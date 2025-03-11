Програмне забезпечення CPQ - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення Configure, Price, Quote (CPQ) оптимізує весь життєвий цикл процесу пропозиції та пропозиції для компаній. Він починається, коли клієнт повідомляє про свої вимоги до пропозицій компанії, і завершується наданням вичерпної пропозиції клієнту або потенційному клієнту. Програмне забезпечення CPQ, яке використовується у відділах продажів, покращує швидкість циклу продажів, підвищує точність пропозицій і зміцнює відносини з клієнтами. Ці програмні рішення дають компаніям можливість ефективно визначати потреби клієнтів і надавати індивідуальні пропозиції, які точно відповідають цим вимогам. Продукти CPQ, які часто інтегровані з існуючим програмним забезпеченням CRM або призначені для повної інтеграції з одним або кількома інструментами CRM, пропонують надійне рішення для оптимізації процесів продажів.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc – це платформа для автоматизації документів, яка дозволяє створювати, надсилати та підписувати цифрові документи з інтегрованим управлінням робочими процесами.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що об'єднує команди продажів, маркетингу та підтримки в одному інтерфейсі.
Accelo
accelo.com
Accelo - це хмарна платформа для управління роботою з клієнтами, проектами та фінансами, що забезпечує централізоване ведення даних та автоматизацію процесів.
Qwilr
qwilr.com
Qwilr - це програма для створення інтерактивних веб-документів з продажу, яка спрощує процес пропозицій і підписів для бізнесу.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io - платформа для автоматизації продажів, оформлення угод, управління контрактами та підписками, інтегрується з CRM-системами для підвищення ефективності.
Quoter
quoter.com
Quoter - це програмне забезпечення для створення та управління котируваннями, що спрощує процес генерування та відстеження котирувань для бізнесу.
Proposify
proposify.com
Proposify - це програмне забезпечення для управління пропозиціями, що спрощує створення, моніторинг та підписання продажних документів.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ надає зрозумілі цінові пропозиції та пакети для потенційних клієнтів на персоналізованій сторінці.
EZLynx
ezlynx.com
EZLynx - це програмне забезпечення для страхових агентств, яке об'єднує управління політиками, отримання цитат, клієнтське обслуговування та звітність.
Pricefx
pricefx.com
Pricefx - це хмарна платформа для оптимізації, управління ціноутворенням та CPQ, що дозволяє підприємствам точно планувати та ціноутворювати в реальному часі.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap - платформа для автоматизації фінансів, продажів і HR, інтегруючи комунікацію та управління контрактами в бізнес-процесах.
Zendo
getzendo.io
Zendo — це універсальне програмне забезпечення для автоматизації продажу послуг, з можливістю створення робочих потоків та управління рахунками в чаті.
Zoura
zuora.com
Зура пропонує рішення для автоматизації процесів білінгу, управління підписками та інтеграції з різними платіжними системами для зростання бізнесу.
Apparound
apparound.com
Apparound - це інструмент для автоматизації продажів, що дозволяє керувати процесами від презентації до укладання угод, включаючи створення пропозицій та електронні підписи.
Paperless Parts
paperlessparts.com
Paperless Parts - це програмне забезпечення для автоматизації оцінки та цитування у виробництві, що скорочує час обробки запитів та інтегрується з CRM і ERP системами.
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster - це програмне забезпечення для автоматизованого цитування та електронної комерції для підприємств ЧПУ та адитивного виробництва.
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad - це програмне забезпечення CPQ для виробничої галузі, яке спрощує налаштування складних продуктів та автоматизує процеси продажу без помилок.
vloxq
vloxq.com
Vloxq — це додаток для швидкого створення комерційних пропозицій. Він автоматизує процеси, інтегрується з наявними системами та покращує управління замовленнями.
Subskribe
subskribe.com
Subskribe - платформа для адаптивного报价, виставлення рахунків та управління доходами для SaaS-компаній, що забезпечує єдину систему обробки замовлень.
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes - це інструмент для створення та управління цитатами, що дозволяє відстежувати зміни, зберігати контакти і інтегруватися з іншими проектними та обліковими системами.
Hive CPQ
hivecpq.com
Hive CPQ - це платформа для B2B електронної комерції, яка оптимізує процеси продажу, надаючи можливості конфігурації, ціноутворення та генерації цитат.
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow — платформа автоматизації доходів для B2B SaaS, яка інтегрує процеси пропозицій, виставлення рахунків та обліку використання.
Revv
revv.so
Revv - платформа для автоматизації документів, що дозволяє створювати та підписувати документи електронним шляхом з використанням шаблонів та інтеграції з бізнес-додатками.
WorkRails
workrails.com
WorkRails допомагає компаніям швидко створювати точні комерційні пропозиції на професійні послуги, спрощуючи процеси і інтегруючись з існуючими системами.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
In Mind Cloud — це цифрова платформа для продажу, розроблена для виробників, що об'єднує процеси продажу та покращує їх через аналітику.
Orgzit
orgzit.com
Orgzit - це універсальна система управління для бізнесу, що поєднує CRM та можливості Excel для оптимізації продажів, обслуговування клієнтів та фінансів.
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks.io — це інструмент для автоматизації розробки IT-інфраструктури та робочих процесів для системних інтеграторів та підприємств.
MiClient
miclient.ai
MiClient - це додаток для управління пропозиціями, який включає автоматизацію процесу залучення клієнтів та аналіз пропозицій для підвищення конверсії.
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack - це програмне забезпечення для постачальників управлінських послуг, що забезпечує ефективність та точність у процесі попереднього продажу.
Salesbricks
salesbricks.com
Salesbricks - це платформа для управління процесами цитування та угодами, що допомагає компаніям оптимізувати продажі та підвищити ефективність бізнесу.
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress - веб-додаток для автоматизації створення комерційних пропозицій, що полегшує процес оцінки продажів для бізнесу.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase - це платформа для управління і спрощення процесів купівлі-продажу послуг підключення в глобальній екосистемі мереж.
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