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Програмне забезпечення CRM - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Програмне забезпечення CRM, скорочення від customer relationship management, призначене для ефективного відстеження та управління відносинами з клієнтами. Він служить комплексною системою для запису та організації взаємодії між бізнесом, його потенційними клієнтами та наявними клієнтами. Це програмне забезпечення об’єднує важливі дані клієнтів, зокрема контактну інформацію, історію взаємодії та підсумки транзакцій, у централізований та актуальний запис. Програмне забезпечення CRM, яке в основному використовується у відділах продажів, діє як центральний центр для автоматизації продажів (SFA). Його можна бездоганно інтегрувати з різними іншими бізнес-додатками, такими як платформи електронної комерції, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення для обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CPQ. Ця інтеграція забезпечує синхронізований і покращений досвід клієнта протягом усього шляху клієнта. Деякі CRM-рішення пропонують широкий спектр інтегрованих функцій, пов’язаних із клієнтами, забезпечуючи комплексні функції, включаючи автоматизацію маркетингу, службу підтримки, інструменти електронної комерції, ERP, управління проектами або веб-сайтами. Цей комплексний підхід усуває потребу в додаткових рішеннях і є особливо вигідним для малого та середнього бізнесу. З іншого боку, автономні рішення CRM головним чином зосереджені на функціях, пов’язаних із продажами, наприклад, керування контактами, обліковим записом і конвеєром, без обширного маркетингу, служби підтримки чи інших функцій, не пов’язаних із продажами.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — це біла торгова та маркетингова платформа для цифрових агентств і консультантів. Функціональні можливості включають CRM зі SmartLists, електронну пошту, двостороннє SMS, консолідований SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, Power Dialer, конструктор форм, конструктор опитувань, конструктор воронки, конструктор веб-сайтів, Онлайн-планування, автоматизація робочого процесу, звітування, веб-перехоплення тощо! Облікові записи агентств включають необмежену кількість субрахунків (розташувань) для ваших клієнтів, які можна клонувати, щоб пришвидшити налаштування. Візьміть із собою власні облікові дані Twilio та SMTP, щоб активувати свій обліковий запис, даючи вам доступ до оптових тарифів на електронну пошту, телефонні дзвінки та SMS. Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, яким люблять користуватися команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає перевагу зручності використання. Під час використання Pipedrive ніщо не проходить через тріщини, дозволяючи вашій команді витрачати менше часу на подачу файлів і більше часу на продаж, завдяки програмному забезпеченню CRM, яке є гнучким і потужним.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна інтрамережа, керування завданнями та проектами, обмін та зберігання файлів у реальному часі, засоби зв’язку та організація. Основи HR та AI вбудовані в структуру Бітрікс24. Бітрікс24 – це ініціатива компанії Бітрікс, Інк., запущена як хмарний сервіс у квітні 2012 року. Зараз він доступний у хмарі та локально. У 2024 році наша компанія налічує понад 12 мільйонів організацій. Бітрікс24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від невеликих організацій до компаній зі списку Fortune 500.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблені для малого, середнього та великого бізнесу з модулями для ERP, CRM, PSA та електронної комерції. Корпорація Oracle придбала NetSuite приблизно за 9,3 мільярда доларів США в листопаді 2016 року. Новоствореним бізнес-підрозділом Oracle Netsuite керує виконавчий віце-президент Еван Голдберг як Cloud ERP Oracle для малих і середніх підприємств.
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com-єдина платформа з найкращими в класі клієнтських операцій у поєднанні з простим у користуванні управління проектами, яке люблять команди. Поставити роботу в часі та на бюджет, усуньте хаос клієнта та розумійте прибутковість, все на одній платформі. Штаб -квартира в Корку, Ірландія та заснована командою, яка раніше керувала агентством, Team Work.com має понад 20 000 клієнтів у всьому світі з глобальною командою з понад 350 працівників.
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти управління проектами, інформаційні панелі, CRM та багато іншого.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Podio
podio.com
Podio — це гнучка спеціальна база даних для співпраці, яка дає змогу прискорити та спростити вашу роботу. Універсальне рішення для підвищення продуктивності, оцифрування важливих процесів, оптимізації збору даних і автоматизації робочих процесів документів в одному безпечному інструменті. Podio може автоматизувати, вводити в експлуатацію та захищати важливі бізнес-процеси та процеси документування, що зменшує ручну роботу та підвищує ефективність. Змініть спосіб виконання роботи за допомогою різноманітних форм, потужного збору даних і автоматизованих робочих процесів клієнтів і документів, які ви налаштовуєте кількома простими клацаннями. Від ключових галузей, таких як креативні агентства, юридичні послуги, бухгалтерські фірми, нерухомість, будівництво/виробництво, до ключових відділів відділу — продажів, кадрів, маркетингу, права, фінансів. Здатність Podio об’єднувати різні команди та розрізнені процеси допомагає тисячам компаній оптимізувати всю свою діяльність в одному місці. Завдяки Podio надайте своїй команді єдиний інструмент для автоматизації своєчасних процесів, які об’єднано в одному інструменті. Від спрощення збору даних клієнтів до автоматизації взаємодії з клієнтами та угод, Podio спрощує основні види діяльності вашого бізнесу.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader усуває щоденні клопоти щодо ведення бізнесу. Наше програмне забезпечення для керування роботою дозволяє продавати, виставляти рахунки та організовувати роботу в одному місці. Централізувавши всю цю інформацію, ви зупиняєте хаос інформації, розповсюдженої по різних папках вхідних повідомлень, аркушах Excel та інструментах. Ви отримуєте ідеальний огляд поточних можливостей продажу, проектів і платежів, а також глибоке уявлення про те, як насправді працює ваш бізнес. Понад 60 000 людей щодня контролюють свою роботу за допомогою наших рішень для управління роботою. Від ІТ-агентств і цифрових маркетологів до сантехніків і будівельних компаній. Готові до більшого бізнесу та менше клопоту?
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Deskera
deskera.com
Deskera-це нагородна інтегрована платформа, яка дозволяє SMB швидше масштабуватись з меншою кількістю інструментів. Від магазинів зручностей до виробничих установок, сотні тисяч малих та середніх підприємств використовують Deskera для управління бухгалтерським обліком, запасами, оплатою праці, продажами та автоматизацією маркетингу.
SuiteDash
suitedash.com
Більше ніж просто програмне забезпечення клієнтського порталу, SuiteDash — це повністю інтегрована хмарна платформа, яка повністю задовольнить потреби більшості малих і середніх підприємств у програмному забезпеченні. На жаль, багато власників бізнесу неймовірно розчаровані програмним забезпеченням, оскільки вони витратили занадто багато часу та грошей, намагаючись вивчити кілька систем, а потім змусити ці декілька систем працювати разом. SuiteDash вирішує цю проблему, поєднуючи найбільш часто використовувані бізнес-інструменти в один.
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite — це хмарне програмне забезпечення для керування бізнесом, орієнтоване на простоту, функціональність і налаштування. Повний контроль над своїми покупками, продажами, запасами, фінансами та витратами. Керуйте всіма повсякденними справами в одному місці. Ідеально підходить для всіх видів бізнесу та роздрібної торгівлі.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для підприємств будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається вашим командам. Підтримка | Продаж | ITSM | Хмарна АТС
Attio
attio.com
Attio – CRM майбутнього. Керований даними, повністю настроюваний та інтуїтивно зрозумілий для співпраці, Attio забезпечує керування взаємовідносинами з клієнтами, яке рухає голку для вашого бізнесу. Компанії будь-якого розміру — від сучасних стартапів, що швидко розвиваються, до найбільших у світі підприємств — використовують Attio для створення своєї CRM саме так, як вони хочуть.
ConnectWise Home
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнтів і розвивати свій бізнес у 5 і більше разів. EngageBay пропонує низку функцій, зокрема: - Просту та потужну систему CRM "все в одному" - Просте у використанні програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Маркетинг електронною поштою - Безкоштовне програмне забезпечення для чату в режимі реального часу - Потужне програмне забезпечення служби підтримки - Послідовності електронних листів - Цільові сторінки - Веб-форми для збору потенційних клієнтів в Інтернеті - 360-градусний огляд клієнтів у відділах маркетингу, продажів і підтримки - Програмне забезпечення для планування зустрічей - Програмне забезпечення для керування контактами - Безкоштовне програмне забезпечення CRM та багато іншого.
Copper
prosperworks.com
Якщо вам потрібне програмне забезпечення CRM, яке працює з G Suite, вам знадобиться Copper. Спробуйте й подивіться, як ми можемо допомогти вашому бізнесу побудувати міцніші відносини з клієнтами.
Capsule
capsulecrm.com
Проста, але потужна CRM. Приєднуйтеся до понад 10 000 глобальних компаній і знайдіть простий спосіб керувати контактами, продажами та налагоджувати тривалі стосунки.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Bloom
bloom.io
Bloom — це бізнес-робочий простір для незалежних власників бізнесу, фрілансерів і професіоналів сфери послуг. Він поєднує всі точки дотику клієнтів у професійному досвіді, включаючи цифрові форми, пропозиції, контракти, рахунки-фактури, цифрові платежі, спілкування, планування та навіть портал для клієнтів. Bloom — це повний набір бізнес-інструментів для сучасних творчих людей, фрілансерів і малого бізнесу.
Accelo
accelo.com
Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси тощо, незалежно від того, де ви перебуваєте. З наголосом на часі та грошах платформа керування роботою клієнтів дає вам цілісне уявлення про ваші найновіші бізнес-дані та фінансові результати. Маючи спілкування з клієнтами, діяльність і роботу, централізовані на одній платформі, ви завжди знаєте, де що знаходиться, без потреби запитувати оновлення статусу. Accelo спрощує робочі процеси та підвищує ефективність у бізнесі та командах, щоб покращити видимість і координацію, допомагаючи керівникам керувати бізнесом, а професіоналам зосереджуватися на найважливішій роботі. Завдяки потужній автоматизації менеджери можуть з легкістю виконувати проекти вчасно та в рамках бюджету. Сучасна та безпечна аналітика Accelo дає лідерам впевненість у прийнятті розумних рішень, забезпечуючи зростання та процвітання бізнесу.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
Insightly
insightly.com
Insightly — це сучасна, доступна CRM, яку люблять команди. Він простий у використанні, простий у налаштуванні та масштабується з компаніями в міру їхнього росту, вирішуючи типові проблеми, які не можуть застарілі CRM. Insightly допомагає командам будувати та змінювати канал продажів, підвищувати продуктивність і будувати довготривалі відносини з клієнтами. Централізуйте та керуйте всіма даними про клієнтів, продажами та бізнесом — потенційними клієнтами, контактами, електронними листами, подіями, цінами, проектами, завданнями, можливостями та бізнес-звітами — в одній зручній, гнучкій і безпечній CRM, яка масштабується відповідно до вашого бізнесу. . Підвищуйте ефективність продажів і прозорість за допомогою можливостей Insightly для корпоративних продуктів, прайсбуків і котирувань (PPQ). Швидко шукайте, відстежуйте та керуйте мільйонами різних продуктів і послуг прямо на платформі Insightly. Пов’язуйте продукти та послуги з індивідуальними можливостями, усуваючи людські помилки, вузькі місця та невідповідності. За допомогою PPQ від Insightly ваші команди на місцях можуть генерувати власні пропозиції, контракти та пропозиції щодо своїх можливостей лише кількома клацаннями миші. Насолоджуйтесь повним контролем і видимістю того, що ви продаєте, кому, коли та за якою ціною. Використовуйте користувацькі об’єкти та програми Insightly, щоб адаптувати робочі процеси та процеси до ваших унікальних бізнес-потреб і вподобань, забезпечуючи високе впровадження та задоволення. Використовуйте AppConnect для інтеграції Insightly з понад 500 популярними програмами. Власні інтеграції CRM Insightly включають: Gmail Google Workspace & Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads Та багато іншого... Керуйте всім на ходу за допомогою відзначених нагородами мобільних програм для Android та iOS. Скануйте візитні картки та завантажуйте всю інформацію одним клацанням миші, оновлюйте проекти та записи в режимі реального часу, а також дозволяйте вашій команді на місцях створювати та оновлювати можливості прямо в місці розташування клієнта. Потужний у будь-якій галузі клієнти Insightly CRM можуть додавати супутні продукти для автоматизації маркетингу, обслуговування клієнтів та інтеграції на одній платформі.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
Тисячі малих підприємств використовують Less Annoying CRM, щоб керувати контактами, відстежувати потенційних клієнтів і бути в курсі подальших дій. Безкоштовне обслуговування клієнтів спрощує налаштування.
Planfix
planfix.com
Платформа Planfix дозволяє організаціям керувати всім своїм бізнесом онлайн. Незалежно від розміру компанії та галузі, у Planfix є що запропонувати як чудовий інструмент управління проектами та роботою. З Planfix ваша компанія отримує повністю настроювану систему управління, від розробки процесу до зовнішнього вигляду. Інтегрована платформа Planfix дозволяє користувачам одночасно керувати завданнями та проектами, CRM, продажами, маркетингом, виробництвом, логістикою, службами підтримки, фінансами та людськими ресурсами. Передача даних між командами відбувається безперебійно — наприклад, транзакції на етапі впровадження стають проектами, які потім передаються до служби підтримки. Гнучкі параметри доступу дозволяють користувачам переглядати лише ту інформацію, яка їм потрібна для продуктивної роботи, а менеджери можуть переглядати весь бізнес-процес. Для налаштування та контролю різноманітних бізнес-процесів у компанії не потрібно програмувати. Платформа пропонує широкий спектр потужних функцій, включаючи управління проектами, облік клієнтів, керування завданнями, онлайн-діаграми Ганта, інтеграцію електронної пошти, календарі, хроніку подій у режимі реального часу, аналітику та звітність, підключення зовнішніх користувачів, зв’язування облікових записів і багато іншого. Незалежно від того, новачок ви чи технічно підкований користувач, Planfix ідеально підійде. Досвідчені користувачі знайдуть у Planfix функції, недоступні в інших службах і системах. Ці функції включають широкі можливості налаштування, розширену автоматизацію складних бізнес-процесів і гнучке створення проектів. Крім того, готові до використання конфігурації та автоматизовані процедури полегшують адаптацію та впровадження. Ми вважаємо, що Planfix підходить для приватного бізнесу, некомерційних організацій, громадських організацій та будь-якої іншої групи, яка працює над спільною метою. Понад 68 000 користувачів використовують Planfix для автоматизації робочих процесів у більш ніж 7 000 компаніях.
Vtiger
vtiger.com
Місія Vtiger полягає в тому, щоб створювати програмне забезпечення, яке дає командам малого та середнього бізнесу, які працюють із клієнтами, можливість створювати плідні та тривалі відносини з клієнтами. Vtiger CRM надає вам 360-градусний огляд усієї вашої інформації про клієнтів в одному місці та допомагає оптимізувати ваші продажі, підтримку та маркетингові точки дотику за допомогою дій у реальному часі та розмовної інформації. Vtiger CRM допомагає командам створювати чудові враження протягом усього життєвого циклу клієнта - CRM на основі штучного інтелекту та надійні інструменти автоматизації допомагають командам продажів зосереджуватися на правильних угодах і забезпечувати зростання. З Vtiger отримайте уніфіковану CRM, щоб розірвати розрізненість і отримати маркетинг, продажі та підтримку на одній сторінці з єдиним джерелом правди. Забезпечте виняткову взаємодію з клієнтами та підтримку, взаємодіючи зі своїми клієнтами через кілька каналів. Керуйте своєю роботою на ходу за допомогою наших мобільних додатків для Android та iOS.
Snov.io
snov.io
Snov.io — це все, що потрібно для розвитку вашого бізнесу! Завдяки відзначеним нагородами інструментам для створення потенційних клієнтів, перевірки електронної пошти, автоматизованого зв’язку з електронною поштою, розігріву електронної пошти та керування клієнтами ви можете автоматизувати та прискорити продажі в масштабі.
Kylas
kylas.io
Kylas Sales CRM допомагає зростаючим підприємствам оптимізувати продажі. Він інтуїтивно зрозумілий і має повний набір функцій. Спробуйте безкоштовно протягом 15 днів!
Canopy
canopytax.com
Розблокуйте свою бухгалтерську фірму та керуйте своєю командою, клієнтами та завданнями з єдиного центрального центру. Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, розроблене для податкових, бухгалтерських і бухгалтерських фірм. Надсилання пропозицій, прийом платежів і все між ними - без додаткових логінів, надмірних кліків або стресу. Пакет Practice Management Suite створений відповідно до потреб вашої фірми та пропонує все необхідне для роботи сучасної бухгалтерської фірми, включаючи керування клієнтами, час і виставлення рахунків, керування документами, податкові рішення (це лише деякі з них), а також робочі процеси й автоматизацію, щоб полегшити все це. . Розблокуйте ефективність. Розблокуйте значущі відносини з клієнтами. Розблокуйте легко завантажувані документи, автоматизацію, швидші платежі та навіть ШІ. З Canopy ви можете розблокувати фірму, яку завжди хотіли. Спробуйте Canopy безкоштовно протягом 15 днів або поговоріть з керівником облікового запису, щоб отримати індивідуальну демонстрацію.
Zendesk Sell
zendesk.com
Важко досягти цільового доходу, забезпечуючи чудову взаємодію з клієнтами. Zendesk Sell робить це легко. Zendesk Sell — це сучасна CRM-система продажів, яка допоможе вам пришвидшити дохід. Її можна швидко налаштувати, інтуїтивно зрозумілу та легку в захопленні. Завдяки інструментам продуктивності, розширеній аналітиці та повному огляду клієнтів від продажів до обслуговування, Sell надає все, що потрібно вашій команді продажів, в одному централізованому інструменті. Zendesk Sell є частиною портфоліо продуктів Zendesk, призначених для покращення взаємодії з клієнтами. Zendesk обслуговує понад 160 000 клієнтів у багатьох галузях більш ніж 30 мовами. Штаб-квартира Zendesk розташована в Сан-Франциско, а офіси є по всьому світу.
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з Thryv, щоб перевершити очікування клієнтів і зміцнити свою присутність в Інтернеті за допомогою єдиного входу. Thryv включає нашу найкращу в своєму класі підтримку, доступну в будь-який час, 24/7, з експертами, які розуміють цілі та унікальні потреби власників малого бізнесу. Ручки Thryv: * Спілкування з клієнтами * Оцінки, виставлення рахунків і платежі * Планування зустрічей * Управління репутацією * Керування соціальними медіа та багато іншого! Thryv автоматизує завдання та ставить клієнтів у центр вашого бізнесу за допомогою одного простого у використанні програмного забезпечення, яке полегшує охоплення більшої кількості клієнтів, залишається організованим, швидше отримує гроші та автоматично створює відгуки. Thryv дозволяє клієнтам легко: * Знайдіть себе в Інтернеті за допомогою рейтингів і оглядів, присутності в соціальних мережах і точних результатів пошуку. * Взаємодійте легко та миттєво, отримуйте нагадування, надсилайте текстові та електронні листи та плануйте зустрічі. * Платіть вам без зусиль, миттєво отримуйте квитанції, знайте, що це безпечно та надійно, і вибирайте, як платити. * Залишайтеся на зв’язку з автоматичними повідомленнями, які просять їх повернутися, залишайтеся на зв’язку та запитуйте відгуки. Відзначене нагородами програмне забезпечення Thryv допомагає понад 45 000 компаній у США, Канаді та Австралії змінити спосіб ведення бізнесу та управління своїми клієнтами.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох каналах продажів 3. Призначайте потрібних потенційних клієнтів потрібним керівникам продажів і відстежуйте їхню діяльність 4. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами через електронну пошту та WhatsApp 5. Отримуйте детальну інформацію про продавців звітування та потенціал майбутнього доходу 6. Надсилайте пропозиції, рахунки-фактури, замовлення на продаж кількома клацаннями миші 7. І багато іншого для спрощення робочого процесу продажів...
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai — це пакет програмного забезпечення на базі GenAI, що забезпечує швидкі продажі для компаній B2C і B2B2C. Інтегрована платформа продажів Floww.ai пропонує Sales Execution CRM, NoCode Instant Analytics, Marketing & Workflow Automations, інтегровані з сучасним комунікаційним стеком. Удосконалені інструменти Generative AI від Floww.ai, Sales Co-Pliot і Analytics Co-Pliot, забезпечують ефективні та високоякісні підходи до продажів із миттєвою аналітикою та глибоким аналізом. Більшість CRM створено в основному для випадків використання B2B і не в змозі ефективно пристосуватися до бізнесу B2C і B2B2C. Висока швидкість і обсяг сучасних продажів B2C вимагає інтегрованої платформи продажів, яка забезпечує гнучке управління продажами для швидкої адаптації до динамічного ринкового середовища.
Salesmate
salesmate.io
Більшість CRM є жорсткими, негнучкими та коштують багато грошей організаціям, і Salesmate вирішує саме ці больові моменти. Salesmate — це гнучке, настроюване та економічно ефективне рішення для кількох команд у вашій організації. Платформа вирішує ці проблеми, пропонуючи вбудовані інструменти, заощаджуючи витрати на інтеграції та широкі можливості налаштування. Ядром Salesmate є модуль CRM, у якому відділи продажів, маркетингу та успіху можуть легко керувати контактами, потенційними клієнтами, клієнтами, передплатниками та повсякденними справами. З цими основними елементами модуль CRM має вбудовані інструменти, якими команди на передовій можуть використовувати щодня, як-от дзвінки, текстові повідомлення, керування конвеєром, угоди, розмови та багато іншого. Однією з основних причин вищих результатів продажів є можливість автоматизувати операції та заощадити більше часу на продажі. Саме тут Salesmate пропонує робочі процеси та послідовності. Робочі процеси автоматизують такі завдання, як призначення угод, призначення завдань або спілкування на основі дати. Хоча Sequences може перевести подальші дії на автопілот відповідно до ваших умов. А завдяки першому в галузі другому пілоту на базі штучного інтелекту кожен у вашій команді продажів отримає персональну допомогу. «Sandy AI» може призначати зустрічі, створювати чернетки електронних листів або додавати нотатки за вас. Все, що вам потрібно зробити, це просто запитати! Ми знаємо, що відділи продажів можуть працювати лише тоді, коли відділи маркетингу створюють високоякісні потенційні клієнти. Ось де Salesmate дає змогу командам маркетингу створювати та проводити високоперсоналізовані кампанії та охоплювати ширшу аудиторію. Крім того, маркетингові команди також можуть відстежувати відвідувачів веб-сайту, збирати потенційних клієнтів за допомогою форм або ботів для створення лідерів, оцінювати кожного потенційного клієнта, створювати маркетингові шляхи та надсилати найкращі MQL командам продажів для досягнення більшого успіху. Нарешті, чудова команда обслуговування клієнтів може справді маневрувати утриманням, залученням і прибутком для бізнесу. Ось чому Salesmate надає такі інструменти, як Live Chat, Chatbots і Shared Inboxes, щоб забезпечити найкращий досвід для ваших клієнтів. Звісно, вам потрібні знання, щоб передбачати тенденції, бути гнучкими та приймати рішення на шляху до зростання. Саме там інформаційні панелі, шаблони, спеціальні звіти та статистика запропонують усе, що вам потрібно, щоб побачити, що відбувається з вашими командами та бізнесом. Від створення потенційних клієнтів до першокласного обслуговування клієнтів, Salesmate знайде щось для кожного у вашій команді. Salesmate має 15-денну безкоштовну пробну версію, де ви можете досліджувати кожен куточок платформи, не повідомляючи дані кредитної картки. Це безпечно, надійно та доступно для всіх у вашій команді.
Nimble
nimble.com
Nimble — це CRM, орієнтована на відносини для всієї вашої команди. Завдяки настроюваним записам контактів і простим у використанні робочим процесам у стилі Канбан керування інформацією про клієнта ніколи не було таким простим. Nimble легко інтегрується як з Microsoft 365, так і з Google Workspace, збираючи контакти та потенційні клієнти з усіх ваших платформ, тоді як наші інструменти автоматизації справляються з напруженою роботою. Зосередьтеся на найважливішому – розвитку свого бізнесу та зміцненні стосунків, оскільки Nimble спрощує ваш робочий процес для максимальної продуктивності.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — це CRM № 1, орієнтована на дії, яка допомагає малим і середнім підприємствам контролювати свої продажі. Зосередьтеся на тому, що потрібно зробити далі, стежте за кожним потенційним клієнтом, тримайте команду на одній сторінці та укладайте більше угод, одну дію продажу за раз. Заощаджуйте час і автоматизуйте адміністрування та введення даних. Генеруйте потенційних клієнтів одним кліком будь-де в Інтернеті. Скористайтеся перевагами CRM у дорозі за допомогою мобільних програм для iOS та Android. Створюйте угоди та надсилайте пропозиції менш ніж за 37 секунд. Є запитання? Ми пропонуємо підтримку електронною поштою, телефоном і чатом.
SaleSmartly
salesmartly.com
Багатоканальна платформа спілкування з клієнтами, яка об’єднує живий чат, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, електронну пошту, WeChat. Усі функції, які допоможуть вам надавати швидшу та кращу підтримку: * Централізуйте всі ваші багатоканальні повідомлення в одному місці - плавно займайтеся продажами, маркетингом або обслуговуванням через Live Chat, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, Email, WeChat тощо, забезпечуючи єдину взаємодію з клієнтами. * Повна підтримка клієнтів за секунди, а не за години. Скоротіть час відповіді та підвищте ефективність, усунувши повторювані завдання за допомогою нашої вбудованої автоматизації. Працюйте розумніше, а не більше, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу. * Спільний чат дозволяє командам ефективно співпрацювати, дотримуючись дисципліни та планування. Об’єднайте всі канали обміну повідомленнями в один сервер і ефективно співпрацюйте між командами за допомогою автоматичного розподілу чатів і внутрішнього розподілу сеансів. * Ефективно та зручно сегментуйте, відстежуйте та аналізуйте своїх клієнтів в одному місці - створюйте бази даних контактів, отримуйте доступ до повної історії активності контактів, історії перегляду та синхронізуйте свої дані з вашою інформаційною системою. * Відстеження ключових показників і тенденцій. Багатовимірні візуальні показники чітко показують зв’язки між типами запитів, каналами, клієнтами, продуктами, продажами тощо. Зробіть дані легкими для вимірювання та обміну, щоб допомогти вам розробити бізнес-плани. * Розмовляйте мовою клієнта, навіть якщо це не ваша рідна мова. Наші переклади в реальному часі дозволяють вам впевнено спілкуватися зі своїми клієнтами та виходити на міжнародні ринки.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — це система відстеження кандидатів. Recruit CRM використовується в понад 60 країнах і має такі потужні функції, як аналізатор резюме, мобільний додаток, інтеграція API, клієнт електронної пошти та сотні безкоштовних дошок вакансій.
TeamWave
teamwave.com
TeamWave — найкраще програмне забезпечення CRM для малого бізнесу, управління проектами та HRMS. Кращий спосіб керувати своїми проектами, командою та продажами.
Leadsales
leadsales.io
CRM для WhatsApp, Facebook та Instagram Централізуйте свої чати в стовпцях, автоматично призначайте їх своїм відділам продажів і обслуговування клієнтів
Method CRM
method.me
Метод: CRM є CRM №1 за рейтингом серед користувачів QuickBooks Desktop і Online з 1300+ п’ятизірковими відгуками на сайті Intuit’s apps.com. Використовуйте запатентовану інтеграцію QuickBooks Method:CRM, щоб отримати миттєву двосторонню синхронізацію інформації про клієнтів, рахунків-фактур, платежів тощо, щоб ваші дані завжди були актуальними! А ще краще, поверніть час у минуле, оскільки Method:CRM автоматизує збір потенційних клієнтів, а також процес створення кошторису та рахунка-фактури. З Method:CRM ваша продуктивність стрімко зростає, і ви можете раз і назавжди попрощатися з подвійним введенням даних! Метод: Вбудовані онлайн-портали для клієнтів CRM створені, щоб підвищити рівень обслуговування клієнтів і спонукати клієнтів повертатися за новими. Легко використовуйте керований даними підхід до маркетингу та продажів за допомогою надійного відстеження активності Method:CRM і 360-градусного огляду кожного клієнта, який ви миттєво отримуєте.
vcita
vcita.com
vcita дозволяє вам зосередитися на розвитку свого бізнесу, залишатися організованим і забезпечувати винятковий досвід роботи з клієнтами завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі керування. Автоматизуйте трудомісткі адміністративні завдання, такі як збирання платежів і виставлення рахунків, планування, нагадування клієнтам і керування ними. Відстежуйте свою взаємодію з клієнтами, ведучи нотатки та переглядаючи історію платежів клієнтів на зручній інформаційній панелі.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе у вашому Gmail та інших програмах Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, розвивати відносини з клієнтами, контролювати прогрес продажів і укладати більше угод. Підприємства ростуть у 5 разів із NetHunt CRM, перегляньте історії клієнтів - https://nethunt.com/case-studies
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — це універсальна платформа програмного забезпечення для продажів, маркетингу, комунікацій і автоматизації для місцевих компаній у різних галузях, включаючи побутові послуги, роздрібну торгівлю, автомобільну сферу, нерухомість, професійні послуги тощо. SalesBoss поєднує в собі можливості продажів, маркетингу, SMS, електронної пошти, дзвінків, календаря, веб-чату, папки "Вхідні", конвеєра, оглядів, платежів, веб-сайтів, послідовностей і автоматизації в одному рішенні на основі штучного інтелекту. Salesboss допоможе вам керувати всім продажем на одній простій у користуванні платформі, починаючи від залучення й підтримки потенційних клієнтів до закриття угод і утримання клієнтів. Крім того, його вбудовані можливості автоматизації економлять час і підвищують ефективність завдяки автоматизації повторюваних завдань. Місцеві компанії можуть упорядковувати свої дані, залучати більше потенційних клієнтів, створювати надійні канали та швидше укладати більше угод.
eWay-CRM
eway-crm.com
eWay-CRM допомагає компаніям бути справді ефективними. Ми перетворюємо відоме середовище Outlook на повноцінну CRM. Завантажити безкоштовно.