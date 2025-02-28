Програмне забезпечення для розробки курсу - Найпопулярніші застосунки - Туреччина

SlidePresenter

slidepresenter.com

Детальні інструкції та документація, численні живі або веб-тренінги, і все ще відчуття, що знання просто не доходять до ваших колег - чи не в потрібний час? Тоді вам варто познайомитися зі SlidePresenter! Допоможіть своїм співробітникам перетворити свої знання на захоплюючий відеовміст без попереднього досвіду чи технічних навичок! Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу всі співробітники можуть створювати та редагувати власний відеоконтент за лічені хвилини та збагачувати його численними інтерактивними функціями, такими як вікторини та опитування. Після цього створеним співробітниками відеовмістом можна легко та безпечно поділитися з колегами чи всією організацією лише одним клацанням миші на власній корпоративній відеоплатформі. Це економить ваш дорогоцінний час і ресурси під час передачі корпоративних знань. Більше того: ви створюєте центральну та привабливу точку контакту для своїх колег. На вашій корпоративній відеоплатформі всі співробітники отримують корисні знання, щоб відповісти на їхні індивідуальні запитання «під час роботи», а також заохочуються переглядати, лайкати та взаємодіяти з додатковим відеовмістом, створеним працівниками. Варіанти використання SlidePresenter такі ж різноманітні, як і вимоги вашої компанії: від швидких інструкцій, тренінгів щодо продукту до внутрішнього навчання, електронного навчання чи практичних занять. Понад 600 лідерів ринку в багатьох галузях вже успішно покладаються на передачу знань від співробітників для співробітників, щоб усі, хто їх потребує, могли швидко та в будь-який час знайти знання. Ваші переваги зі SlidePresenter: - Увімкніть самостійне безперервне навчання у вашій організації за допомогою легкого для розуміння відеовмісту. - Підвищте ефективність своїх (нових) співробітників, зробивши знання доступними в будь-який час і в будь-якому місці. - Зменште часті запитання від колег, дозволяючи їм швидко та легко створювати пояснювальний відеоконтент і ділитися ним. - Підвищте мотивацію своїх співробітників ділитися знаннями з колегами завдяки інтуїтивно зрозумілому користувальницькому досвіду для легкого створення контенту. - Залучіть своїх співробітників до передачі знань і таким чином зміцніть їх лояльність до вашої компанії. - Дайте можливість співробітникам усіх відділів і робочих рівнів ділитися своїми знаннями з колегами по всій організації. - Створіть різноманітний досвід навчання за допомогою офіційних форм навчання та тренінгів, а також навчання, створене працівниками за допомогою відеовмісту. - Збережіть ресурси відділу L&D, залучивши своїх співробітників до передачі знань. - Створіть центральну відеоплатформу, на якій ваші співробітники завжди зможуть знайти саме ті знання, які їм потрібні для найкращої роботи.