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Програмне забезпечення для розробки курсу - Найпопулярніші застосунки - Реюньйон
Програмне забезпечення для розробки курсів дозволяє організаціям створювати переконливий інтерактивний мультимедійний вміст, призначений для освітніх цілей. Він використовується для створення навчальних курсів і матеріалів, придатних як для корпоративного навчання, так і для традиційного академічного середовища. Системи керування навчальним контентом (LCMS), піднабір інструментів для розробки курсів, розроблених спеціально для навчальних закладів, підпадають під цю категорію. Ці інструменти дають можливість організаціям розробляти навчальний контент, який можна легко інтегрувати в системи управління навчанням (LMS), створюючи унікальні освітні програми для співробітників або студентів. Рішення для створення курсів, які зазвичай застосовуються у відділах кадрів і навчальних закладах, дають змогу адміністраторам створювати навчальний контент, не вимагаючи досвіду програмування. Ці рішення доступні як у хмарному, так і в локальному форматах, часто дотримуючись еталонної моделі об’єктів спільного використання (SCORM), яка надає стандарти та специфікації для інтеграції вмісту з програмним забезпеченням LMS. Крім того, багато продуктів для розробки курсів використовують основи програмного забезпечення для презентацій, пропонуючи користувачам знайомий інтерфейс для розробки змісту курсу.
Запит на новий застосунок
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io — це хмарний інструмент швидкого електронного навчання, наповнений шаблонами для легкої розробки привабливих, інтерактивних і повністю адаптованих курсів електронного навчання на основі Tesseract Learning. Prodient.io може використовуватися будь-яким членом вашої команди, незалежно від його навичок, компетенції та ноу-хау, для швидкої розробки ефективних курсів електронного навчання. Він наповнений багатими інтерактивними шаблонами, включаючи інтерактивні дії, сценарії, відео, анімацію, ігри та вікторини. А найкраща частина? ви можете проводити курси на будь-якій платформі за допомогою виходу SCORM 1.2/2004. Ви можете проводити навчання у власному комфорті, продавати курси у свій власний автентичний спосіб, змінювати освіту за потреби, продавати та перепродавати відповідно до потреб вашого бізнесу для себе, своїх клієнтів і партнерів. Ось чому вам варто вибрати Prodient: 1. Легко створити: полегшує створення курсу за допомогою 60+ різноманітних шаблонів. 2. Швидкий розвиток: створюйте курси електронного навчання за лічені хвилини. 3. Чуйний і мобільний: адаптує курси електронного навчання до різних розмірів екрана. 4. Виправлення: забезпечує перечитування, повторне вивчення та перегляд інформації, післяоцінювання. 5. Локалізація: підтримує завдання перекладу вмісту для певної мови та культури. 6. Аудіо: Ви можете додати аудіо на свій вибір і синхронізувати їх між інтерактивними шаблонами. 7. Синхронізація мовлення з тексту: підвищує здатність просвітлювати текст за допомогою різних мовних діалектів. 8. Доступність: підтримує доступність для задоволення різноманітних потреб учнів. 9. Співпраця та рецензування: помічники в циклах рецензування та редагування кількома авторами для курсів електронного навчання. 10. Сумісність з платформою: підтримує мультиплатформенність і сумісність із виходом SCORM 1.2/2004. 11. Рентабельність: значно знижує витрати на розробку курсу електронного навчання.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Група FLOWSPARKS має багаторічний досвід у розробці цифрових навчальних модулів. З цього бачення виник повноцінний пакет FLOWSPARKS Suite. Ви можете легко розробити інтерактивне електронне навчання, поєднавши навчальні формати, розумні шаблони та розумні програми в інструменті розробки FLOWSPARKS. Пов’яжіть це з нашою розгалуженою системою управління навчанням (LMS), і ви матимете всі необхідні засоби для створення найкращого можливого цифрового навчання. Або виберіть FastPass для тих, хто шукає плавну реєстрацію відвідувачів. Крім того, ми гарантуємо найкращу підтримку для кожного клієнта.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання та залучення працівників на базі штучного інтелекту покоління, яка допомагає компаніям адаптуватися, підвищувати кваліфікацію та утримувати співробітників за допомогою інтерактивних навчальних модулів, курсів програмного забезпечення на основі EQ та опитувань щодо залучення. Платформа може зменшити витрати на навчання на одного працівника та підвищити відсотки завершення курсу, допомагаючи компаніям будувати персоналізовані навчальні подорожі в масштабі за допомогою генеративного ШІ.
CLASSUM
classum.com
Завдяки хмарній платформі, де учасники курсу можуть спілкуватися за допомогою публікацій, живих сеансів, чатів і унікальних взаємодій, CLASSUM пропонує безперебійне спілкування для покращення всіх навчальних середовищ, онлайн або особисто. --- CLASSUM був заснований у 2018 році Черін Лі та Юджін Чой, двома студентками Корейського передового інституту науки і технологій (KAIST), щоб вирішити проблеми, з якими вони стикалися, будучи учнями. Лише через 3 роки CLASSUM використовується понад 3700 установами в 23 країнах світу, і він продовжує долати комунікаційні бар’єри та створювати навчальні середовища, які сприяють зростанню та співпраці. Серед користувачів – такі установи, як KAIST, Університет Йонсей та Жіночий університет Ewha, а також глобальні корпорації, зокрема LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision і Prudential. Наша мета — об’єднати учнів і викладачів у простір, де вони зможуть вільно та комфортно спілкуватися. Ми хочемо створити та розширити простір, де здорова взаємодія та співпраця можуть відбуватися природним шляхом у класі та поза ним. Учні можуть вільно взаємодіяти в CLASSUM, беручи участь у запитаннях і відповідях та обговореннях за допомогою тексту та інших засобів масової інформації, які відповідають їхнім комунікаційним потребам у цю цифрову епоху. Педагоги, які використовують CLASSUM для спілкування зі своїми учнями, відчули збільшення залучення студентів і зменшення роботи адміністратора. У квітні 2021 року CLASSUM залучив 6 мільйонів доларів Серії А під керівництвом Pearl Abyss Capital і Storm Ventures разом із існуючими інвесторами Big Basin Capital і Smilegate Investment. Наш засновник і генеральний директор Черін Лі нещодавно був визнаний членом Forbes 30 Under 30 Asia Class of 2021 за інноваційний підхід CLASSUM до проблем комунікації в освіті. CLASSUM також був обраний одним із учасників GSV Cup ще у 2020 році, де висвітлюються надихаючі стартапи EdTech і технології талантів на шести континентах.
Disco
disco.co
Розкрийте потенціал вашої навчальної спільноти з Disco. Оптимізуйте підключення членів, скористайтеся допомогою штучного інтелекту та отримуйте корисну інформацію за допомогою відзначеної нагородами платформи Disco. Нагорода EdTech Breakthrough Awards назвала Disco однією з найінноваційніших компаній Fast Companies у сфері освіти (2023) і EdTech Startup of the Year.
IllumiDesk
illumidesk.com
Інтерактивна навчальна платформа IllumiDesk допомагає викладачам економити час, максимізувати залучення учнів і покращувати якість курсу за допомогою штучного інтелекту. Завдяки IllumiDesk організації покращують збереження знань, пропонуючи захоплюючий практичний досвід навчання та готуючи студентів до застосування в реальному світі.
PandaSuite
pandasuite.com
Найбільш інтерактивний конструктор без коду. PandaSuite, розроблений паризькою командою та запущений у 2015 році, є простою та креативною платформою SaaS для створення програм та інтерактивного досвіду без рядка коду. Створюйте візуально за допомогою PandaSuite Studio: проектуйте свої екрани, грайте з +40 компонентами та створюйте анімацію. Розгортайте як веб-програму, нативну програму для мобільних пристроїв/планшетів (iOS, Android) і комп’ютерів (MacOS, Windows). Почніть безкоштовно та розгортайте від 79/місяць/додаток.
Profi
profi.io
Profi — це універсальна операційна платформа для професійних постачальників послуг, в т.ч. тренери, консультанти, тренери, терапевти та інші. Створений для професійних постачальників послуг, Profi допомагає вам легко оптимізувати всі операції та ефективніше розвивати свій бізнес. Profi, якому довіряють понад 1000 професіоналів, дозволяє: - Економити 140 годин на рік завдяки автоматизації зайнятості - Легко справляти враження на клієнтів, надаючи унікальний досвід - Розширювати бізнес-пропозиції. Ви можете використовувати Profi як індивідуальний постачальник, як команда професіоналів або як бізнес. Типові випадки використання: - Розклад індивідуальних і групових коучинг-сеансів з клієнтами - Проведення сеансів за допомогою вбудованого інструменту відеоконференцій або Zoom - Створення та продаж курсів/програм - Відстеження прогресу ваших клієнтів і залучення їх за допомогою форм - Плата за членство або підписку комісії - Отримуйте плату за сеанси та інші послуги через уніфіковану систему розрахунків
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — це LMS, який компанії, що найшвидше розвиваються у світі, використовують для створення програм навчання та розвитку, які подобаються співробітникам і партнерам, і які забезпечують кінцевий результат.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — це провідна навчальна онлайн-платформа, яка надає інтерактивні, персоналізовані та непереборні враження від навчання. Об’єднавши потужну систему управління навчанням (LMS) і передову платформу навчання (LXP) в єдиний центр, GoSkills дає організаціям можливість створювати та керувати захоплюючими навчальними програмами, які покращують їхні навчальні програми. Використовуючи можливості штучного інтелекту (AI), GoSkills полегшує пошук і створення персоналізованого навчального контенту. Вбудований у платформу Конструктор курсів і помічник зі штучним інтелектом, Genie, спрощують створення курсів, дозволяючи будь-кому швидко й ефективно створювати досконалі курси. GoSkills може похвалитися відзначеною нагородами бібліотекою з понад 100 бізнес-курсів, які проводять відомі експерти галузі. Курси створюються на замовлення, куруються, створюються власними силами та регулярно оновлюються, щоб забезпечити відповідність стандартам високої якості на кожному рівні. У кожному курсі використовується гейміфікований підхід до мікронавчання, який гарантує, що навчання буде приємним і ефективним, тим самим підвищуючи залученість і утримування навчання.
Elucidat
elucidat.com
Elucidat — це авторська платформа, яка змінює гру для створення електронного навчання; завдяки чому командам легко створювати вміст, який буде привабливим і відповідатиме їхньому бренду. Створений для реальних проблем, з якими стикаються навчальні групи, Elucidat поєднує простоту використання з повномасштабною підтримкою та порадами експертів. Це засіб для створення привабливого вмісту кількома мовами, відстеження успішності ваших курсів і збереження чіткості та відповідності бренду. Електронне навчання, створене в Elucidat, повністю сумісно з SCORM, створено з використанням HTML5, автоматично реагує та працює на будь-якому пристрої та будь-якій системі керування навчанням. Боретеся з низьким рівнем залучення чи обмеженими можливостями? Скористайтеся багатством неперевершеного досвіду та інноваційних рішень за допомогою консультаційних послуг Elucidat щодо навчання, яких ви просто не знайдете в іншому місці. Будьте в курсі останніх тенденцій цифрового навчання, найкращих практик і ресурсів у відомому в галузі блозі Elucidat: https://www.elucidat.com/blog/.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — це найкраще у світі рішення для змішаного електронного навчання. Увесь LMS RedSeed був створений для того, щоб стимулювати зміну поведінки за допомогою того, що ми називаємо «петлею зворотного зв’язку», що сприяє якісній взаємодії коучингу, про яку ви можете звітувати. У поєднанні зі зростаючою бібліотекою курсів; продажі, обслуговування, професійні навички, благополуччя, лідерство та комплаєнс, підвищення кваліфікації всього вашого бізнесу – це просто! Скористайтеся перевагами наших готових навчальних пакетів або створіть власні навчальні шляхи за допомогою нашої гнучкої автоматизації та простого у використанні інтерфейсу. Працюючи з нашою командою експертів із навчання, ми допоможемо вам розробити навчальну програму, яка відповідає результатам вашого бізнесу, щоб ви знали, що отримуєте найкращу віддачу від своїх інвестицій. Ми також дбаємо про те, щоб ви отримували максимальну віддачу від RedSeed LMS, тому кожен клієнт RedSeed отримує спеціального менеджера успіху на все життя для свого облікового запису — без додаткових витрат! Дізнайтесь більше на: www.redseed.com
Cognota
cognota.com
Cognota — це перша й єдина операційна платформа для команд навчання та розвитку. Наша платформа дозволяє командам L&D оптимізувати керування запитами на навчання, покращити планування проектів і потенціалу, швидко розробляти контент і ефективніше співпрацювати з малими і середніми підприємствами. Клієнти в усіх галузях використовують Cognota, щоб підвищити свою продуктивність, усуваючи потребу в кількох інструментах для керування процесами навчання. Хочете процвітати в галузі L&D? Приєднуйтесь до жвавої спільноти LearnOps®, центру, де професіонали L&D отримують знання, беруть участь у дискусіях, що спонукають до роздумів, отримують доступ до підібраних ресурсів і залишаються попереду галузевих тенденцій. Розкрийте силу колективної мудрості та досвіду в #LearnOpsCommunity. Приєднуйтесь безкоштовно на LearnOps.com
SlidePresenter
slidepresenter.com
Детальні інструкції та документація, численні живі або веб-тренінги, і все ще відчуття, що знання просто не доходять до ваших колег - чи не в потрібний час? Тоді вам варто познайомитися зі SlidePresenter! Допоможіть своїм співробітникам перетворити свої знання на захоплюючий відеовміст без попереднього досвіду чи технічних навичок! Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу всі співробітники можуть створювати та редагувати власний відеоконтент за лічені хвилини та збагачувати його численними інтерактивними функціями, такими як вікторини та опитування. Після цього створеним співробітниками відеовмістом можна легко та безпечно поділитися з колегами чи всією організацією лише одним клацанням миші на власній корпоративній відеоплатформі. Це економить ваш дорогоцінний час і ресурси під час передачі корпоративних знань. Більше того: ви створюєте центральну та привабливу точку контакту для своїх колег. На вашій корпоративній відеоплатформі всі співробітники отримують корисні знання, щоб відповісти на їхні індивідуальні запитання «під час роботи», а також заохочуються переглядати, лайкати та взаємодіяти з додатковим відеовмістом, створеним працівниками. Варіанти використання SlidePresenter такі ж різноманітні, як і вимоги вашої компанії: від швидких інструкцій, тренінгів щодо продукту до внутрішнього навчання, електронного навчання чи практичних занять. Понад 600 лідерів ринку в багатьох галузях вже успішно покладаються на передачу знань від співробітників для співробітників, щоб усі, хто їх потребує, могли швидко та в будь-який час знайти знання. Ваші переваги зі SlidePresenter: - Увімкніть самостійне безперервне навчання у вашій організації за допомогою легкого для розуміння відеовмісту. - Підвищте ефективність своїх (нових) співробітників, зробивши знання доступними в будь-який час і в будь-якому місці. - Зменште часті запитання від колег, дозволяючи їм швидко та легко створювати пояснювальний відеоконтент і ділитися ним. - Підвищте мотивацію своїх співробітників ділитися знаннями з колегами завдяки інтуїтивно зрозумілому користувальницькому досвіду для легкого створення контенту. - Залучіть своїх співробітників до передачі знань і таким чином зміцніть їх лояльність до вашої компанії. - Дайте можливість співробітникам усіх відділів і робочих рівнів ділитися своїми знаннями з колегами по всій організації. - Створіть різноманітний досвід навчання за допомогою офіційних форм навчання та тренінгів, а також навчання, створене працівниками за допомогою відеовмісту. - Збережіть ресурси відділу L&D, залучивши своїх співробітників до передачі знань. - Створіть центральну відеоплатформу, на якій ваші співробітники завжди зможуть знайти саме ті знання, які їм потрібні для найкращої роботи.
BranchTrack
branchtrack.com
Створіть, розробіть і запропонуйте захоплююче електронне навчання на основі сценаріїв у вашому браузері. Використовуйте з Lectora, Storyline, Captivate та майже будь-яким іншим програмним забезпеченням для електронного навчання.
Exly
exlyapp.com
Exly — це безкодова універсальна платформа SaaS для створення та розвитку вашого бізнесу з нуля. Ви можете організовувати не лише записані курси, але й живі заняття та вебінари та надсилати посилання через WhatsApp. Ви можете записувати та керувати своїми курсами та розміщувати їх на сторінці продажу веб-сайту, створеного за допомогою Exly. Він навіть пропонує можливість організації індивідуальних консультацій для надання персоналізованих послуг. Тепер робіть більше за меншу суму за допомогою спектру послуг Exly, які включають: індивідуальні консультації, записані та живі курси, вебінари та семінари. Автоматичні кампанії надсилання електронних листів і нагадування. Налаштовані конструктори веб-сайтів. Безпроблемний платіжний шлюз із спеціальними платіжними посиланнями. Коди знижок, бренд/партнер. партнерства, а рання пташка пропонує надбагату аналітику
Flowclass
flowclass.io
Flowclass — це платформа, призначена для викладачів і репетиторів для створення цільових сторінок для курсів, які можна використовувати як окрему сторінку профілю або інтегрувати в існуючий веб-сайт. Ми інтегрували маркетингові інструменти, системи бронювання та оплати в одну платформу, щоб ви могли масштабувати свій освітній бізнес і залучати більше студентів.
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox в LMS (система управління навчанням) на базі ШІ. Функція штучного інтелекту створить для вас чернетку курсу та помістить його в редактор курсу, щоб ви могли редагувати курс і додавати будь-які відсутні частини. Це суттєво скорочує час на створення курсової роботи. Організації можуть використовувати цю платформу для навчання персоналу або її можуть використовувати компанії, які продають курси онлайн. Навчальні заклади також можуть використовувати Coursebox.
HowToo
howtoo.co
HowToo — це єдиний авторський інструмент електронного навчання, який захоче використовувати ваша команда. Повний готового до використання вмісту, просто скопіюйте та вставте свій вміст у нашу величезну бібліотеку шаблонів. Додайте тести та блоки оцінювання одним натисканням кнопки та запустіть за лічені хвилини. Завдяки потужному аналізу даних, дослідженням і аналітиці ми створили інструмент, який дозволяє створювати неймовірні навчальні програми для успіху. HowToo також є першим інструментом, який відповідає стандарту WCAG 2.1 AA.
Learnyst
learnyst.com
Learnyst — це платформа SAAS, яка надає безпечні фірмові програми для викладачів. Будь-який педагог може легко почати продавати курси та тести зі свого власного веб-сайту та мобільних додатків, не турбуючись про технології. Педагоги можуть розвивати свою академію онлайн і отримувати 20-кратний прибуток.
Lingio
lingio.com
Гейміфікована платформа для вивчення навичок і мов для працівників Frontline. Підтримується понад 100 мов! Створюйте надрелевантні курси на основі штучного інтелекту за лічені секунди. Наш AI Course Creator швидко перетворює навчальний матеріал у стимулюючі індивідуальні курси за лічені секунди, щоб дати співробітникам можливість перевершити очікування та отримати задоволення від навчання. Почати легко: просто надішліть свій навчальний матеріал у програму AI Course Creator. Кількома клацаннями миші ви отримаєте інтерактивний індивідуальний курс, який буде готовий поділитися за лічені секунди.
Meleton
meleton.com
Meleton — платформа для створення онлайн-курсів. Понад 6000 шкіл та експертів створюють курси, які допомагають понад 50 000 студентам отримати нові знання або опанувати нові навички. З MELETON ВИ МОЖЕТЕ: Створити власний онлайн-курс на будь-яку тему. Приймайте платежі за продаж онлайн-курсів. Використовуйте вбудовану CRM для обліку студентів. Використовуйте інструменти продажів: інформаційний бюлетень електронною поштою, конструктор сторінок, воронка для автоматичних продажів. Ви можете використовувати інтуїтивно зрозумілий редактор для створення курсів, створення домашніх завдань для своїх учнів, використання інтерактивних тестів і проведення вебінарів.
LearnUpon
learnupon.com
LMS (Програмне забезпечення для керування навчанням) від LearnUpon дозволяє вам запропонувати захоплюючий досвід навчання, який впливає на те, що має значення – продуктивність, утримання та зростання. За допомогою LearnUpon надайте своїм командам інструменти для захоплюючих процесів навчання, які впливатимуть на важливе – продуктивність, утримання та зростання.
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами за лічені секунди. Вам більше не потрібна команда дизайнерів і програмістів, щоб миттєво вплинути на вражаючу візуальну комунікацію. Використовуйте інтерактивні та анімовані ефекти, щоб легко розподіляти інформацію по шарах, які глядачі можуть досліджувати та відкривати. Залиште позаду застаріле програмне забезпечення для створення контенту та приголомшуйте та залучайте свою аудиторію за допомогою Genially. Ефект «Вау» — лише кілька кліків. Виберіть із понад 1100 шаблонів або почніть з нуля. Приєднуйтесь до спільноти мільйонів користувачів у всьому світі, до якої входять бізнесмени, викладачі, маркетологи, дизайнери та такі компанії, як Hulu, Danone, Michelin і Heineken. Майбутнє спілкування чекає на вас.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds — це легка LMS, яка дозволяє компаніям надавати клієнтам, співробітникам і партнерам винятковий досвід електронного навчання. Від Unicorn SaaS, як-от Brevo та Lokalise, до міжнародних організацій, як-от ЮНІСЕФ і ООН, і від світових виробників, як-от Yamaha та LG, до різноманітних установ, як-от Фонд Обами та Фундація Кардано, понад 9000 компаній назвали LearnWorlds своїм вибором із LMS. Створено 2 млн.+ кінцевих користувачів і 300 тис.+ курсів; ось чому. Помістіть користувачів у центр вашої академії Сегментуйте своїх користувачів і створюйте персоналізовані шляхи навчання відповідно до їхніх потреб. Надайте учням доступ лише до відповідного вмісту, зберігаючи їхній шлях без шуму, а ваші дані в безпеці. Залучайте учнів різноманітними навчальними видами діяльності – відео, електронні книги, аудіо, SCORM, тести, іспити, сертифікації та багато іншого! Зосередьтеся на тому, що ви вмієте найкраще - LearnWorlds підтримує понад 4000 інтеграцій, щоб спростити ваші щоденні процеси. - Продовжуйте використовувати наявний стек технологій і підключайтеся до LearnWorlds через API або Webhooks. - Відзначена нагородами команда підтримки клієнтів і відданий менеджер із успіху клієнтів налаштовані допомогти вам досягти ваших цілей. Підтримуйте свою академію в безпеці та відповідності вимогам - Підтримуйте відповідність GDPR і відповідайте вимогам SSO для максимального захисту даних. - Будьте спокійні з академією, яка безперебійно працює завдяки 8 щоденним резервним копіям і безвідмовній роботі сервера на 99,95%. - Створюйте власні ролі користувачів і поєднуйте доступ і дозволи з відповідальністю. Прекрасна академія, яка унікально належить вам - LearnWorlds пропонує повну функціональність white-label для брендування вашої академії. Використовуйте наш провідний у галузі конструктор сайтів, щоб легко створювати та налаштовувати свою онлайн-присутність без кодування. Приймайте рішення на основі даних у реальному часі - Аналізуйте показники та KPI продуктивності за допомогою надійного вбудованого Центру звітів для відстеження залучення контенту. Виконуйте дії залежно від прогресу учня. Автоматично діліться спеціальними звітами з зацікавленими сторонами. Монетизуйте свій досвід - Продавайте онлайн-курси, пакети та членства, заробляйте гроші та безпечно приймайте платежі через глобальні та місцеві платіжні шлюзи. Якщо у вас все ще є запитання, наша команда продажів тут, щоб допомогти вам прийняти обґрунтоване рішення щодо LMS, яка вам справді потрібна.
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування вписується в те, як ваша компанія вже веде бізнес, створюючи єдиний цифровий центр, який усуває прірву між вашими робочими та прямими працівниками. Співробітники можуть знайти всю необхідну їм інформацію про компанію, а також інструменти для спілкування та співпраці на інформаційній панелі на основі віджетів, яка слугує єдиним джерелом правди. Наш продукт працює для команд будь-якого розміру в різних галузях і має всі функції безпеки, необхідні для розгортання в масштабі підприємства. Інтерфейс MangoApps базується на сучасних соціальних медіа з потоками, коментарями, реакціями емодзі, а також командними та проектними групами. Таким чином, співробітники наших клієнтів вважають його інтуїтивно зрозумілим і зручним. Крім того, розміщення всіх цих інструментів та інтеграція з більшістю інших корпоративних і корпоративних інструментів економить час і розчарування. Позначена фірмовим знаком вашої компанії, ваша команда може навіть не усвідомлювати, що MangoApps — це зовнішній інструмент — він здається природною частиною їхнього дня та робочого процесу. Надто багато організацій сьогодні покладаються на застарілі інтрамережі та засоби зв’язку, втрачаючи час і інформацію через чорну діру, якою є скринька вхідних повідомлень електронної пошти. MangoApps дає вам унікальну можливість об’єднати всі ваші команди, від працівників на передовій до корпоративних офісів, в єдиний центральний центр, який тримає їх усіх у курсі та на вершині своєї гри.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — це провідна платформа візуальної комунікації, яка дозволяє будь-кому створювати професійно виглядаючі та привабливі відео та презентації за лічені хвилини, не потребуючи жодних дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній зі списку Fortune 500, використовують Powtoon для залучення аудиторії — будь то для корпоративного навчання, L&D, HR, внутрішніх комунікацій, маркетингу, продажів тощо. Заснована в 2012 році компанія Powtoon має офіси в Лондоні, Сан-Франциско, Тель-Авіві, Україні та на Філіппінах. За допомогою Powtoon ви можете легко створювати власні безкоштовні (або платні) студійні HD-відео в прямому ефірі та анімаційні відео — усунувши високу вартість найму команди виробництва відео. Powtoon пропонує величезну бібліотеку професійно розроблених шаблонів, сцен, персонажів, реквізиту, відео, саундтреків тощо. Завантажуйте власні медіафайли, відео, GIF-файли, зображення, озвучення та все, що вам потрібно, щоб змусити вашу аудиторію піклуватися, спілкуватися та діяти.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs є провідним постачальником програмного забезпечення SaaS, призначеного для створення розумніших співробітників і щасливіших клієнтів. Завдяки повному набору інструментів, включаючи Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM тощо, ProProfs дає змогу організаціям покращити навчання, оптимізувати підтримку та підвищити задоволеність клієнтів. Відданий 100-річній місії задоволення клієнтів, ProProfs обслуговує понад 15 мільйонів користувачів у 150+ країнах. Продукти ProProfs включають: - Training Maker - Quiz Maker - Опитувач - Статистика Qualaroo - Живий чат - Довідкова служба - База знань - Управління проектами - Picreel Popups - BIGContacts CRM - ВебінарНіндзя - Курс ніндзя Інструменти ProProfs Smart використовуються багатьма компаніями зі списку Fortune 500, такими як Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco та Dell, а також користувачами провідних навчальних закладів, таких як Phoenix, Harvard та Yale. На сайті розміщено понад мільйон одиниць вмісту понад 70 мовами. Це провідна онлайн-платформа для навчання та оцінювання з найбільшою у світі бібліотекою професійних тестів і вікторин.
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide та 15 мільйонів інших користувачів використовують Visme як інструмент для створення вмісту, щоб розповідати та презентувати свої історії та перетворювати нудні дані на привабливі візуальні ефекти. Працюйте індивідуально або в команді для співпраці. Опублікуйте в Інтернеті, вставте на свій сайт або завантажте для використання в автономному режимі. Користувачі можуть співпрацювати, упорядковувати дані проекту в папках і надавати дозволи на основі ролей пов’язаним командам або окремим особам. Крім того, Visme має кілька функцій автоматизації для публікації та відображення, які дозволяють видавцям встановлювати час для автоматизації онлайн-презентацій і аналітики для відстеження ефективності опублікованого вмісту.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде далі: чи то наступний проект, який потрібно взяти, чи навички, яких потрібно навчитися, чи роль, яку потрібно опанувати. Ми робимо це, куруючи колекцію з 15 000+ курсів Udemy з найвищим рейтингом (все ще лише частка відсотка повної колекції курсів Udemy). Наш контент охоплює низку ключових бізнес- і технічних тем, починаючи від розробки та ІТ до лідерства, маркетингу, PM, дизайну та управління стресом. Udemy Business прагне забезпечити автентичний досвід навчання для всіх співробітників — у всьому світі — і розміщує затребувані теми на 10 мовах, які викладають експерти з тематики їхньою рідною мовою (крім традиційного підходу дубляжу вмісту та відеозаписів). Окрім колекції підібраного вмісту, організації також можуть розміщувати та поширювати свій власний вміст на Udemy.
Top Hat
tophat.com
Top Hat допомагає тисячам викладачів коледжів і університетів створити ідеальний курс, який залучає студентів і покращує розуміння в аудиторії та поза нею.
VidGrid
vidgrid.com
Нам довіряють понад 250 виняткових клієнтів у всьому світі, включаючи Університет Небраски, Mortenson Construction, Medtronic, Ibotta і Tyler Technologies. VidGrid — це інтерактивна відеоплатформа для навчання та розвитку, яка найшвидше розвивається. VidGrid — найпростіша, але надійна відеоплатформа на ринку; дозволяючи виробникам відео записувати, редагувати, ділитися та розміщувати інтерактивні відео в одній програмі. Створена на основі новітнього стеку технологій, платформа VidGrid на багато миль випереджає застарілі відеосервіси. Що відрізняє VidGrid від інших відеоплатформ? Інтуїтивно зрозумілий для професіоналів, які не займаються відео: надайте можливість кожному члену вашої організації створювати відео професійного рівня, незалежно від рівня досвіду відео. Інтерактивне відео: легко додавайте запитання до відео та живі коментарі до відео, щоб перетворити пасивних глядачів на активних учнів. Запис гостей: краудсорсінг вмісту безпосередньо від ваших малих і середніх підприємств, студентів або клієнтів одним натисканням кнопки. Інтерактивні субтитри: шукайте та редагуйте повні стенограми відео, усе у відео. Контроль адміністратора: керуйте інтеграціями LMS, відеоаналітикою, профілями користувачів тощо на інформаційній панелі VidGrid.
360Learning
360learning.com
360Learning — це LMS для спільного навчання. Ми дозволяємо компаніям підвищувати кваліфікацію зсередини, перетворюючи їхніх експертів на чемпіонів для зростання співробітників, клієнтів і партнерів.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — це потужна та інтуїтивно зрозуміла платформа для організацій, що дозволяє створювати та проводити якісні онлайн-навчання. Перший у своєму роді Coassemble поєднує зручну систему керування навчанням із видатними можливостями швидкого створення. За допомогою Coassemble організації можуть створювати та проводити онлайн-навчання з єдиної інтегрованої платформи.
Articulate 360
articulate.com
Платформа для творців №1 для навчання на робочому місці. Понад 118 000 організацій, включаючи всі 100 зі списку Fortune 100, створили мільйони курсів за допомогою наших інструментів для творців.
Rise
rise.com
Rise – це онлайн-система навчання, яку люблять співробітники. Це комплексна система, завдяки якій онлайн-навчання легко створювати, приємно проходити та легко керувати. Ви отримуєте все необхідне для керування навчанням онлайн в одній інтуїтивно зрозумілій системі корпоративного класу. Завдяки чудовим зразкам, корисним шаблонам і сотням готових бізнес-уроків кожен може швидко створювати курси, посібники та інший навчальний контент. Навчання в Rise є інтерактивним і захоплюючим, тому вашій команді воно дійсно сподобається. І оскільки це система «все в одному», навчання надзвичайно легко поширювати, відстежувати та аналізувати.
MindSmith
mindsmith.ai
Прискоріть розвиток електронного навчання за допомогою генеративного ШІ. Mindsmith — це інструмент для розробки курсів, який використовує генеративний штучний інтелект, щоб полегшити (і надзвичайно швидко) створювати навчальний вміст і ділитися ним.
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Перетворіть будь-який предмет на приголомшливий онлайн-курс за допомогою LearningStudioAI. Наш інструмент розробки на основі штучного інтелекту полегшує створення курсів, тож ви можете зосередитися на найважливішому – створенні цікавого контенту. Насолоджуйтеся безперебійним масштабуванням на всіх пристроях із чарівними функціями, які захоплюють учнів. LearningStudioAI надає найкращу в своєму класі аналітику навчання, щоб допомогти вам оптимізувати навчання.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt — це практична віртуальна ІТ-лабораторія для розвитку продукту. Ми допомагаємо розробникам програмного забезпечення створювати попит у масштабі та сприяти сприйняттю та використанню, пропонуючи практичний досвід роботи з продуктом у веб-переглядачі. Instruqt створює робочу версію вашого програмного забезпечення в захищеному лабораторному середовищі. У лабораторному середовищі ви можете створювати навчальні посібники з продуктів, демонстрації та навчання, використовуючи реальні сценарії, інфраструктуру та технології. Оскільки Instruqt — це рішення на основі браузера, Instruqt позбавляє від клопоту з брандмауерам, налаштуванням ноутбуків або віртуальних машин. Такі компанії, як Google Cloud, Hashicorp, Puppet, Red Hat, Sysdig, Solo.io, Kasten та інші, використовують Instruqt для створення оглядів продуктів, демонстрацій самообслуговування та навчання. Завдяки цьому клієнти Instruqt можуть заробляти мільйони доларів на розширенні конвеєрів і облікових записів, не перевантажуючи свої інженерні ресурси. Побачте майбутнє навчання продукту та освіти.
7taps
7taps.com
Три роки тому компанія 7taps запровадила концепцію ефективного впровадження мікронавчання в L&D ландшафті підприємства, і ми продовжуємо домінувати в цьому просторі. Ми унікально пропонуємо блискавичне, високоякісне створення мікронавчання, яке дозволяє вам спілкуватися з учнями, де б вони не були. Наукова методологія 7taps забезпечує не тільки ефективне засвоєння знань, але й тривале їх збереження.
Gnowbe
gnowbe.com
Створюйте інтерактивні, групові мікронавчання за лічені хвилини! Відзначений нагородами авторський інструмент Gnowbe дає змогу творцям розробляти, полегшувати та аналізувати спільний досвід навчання – ідеально підходить для навчання та адаптації. Основні функції включають: - Мікронавчання - Соціальне навчання - Сповіщення Push і електронною поштою - Доступ в автономному режимі - Дизайн, орієнтований на мобільні пристрої - Доступ на будь-якому пристрої - Глибокі дані та аналітика - Гейміфікація - Сертифікація - Персоналізація - Розгортання запланованого сеансу - Інтеграція з >200 платформами Gnowbe розроблено на основі передових досліджень і науки про навчання, завдяки чому неймовірно легко створювати дуже захоплюючі та ефективні тренінги, які відходять від пасивного споживання контенту до рефлексивного застосування. Завдяки безперебійному настільному/мобільному досвіду та підтримці понад 100 мов Gnowbe дає змогу творцям і підтримує учнів у будь-який час і в будь-якому місці. Творці найчастіше створюють: - Навчальні програми для віддалених команд - Обладнання для безпеки, здоров'я та здоров'я - Підготовку до сертифікації - Нові навчальні програми (змішані, онлайн) - Цифрові робочі зошити - Електронні навчальні курси - Програми тренінгів і зворотного зв'язку - Посібники з продажів і продуктів - Команда залучення, розваги та ігри - Щоденні програми формування звички
AcademyOcean
academyocean.com
Відкрийте для себе комплексну систему управління навчанням (LMS) і програмне забезпечення Платформи електронного навчання, призначене для легкого створення та проведення корпоративних навчальних курсів. Спробуйте швидку розробку курсу та заплануйте демонстрацію вже сьогодні! AcademyOcean — це система LMS, яка допомагає компаніям автоматизувати навчання співробітників, клієнтів і партнерів, надаючи програмне забезпечення, яке є найкращим у галузі за простотою використання (9,9 із 10).
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — це надійне рішення для керування навчанням, яке дозволяє легко призначати навчання та відстежувати прогрес співробітників. Його інтуїтивно зрозумілий конструктор курсів спрощує створення вмісту, а бібліотека готових курсів пропонує навчання та підвищення кваліфікації, яка потрібна вашій робочій силі. https://auzmor.com/