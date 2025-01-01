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Програмне забезпечення для розробки курсу
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Програмне забезпечення для розробки курсу - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для розробки курсів дозволяє організаціям створювати переконливий інтерактивний мультимедійний вміст, призначений для освітніх цілей. Він використовується для створення навчальних курсів і матеріалів, придатних як для корпоративного навчання, так і для традиційного академічного середовища. Системи керування навчальним контентом (LCMS), піднабір інструментів для розробки курсів, розроблених спеціально для навчальних закладів, підпадають під цю категорію. Ці інструменти дають можливість організаціям розробляти навчальний контент, який можна легко інтегрувати в системи управління навчанням (LMS), створюючи унікальні освітні програми для співробітників або студентів. Рішення для створення курсів, які зазвичай застосовуються у відділах кадрів і навчальних закладах, дають змогу адміністраторам створювати навчальний контент, не вимагаючи досвіду програмування. Ці рішення доступні як у хмарному, так і в локальному форматах, часто дотримуючись еталонної моделі об’єктів спільного використання (SCORM), яка надає стандарти та специфікації для інтеграції вмісту з програмним забезпеченням LMS. Крім того, багато продуктів для розробки курсів використовують основи програмного забезпечення для презентацій, пропонуючи користувачам знайомий інтерфейс для розробки змісту курсу.

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Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.

Genially

Genially

genial.ly

Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon - платформа для створення анімованих відео та презентацій без необхідності в дизайнерських навичках.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.

Visme

Visme

visme.co

Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning – це LMS для спільного навчання, що допомагає компаніям навчати працівників, клієнтів та партнерів завдяки експертам організації.

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

Навчальна студія AI - це інструмент для створення онлайн-курсів за допомогою штучного інтелекту, що полегшує розробку та оптимізацію навчального контенту.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds – це платформа для створення, управління та продажу онлайн-курсів з інтерактивними функціями та аналітикою для навчання.

VidGrid

VidGrid

vidgrid.com

VidGrid - це платформа для створення, редагування та обміну інтерактивними відео, призначена для навчання та розвитку.

Articulate 360

Articulate 360

articulate.com

Articulate 360 - набір інструментів для створення інтерактивного вмісту електронного навчання, що включає Storyline 360, Rise 360 та інші додатки.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble – платформа для створення онлайн-навчання, яка дозволяє організаціям розробляти інтерактивні курси без спеціальних технічних навичок.

Rise

Rise

rise.com

Rise - це онлайн-система навчання, яка дозволяє легко створювати, управляти та проходити тренінги з інтерактивним контентом.

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Gnowbe - платформа для створення інтерактивного мікронавчання, яка дозволяє розробляти та аналізувати навчальні програми для підготовки та навчання команд.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs - це платформа для створення навчальних матеріалів, опитувань і тестів, що допомагає покращити навчання та підтримку клієнтів.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.

PandaSuite

PandaSuite

pandasuite.com

PandaSuite - платформа без коду для створення інтерактивних програм і контенту, що дозволяє користувачам реалізувати свої ідеї без програмування.

Instruqt

Instruqt

instruqt.com

Instruqt - це віртуальна лабораторія для програмного забезпечення, що дозволяє користувачам навчатися, демонструвати продукти і створювати навчальні матеріали в браузері.

MindSmith

MindSmith

mindsmith.ai

MindSmith – це інструмент для створення навчального контенту, що використовує генеративний ШІ для швидкої розробки курсів і спільної роботи в реальному часі.

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon - це система управління навчанням, що дозволяє створювати та впроваджувати навчальні програми для підприємств, партнерів і клієнтів.

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs — це платформа для навчання працівників, що використовує ШІ для підвищення ефективності onboarding, розвитку навичок та залучення через інтерактивні модулі.

Disco

Disco

disco.co

Disco — це платформа для створення та управління навчальними спільнотами, що забезпечує зручне навчання та інтерактивний досвід для учнів.

7taps

7taps

7taps.com

7taps - платформа мікронавчання, що дозволяє створювати та доставляти навчальний контент з використанням AI, підтримуючи різні формати та мультимовність.

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

CLASSUM - це платформа для інтерактивного навчання, що забезпечує зв'язок між учасниками через пости, чати та прямі трансляції.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn - це рішення для управління навчанням, яке спрощує призначення навчання та відстеження прогресу працівників.

Lingio

Lingio

lingio.com

Lingio - платформа для вивчення мов, яка пропонує інтерактивні курси для працівників, підтримуючи 100+ мов та швидке створення навчального матеріалу за допомогою штучного інтелекту.

Flowclass

Flowclass

flowclass.io

Flowclass – платформа для викладачів та репетиторів для створення лендінгів курсів з інтегрованими маркетинговими інструментами та системами бронювання.

Meleton

Meleton

meleton.com

Meleton – платформа для створення онлайн-курсів, де школи та експерти можуть розробляти курси та вести облік студентів.

Exly

Exly

exlyapp.com

Exly - безкодова платформа для створення бізнесу: організація курсів, вебінарів, консультацій, автоматизація емейлів, налаштування сайтів і прийом платежів.

Profi

Profi

profi.io

Profi - це платформа для професіоналів, яка спрощує управління клієнтами, планування, оплату та ведення курсів.

FLOWSPARKS

FLOWSPARKS

flowsparks.com

FLOWSPARKS дозволяє створювати інтерактивні е-навчальні модулі за допомогою інструментів для авторства та системи управління навчанням.

Learnyst

Learnyst

learnyst.com

Learnyst - платформа для створення та управління онлайн-курсами, яка дозволяє викладачам продавати навчальні ресурси через власні веб-сайти та мобільні додатки.

Coursebox

Coursebox

coursebox.ai

Coursebox - це платформа для створення та управління онлайн-курсами з підтримкою AI, що спрощує редагування контенту та оцінювання.

GoSkills

GoSkills

goskills.com

GoSkills - платформа для онлайн-навчання, що дозволяє створювати та управляти курсами, забезпечуючи доступ до навчальних матеріалів на будь-якому пристрої.

AcademyOcean

AcademyOcean

academyocean.com

AcademyOcean - це система управління навчанням, що допомагає компаніям автоматизувати навчання співробітників, клієнтів і партнерів через адаптивні онлайн-курси.

BranchTrack

BranchTrack

branchtrack.com

BranchTrack - це веб-інструмент для створення інтерактивних сценаріїв електронного навчання з можливістю інтеграції з іншими платформами.

Prodient.io

Prodient.io

prodient.io

Prodient.io — це хмарний інструмент для швидкого створення інтерактивних онлайн-курсів з готовими шаблонами, підтримує SCORM та адаптується до різних платформ.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey – це платформа для розвитку працівників, що пропонує інструменти для навчання, розвитку та утримання співробітників у компаніях.

RedSeed

RedSeed

redseed.com

RedSeed LMS - це онлайн рішенння для навчання, яке підтримує зміни поведінки через якісний зворотний зв'язок та має бібліотеку курсів для розвитку навичок у бізнесі.

HowToo

HowToo

howtoo.co

HowToo - інструмент для створення онлайн-курсів з готовим контентом, шаблонами, тестами та аналітикою. Відповідає стандарту WCAG 2.1 AA.

SlidePresenter

SlidePresenter

slidepresenter.com

SlidePresenter дозволяє співробітникам легко створювати та ділитися навчальними відео для поліпшення обміну знаннями в організації.

Cognota

Cognota

cognota.com

Cognota - платформа для управління навчальними процесами, що допомагає командам L&D спростити запити на навчання та поліпшити планування проектів.

Elucidat

Elucidat

elucidat.com

Elucidat - платформа для створення інтерактивного контенту з можливістю локалізації, співпраці та інтеграції з LMS, яка підтримує різноманітні навчальні потреби.

IllumiDesk

IllumiDesk

illumidesk.com

IllumiDesk - інтерактивна платформа для навчання, що допомагає викладачам створювати курси та забезпечує учням практичний досвід через AI-технології.

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