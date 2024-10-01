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Програмне забезпечення для розробки курсу - Найпопулярніші застосунки - Болівія
Програмне забезпечення для розробки курсів дозволяє організаціям створювати переконливий інтерактивний мультимедійний вміст, призначений для освітніх цілей. Він використовується для створення навчальних курсів і матеріалів, придатних як для корпоративного навчання, так і для традиційного академічного середовища. Системи керування навчальним контентом (LCMS), піднабір інструментів для розробки курсів, розроблених спеціально для навчальних закладів, підпадають під цю категорію. Ці інструменти дають можливість організаціям розробляти навчальний контент, який можна легко інтегрувати в системи управління навчанням (LMS), створюючи унікальні освітні програми для співробітників або студентів. Рішення для створення курсів, які зазвичай застосовуються у відділах кадрів і навчальних закладах, дають змогу адміністраторам створювати навчальний контент, не вимагаючи досвіду програмування. Ці рішення доступні як у хмарному, так і в локальному форматах, часто дотримуючись еталонної моделі об’єктів спільного використання (SCORM), яка надає стандарти та специфікації для інтеграції вмісту з програмним забезпеченням LMS. Крім того, багато продуктів для розробки курсів використовують основи програмного забезпечення для презентацій, пропонуючи користувачам знайомий інтерфейс для розробки змісту курсу.
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Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде далі: чи то наступний ...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — це провідна платформа візуальної комунікації, яка дозволяє будь-кому створювати професійно виглядаючі та привабливі відео та презентації за лічені хвилини, не потребуючи жодних дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній зі списку Fortune 500, ви...
Top Hat
tophat.com
Top Hat допомагає тисячам викладачів коледжів і університетів створити ідеальний курс, який залучає студентів і покращує розуміння в аудиторії та поза нею.
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Перетворіть будь-який предмет на приголомшливий онлайн-курс за допомогою LearningStudioAI. Наш інструмент розробки на основі штучного інтелекту полегшує створення курсів, тож ви можете зосередитися на найважливішому – створенні цікавого контенту. Насолоджуйтеся безперебійним масштабуванням на всіх...
360Learning
360learning.com
360Learning — це LMS для спільного навчання. Ми дозволяємо компаніям підвищувати кваліфікацію зсередини, перетворюючи їхніх експертів на чемпіонів для зростання співробітників, клієнтів і партнерів.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds — це легка LMS, яка дозволяє компаніям надавати клієнтам, співробітникам і партнерам винятковий досвід електронного навчання. Від Unicorn SaaS, як-от Brevo та Lokalise, до міжнародних організацій, як-от ЮНІСЕФ і ООН, і від світових виробників, як-от Yamaha та LG, до різноманітних установ...
Articulate 360
articulate.com
Платформа для творців №1 для навчання на робочому місці. Понад 118 000 організацій, включаючи всі 100 зі списку Fortune 100, створили мільйони курсів за допомогою наших інструментів для творців.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — це потужна та інтуїтивно зрозуміла платформа для організацій, що дозволяє створювати та проводити якісні онлайн-навчання. Перший у своєму роді Coassemble поєднує зручну систему керування навчанням із видатними можливостями швидкого створення. За допомогою Coassemble організації можуть с...
VidGrid
vidgrid.com
Нам довіряють понад 250 виняткових клієнтів у всьому світі, включаючи Університет Небраски, Mortenson Construction, Medtronic, Ibotta і Tyler Technologies. VidGrid — це інтерактивна відеоплатформа для навчання та розвитку, яка найшвидше розвивається. VidGrid — найпростіша, але надійна відеоплатформа...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs є провідним постачальником програмного забезпечення SaaS, призначеного для створення розумніших співробітників і щасливіших клієнтів. Завдяки повному набору інструментів, включаючи Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM тощо, ProProfs дає змогу організаціям покращити ...
MindSmith
mindsmith.ai
Прискоріть розвиток електронного навчання за допомогою генеративного ШІ. Mindsmith — це інструмент для розробки курсів, який використовує генеративний штучний інтелект, щоб полегшити (і надзвичайно швидко) створювати навчальний вміст і ділитися ним.
Gnowbe
gnowbe.com
Створюйте інтерактивні, групові мікронавчання за лічені хвилини! Відзначений нагородами авторський інструмент Gnowbe дає змогу творцям розробляти, полегшувати та аналізувати спільний досвід навчання – ідеально підходить для навчання та адаптації. Основні функції включають: - Мікронавчання - Соціальн...
Rise
rise.com
Rise – це онлайн-система навчання, яку люблять співробітники. Це комплексна система, завдяки якій онлайн-навчання легко створювати, приємно проходити та легко керувати. Ви отримуєте все необхідне для керування навчанням онлайн в одній інтуїтивно зрозумілій системі корпоративного класу. Завдяки чудов...
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування впису...
PandaSuite
pandasuite.com
Найбільш інтерактивний конструктор без коду. PandaSuite, розроблений паризькою командою та запущений у 2015 році, є простою та креативною платформою SaaS для створення програм та інтерактивного досвіду без рядка коду. Створюйте візуально за допомогою PandaSuite Studio: проектуйте свої екрани, грайте...
Instruqt
instruqt.com
Instruqt — це практична віртуальна ІТ-лабораторія для розвитку продукту. Ми допомагаємо розробникам програмного забезпечення створювати попит у масштабі та сприяти сприйняттю та використанню, пропонуючи практичний досвід роботи з продуктом у веб-переглядачі. Instruqt створює робочу версію вашого про...
7taps
7taps.com
Три роки тому компанія 7taps запровадила концепцію ефективного впровадження мікронавчання в L&D ландшафті підприємства, і ми продовжуємо домінувати в цьому просторі. Ми унікально пропонуємо блискавичне, високоякісне створення мікронавчання, яке дозволяє вам спілкуватися з учнями, де б вони не були. ...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання та залучення працівників на базі штучного інтелекту покоління, яка допомагає компаніям адаптуватися, підвищувати кваліфікацію та утримувати співробітників за допомогою інтерактивних навчальних модулів, курсів програмного забезпечення на основі EQ та опиту...
LearnUpon
learnupon.com
LMS (Програмне забезпечення для керування навчанням) від LearnUpon дозволяє вам запропонувати захоплюючий досвід навчання, який впливає на те, що має значення – продуктивність, утримання та зростання. За допомогою LearnUpon надайте своїм командам інструменти для захоплюючих процесів навчання, які в...
Flowclass
flowclass.io
Flowclass — це платформа, призначена для викладачів і репетиторів для створення цільових сторінок для курсів, які можна використовувати як окрему сторінку профілю або інтегрувати в існуючий веб-сайт. Ми інтегрували маркетингові інструменти, системи бронювання та оплати в одну платформу, щоб ви могли...
CLASSUM
classum.com
Завдяки хмарній платформі, де учасники курсу можуть спілкуватися за допомогою публікацій, живих сеансів, чатів і унікальних взаємодій, CLASSUM пропонує безперебійне спілкування для покращення всіх навчальних середовищ, онлайн або особисто. --- CLASSUM був заснований у 2018 році Черін Лі та Юджін Чой...
Lingio
lingio.com
Гейміфікована платформа для вивчення навичок і мов для працівників Frontline. Підтримується понад 100 мов! Створюйте надрелевантні курси на основі штучного інтелекту за лічені секунди. Наш AI Course Creator швидко перетворює навчальний матеріал у стимулюючі індивідуальні курси за лічені секунди, щоб...
Exly
exlyapp.com
Exly — це безкодова універсальна платформа SaaS для створення та розвитку вашого бізнесу з нуля. Ви можете організовувати не лише записані курси, але й живі заняття та вебінари та надсилати посилання через WhatsApp. Ви можете записувати та керувати своїми курсами та розміщувати їх на сторінці продаж...
Disco
disco.co
Розкрийте потенціал вашої навчальної спільноти з Disco. Оптимізуйте підключення членів, скористайтеся допомогою штучного інтелекту та отримуйте корисну інформацію за допомогою відзначеної нагородами платформи Disco. Нагорода EdTech Breakthrough Awards назвала Disco однією з найінноваційніших компані...
AcademyOcean
academyocean.com
Відкрийте для себе комплексну систему управління навчанням (LMS) і програмне забезпечення Платформи електронного навчання, призначене для легкого створення та проведення корпоративних навчальних курсів. Спробуйте швидку розробку курсу та заплануйте демонстрацію вже сьогодні! AcademyOcean — це систе...
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox в LMS (система управління навчанням) на базі ШІ. Функція штучного інтелекту створить для вас чернетку курсу та помістить його в редактор курсу, щоб ви могли редагувати курс і додавати будь-які відсутні частини. Це суттєво скорочує час на створення курсової роботи. Організації можуть викори...
BranchTrack
branchtrack.com
Створіть, розробіть і запропонуйте захоплююче електронне навчання на основі сценаріїв у вашому браузері. Використовуйте з Lectora, Storyline, Captivate та майже будь-яким іншим програмним забезпеченням для електронного навчання.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Група FLOWSPARKS має багаторічний досвід у розробці цифрових навчальних модулів. З цього бачення виник повноцінний пакет FLOWSPARKS Suite. Ви можете легко розробити інтерактивне електронне навчання, поєднавши навчальні формати, розумні шаблони та розумні програми в інструменті розробки FLOWSPARKS. П...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — це надійне рішення для керування навчанням, яке дозволяє легко призначати навчання та відстежувати прогрес співробітників. Його інтуїтивно зрозумілий конструктор курсів спрощує створення вмісту, а бібліотека готових курсів пропонує навчання та підвищення кваліфікації, яка потрібна ваш...
Meleton
meleton.com
Meleton — платформа для створення онлайн-курсів. Понад 6000 шкіл та експертів створюють курси, які допомагають понад 50 000 студентам отримати нові знання або опанувати нові навички. З MELETON ВИ МОЖЕТЕ: Створити власний онлайн-курс на будь-яку тему. Приймайте платежі за продаж онлайн-курсів. Викори...
Learnyst
learnyst.com
Learnyst — це платформа SAAS, яка надає безпечні фірмові програми для викладачів. Будь-який педагог може легко почати продавати курси та тести зі свого власного веб-сайту та мобільних додатків, не турбуючись про технології. Педагоги можуть розвивати свою академію онлайн і отримувати 20-кратний прибу...
HowToo
howtoo.co
HowToo — це єдиний авторський інструмент електронного навчання, який захоче використовувати ваша команда. Повний готового до використання вмісту, просто скопіюйте та вставте свій вміст у нашу величезну бібліотеку шаблонів. Додайте тести та блоки оцінювання одним натисканням кнопки та запустіть за лі...
SlidePresenter
slidepresenter.com
Детальні інструкції та документація, численні живі або веб-тренінги, і все ще відчуття, що знання просто не доходять до ваших колег - чи не в потрібний час? Тоді вам варто познайомитися зі SlidePresenter! Допоможіть своїм співробітникам перетворити свої знання на захоплюючий відеовміст без попереднь...
Cognota
cognota.com
Cognota — це перша й єдина операційна платформа для команд навчання та розвитку. Наша платформа дозволяє командам L&D оптимізувати керування запитами на навчання, покращити планування проектів і потенціалу, швидко розробляти контент і ефективніше співпрацювати з малими і середніми підприємствами. Кл...
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io — це хмарний інструмент швидкого електронного навчання, наповнений шаблонами для легкої розробки привабливих, інтерактивних і повністю адаптованих курсів електронного навчання на основі Tesseract Learning. Prodient.io може використовуватися будь-яким членом вашої команди, незалежно від й...
Elucidat
elucidat.com
Elucidat — це авторська платформа, яка змінює гру для створення електронного навчання; завдяки чому командам легко створювати вміст, який буде привабливим і відповідатиме їхньому бренду. Створений для реальних проблем, з якими стикаються навчальні групи, Elucidat поєднує простоту використання з повн...
GoSkills
goskills.com
GoSkills — це провідна навчальна онлайн-платформа, яка надає інтерактивні, персоналізовані та непереборні враження від навчання. Об’єднавши потужну систему управління навчанням (LMS) і передову платформу навчання (LXP) в єдиний центр, GoSkills дає організаціям можливість створювати та керувати захоп...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — це LMS, який компанії, що найшвидше розвиваються у світі, використовують для створення програм навчання та розвитку, які подобаються співробітникам і партнерам, і які забезпечують кінцевий результат.
Profi
profi.io
Profi — це універсальна операційна платформа для професійних постачальників послуг, в т.ч. тренери, консультанти, тренери, терапевти та інші. Створений для професійних постачальників послуг, Profi допомагає вам легко оптимізувати всі операції та ефективніше розвивати свій бізнес. Profi, якому довіря...
IllumiDesk
illumidesk.com
Інтерактивна навчальна платформа IllumiDesk допомагає викладачам економити час, максимізувати залучення учнів і покращувати якість курсу за допомогою штучного інтелекту. Завдяки IllumiDesk організації покращують збереження знань, пропонуючи захоплюючий практичний досвід навчання та готуючи студентів...
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — це найкраще у світі рішення для змішаного електронного навчання. Увесь LMS RedSeed був створений для того, щоб стимулювати зміну поведінки за допомогою того, що ми називаємо «петлею зворотного зв’язку», що сприяє якісній взаємодії коучингу, про яку ви можете звітувати. У поєднанні зі з...