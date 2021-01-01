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Програмне забезпечення CRM - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення CRM, скорочення від customer relationship management, призначене для ефективного відстеження та управління відносинами з клієнтами. Він служить комплексною системою для запису та організації взаємодії між бізнесом, його потенційними клієнтами та наявними клієнтами. Це програмне забезпечення об’єднує важливі дані клієнтів, зокрема контактну інформацію, історію взаємодії та підсумки транзакцій, у централізований та актуальний запис. Програмне забезпечення CRM, яке в основному використовується у відділах продажів, діє як центральний центр для автоматизації продажів (SFA). Його можна бездоганно інтегрувати з різними іншими бізнес-додатками, такими як платформи електронної комерції, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення для обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CPQ. Ця інтеграція забезпечує синхронізований і покращений досвід клієнта протягом усього шляху клієнта. Деякі CRM-рішення пропонують широкий спектр інтегрованих функцій, пов’язаних із клієнтами, забезпечуючи функціональність «все в одному», яка включає автоматизацію маркетингу, службу підтримки, інструменти електронної комерції, ERP, управління проектами або веб-сайтами. Цей комплексний підхід усуває потребу в додаткових рішеннях і є особливо вигідним для малого та середнього бізнесу. З іншого боку, автономні рішення CRM головним чином зосереджені на функціях, пов’язаних із продажами, наприклад, керування контактами, обліковим записом і конвеєром, без обширного маркетингу, служби підтримки чи інших функцій, не пов’язаних із продажами.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Найшвидше зростаюча біла платформа для агентств цифрового маркетингу. CRM, електронна пошта, двосторонні SMS, конструктор послідовностей тощо!

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Бітрікс24 – це безкоштовна (для малого бізнесу) платформа соціальних підприємств. Це об’єднаний робочий простір, який обробляє багато аспектів щоденних операцій і завдань. Створіть власну соціальну інтранет за лічені хвилини!

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage: програмне забезпечення професійної автоматизації обслуговування (PSA) для ведення вашого бізнесу MSP. Оптимізуйте свою діяльність за допомогою перевіреного рішення PSA.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...

Podio

Podio

podio.com

Podio надає веб-платформу для організації командного спілкування, бізнес-процесів, даних і контенту в робочих областях управління проектами відповідно до потреб проекту.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr перетворює ваші дані Airtable на красивий і потужний веб-сайт, веб-додаток або клієнтський портал. Виберіть шаблон або почніть з нуля.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Більше бізнесу. Менше клопоту. Керування клієнтами, управління проектами та виставлення рахунків в одному зручному інструменті. Teamleader полегшує роботу для 11 000 малих і середніх підприємств.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

Keap

Keap

keap.com

Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.

Deskera

Deskera

deskera.com

Програмне забезпечення для малого бізнесу з обліком, інвентаризацією, розрахунком заробітної плати та CRM для ведення вашого бізнесу

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise дає змогу постачальникам технологічних послуг швидше досягати своїх цілей за допомогою відзначеної нагородами технології MSP і програмного забезпечення для управління ІТ.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Створіть власний клієнтський портал або доступ до клієнтського порталу за допомогою нашого безпечного програмного забезпечення для клієнтського порталу: повністю брендований вхід, інформаційна панель і сповіщення електронною поштою з White Label

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...

Copper

Copper

prosperworks.com

Якщо вам потрібне програмне забезпечення CRM, яке працює з G Suite, вам знадобиться Copper. Спробуйте й подивіться, як ми можемо допомогти вашому бізнесу побудувати міцніші відносини з клієнтами.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів

Capsule

Capsule

capsulecrm.com

Проста, але потужна CRM. Приєднуйтеся до понад 10 000 глобальних компаній і знайдіть простий спосіб керувати контактами, продажами та налагоджувати тривалі стосунки.

Attio

Attio

attio.com

Шукаєте свій наступний виклик? Змінити парадигми непросто, і ми шукаємо більше виняткових людей, які приєднаються до команди та назавжди змінять CRM.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly, Inc. — це приватна комп’ютерна технологічна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія.

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom — це повний набір бізнес-інструментів для сучасних творчих людей, фрілансерів і малого бізнесу.

Thryv

Thryv

thryv.com

Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Програмне забезпечення Agile CRM – це найкраще, просте, потужне, але доступне за ціною засіб керування взаємодією з клієнтами (CRM) із автоматизацією продажів і маркетингу для малого бізнесу.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell — це програмний інструмент CRM для продажів, який покращує продуктивність, процеси та видимість конвеєрів для відділів продажів. Усуньте тертя та продайте більше.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.

Accelo

Accelo

accelo.com

Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.

Less Annoying CRM

Less Annoying CRM

lessannoyingcrm.com

Тисячі малих підприємств використовують Less Annoying CRM для керування контактами, відстеження потенційних клієнтів і бути в курсі подальших дій. Безкоштовне обслуговування клієнтів спрощує налаштування.

Nimble

Nimble

nimble.com

CRM не тільки для продавців. Орієнтована на стосунки CRM для всієї вашої команди. Простий у використанні, працює у вашій папці вхідних повідомлень Outlook/Gmail, соціальних мережах, Інтернеті.

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger CRM — це онлайн-програмне забезпечення, яке допомагає більш ніж 300 000 компаніям збільшити продажі, підвищити рентабельність маркетингових інвестицій і забезпечити чудове обслуговування клієнтів. Спробуйте безкоштовно протягом 15 днів!

Planfix

Planfix

planfix.com

Planfix допомагає організувати спільну роботу людей і керувати нею. Наші клієнти використовують Planfix як CRM, диспетчерську та систему технічної підтримки, керують з його допомогою компаніями, даючи та контролюючи завдання, ведуть проектну діяльність, здійснюють бухгалтерський облік та фінансове п...

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.

TeamWave

TeamWave

teamwave.com

TeamWave — найкраще програмне забезпечення CRM для малого бізнесу, управління проектами та HRMS. Кращий спосіб керувати своїми проектами, командою та продажами.

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, яке включає CRM, керування документами, програму клієнтського порталу, робочий процес, платежі, час і виставлення рахунків.

Snov.io

Snov.io

snov.io

Більше потенційних клієнтів. Більше продажів. Більший дохід. Розширюйте свій бізнес і краще залучайте потенційних клієнтів за допомогою інструментарію продажів і платформи CRM, які забезпечують зростання.

Kylas

Kylas

kylas.io

Kylas Sales CRM допомагає зростаючим підприємствам оптимізувати продажі. Він інтуїтивно зрозумілий і має повний набір функцій. Спробуйте безкоштовно протягом 15 днів!

vcita

vcita

vcita.com

Розширюйте бізнес і надавайте чудові послуги за допомогою універсальної програми для керування бізнесом для малого бізнесу |

Floww.ai

Floww.ai

floww.ai

Floww.ai — це пакет програмного забезпечення на базі GenAI, що забезпечує швидкі продажі для компаній B2C і B2B2C. Інтегрована платформа продажів Floww.ai пропонує Sales Execution CRM, NoCode Instant Analytics, Marketing & Workflow Automations, інтегровані з сучасним комунікаційним стеком. Удосконал...

Clientjoy

Clientjoy

clientjoy.io

Clientjoy — це комплексне CRM-рішення та механізм зростання для фрілансерів і компаній, що дозволяє керувати потенційними клієнтами, пропозиціями, клієнтами, виставленням рахунків і доходами в одному місці.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt пропонує програмне забезпечення CRM, а також відмінну підтримку клієнтів і базу знань для відділів продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів. Приєднайся до нас!

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.

Refrens

Refrens

refrens.com

Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох канала...

eWay-CRM

eWay-CRM

eway-crm.com

eWay-CRM допомагає компаніям бути справді ефективними. Ми перетворюємо відоме середовище Outlook на повноцінну CRM. Завантажити безкоштовно.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

Працювати краще. Ми допомагаємо командам зібрати все в одному місці, співпрацювати більше, щоб зробити більше, а також відстежувати й покращувати продуктивність.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Збільште свій дохід і зв’язки. Salesmate пропонує простий, індивідуальний і продуктивний досвід для вашої команди продажів і клієнтів.

Samdock

Samdock

samdock.com

Samdock — найкраща CRM для малого бізнесу! Обов’язково зареєструйтеся на нашу 14-денну безкоштовну пробну версію (кредитна машина не потрібна).

Rainbow

Rainbow

openrainbow.com

Рішення для бізнес-комунікації Rainbow — це зручні онлайн-інструменти, призначені для підтримки співпраці, управління часом, безпеки та конфіденційності.

SalesBoss

SalesBoss

salesboss.ai

SalesBoss — це універсальна платформа програмного забезпечення для продажів, маркетингу, комунікацій і автоматизації для місцевих компаній у різних галузях, включаючи побутові послуги, роздрібну торгівлю, автомобільну сферу, нерухомість, професійні послуги тощо. SalesBoss поєднує можливості продажів...

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