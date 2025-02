Програмне забезпечення CPQ - Найпопулярніші застосунки - Швеція

In Mind Cloud

Виробництво складне. Продавати не варто. In Mind Cloud — це масштабована платформа цифрових продажів, створена для виробників. Наше наскрізне програмне забезпечення для продажів бездоганно узгоджує цілі ваших клієнтів із вашими виробничими можливостями та об’єднує всі ваші процеси продажів на одній платформі. Платформа цифрових продажів In Mind Cloud використовує передову продуктивність CRM, CPQ і Commerce, щоб використовувати потужність ваших глибоких знань про продукти та інтелектуальну аналітику для покращення продажів. In Mind Cloud (www.inmindcloud.com) є незалежним постачальником виробничої торгової платформи з місією розширення можливостей виробників. Ми працюємо в усьому світі через наші офіси в Сінгапурі, Німеччині, США та цінну партнерську мережу.