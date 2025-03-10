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Програмне забезпечення CPQ
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Програмне забезпечення CPQ - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Configure, Price, Quote (CPQ) оптимізує весь життєвий цикл процесу пропозиції та пропозиції для компаній. Він починається, коли клієнт повідомляє про свої вимоги до пропозицій компанії, і завершується наданням вичерпної пропозиції клієнту або потенційному клієнту. Програмне забезпечення CPQ, яке використовується у відділах продажів, покращує швидкість циклу продажів, підвищує точність пропозицій і зміцнює відносини з клієнтами. Ці програмні рішення дають компаніям можливість ефективно визначати потреби клієнтів і надавати індивідуальні пропозиції, які точно відповідають цим вимогам. Продукти CPQ, які часто інтегровані з існуючим програмним забезпеченням CRM або призначені для повної інтеграції з одним або кількома інструментами CRM, пропонують надійне рішення для оптимізації процесів продажів.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc – це платформа для автоматизації документів, яка дозволяє створювати, надсилати та підписувати цифрові документи з інтегрованим управлінням робочими процесами.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що об'єднує команди продажів, маркетингу та підтримки в одному інтерфейсі.

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo - це хмарна платформа для управління роботою з клієнтами, проектами та фінансами, що забезпечує централізоване ведення даних та автоматизацію процесів.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Qwilr - це програма для створення інтерактивних веб-документів з продажу, яка спрощує процес пропозицій і підписів для бізнесу.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io - платформа для автоматизації продажів, оформлення угод, управління контрактами та підписками, інтегрується з CRM-системами для підвищення ефективності.

Quoter

Quoter

quoter.com

Quoter - це програмне забезпечення для створення та управління котируваннями, що спрощує процес генерування та відстеження котирувань для бізнесу.

Proposify

Proposify

proposify.com

Proposify - це програмне забезпечення для управління пропозиціями, що спрощує створення, моніторинг та підписання продажних документів.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring IQ надає зрозумілі цінові пропозиції та пакети для потенційних клієнтів на персоналізованій сторінці.

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Pricefx - це хмарна платформа для оптимізації, управління ціноутворенням та CPQ, що дозволяє підприємствам точно планувати та ціноутворювати в реальному часі.

EZLynx

EZLynx

ezlynx.com

EZLynx - це програмне забезпечення для страхових агентств, яке об'єднує управління політиками, отримання цитат, клієнтське обслуговування та звітність.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap - платформа для автоматизації фінансів, продажів і HR, інтегруючи комунікацію та управління контрактами в бізнес-процесах.

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo — це універсальне програмне забезпечення для автоматизації продажу послуг, з можливістю створення робочих потоків та управління рахунками в чаті.

Zoura

Zoura

zuora.com

Зура пропонує рішення для автоматизації процесів білінгу, управління підписками та інтеграції з різними платіжними системами для зростання бізнесу.

Apparound

Apparound

apparound.com

Apparound - це інструмент для автоматизації продажів, що дозволяє керувати процесами від презентації до укладання угод, включаючи створення пропозицій та електронні підписи.

Paperless Parts

Paperless Parts

paperlessparts.com

Paperless Parts - це програмне забезпечення для автоматизації оцінки та цитування у виробництві, що скорочує час обробки запитів та інтегрується з CRM і ERP системами.

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

DigiFabster - це програмне забезпечення для автоматизованого цитування та електронної комерції для підприємств ЧПУ та адитивного виробництва.

Elfsquad

Elfsquad

elfsquad.io

Elfsquad - це програмне забезпечення CPQ для виробничої галузі, яке спрощує налаштування складних продуктів та автоматизує процеси продажу без помилок.

vloxq

vloxq

vloxq.com

Vloxq — це додаток для швидкого створення комерційних пропозицій. Він автоматизує процеси, інтегрується з наявними системами та покращує управління замовленнями.

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

Subskribe - платформа для адаптивного报价, виставлення рахунків та управління доходами для SaaS-компаній, що забезпечує єдину систему обробки замовлень.

GeoQuotes

GeoQuotes

geoquotes.com

GeoQuotes - це інструмент для створення та управління цитатами, що дозволяє відстежувати зміни, зберігати контакти і інтегруватися з іншими проектними та обліковими системами.

Hive CPQ

Hive CPQ

hivecpq.com

Hive CPQ - це платформа для B2B електронної комерції, яка оптимізує процеси продажу, надаючи можливості конфігурації, ціноутворення та генерації цитат.

MonetizeNow

MonetizeNow

monetizenow.io

MonetizeNow — платформа автоматизації доходів для B2B SaaS, яка інтегрує процеси пропозицій, виставлення рахунків та обліку використання.

Revv

Revv

revv.so

Revv - платформа для автоматизації документів, що дозволяє створювати та підписувати документи електронним шляхом з використанням шаблонів та інтеграції з бізнес-додатками.

WorkRails

WorkRails

workrails.com

WorkRails допомагає компаніям швидко створювати точні комерційні пропозиції на професійні послуги, спрощуючи процеси і інтегруючись з існуючими системами.

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

Виробництво складне. Продавати не варто. In Mind Cloud — це масштабована платформа цифрових продажів, створена для виробників. Наше наскрізне програмне забезпечення для продажів бездоганно узгоджує цілі ваших клієнтів із вашими виробничими можливостями та об’єднує всі ваші процеси продажів на одній платформі. Платформа цифрових продажів In Mind Cloud використовує передову продуктивність CRM, CPQ і Commerce, щоб використовувати потужність ваших глибоких знань про продукти та інтелектуальну аналітику для покращення продажів. In Mind Cloud (www.inmindcloud.com) є незалежним постачальником виробничої торгової платформи з місією розширення можливостей виробників. Ми працюємо в усьому світі через наші офіси в Сінгапурі, Німеччині, США та цінну партнерську мережу.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Orgzit забезпечує потужність корпоративної CRM із гнучкістю Excel. Orgzit — це комплексна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Це допомагає оптимізувати продажі, пропозиції, обслуговування та фінанси, допомагаючи вам перейти від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.

Miraworks.io

Miraworks.io

miraworks.io

Miraworks — це інструмент SaaS для проектування ІТ-інфраструктури та робочого процесу від багатьох постачальників. Ми допомагаємо системним інтеграторам і підприємствам пришвидшити підготовку рішень, зменшити витрати та прискорити процес отримання вартості, автоматизувавши звичайні завдання щодо пропозиції та оцінки.

MiClient

MiClient

miclient.ai

MiClient пропонує комплексне рішення для управління пропозиціями; від створення пропозиції до закриття. Завдяки включенню автоматизованого процесу підключення клієнта забезпечується вищий коефіцієнт конверсії та покращений досвід роботи з клієнтами. Це також допоможе вам зрозуміти ваші пропозиції та отримати всі деталі, щоб збільшити закриття. Зменште відтік і перетворіть більше пропозицій на активні рахунки-фактури.

ScopeStack

ScopeStack

scopestack.io

ScopeStack розроблено спеціально для постачальників керованих послуг і торговельних посередників у сфері ІТ. Програмне забезпечення CPQ для наших послуг забезпечує ефективність, послідовність і точність кожного етапу процесу передпродажу.

Salesbricks

Salesbricks

salesbricks.com

Кращий спосіб керувати котируванням готівки для вашого підприємства, внутрішніми продажами та виходом на ринок самообслуговування

iQuoteXpress

iQuoteXpress

iquotexpress.com

iQuote Xpress — це веб-програма SaaS, яка дозволяє компаніям автоматизувати процес оцінки продажів за допомогою новітніх інтернет-технологій. Торговий персонал може легко та швидко створювати пропозиції щодо продажу, які є більш детальними, точними та містять маркетингову інформацію про продукт. Користувачі iQuote Xpress насолоджуються покращеним іміджем, оскільки професійне спілкування постійно доводиться до клієнта.

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Connectbase — це галузева хмара для підключення. Connectbase є партнером галузі, що дозволяє купувати та продавати зв’язок наступного покоління, включаючи автоматичне котирування, і надає глибоку, надійну інформацію. Провідна в галузі платформа Connectbase, The Connected World, обслуговує майже 300 постачальників у всьому світі, керуючи 2,7 мільярдами місць у понад 150 країнах. Команда Connectbase створила підключену екосистему, яка трансформує процеси купівлі та продажу в мережі. Відвідайте Connectbase за адресою connectbase.com і слідкуйте за нами в LinkedIn за адресою linkedin.com/company/connectbase-us/

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