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Програмне забезпечення для розробки курсів дозволяє організаціям створювати переконливий інтерактивний мультимедійний вміст, призначений для освітніх цілей. Він використовується для створення навчальних курсів і матеріалів, придатних як для корпоративного навчання, так і для традиційного академічного середовища. Системи керування навчальним контентом (LCMS), піднабір інструментів для розробки курсів, розроблених спеціально для навчальних закладів, підпадають під цю категорію. Ці інструменти дають можливість організаціям розробляти навчальний контент, який можна легко інтегрувати в системи управління навчанням (LMS), створюючи унікальні освітні програми для співробітників або студентів. Рішення для створення курсів, які зазвичай застосовуються у відділах кадрів і навчальних закладах, дають змогу адміністраторам створювати навчальний контент, не вимагаючи досвіду програмування. Ці рішення доступні як у хмарному, так і в локальному форматах, часто дотримуючись еталонної моделі об’єктів спільного використання (SCORM), яка надає стандарти та специфікації для інтеграції вмісту з програмним забезпеченням LMS. Крім того, багато продуктів для розробки курсів використовують основи програмного забезпечення для презентацій, пропонуючи користувачам знайомий інтерфейс для розробки змісту курсу.
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Prodient.io
prodient.io
Prodient.io — це хмарний інструмент швидкого електронного навчання, наповнений шаблонами для легкої розробки привабливих, інтерактивних і повністю адаптованих курсів електронного навчання на основі Tesseract Learning. Prodient.io може використовуватися будь-яким членом вашої команди, незалежно від його навичок, компетенції та ноу-хау, для швидкої розробки ефективних курсів електронного навчання. Він наповнений багатими інтерактивними шаблонами, включаючи інтерактивні дії, сценарії, відео, анімацію, ігри та вікторини. А найкраща частина? ви можете проводити курси на будь-якій платформі за допомогою виходу SCORM 1.2/2004. Ви можете проводити навчання у власному комфорті, продавати курси у свій власний автентичний спосіб, змінювати освіту за потреби, продавати та перепродавати відповідно до потреб вашого бізнесу для себе, своїх клієнтів і партнерів. Ось чому вам варто вибрати Prodient: 1. Легко створити: полегшує створення курсу за допомогою 60+ різноманітних шаблонів. 2. Швидкий розвиток: створюйте курси електронного навчання за лічені хвилини. 3. Чуйний і мобільний: адаптує курси електронного навчання до різних розмірів екрана. 4. Виправлення: забезпечує перечитування, повторне вивчення та перегляд інформації, післяоцінювання. 5. Локалізація: підтримує завдання перекладу вмісту для певної мови та культури. 6. Аудіо: Ви можете додати аудіо на свій вибір і синхронізувати їх між інтерактивними шаблонами. 7. Синхронізація мовлення з тексту: підвищує здатність просвітлювати текст за допомогою різних мовних діалектів. 8. Доступність: підтримує доступність для задоволення різноманітних потреб учнів. 9. Співпраця та рецензування: помічники в циклах рецензування та редагування кількома авторами для курсів електронного навчання. 10. Сумісність з платформою: підтримує мультиплатформенність і сумісність із виходом SCORM 1.2/2004. 11. Рентабельність: значно знижує витрати на розробку курсу електронного навчання.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Група FLOWSPARKS має багаторічний досвід у розробці цифрових навчальних модулів. З цього бачення виник повноцінний пакет FLOWSPARKS Suite. Ви можете легко розробити інтерактивне електронне навчання, поєднавши навчальні формати, розумні шаблони та розумні програми в інструменті розробки FLOWSPARKS. Пов’яжіть це з нашою розгалуженою системою управління навчанням (LMS), і ви матимете всі необхідні засоби для створення найкращого можливого цифрового навчання. Або виберіть FastPass для тих, хто шукає плавну реєстрацію відвідувачів. Крім того, ми гарантуємо найкращу підтримку для кожного клієнта.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання та залучення працівників на базі штучного інтелекту покоління, яка допомагає компаніям адаптуватися, підвищувати кваліфікацію та утримувати співробітників за допомогою інтерактивних навчальних модулів, курсів програмного забезпечення на основі EQ та опитувань щодо залучення. Платформа може зменшити витрати на навчання на одного працівника та підвищити відсотки завершення курсу, допомагаючи компаніям будувати персоналізовані навчальні подорожі в масштабі за допомогою генеративного ШІ.
CLASSUM
classum.com
CLASSUM - це платформа для інтерактивного навчання, що забезпечує зв'язок між учасниками через пости, чати та прямі трансляції.
Disco
disco.co
Disco — це платформа для створення та управління навчальними спільнотами, що забезпечує зручне навчання та інтерактивний досвід для учнів.
IllumiDesk
illumidesk.com
Інтерактивна навчальна платформа IllumiDesk допомагає викладачам економити час, максимізувати залучення учнів і покращувати якість курсу за допомогою штучного інтелекту. Завдяки IllumiDesk організації покращують збереження знань, пропонуючи захоплюючий практичний досвід навчання та готуючи студентів до застосування в реальному світі.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite - платформа без коду для створення інтерактивних програм і контенту, що дозволяє користувачам реалізувати свої ідеї без програмування.
Profi
profi.io
Profi - це платформа для професіоналів, яка спрощує управління клієнтами, планування, оплату та ведення курсів.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Pray - це персоналізована платформа для розвитку працівників, що надає бізнесу інструментами для залучення своїх людей та надання їм можливостей професійно зростати, як вони - на борту, вмикають, розвивають та зберігають їх протягом усього життєвого циклу працівників. Juno Mourne-це LMS, які найшвидше зростаючі компанії використовують для створення програм навчання та розвитку, які люблять працівники та партнери-і які сприяють впливу нижньої лінії. Лише Juno Moary дозволяє командам L+ D безперешкодно інтегрувати відповідний зовнішній вміст із 100+ платформ у шляхи розвитку для кожного окремого працівника та легко відстежувати та керувати навчальними подорожами в цілому. Результатом цього є команди L+D, які витрачають менше часу на управління програмним забезпеченням, працівники, які більше займаються, та компанії, які виграють у глобальній технічній економіці. Компанії з високим зростанням співпрацюють з Juno Mraine для розвитку, залучення, підвищення кваліфікації та зберігають свою робочу силу за частку часу та вартості традиційних навчальних рішень.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — це провідна навчальна онлайн-платформа, яка надає інтерактивні, персоналізовані та непереборні враження від навчання. Об’єднавши потужну систему управління навчанням (LMS) і передову платформу навчання (LXP) в єдиний центр, GoSkills дає організаціям можливість створювати та керувати захоплюючими навчальними програмами, які покращують їхні навчальні програми. Використовуючи можливості штучного інтелекту (AI), GoSkills полегшує пошук і створення персоналізованого навчального контенту. Вбудований у платформу Конструктор курсів і помічник зі штучним інтелектом, Genie, спрощують створення курсів, дозволяючи будь-кому швидко й ефективно створювати досконалі курси. GoSkills може похвалитися відзначеною нагородами бібліотекою з понад 100 бізнес-курсів, які проводять відомі експерти галузі. Курси створюються на замовлення, куруються, створюються власними силами та регулярно оновлюються, щоб забезпечити відповідність стандартам високої якості на кожному рівні. У кожному курсі використовується гейміфікований підхід до мікронавчання, який гарантує, що навчання буде приємним і ефективним, тим самим підвищуючи залученість і утримування навчання.
Elucidat
elucidat.com
Elucidat — це авторська платформа, яка змінює гру для створення електронного навчання; завдяки чому командам легко створювати вміст, який буде привабливим і відповідатиме їхньому бренду. Створений для реальних проблем, з якими стикаються навчальні групи, Elucidat поєднує простоту використання з повномасштабною підтримкою та порадами експертів. Це засіб для створення привабливого вмісту кількома мовами, відстеження успішності ваших курсів і збереження чіткості та відповідності бренду. Електронне навчання, створене в Elucidat, повністю сумісно з SCORM, створено з використанням HTML5, автоматично реагує та працює на будь-якому пристрої та будь-якій системі керування навчанням. Боретеся з низьким рівнем залучення чи обмеженими можливостями? Скористайтеся багатством неперевершеного досвіду та інноваційних рішень за допомогою консультаційних послуг Elucidat щодо навчання, яких ви просто не знайдете в іншому місці. Будьте в курсі останніх тенденцій цифрового навчання, найкращих практик і ресурсів у відомому в галузі блозі Elucidat: https://www.elucidat.com/blog/.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — це найкраще у світі рішення для змішаного електронного навчання. Увесь LMS RedSeed був створений для того, щоб стимулювати зміну поведінки за допомогою того, що ми називаємо «петлею зворотного зв’язку», що сприяє якісній взаємодії коучингу, про яку ви можете звітувати. У поєднанні зі зростаючою бібліотекою курсів; продажі, обслуговування, професійні навички, благополуччя, лідерство та комплаєнс, підвищення кваліфікації всього вашого бізнесу – це просто! Скористайтеся перевагами наших готових навчальних пакетів або створіть власні навчальні шляхи за допомогою нашої гнучкої автоматизації та простого у використанні інтерфейсу. Працюючи з нашою командою експертів із навчання, ми допоможемо вам розробити навчальну програму, яка відповідає результатам вашого бізнесу, щоб ви знали, що отримуєте найкращу віддачу від своїх інвестицій. Ми також дбаємо про те, щоб ви отримували максимальну віддачу від RedSeed LMS, тому кожен клієнт RedSeed отримує спеціального менеджера успіху на все життя для свого облікового запису — без додаткових витрат! Дізнайтесь більше на: www.redseed.com
Cognota
cognota.com
Cognota — це перша й єдина операційна платформа для команд навчання та розвитку. Наша платформа дозволяє командам L&D оптимізувати керування запитами на навчання, покращити планування проектів і потенціалу, швидко розробляти контент і ефективніше співпрацювати з малими і середніми підприємствами. Клієнти в усіх галузях використовують Cognota, щоб підвищити свою продуктивність, усуваючи потребу в кількох інструментах для керування процесами навчання. Хочете процвітати в галузі L&D? Приєднуйтесь до жвавої спільноти LearnOps®, центру, де професіонали L&D отримують знання, беруть участь у дискусіях, що спонукають до роздумів, отримують доступ до підібраних ресурсів і залишаються попереду галузевих тенденцій. Розкрийте силу колективної мудрості та досвіду в #LearnOpsCommunity. Приєднуйтесь безкоштовно на LearnOps.com
SlidePresenter
slidepresenter.com
Детальні інструкції та документація, численні живі або веб-тренінги, і все ще відчуття, що знання просто не доходять до ваших колег - чи не в потрібний час? Тоді вам варто познайомитися зі SlidePresenter! Допоможіть своїм співробітникам перетворити свої знання на захоплюючий відеовміст без попереднього досвіду чи технічних навичок! Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу всі співробітники можуть створювати та редагувати власний відеоконтент за лічені хвилини та збагачувати його численними інтерактивними функціями, такими як вікторини та опитування. Після цього створеним співробітниками відеовмістом можна легко та безпечно поділитися з колегами чи всією організацією лише одним клацанням миші на власній корпоративній відеоплатформі. Це економить ваш дорогоцінний час і ресурси під час передачі корпоративних знань. Більше того: ви створюєте центральну та привабливу точку контакту для своїх колег. На вашій корпоративній відеоплатформі всі співробітники отримують корисні знання, щоб відповісти на їхні індивідуальні запитання «під час роботи», а також заохочуються переглядати, лайкати та взаємодіяти з додатковим відеовмістом, створеним працівниками. Варіанти використання SlidePresenter такі ж різноманітні, як і вимоги вашої компанії: від швидких інструкцій, тренінгів щодо продукту до внутрішнього навчання, електронного навчання чи практичних занять. Понад 600 лідерів ринку в багатьох галузях вже успішно покладаються на передачу знань від співробітників для співробітників, щоб усі, хто їх потребує, могли швидко та в будь-який час знайти знання. Ваші переваги зі SlidePresenter: - Увімкніть самостійне безперервне навчання у вашій організації за допомогою легкого для розуміння відеовмісту. - Підвищте ефективність своїх (нових) співробітників, зробивши знання доступними в будь-який час і в будь-якому місці. - Зменште часті запитання від колег, дозволяючи їм швидко та легко створювати пояснювальний відеоконтент і ділитися ним. - Підвищте мотивацію своїх співробітників ділитися знаннями з колегами завдяки інтуїтивно зрозумілому користувальницькому досвіду для легкого створення контенту. - Залучіть своїх співробітників до передачі знань і таким чином зміцніть їх лояльність до вашої компанії. - Дайте можливість співробітникам усіх відділів і робочих рівнів ділитися своїми знаннями з колегами по всій організації. - Створіть різноманітний досвід навчання за допомогою офіційних форм навчання та тренінгів, а також навчання, створене працівниками за допомогою відеовмісту. - Збережіть ресурси відділу L&D, залучивши своїх співробітників до передачі знань. - Створіть центральну відеоплатформу, на якій ваші співробітники завжди зможуть знайти саме ті знання, які їм потрібні для найкращої роботи.
BranchTrack
branchtrack.com
Створіть, розробіть і запропонуйте захоплююче електронне навчання на основі сценаріїв у вашому браузері. Використовуйте з Lectora, Storyline, Captivate та майже будь-яким іншим програмним забезпеченням для електронного навчання.
Exly
exlyapp.com
Exly — це безкодова універсальна платформа SaaS для створення та розвитку вашого бізнесу з нуля. Ви можете організовувати не лише записані курси, але й живі заняття та вебінари та надсилати посилання через WhatsApp. Ви можете записувати та керувати своїми курсами та розміщувати їх на сторінці продажу веб-сайту, створеного за допомогою Exly. Він навіть пропонує можливість організації індивідуальних консультацій для надання персоналізованих послуг. Тепер робіть більше за меншу суму за допомогою спектру послуг Exly, які включають: індивідуальні консультації, записані та живі курси, вебінари та семінари. Автоматичні кампанії надсилання електронних листів і нагадування. Налаштовані конструктори веб-сайтів. Безпроблемний платіжний шлюз із спеціальними платіжними посиланнями. Коди знижок, бренд/партнер. партнерства, а рання пташка пропонує надбагату аналітику
Flowclass
flowclass.io
Flowclass — це платформа, призначена для викладачів і репетиторів для створення цільових сторінок для курсів, які можна використовувати як окрему сторінку профілю або інтегрувати в існуючий веб-сайт. Ми інтегрували маркетингові інструменти, системи бронювання та оплати в одну платформу, щоб ви могли масштабувати свій освітній бізнес і залучати більше студентів.
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox в LMS (система управління навчанням) на базі ШІ. Функція штучного інтелекту створить для вас чернетку курсу та помістить його в редактор курсу, щоб ви могли редагувати курс і додавати будь-які відсутні частини. Це суттєво скорочує час на створення курсової роботи. Організації можуть використовувати цю платформу для навчання персоналу або її можуть використовувати компанії, які продають курси онлайн. Навчальні заклади також можуть використовувати Coursebox.
HowToo
howtoo.co
HowToo — це єдиний авторський інструмент електронного навчання, який захоче використовувати ваша команда. Повний готового до використання вмісту, просто скопіюйте та вставте свій вміст у нашу величезну бібліотеку шаблонів. Додайте тести та блоки оцінювання одним натисканням кнопки та запустіть за лічені хвилини. Завдяки потужному аналізу даних, дослідженням і аналітиці ми створили інструмент, який дозволяє створювати неймовірні навчальні програми для успіху. HowToo також є першим інструментом, який відповідає стандарту WCAG 2.1 AA.
Learnyst
learnyst.com
Learnyst — це платформа SAAS, яка надає безпечні фірмові програми для викладачів. Будь-який педагог може легко почати продавати курси та тести зі свого власного веб-сайту та мобільних додатків, не турбуючись про технології. Педагоги можуть розвивати свою академію онлайн і отримувати 20-кратний прибуток.
Lingio
lingio.com
Lingio - платформа для вивчення мов, яка пропонує інтерактивні курси для працівників, підтримуючи 100+ мов та швидке створення навчального матеріалу за допомогою штучного інтелекту.
Meleton
meleton.com
Meleton — платформа для створення онлайн-курсів. Понад 6000 шкіл та експертів створюють курси, які допомагають понад 50 000 студентам отримати нові знання або опанувати нові навички. З MELETON ВИ МОЖЕТЕ: Створити власний онлайн-курс на будь-яку тему. Приймайте платежі за продаж онлайн-курсів. Використовуйте вбудовану CRM для обліку студентів. Використовуйте інструменти продажів: інформаційний бюлетень електронною поштою, конструктор сторінок, воронка для автоматичних продажів. Ви можете використовувати інтуїтивно зрозумілий редактор для створення курсів, створення домашніх завдань для своїх учнів, використання інтерактивних тестів і проведення вебінарів.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon - це система управління навчанням, що дозволяє створювати та впроваджувати навчальні програми для підприємств, партнерів і клієнтів.
Genially
genial.ly
Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds – це платформа для створення, управління та продажу онлайн-курсів з інтерактивними функціями та аналітикою для навчання.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon - платформа для створення анімованих відео та презентацій без необхідності в дизайнерських навичках.
ProProfs
proprofs.com
Proprofs - провідний постачальник програмного забезпечення SaaS, призначеного для створення розумніших працівників та щасливіших клієнтів. Завдяки комплексному набору інструментів, включаючи виробника навчання, базу знань, виробник вікторини, виробник опитування, CRM тощо, Proprofs надає можливість організаціям покращити навчання, впорядкувати підтримку та сприяти задоволенню клієнтів. Прагнувши на 100-річну місію захоплення клієнтів, Proprofs обслуговує понад 15 мільйонів користувачів у 150+ країнах. Продукти Proprofs включають: - Тренувальник - виробник вікторини - Виробник опитування - Qualaroo Insights - Чат у прямому ефірі - Служба довідки - база знань - Управління проектами - Picreel Popups - BigContacts CRM - WebInarninja - Курсенінджа Розумні інструменти Proprofs використовуються багатьма компаніями Fortune 500, такими як Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco & Dell, та користувачі з провідних навчальних інститутів, таких як Phoenix, Harvard & Yale. На сайті розміщено понад мільйон фрагментів вмісту на 70+ мовах. Це провідна платформа онлайн -навчання та оцінювання з найбільшою у світі бібліотекою професійних тестів та вікторин.
Visme
visme.co
Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.
Top Hat
tophat.com
Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid - це платформа для створення, редагування та обміну інтерактивними відео, призначена для навчання та розвитку.
360Learning
360learning.com
360Learning – це LMS для спільного навчання, що допомагає компаніям навчати працівників, клієнтів та партнерів завдяки експертам організації.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble – платформа для створення онлайн-навчання, яка дозволяє організаціям розробляти інтерактивні курси без спеціальних технічних навичок.
Articulate 360
articulate.com
Articulate 360 - набір інструментів для створення інтерактивного вмісту електронного навчання, що включає Storyline 360, Rise 360 та інші додатки.
Rise
rise.com
Rise – це онлайн-система навчання, яку люблять співробітники. Це комплексна система, завдяки якій онлайн-навчання легко створювати, приємно проходити та легко керувати. Ви отримуєте все необхідне для керування навчанням онлайн в одній інтуїтивно зрозумілій системі корпоративного класу. Завдяки чудовим зразкам, корисним шаблонам і сотням готових бізнес-уроків кожен може швидко створювати курси, посібники та інший навчальний контент. Навчання в Rise є інтерактивним і захоплюючим, тому вашій команді воно дійсно сподобається. І оскільки це система «все в одному», навчання надзвичайно легко поширювати, відстежувати та аналізувати.
MindSmith
mindsmith.ai
MindSmith – це інструмент для створення навчального контенту, що використовує генеративний ШІ для швидкої розробки курсів і спільної роботи в реальному часі.
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Навчальна студія AI - це інструмент для створення онлайн-курсів за допомогою штучного інтелекту, що полегшує розробку та оптимізацію навчального контенту.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt - це віртуальна лабораторія для програмного забезпечення, що дозволяє користувачам навчатися, демонструвати продукти і створювати навчальні матеріали в браузері.
7taps
7taps.com
7taps - платформа мікронавчання, що дозволяє створювати та доставляти навчальний контент з використанням AI, підтримуючи різні формати та мультимовність.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe - платформа для створення інтерактивного мікронавчання, яка дозволяє розробляти та аналізувати навчальні програми для підготовки та навчання команд.
AcademyOcean
academyocean.com
Відкрийте для себе всебічну систему управління навчанням (LMS) та програмне забезпечення для платформи електронного навчання, призначене для без особливих зусиль створення та проведення курсів корпоративного навчання. Досвід швидкого розвитку курсу та демонстрації планування сьогодні! Academyocean - це система LMS, яка допомагає бізнесу автоматизувати навчання для працівників, клієнтів та партнерів, надаючи програмне забезпечення, що займає рейтинг у верхній частині своєї галузі для зручності використання (9,9 з 10).
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn - це рішення для управління навчанням, яке спрощує призначення навчання та відстеження прогресу працівників.
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