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Корпоративне програмне забезпечення для оздоровлення
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Корпоративне програмне забезпечення для оздоровлення - Найпопулярніші застосунки

Корпоративне програмне забезпечення для оздоровлення надає організаціям інструменти для організації, керування та адміністрування програм оздоровлення. Ці рішення допомагають компаніям впроваджувати ініціативи, які заохочують працівників прийняти та підтримувати здоровий спосіб життя. Сприяючи розумовому, фізичному та емоційному благополуччю, корпоративні оздоровчі продукти приносять користь бізнесу, зменшуючи стрес, знижуючи витрати на охорону здоров’я, підвищуючи продуктивність, підвищуючи моральний дух і зміцнюючи командні стосунки. Компанії різних розмірів і галузей можуть отримати вигоду від цих рішень, які спрямовані на розвиток робочої культури, орієнтованої на здоров’я, і створення соціальної мережі підтримки для співробітників. Корпоративні оздоровчі рішення можуть включати такі функції, як освіта щодо здоров’я фізичної форми, конфіденційні оцінки стану здоров’я, проблеми зі здоров’ям для всієї компанії, відстеження участі та прогресу співробітників, оздоровчі заняття, доступ до спеціалістів із психічного здоров’я та варіанти, зручні для мобільних пристроїв для простоти використання. Ці рішення часто інтегруються з програмним забезпеченням для залучення співробітників для моніторингу задоволеності роботою та динамікою команди, а також програмним забезпеченням для адміністрування переваг для зручного доступу до переваг. Підприємства також можуть поєднувати корпоративні рішення для оздоровлення з програмним забезпеченням для фінансового оздоровлення для комплексної ініціативи оздоровлення, яка підтримує фінансове здоров’я працівників разом із їхнім психічним і фізичним благополуччям.

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Calm

Calm

calm.com

Calm - додаток для сну, медитації та релаксації, що допомагає управляти стресом, покращити сон і практикувати уважність.

Headspace

Headspace

headspace.com

Headspace - додаток для медитації та уважності, який допомагає зменшити стрес, покращити настрій і якість сну, пропонуючи керовані сеанси медитації та інструменти для управління емоціями.

FitOn

FitOn

fitonapp.com

FitOn - додаток для фітнесу, що пропонує різноманітні тренування, плани харчування та мотиваційний контент для покращення здоров'я та фітнесу.

Meditopia

Meditopia

meditopia.com

Meditopia — додаток для медитації та уважності, що пропонує медитації, дихальні вправи та підтримку для поліпшення психічного здоров'я.

Spring Health

Spring Health

springhealth.com

Spring Health – це платформа для підтримки психічного здоров’я, яка надає доступ до клініцистів, терапії та ресурсів для управління стресом і емоціями.

Talkspace

Talkspace

talkspace.com

Talkspace - це платформа онлайн-терапії, що з'єднує людей з ліцензованими терапевтами для покращення психічного здоров'я через текст, аудіо та відео.

Bayzat

Bayzat

bayzat.com

Bayzat - додаток для управління людськими ресурсами, страхуванням і виплатами, що автоматизує процеси і спрощує взаємодію з медичними політиками.

Pazcare

Pazcare

pazcare.com

Pazcare - це картка, яка забезпечує доступ до всіх пільг (харчування, паливо, телекомунікації) від роботодавців, спрощуючи планування витрат.

Dialogue

Dialogue

dialogue.co

Діалог — платформа телемедицини, що надає канадцям доступ до якісних медичних послуг зручно і професійно.

Modern Health

Modern Health

joinmodernhealth.com

Додаток Сучасне здоров'я надає персоналізовану підтримку психічного здоров'я, включаючи терапію, коучинг та ресурси для користувачів.

nilo.health

nilo.health

nilohealth.com

nilo.health - це платформа для підтримки психічного здоров'я на роботі, яка забезпечує доступ до психологів, програм самодопомоги та круглих столів.

Wellable

Wellable

wellable.co

Wellable - це платформа для корпоративного оздоровлення, що пропонує рішення для покращення фізичного та психічного здоров'я працівників через навчальні матеріали та події.

Workit Health

Workit Health

workithealth.com

Workit Health - це платформа для дистанційного лікування залежностей, що надає персоналізовану медичну допомогу та ресурси для підтримки психічного та фізичного здоров'я.

Nivati

Nivati

nivati.com

Nivati — платформа для підтримки психічного здоров'я працівників, яка допомагає зменшити тривожність та депресію, поліпшуючи добробут на робочому місці.

ekincare

ekincare

ekincare.com

Ekincare - платформа для управління здоров'ям працівників, що пропонує послуги телемедицини, ментального здоров'я, фітнесу та харчування в одному місці.

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia One – це платформа для управління людськими ресурсами, яка оптимізує компенсації і пільги, сприяючи розвитку бізнесу через ефективне управління кадрами.

inKin

inKin

inkin.com

inKin - це програма для організації fitness-змагань, моніторингу здоров'я працівників та підтримки корпоративного добробуту.

Headversity

Headversity

headversity.com

Headversity - платформа для покращення психічного здоров'я працівників, що пропонує навчання і ресурси для розвитку стійкості та психологічної безпеки на роботі.

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely – це платформа для навчання, яка пропонує коучінг, мікро-навчання та ресурси для розвитку навичок, добробуту й підтримки співробітників на роботі.

Woliba

Woliba

woliba.io

Woliba - це мобільна платформа, що поєднує здоров'я, залучення, визнання та винагороди, спрощуючи управління на робочому місці.

MindNation

MindNation

mindnation.com

MindNation - це платформа для підтримки психічного здоров'я, що пропонує ресурси для покращення самопочуття та сприяє розвитку громади.

Ollie Health

Ollie Health

ollie.health

Ollie Health - це програма, що надає доступ до анонімної психологічної допомоги через кредитний гаманець компанії.

Wellness 360

Wellness 360

wellness360.co

Wellness 360 - платформа для корпоративного оздоровлення, яка пропонує інструменти для оцінки здоров'я, тренінгові програми, челенджі та систему винагород.

Oliva Health

Oliva Health

oliva.health

Oliva Health - застосунок для підтримки психічного здоров'я працівників в компаніях, що покращує збереження кадрів і продуктивність.

MoveSpring

MoveSpring

movespring.com

MoveSpring - платформа для підприємств, що дозволяє відстежувати фізичну активність та брати участь у викликах активності за допомогою носимих пристроїв.

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Корпоративне програмне забезпечення для оздоровлення - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog