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Програмне забезпечення для розробки курсу - Найпопулярніші застосунки - Фолклендські Острови

Програмне забезпечення для розробки курсів дозволяє організаціям створювати переконливий інтерактивний мультимедійний вміст, призначений для освітніх цілей. Він використовується для створення навчальних курсів і матеріалів, придатних як для корпоративного навчання, так і для традиційного академічного середовища. Системи керування навчальним контентом (LCMS), піднабір інструментів для розробки курсів, розроблених спеціально для навчальних закладів, підпадають під цю категорію. Ці інструменти дають можливість організаціям розробляти навчальний контент, який можна легко інтегрувати в системи управління навчанням (LMS), створюючи унікальні освітні програми для співробітників або студентів. Рішення для створення курсів, які зазвичай застосовуються у відділах кадрів і навчальних закладах, дають змогу адміністраторам створювати навчальний контент, не вимагаючи досвіду програмування. Ці рішення доступні як у хмарному, так і в локальному форматах, часто дотримуючись еталонної моделі об’єктів спільного використання (SCORM), яка надає стандарти та специфікації для інтеграції вмісту з програмним забезпеченням LMS. Крім того, багато продуктів для розробки курсів використовують основи програмного забезпечення для презентацій, пропонуючи користувачам знайомий інтерфейс для розробки змісту курсу.

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Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде далі: чи то наступний ...

Genially

Genially

genial.ly

Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat допомагає тисячам викладачів коледжів і університетів створити ідеальний курс, який залучає студентів і покращує розуміння в аудиторії та поза нею.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon — це провідна платформа візуальної комунікації, яка дозволяє будь-кому створювати професійно виглядаючі та привабливі відео та презентації за лічені хвилини, не потребуючи жодних дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній зі списку Fortune 500, ви...

Visme

Visme

visme.co

Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

Перетворіть будь-який предмет на приголомшливий онлайн-курс за допомогою LearningStudioAI. Наш інструмент розробки на основі штучного інтелекту полегшує створення курсів, тож ви можете зосередитися на найважливішому – створенні цікавого контенту. Насолоджуйтеся безперебійним масштабуванням на всіх...

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning — це LMS для спільного навчання. Ми дозволяємо компаніям підвищувати кваліфікацію зсередини, перетворюючи їхніх експертів на чемпіонів для зростання співробітників, клієнтів і партнерів.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds — це легка LMS, яка дозволяє компаніям надавати клієнтам, співробітникам і партнерам винятковий досвід електронного навчання. Від Unicorn SaaS, як-от Brevo та Lokalise, до міжнародних організацій, як-от ЮНІСЕФ і ООН, і від світових виробників, як-от Yamaha та LG, до різноманітних установ...

Articulate 360

Articulate 360

articulate.com

Платформа для творців №1 для навчання на робочому місці. Понад 118 000 організацій, включаючи всі 100 зі списку Fortune 100, створили мільйони курсів за допомогою наших інструментів для творців.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble — це потужна та інтуїтивно зрозуміла платформа для організацій, що дозволяє створювати та проводити якісні онлайн-навчання. Перший у своєму роді Coassemble поєднує зручну систему керування навчанням із видатними можливостями швидкого створення. За допомогою Coassemble організації можуть с...

VidGrid

VidGrid

vidgrid.com

Нам довіряють понад 250 виняткових клієнтів у всьому світі, включаючи Університет Небраски, Mortenson Construction, Medtronic, Ibotta і Tyler Technologies. VidGrid — це інтерактивна відеоплатформа для навчання та розвитку, яка найшвидше розвивається. VidGrid — найпростіша, але надійна відеоплатформа...

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs є провідним постачальником програмного забезпечення SaaS, призначеного для створення розумніших співробітників і щасливіших клієнтів. Завдяки повному набору інструментів, включаючи Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM тощо, ProProfs дає змогу організаціям покращити ...

MindSmith

MindSmith

mindsmith.ai

Прискоріть розвиток електронного навчання за допомогою генеративного ШІ. Mindsmith — це інструмент для розробки курсів, який використовує генеративний штучний інтелект, щоб полегшити (і надзвичайно швидко) створювати навчальний вміст і ділитися ним.

Rise

Rise

rise.com

Rise – це онлайн-система навчання, яку люблять співробітники. Це комплексна система, завдяки якій онлайн-навчання легко створювати, приємно проходити та легко керувати. Ви отримуєте все необхідне для керування навчанням онлайн в одній інтуїтивно зрозумілій системі корпоративного класу. Завдяки чудов...

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування впису...

PandaSuite

PandaSuite

pandasuite.com

Найбільш інтерактивний конструктор без коду. PandaSuite, розроблений паризькою командою та запущений у 2015 році, є простою та креативною платформою SaaS для створення програм та інтерактивного досвіду без рядка коду. Створюйте візуально за допомогою PandaSuite Studio: проектуйте свої екрани, грайте...

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Створюйте інтерактивні, групові мікронавчання за лічені хвилини! Відзначений нагородами авторський інструмент Gnowbe дає змогу творцям розробляти, полегшувати та аналізувати спільний досвід навчання – ідеально підходить для навчання та адаптації. Основні функції включають: - Мікронавчання - Соціальн...

Instruqt

Instruqt

instruqt.com

Instruqt — це практична віртуальна ІТ-лабораторія для розвитку продукту. Ми допомагаємо розробникам програмного забезпечення створювати попит у масштабі та сприяти сприйняттю та використанню, пропонуючи практичний досвід роботи з продуктом у веб-переглядачі. Instruqt створює робочу версію вашого про...

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs — це платформа для навчання та залучення працівників на базі штучного інтелекту покоління, яка допомагає компаніям адаптуватися, підвищувати кваліфікацію та утримувати співробітників за допомогою інтерактивних навчальних модулів, курсів програмного забезпечення на основі EQ та опиту...

7taps

7taps

7taps.com

Три роки тому компанія 7taps запровадила концепцію ефективного впровадження мікронавчання в L&D ландшафті підприємства, і ми продовжуємо домінувати в цьому просторі. Ми унікально пропонуємо блискавичне, високоякісне створення мікронавчання, яке дозволяє вам спілкуватися з учнями, де б вони не були. ...

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LMS (Програмне забезпечення для керування навчанням) від LearnUpon дозволяє вам запропонувати захоплюючий досвід навчання, який впливає на те, що має значення – продуктивність, утримання та зростання. За допомогою LearnUpon надайте своїм командам інструменти для захоплюючих процесів навчання, які в...

Flowclass

Flowclass

flowclass.io

Flowclass — це платформа, призначена для викладачів і репетиторів для створення цільових сторінок для курсів, які можна використовувати як окрему сторінку профілю або інтегрувати в існуючий веб-сайт. Ми інтегрували маркетингові інструменти, системи бронювання та оплати в одну платформу, щоб ви могли...

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

Завдяки хмарній платформі, де учасники курсу можуть спілкуватися за допомогою публікацій, живих сеансів, чатів і унікальних взаємодій, CLASSUM пропонує безперебійне спілкування для покращення всіх навчальних середовищ, онлайн або особисто. --- CLASSUM був заснований у 2018 році Черін Лі та Юджін Чой...

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn — це надійне рішення для керування навчанням, яке дозволяє легко призначати навчання та відстежувати прогрес співробітників. Його інтуїтивно зрозумілий конструктор курсів спрощує створення вмісту, а бібліотека готових курсів пропонує навчання та підвищення кваліфікації, яка потрібна ваш...

Exly

Exly

exlyapp.com

Exly — це безкодова універсальна платформа SaaS для створення та розвитку вашого бізнесу з нуля. Ви можете організовувати не лише записані курси, але й живі заняття та вебінари та надсилати посилання через WhatsApp. Ви можете записувати та керувати своїми курсами та розміщувати їх на сторінці продаж...

Lingio

Lingio

lingio.com

Гейміфікована платформа для вивчення навичок і мов для працівників Frontline. Підтримується понад 100 мов! Створюйте надрелевантні курси на основі штучного інтелекту за лічені секунди. Наш AI Course Creator швидко перетворює навчальний матеріал у стимулюючі індивідуальні курси за лічені секунди, щоб...

Coursebox

Coursebox

coursebox.ai

Coursebox в LMS (система управління навчанням) на базі ШІ. Функція штучного інтелекту створить для вас чернетку курсу та помістить його в редактор курсу, щоб ви могли редагувати курс і додавати будь-які відсутні частини. Це суттєво скорочує час на створення курсової роботи. Організації можуть викори...

Disco

Disco

disco.co

Розкрийте потенціал вашої навчальної спільноти з Disco. Оптимізуйте підключення членів, скористайтеся допомогою штучного інтелекту та отримуйте корисну інформацію за допомогою відзначеної нагородами платформи Disco. Нагорода EdTech Breakthrough Awards назвала Disco однією з найінноваційніших компані...

AcademyOcean

AcademyOcean

academyocean.com

Відкрийте для себе комплексну систему управління навчанням (LMS) і програмне забезпечення Платформи електронного навчання, призначене для легкого створення та проведення корпоративних навчальних курсів. Спробуйте швидку розробку курсу та заплануйте демонстрацію вже сьогодні! AcademyOcean — це систе...

Meleton

Meleton

meleton.com

Meleton — платформа для створення онлайн-курсів. Понад 6000 шкіл та експертів створюють курси, які допомагають понад 50 000 студентам отримати нові знання або опанувати нові навички. З MELETON ВИ МОЖЕТЕ: Створити власний онлайн-курс на будь-яку тему. Приймайте платежі за продаж онлайн-курсів. Викори...

BranchTrack

BranchTrack

branchtrack.com

Створіть, розробіть і запропонуйте захоплююче електронне навчання на основі сценаріїв у вашому браузері. Використовуйте з Lectora, Storyline, Captivate та майже будь-яким іншим програмним забезпеченням для електронного навчання.

GoSkills

GoSkills

goskills.com

GoSkills — це провідна навчальна онлайн-платформа, яка надає інтерактивні, персоналізовані та непереборні враження від навчання. Об’єднавши потужну систему управління навчанням (LMS) і передову платформу навчання (LXP) в єдиний центр, GoSkills дає організаціям можливість створювати та керувати захоп...

FLOWSPARKS

FLOWSPARKS

flowsparks.com

Група FLOWSPARKS має багаторічний досвід у розробці цифрових навчальних модулів. З цього бачення виник повноцінний пакет FLOWSPARKS Suite. Ви можете легко розробити інтерактивне електронне навчання, поєднавши навчальні формати, розумні шаблони та розумні програми в інструменті розробки FLOWSPARKS. П...

Learnyst

Learnyst

learnyst.com

Learnyst — це платформа SAAS, яка надає безпечні фірмові програми для викладачів. Будь-який педагог може легко почати продавати курси та тести зі свого власного веб-сайту та мобільних додатків, не турбуючись про технології. Педагоги можуть розвивати свою академію онлайн і отримувати 20-кратний прибу...

HowToo

HowToo

howtoo.co

HowToo — це єдиний авторський інструмент електронного навчання, який захоче використовувати ваша команда. Повний готового до використання вмісту, просто скопіюйте та вставте свій вміст у нашу величезну бібліотеку шаблонів. Додайте тести та блоки оцінювання одним натисканням кнопки та запустіть за лі...

SlidePresenter

SlidePresenter

slidepresenter.com

Детальні інструкції та документація, численні живі або веб-тренінги, і все ще відчуття, що знання просто не доходять до ваших колег - чи не в потрібний час? Тоді вам варто познайомитися зі SlidePresenter! Допоможіть своїм співробітникам перетворити свої знання на захоплюючий відеовміст без попереднь...

Cognota

Cognota

cognota.com

Cognota — це перша й єдина операційна платформа для команд навчання та розвитку. Наша платформа дозволяє командам L&D оптимізувати керування запитами на навчання, покращити планування проектів і потенціалу, швидко розробляти контент і ефективніше співпрацювати з малими і середніми підприємствами. Кл...

Prodient.io

Prodient.io

prodient.io

Prodient.io — це хмарний інструмент швидкого електронного навчання, наповнений шаблонами для легкої розробки привабливих, інтерактивних і повністю адаптованих курсів електронного навчання на основі Tesseract Learning. Prodient.io може використовуватися будь-яким членом вашої команди, незалежно від й...

Elucidat

Elucidat

elucidat.com

Elucidat — це авторська платформа, яка змінює гру для створення електронного навчання; завдяки чому командам легко створювати вміст, який буде привабливим і відповідатиме їхньому бренду. Створений для реальних проблем, з якими стикаються навчальні групи, Elucidat поєднує простоту використання з повн...

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey — це LMS, який компанії, що найшвидше розвиваються у світі, використовують для створення програм навчання та розвитку, які подобаються співробітникам і партнерам, і які забезпечують кінцевий результат.

Profi

Profi

profi.io

Profi — це універсальна операційна платформа для професійних постачальників послуг, в т.ч. тренери, консультанти, тренери, терапевти та інші. Створений для професійних постачальників послуг, Profi допомагає вам легко оптимізувати всі операції та ефективніше розвивати свій бізнес. Profi, якому довіря...

IllumiDesk

IllumiDesk

illumidesk.com

Інтерактивна навчальна платформа IllumiDesk допомагає викладачам економити час, максимізувати залучення учнів і покращувати якість курсу за допомогою штучного інтелекту. Завдяки IllumiDesk організації покращують збереження знань, пропонуючи захоплюючий практичний досвід навчання та готуючи студентів...

RedSeed

RedSeed

redseed.com

RedSeed LMS — це найкраще у світі рішення для змішаного електронного навчання. Увесь LMS RedSeed був створений для того, щоб стимулювати зміну поведінки за допомогою того, що ми називаємо «петлею зворотного зв’язку», що сприяє якісній взаємодії коучингу, про яку ви можете звітувати. У поєднанні зі з...

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