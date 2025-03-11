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Програмне забезпечення CPQ
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Програмне забезпечення CPQ - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Configure, Price, Quote (CPQ) оптимізує весь життєвий цикл процесу пропозиції та пропозиції для компаній. Він починається, коли клієнт повідомляє про свої вимоги до пропозицій компанії, і завершується наданням вичерпної пропозиції клієнту або потенційному клієнту. Програмне забезпечення CPQ, яке використовується у відділах продажів, покращує швидкість циклу продажів, підвищує точність пропозицій і зміцнює відносини з клієнтами. Ці програмні рішення дають компаніям можливість ефективно визначати потреби клієнтів і надавати індивідуальні пропозиції, які точно відповідають цим вимогам. Продукти CPQ, які часто інтегровані з існуючим програмним забезпеченням CRM або призначені для повної інтеграції з одним або кількома інструментами CRM, пропонують надійне рішення для оптимізації процесів продажів.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc – це платформа для автоматизації документів, яка дозволяє створювати, надсилати та підписувати цифрові документи з інтегрованим управлінням робочими процесами.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що об'єднує команди продажів, маркетингу та підтримки в одному інтерфейсі.

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo - це хмарна платформа для управління роботою з клієнтами, проектами та фінансами, що забезпечує централізоване ведення даних та автоматизацію процесів.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Qwilr - це програма для створення інтерактивних веб-документів з продажу, яка спрощує процес пропозицій і підписів для бізнесу.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io - платформа для автоматизації продажів, оформлення угод, управління контрактами та підписками, інтегрується з CRM-системами для підвищення ефективності.

Quoter

Quoter

quoter.com

Quoter - це програмне забезпечення для створення та управління котируваннями, що спрощує процес генерування та відстеження котирувань для бізнесу.

Proposify

Proposify

proposify.com

Proposify - це програмне забезпечення для управління пропозиціями, що спрощує створення, моніторинг та підписання продажних документів.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring IQ надає зрозумілі цінові пропозиції та пакети для потенційних клієнтів на персоналізованій сторінці.

EZLynx

EZLynx

ezlynx.com

EZLynx - це програмне забезпечення для страхових агентств, яке об'єднує управління політиками, отримання цитат, клієнтське обслуговування та звітність.

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Pricefx - це хмарна платформа для оптимізації, управління ціноутворенням та CPQ, що дозволяє підприємствам точно планувати та ціноутворювати в реальному часі.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap - платформа для автоматизації фінансів, продажів і HR, інтегруючи комунікацію та управління контрактами в бізнес-процесах.

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo — це універсальне програмне забезпечення для автоматизації продажу послуг, з можливістю створення робочих потоків та управління рахунками в чаті.

Zoura

Zoura

zuora.com

Зура пропонує рішення для автоматизації процесів білінгу, управління підписками та інтеграції з різними платіжними системами для зростання бізнесу.

Apparound

Apparound

apparound.com

Apparound - це інструмент для автоматизації продажів, що дозволяє керувати процесами від презентації до укладання угод, включаючи створення пропозицій та електронні підписи.

Paperless Parts

Paperless Parts

paperlessparts.com

Paperless Parts - це програмне забезпечення для автоматизації оцінки та цитування у виробництві, що скорочує час обробки запитів та інтегрується з CRM і ERP системами.

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

DigiFabster - це програмне забезпечення для автоматизованого цитування та електронної комерції для підприємств ЧПУ та адитивного виробництва.

Elfsquad

Elfsquad

elfsquad.io

Elfsquad - це програмне забезпечення CPQ для виробничої галузі, яке спрощує налаштування складних продуктів та автоматизує процеси продажу без помилок.

vloxq

vloxq

vloxq.com

Vloxq — це додаток для швидкого створення комерційних пропозицій. Він автоматизує процеси, інтегрується з наявними системами та покращує управління замовленнями.

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

Subskribe - платформа для адаптивного报价, виставлення рахунків та управління доходами для SaaS-компаній, що забезпечує єдину систему обробки замовлень.

GeoQuotes

GeoQuotes

geoquotes.com

GeoQuotes - це інструмент для створення та управління цитатами, що дозволяє відстежувати зміни, зберігати контакти і інтегруватися з іншими проектними та обліковими системами.

Hive CPQ

Hive CPQ

hivecpq.com

Hive CPQ - це платформа для B2B електронної комерції, яка оптимізує процеси продажу, надаючи можливості конфігурації, ціноутворення та генерації цитат.

MonetizeNow

MonetizeNow

monetizenow.io

MonetizeNow — платформа автоматизації доходів для B2B SaaS, яка інтегрує процеси пропозицій, виставлення рахунків та обліку використання.

Revv

Revv

revv.so

Revv - платформа для автоматизації документів, що дозволяє створювати та підписувати документи електронним шляхом з використанням шаблонів та інтеграції з бізнес-додатками.

WorkRails

WorkRails

workrails.com

WorkRails допомагає компаніям швидко створювати точні комерційні пропозиції на професійні послуги, спрощуючи процеси і інтегруючись з існуючими системами.

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

In Mind Cloud — це цифрова платформа для продажу, розроблена для виробників, що об'єднує процеси продажу та покращує їх через аналітику.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Orgzit - це універсальна система управління для бізнесу, що поєднує CRM та можливості Excel для оптимізації продажів, обслуговування клієнтів та фінансів.

Miraworks.io

Miraworks.io

miraworks.io

Miraworks.io — це інструмент для автоматизації розробки IT-інфраструктури та робочих процесів для системних інтеграторів та підприємств.

MiClient

MiClient

miclient.ai

MiClient - це додаток для управління пропозиціями, який включає автоматизацію процесу залучення клієнтів та аналіз пропозицій для підвищення конверсії.

ScopeStack

ScopeStack

scopestack.io

ScopeStack - це програмне забезпечення для постачальників управлінських послуг, що забезпечує ефективність та точність у процесі попереднього продажу.

Salesbricks

Salesbricks

salesbricks.com

Salesbricks - це платформа для управління процесами цитування та угодами, що допомагає компаніям оптимізувати продажі та підвищити ефективність бізнесу.

iQuoteXpress

iQuoteXpress

iquotexpress.com

iQuote Xpress - веб-додаток для автоматизації створення комерційних пропозицій, що полегшує процес оцінки продажів для бізнесу.

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Connectbase - це платформа для управління і спрощення процесів купівлі-продажу послуг підключення в глобальній екосистемі мереж.

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