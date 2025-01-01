Програмне забезпечення для розробки курсу - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для розробки курсів дозволяє організаціям створювати переконливий інтерактивний мультимедійний вміст, призначений для освітніх цілей. Він використовується для створення навчальних курсів і матеріалів, придатних як для корпоративного навчання, так і для традиційного академічного середовища. Системи керування навчальним контентом (LCMS), піднабір інструментів для розробки курсів, розроблених спеціально для навчальних закладів, підпадають під цю категорію. Ці інструменти дають можливість організаціям розробляти навчальний контент, який можна легко інтегрувати в системи управління навчанням (LMS), створюючи унікальні освітні програми для співробітників або студентів. Рішення для створення курсів, які зазвичай застосовуються у відділах кадрів і навчальних закладах, дають змогу адміністраторам створювати навчальний контент, не вимагаючи досвіду програмування. Ці рішення доступні як у хмарному, так і в локальному форматах, часто дотримуючись еталонної моделі об’єктів спільного використання (SCORM), яка надає стандарти та специфікації для інтеграції вмісту з програмним забезпеченням LMS. Крім того, багато продуктів для розробки курсів використовують основи програмного забезпечення для презентацій, пропонуючи користувачам знайомий інтерфейс для розробки змісту курсу.
Запит на новий застосунок
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.
Genially
genial.ly
Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon - платформа для створення анімованих відео та презентацій без необхідності в дизайнерських навичках.
Top Hat
tophat.com
Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.
Visme
visme.co
Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.
360Learning
360learning.com
360Learning – це LMS для спільного навчання, що допомагає компаніям навчати працівників, клієнтів та партнерів завдяки експертам організації.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds – це платформа для створення, управління та продажу онлайн-курсів з інтерактивними функціями та аналітикою для навчання.
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Навчальна студія AI - це інструмент для створення онлайн-курсів за допомогою штучного інтелекту, що полегшує розробку та оптимізацію навчального контенту.
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid - це платформа для створення, редагування та обміну інтерактивними відео, призначена для навчання та розвитку.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble – платформа для створення онлайн-навчання, яка дозволяє організаціям розробляти інтерактивні курси без спеціальних технічних навичок.
Articulate 360
articulate.com
Articulate 360 - набір інструментів для створення інтерактивного вмісту електронного навчання, що включає Storyline 360, Rise 360 та інші додатки.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - це платформа для створення навчальних матеріалів, опитувань і тестів, що допомагає покращити навчання та підтримку клієнтів.
Elucidat
elucidat.com
Elucidat - платформа для створення інтерактивного контенту з можливістю локалізації, співпраці та інтеграції з LMS, яка підтримує різноманітні навчальні потреби.
Disco
disco.co
Disco — це платформа для створення та управління навчальними спільнотами, що забезпечує зручне навчання та інтерактивний досвід для учнів.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe - платформа для створення інтерактивного мікронавчання, яка дозволяє розробляти та аналізувати навчальні програми для підготовки та навчання команд.
MindSmith
mindsmith.ai
MindSmith – це інструмент для створення навчального контенту, що використовує генеративний ШІ для швидкої розробки курсів і спільної роботи в реальному часі.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon - це система управління навчанням, що дозволяє створювати та впроваджувати навчальні програми для підприємств, партнерів і клієнтів.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite - платформа без коду для створення інтерактивних програм і контенту, що дозволяє користувачам реалізувати свої ідеї без програмування.
Lingio
lingio.com
Lingio - платформа для вивчення мов, яка пропонує інтерактивні курси для працівників, підтримуючи 100+ мов та швидке створення навчального матеріалу за допомогою штучного інтелекту.
Exly
exlyapp.com
Exly - безкодова платформа для створення бізнесу: організація курсів, вебінарів, консультацій, автоматизація емейлів, налаштування сайтів і прийом платежів.
Rise
rise.com
Rise - це онлайн-система навчання, яка дозволяє легко створювати, управляти та проходити тренінги з інтерактивним контентом.
7taps
7taps.com
7taps - платформа мікронавчання, що дозволяє створювати та доставляти навчальний контент з використанням AI, підтримуючи різні формати та мультимовність.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання працівників, що використовує ШІ для підвищення ефективності onboarding, розвитку навичок та залучення через інтерактивні модулі.
Profi
profi.io
Profi - це платформа для професіоналів, яка спрощує управління клієнтами, планування, оплату та ведення курсів.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey – це платформа для розвитку працівників, що пропонує інструменти для навчання, розвитку та утримання співробітників у компаніях.
CLASSUM
classum.com
CLASSUM - це платформа для інтерактивного навчання, що забезпечує зв'язок між учасниками через пости, чати та прямі трансляції.
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox - це платформа для створення та управління онлайн-курсами з підтримкою AI, що спрощує редагування контенту та оцінювання.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS дозволяє створювати інтерактивні е-навчальні модулі за допомогою інструментів для авторства та системи управління навчанням.
Learnyst
learnyst.com
Learnyst - платформа для створення та управління онлайн-курсами, яка дозволяє викладачам продавати навчальні ресурси через власні веб-сайти та мобільні додатки.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt - це віртуальна лабораторія для програмного забезпечення, що дозволяє користувачам навчатися, демонструвати продукти і створювати навчальні матеріали в браузері.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn - це рішення для управління навчанням, яке спрощує призначення навчання та відстеження прогресу працівників.
Flowclass
flowclass.io
Flowclass – платформа для викладачів та репетиторів для створення лендінгів курсів з інтегрованими маркетинговими інструментами та системами бронювання.
GoSkills
goskills.com
GoSkills - платформа для онлайн-навчання, що дозволяє створювати та управляти курсами, забезпечуючи доступ до навчальних матеріалів на будь-якому пристрої.
Meleton
meleton.com
Meleton – платформа для створення онлайн-курсів, де школи та експерти можуть розробляти курси та вести облік студентів.
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io — це хмарний інструмент для швидкого створення інтерактивних онлайн-курсів з готовими шаблонами, підтримує SCORM та адаптується до різних платформ.
AcademyOcean
academyocean.com
AcademyOcean - це система управління навчанням, що допомагає компаніям автоматизувати навчання співробітників, клієнтів і партнерів через адаптивні онлайн-курси.
BranchTrack
branchtrack.com
BranchTrack - це веб-інструмент для створення інтерактивних сценаріїв електронного навчання з можливістю інтеграції з іншими платформами.
IllumiDesk
illumidesk.com
IllumiDesk - інтерактивна платформа для навчання, що допомагає викладачам створювати курси та забезпечує учням практичний досвід через AI-технології.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS - це онлайн рішенння для навчання, яке підтримує зміни поведінки через якісний зворотний зв'язок та має бібліотеку курсів для розвитку навичок у бізнесі.
Arlo
arlo.co
Arlo – платформа для управління курсами: планування, реєстрація, платежі, CRM та звітність в одному місці.
HowToo
howtoo.co
HowToo - інструмент для створення онлайн-курсів з готовим контентом, шаблонами, тестами та аналітикою. Відповідає стандарту WCAG 2.1 AA.
SlidePresenter
slidepresenter.com
SlidePresenter дозволяє співробітникам легко створювати та ділитися навчальними відео для поліпшення обміну знаннями в організації.
Cognota
cognota.com
Cognota - платформа для управління навчальними процесами, що допомагає командам L&D спростити запити на навчання та поліпшити планування проектів.
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