetle Eye CRM: * Сукупні джерела потенційних клієнтів * Керуйте потенційними клієнтами та кваліфікуйте їх * Створення списків потенційних клієнтів і сегментів 8 Надсилайте ініційовані відповіді продавців * Запис розширених даних потенційних клієнтів * Використовуйте спеціальне моделювання даних
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix є провідним глобальним постачальником уніфікованої платформи для повного досвіду з низьким кодом, розробленої для революції в тому, як бізнес автоматизує та оптимізує взаємодію клієнтів і співробітників. Платформа CloudOffix, заснована на свободі налаштування та потужності автоматизації, дозволяє організаціям оцифровувати робочі процеси, покращувати досвід і підвищувати ефективність комерційних і операційних команд. В основі CloudOffix лежить наш конструктор програм із низьким кодом у поєднанні з комплексними програмами Customer Experience (CX) і Employee Experience (EX). Ці інструменти дають змогу нашим клієнтам легко створювати спеціальні програми, використовуючи цілу низку готових до використання шаблонів і конекторів. Це покращує співпрацю та автоматизацію, дозволяючи підприємствам швидко адаптуватися до змін ринку та ефективно масштабувати операції. Прагнення CloudOffix до справжньої турботи визначає наш підхід, віддаючи перевагу щирим стосункам над бізнесом. CloudOffix взаємодіє з клієнтами та партнерами прозоро, вислуховуючи та коригуючи, щоб забезпечити індивідуальну цінність, яка поважає унікальність кожної організації. CloudOffix — це не просто постачальник технологій, а й партнер в інноваціях. Завдяки комплексній платформі CloudOffix компанії по всьому світу можуть керувати продажами, маркетингом, кадрами, CRM, управлінням проектами, електронною комерцією, співпрацею, виставленням рахунків і службою підтримки за допомогою єдиного інтегрованого рішення. Це усуває потребу в кількох розрізнених системах, значно знижуючи витрати та підвищуючи продуктивність. CloudOffix, якому довіряють у всьому світі, прагне до успіху клієнтів, про що свідчать міцні, стійкі стосунки, які ми налагоджуємо. Надійна мережа партнерів CloudOffix і глобальна присутність дозволяють нам надавати локалізовані рішення з універсальною привабливістю, гарантуючи, що кожен клієнт отримує спеціальну підтримку та ресурси, необхідні для досягнення успіху. Завдяки CloudOffix компанії отримують гнучкість, інструменти та свободу досягати більшого з меншими витратами, покращуючи загальне управління досвідом і забезпечуючи операційну досконалість.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — це програмне забезпечення для керування онлайн, створене для VSE/SME. Економте час за допомогою простого у використанні рішення для управління, яке відповідає всім вашим потребам: виставлення рахунків, управління продажами, бухгалтерський облік, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління проектами, управління запасами.
Insale CRM
insale.io
Простий, розумний і легкий Sales CRM для вашої команди. Управління процесами продажів стає чудовим досвідом, що змушує вашу команду продажів закохуватися в процес.
Quiverflow
quiverflow.com
Все, що вам потрібно, все в одному місці Розвивайте свій бізнес за допомогою наших надійних інструментів CRM, автоматизації робочого процесу та маркетингових інструментів електронною поштою та SMS, щоб перетворити більше потенційних клієнтів на клієнтів.
Simply C2
simplyc2.com
Simply C2 — це платформа на основі додатків, яка дозволяє за десять хвилин налаштувати портал обслуговування клієнтів і сервісну CRM, налаштовану відповідно до ваших потреб. Він працює для всіх типів продуктів — у місцях розташування клієнтів або у вашому сервісному центрі Simply C2 об’єднує клієнтів і постачальників послуг на одній платформі. * Автоматичне підтвердження скарг Увімкніть Simply C2 для своїх клієнтів і переконайтеся, що всі скарги реєструються та надсилаються автоматичні підтвердження. * Двосторонній чат і оновлення ремонту Ваші клієнти отримують повідомлення обраною мовою. Італійська, сингальська або бенгальська. Ви можете продовжувати надсилати повідомлення англійською. * Оновлення статусу, оцінки, схвалення Ваш клієнт отримуватиме оновлення про етапи ремонту, детальну оцінку та можливість оплати.
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — це надійне та настроюване рішення для подій будь-якого масштабу, включаючи живі, гібридні та віртуальні 3D/2D. Це орієнтована на спонсорів платформа з понад 150 функціями та налаштуваннями, створена для автоматизації подій. Наша платформа спрощує керування на кожному кроці, від етапу перед подією до етапу після події, і автоматизує весь процес, заощаджуючи витрати та час адміністратора майже на 50%. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти залученню, перш за все, досягаючи кращих бізнес-результатів для вас. EventTitans — це комплексна платформа для керування подіями, яка спрощує всі важливі функції від продажу квитків, спрощеного процесу самостійної реєстрації відвідувачів/спонсорів/доповідачів, гейміфікації, реєстрації/заходу гостей і залучення відвідувачів до запису важливих даних у реальному часі аналітика подій. Наша вбудована CRM допомагає імпортувати або експортувати контакти, відстежувати замовлення, масово надсилати електронні листи, записувати опитування та багато іншого. Взаємодія з вашим глибоко брендованим досвідом у поєднанні з нашою проактивною та постійною командою успіху клієнтів гарантує, що кожна подія, що виконується на нашій платформі, завжди буде ідеальною. Запитайте нас про розробку спеціальної інформаційної панелі подій і налаштування функцій, які можуть допомогти оптимізувати ваші процеси, підвищити залучення відвідувачів і підвищити загальний успіх ваших подій. Наша команда готова допомогти вам створити індивідуальне рішення, яке відповідатиме вашим потребам і максимізує потенціал вашої події.
Leadsales
leadsales.io
CRM для WhatsApp, Facebook та Instagram Централізуйте свої чати в стовпцях, автоматично призначайте їх своїм відділам продажів і обслуговування клієнтів