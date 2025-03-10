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Програмне забезпечення Configure, Price, Quote (CPQ) оптимізує весь життєвий цикл процесу пропозиції та пропозиції для компаній. Він починається, коли клієнт повідомляє про свої вимоги до пропозицій компанії, і завершується наданням вичерпної пропозиції клієнту або потенційному клієнту. Програмне забезпечення CPQ, яке використовується у відділах продажів, покращує швидкість циклу продажів, підвищує точність пропозицій і зміцнює відносини з клієнтами. Ці програмні рішення дають компаніям можливість ефективно визначати потреби клієнтів і надавати індивідуальні пропозиції, які точно відповідають цим вимогам. Продукти CPQ, які часто інтегровані з існуючим програмним забезпеченням CRM або призначені для повної інтеграції з одним або кількома інструментами CRM, пропонують надійне рішення для оптимізації процесів продажів.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc – це платформа для автоматизації документів, яка дозволяє створювати, надсилати та підписувати цифрові документи з інтегрованим управлінням робочими процесами.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що об'єднує команди продажів, маркетингу та підтримки в одному інтерфейсі.
Accelo
accelo.com
Accelo - це хмарна платформа для управління роботою з клієнтами, проектами та фінансами, що забезпечує централізоване ведення даних та автоматизацію процесів.
Qwilr
qwilr.com
Qwilr - це програма для створення інтерактивних веб-документів з продажу, яка спрощує процес пропозицій і підписів для бізнесу.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io - платформа для автоматизації продажів, оформлення угод, управління контрактами та підписками, інтегрується з CRM-системами для підвищення ефективності.
Quoter
quoter.com
Quoter - це програмне забезпечення для створення та управління котируваннями, що спрощує процес генерування та відстеження котирувань для бізнесу.
Proposify
proposify.com
Proposify - це програмне забезпечення для управління пропозиціями, що спрощує створення, моніторинг та підписання продажних документів.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ надає зрозумілі цінові пропозиції та пакети для потенційних клієнтів на персоналізованій сторінці.
Pricefx
pricefx.com
Pricefx - це хмарна платформа для оптимізації, управління ціноутворенням та CPQ, що дозволяє підприємствам точно планувати та ціноутворювати в реальному часі.
EZLynx
ezlynx.com
EZLynx - це програмне забезпечення для страхових агентств, яке об'єднує управління політиками, отримання цитат, клієнтське обслуговування та звітність.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap - платформа для автоматизації фінансів, продажів і HR, інтегруючи комунікацію та управління контрактами в бізнес-процесах.
Zendo
getzendo.io
Zendo — це універсальне програмне забезпечення для автоматизації продажу послуг, з можливістю створення робочих потоків та управління рахунками в чаті.
Zoura
zuora.com
Зура пропонує рішення для автоматизації процесів білінгу, управління підписками та інтеграції з різними платіжними системами для зростання бізнесу.
Apparound
apparound.com
Apparound - це інструмент для автоматизації продажів, що дозволяє керувати процесами від презентації до укладання угод, включаючи створення пропозицій та електронні підписи.
Paperless Parts
paperlessparts.com
Paperless Parts - це програмне забезпечення для автоматизації оцінки та цитування у виробництві, що скорочує час обробки запитів та інтегрується з CRM і ERP системами.
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster - це програмне забезпечення для автоматизованого цитування та електронної комерції для підприємств ЧПУ та адитивного виробництва.
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad - це програмне забезпечення CPQ для виробничої галузі, яке спрощує налаштування складних продуктів та автоматизує процеси продажу без помилок.
vloxq
vloxq.com
Vloxq — це додаток для швидкого створення комерційних пропозицій. Він автоматизує процеси, інтегрується з наявними системами та покращує управління замовленнями.
Subskribe
subskribe.com
Subskribe - платформа для адаптивного报价, виставлення рахунків та управління доходами для SaaS-компаній, що забезпечує єдину систему обробки замовлень.
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes - це інструмент для створення та управління цитатами, що дозволяє відстежувати зміни, зберігати контакти і інтегруватися з іншими проектними та обліковими системами.
Hive CPQ
hivecpq.com
Hive CPQ - це платформа для B2B електронної комерції, яка оптимізує процеси продажу, надаючи можливості конфігурації, ціноутворення та генерації цитат.
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow — платформа автоматизації доходів для B2B SaaS, яка інтегрує процеси пропозицій, виставлення рахунків та обліку використання.
Revv
revv.so
Revv - платформа для автоматизації документів, що дозволяє створювати та підписувати документи електронним шляхом з використанням шаблонів та інтеграції з бізнес-додатками.
WorkRails
workrails.com
WorkRails допомагає компаніям швидко створювати точні комерційні пропозиції на професійні послуги, спрощуючи процеси і інтегруючись з існуючими системами.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Виробництво складне. Продавати не варто. In Mind Cloud — це масштабована платформа цифрових продажів, створена для виробників. Наше наскрізне програмне забезпечення для продажів бездоганно узгоджує цілі ваших клієнтів із вашими виробничими можливостями та об’єднує всі ваші процеси продажів на одній платформі. Платформа цифрових продажів In Mind Cloud використовує передову продуктивність CRM, CPQ і Commerce, щоб використовувати потужність ваших глибоких знань про продукти та інтелектуальну аналітику для покращення продажів. In Mind Cloud (www.inmindcloud.com) є незалежним постачальником виробничої торгової платформи з місією розширення можливостей виробників. Ми працюємо в усьому світі через наші офіси в Сінгапурі, Німеччині, США та цінну партнерську мережу.
Orgzit
orgzit.com
Orgzit забезпечує потужність корпоративної CRM із гнучкістю Excel. Orgzit — це комплексна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Це допомагає оптимізувати продажі, пропозиції, обслуговування та фінанси, допомагаючи вам перейти від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks — це інструмент SaaS для проектування ІТ-інфраструктури та робочого процесу від багатьох постачальників. Ми допомагаємо системним інтеграторам і підприємствам пришвидшити підготовку рішень, зменшити витрати та прискорити процес отримання вартості, автоматизувавши звичайні завдання щодо пропозиції та оцінки.
MiClient
miclient.ai
MiClient пропонує комплексне рішення для управління пропозиціями; від створення пропозиції до закриття. Завдяки включенню автоматизованого процесу підключення клієнта забезпечується вищий коефіцієнт конверсії та покращений досвід роботи з клієнтами. Це також допоможе вам зрозуміти ваші пропозиції та отримати всі деталі, щоб збільшити закриття. Зменште відтік і перетворіть більше пропозицій на активні рахунки-фактури.
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack розроблено спеціально для постачальників керованих послуг і торговельних посередників у сфері ІТ. Програмне забезпечення CPQ для наших послуг забезпечує ефективність, послідовність і точність кожного етапу процесу передпродажу.
Salesbricks
salesbricks.com
Кращий спосіб керувати котируванням готівки для вашого підприємства, внутрішніми продажами та виходом на ринок самообслуговування
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress — це веб-програма SaaS, яка дозволяє компаніям автоматизувати процес оцінки продажів за допомогою новітніх інтернет-технологій. Торговий персонал може легко та швидко створювати пропозиції щодо продажу, які є більш детальними, точними та містять маркетингову інформацію про продукт. Користувачі iQuote Xpress насолоджуються покращеним іміджем, оскільки професійне спілкування постійно доводиться до клієнта.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — це галузева хмара для підключення. Connectbase є партнером галузі, що дозволяє купувати та продавати зв’язок наступного покоління, включаючи автоматичне котирування, і надає глибоку, надійну інформацію. Провідна в галузі платформа Connectbase, The Connected World, обслуговує майже 300 постачальників у всьому світі, керуючи 2,7 мільярдами місць у понад 150 країнах. Команда Connectbase створила підключену екосистему, яка трансформує процеси купівлі та продажу в мережі. Відвідайте Connectbase за адресою connectbase.com і слідкуйте за нами в LinkedIn за адресою linkedin.com/company/connectbase-us/
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