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Програмне забезпечення CPQ - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення Configure, Price, Quote (CPQ) оптимізує весь життєвий цикл процесу пропозиції та пропозиції для компаній. Він починається, коли клієнт повідомляє про свої вимоги до пропозицій компанії, і завершується наданням вичерпної пропозиції клієнту або потенційному клієнту. Програмне забезпечення CPQ, яке використовується у відділах продажів, покращує швидкість циклу продажів, підвищує точність пропозицій і зміцнює відносини з клієнтами. Ці програмні рішення дають компаніям змогу ефективно визначати потреби клієнтів і надавати індивідуальні пропозиції, які точно відповідають цим вимогам. Продукти CPQ, які часто інтегровані з існуючим програмним забезпеченням CRM або призначені для повної інтеграції з одним або кількома інструментами CRM, пропонують надійне рішення для оптимізації процесів продажів.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Accelo
accelo.com
Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.
Qwilr
qwilr.com
Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.
Quoter
quoter.com
Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Quoter — це платформа обміну котируваннями, яка усуває суперечності між покупцем і продавцем професійних послуг. Оновіть процес продажів сьогодні.
Proposify
proposify.com
Програмне забезпечення для пропозицій, яке дає лідерам продажів контроль і бачення найважливіших етапів їхнього процесу продажів. Спробуйте Proposify безкоштовно протягом 14 днів.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.
DealHub.io
dealhub.io
Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.
EZLynx
ezlynx.com
Порівняльний рейтинг, системи управління агентствами (AMS), дизайн веб-сайту страхування
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Pricefx
pricefx.com
Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та потребують точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рі...
DigiFabster
digifabster.com
Як програмне забезпечення для оцінки вартості може підвищити продажі вашого цеху з ЧПК? Надання миттєвих онлайн-котирувань ЧПК допомагає механічним цехам пристосуватися до мінливих потреб своїх клієнтів. Використовуйте для внутрішнього використання, щоб скоротити час відповіді на RFQ до хвилин, або ...
Apparound
apparound.com
Apparound — це універсальний інструмент продажів, який оцифровує, прискорює та керує всім процесом продажу, від презентації маркетингових матеріалів до конфігурації та збору замовлення. Ключовими функціями Apparound є: Обмін вмістом: розповсюджуйте маркетингові матеріали в цифровому форматі, такі як...
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отрима...
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ — це платформа електронної комерції B2B, яка оптимізує ваші продажі. Конфігурація, ціна, пропозиція (CPQ), щоб створити більш ефективне робоче середовище та насолоджуватися прийомом замовлень, який повністю автоматизований і адаптований до ваших потреб.
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow, заснована в січні 2021 року зі штаб-квартирою в Санта-Кларі, Каліфорнія, є платформою для автоматизації доходів повного циклу, створеною спеціально для B2B SaaS. Уніфікована платформа котирування (CPQ), виставлення рахунків і використання MonetizeNow створює спрощений процес Q2C (Quote-...
Paperless Partsq
paperlessparts.com
Paperless Parts має на меті допомогти майстерням з продажу робіт, контрактним виробникам і оздоблювальним компаніям удосконалювати та розвивати свій бізнес, надаючи їм найдосконалішу безпечну хмарну систему оцінки та пропозиції. Paperless Parts — це платформа для оцінки та котирування, яка підтримує...
Orgzit
orgzit.com
Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, послуги та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.
Zoura
zuora.com
Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks — це інструмент SaaS для проектування ІТ-інфраструктури та робочого процесу від багатьох постачальників. Ми допомагаємо системним інтеграторам і підприємствам пришвидшити підготовку рішень, зменшити витрати та прискорити процес отримання вартості, автоматизувавши звичайні завдання щодо про...
MiClient
miclient.ai
MiClient пропонує комплексне рішення для управління пропозиціями; від створення пропозиції до закриття. Завдяки включенню автоматизованого процесу підключення клієнта забезпечується вищий коефіцієнт конверсії та покращений досвід роботи з клієнтами. Це також допоможе вам зрозуміти ваші пропозиції та...
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes — це надійний інструмент для оцінювання цін, який підтримує всі ваші потреби щодо пропозиції та виставлення рахунків. Створюйте пропозиції, відстежуйте та контролюйте ціни на зміни, налаштовуйте макети, зберігайте записи контактів, записи компанії, встановлюйте повторювані ціни та терміни ...
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack розроблено спеціально для постачальників керованих послуг і торговельних посередників у сфері ІТ. Програмне забезпечення CPQ для наших послуг забезпечує ефективність, послідовність і точність кожного етапу процесу передпродажу.
Salesbricks
salesbricks.com
Кращий спосіб керувати котируванням готівки для вашого підприємства, внутрішніми продажами та виходом на ринок самообслуговування
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ призначений для виробничої промисловості. Наше програмне забезпечення CPQ об’єднує процеси продажу та виробництва та дозволяє вашій команді продажів, дилерам і навіть клієнтам налаштовувати складні продукти без помилок. Elfsquad створює бездоганний документ із пропозицією, який повністю...
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress — це веб-додаток SaaS, який дозволяє компаніям автоматизувати процес оцінки продажів за допомогою новітніх інтернет-технологій. Торговий персонал може легко та швидко створювати пропозиції щодо продажу, які є більш детальними, точними та містять маркетингову інформацію про продукт. Кор...
Connectbase
connectbase.com
Ми надаємо індустрії комунікацій статистичні дані про місцезнаходження та автоматизовані інструменти, щоб допомогти їм отримати більше угод. Перетворіть свою мережу купівлі та продажу.
vloxq
vloxq.com
Створюйте пропозиції за лічені хвилини за допомогою vloxq CPQ! Наше рішення повністю настроюється та легко розгортається. Настав час, щоб ваші високоефективні торгові представники припинили витрачати час на адміністрування продажів і натомість заощадили 90% свого часу завдяки автоматизації. Замініть...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — це адаптивна платформа котирування, виставлення рахунків і доходів для сучасних компаній SaaS. Повністю уніфікований. Без силосів. Нульова звірка, від котирування до виручки. Розроблений у співпраці з деякими провідними світовими компаніями SaaS, Subskribe допомагає компаніям максимізува...
Revv
revv.so
Revv розширює межі автоматизації документообігу та робочих процесів. Revv дає вам можливість створювати документи зі своєї багатої бібліотеки шаблонів або завантажувати та надсилати зовнішні документи WORD/PDF для електронних підписів. Крім того, він пропонує різні типи підписів для всіх можливих сц...
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ допомагає компаніям корпоративних технологій швидко й легко складати пропозиції професійних послуг. Ми ідеально підходить для команд, які продають складні послуги, але мають проблеми з точністю та своєчасністю. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизує спосіб продажу посл...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Виробництво складне. Продавати не варто. In Mind Cloud — це єдина в світі масштабована платформа цифрових продажів, створена для виробництва. Прискоріть процес продажів, виграйте більше угод і випередьте конкурентів швидше, ніж ви думаєте.