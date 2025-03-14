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Корпоративне програмне забезпечення для оздоровлення надає організаціям інструменти для організації, керування та адміністрування програм оздоровлення. Ці рішення допомагають компаніям впроваджувати ініціативи, які заохочують працівників прийняти та підтримувати здоровий спосіб життя. Сприяючи розумовому, фізичному та емоційному благополуччю, корпоративні оздоровчі продукти приносять користь бізнесу, зменшуючи стрес, знижуючи витрати на охорону здоров’я, підвищуючи продуктивність, підвищуючи моральний дух і зміцнюючи командні стосунки. Компанії різних розмірів і галузей можуть отримати вигоду від цих рішень, які спрямовані на розвиток робочої культури, орієнтованої на здоров’я, і створення соціальної мережі підтримки для співробітників. Корпоративні оздоровчі рішення можуть включати такі функції, як освіта щодо здоров’я фізичної форми, конфіденційні оцінки стану здоров’я, проблеми зі здоров’ям для всієї компанії, відстеження участі та прогресу співробітників, оздоровчі заняття, доступ до спеціалістів із психічного здоров’я та варіанти, зручні для мобільних пристроїв для простоти використання. Ці рішення часто інтегруються з програмним забезпеченням для залучення співробітників для моніторингу задоволеності роботою та динамікою команди, а також програмним забезпеченням для адміністрування переваг для зручного доступу до переваг. Підприємства також можуть поєднувати корпоративні рішення для оздоровлення з програмним забезпеченням для фінансового оздоровлення для комплексної ініціативи оздоровлення, яка підтримує фінансове здоров’я працівників разом із їхнім психічним і фізичним благополуччям.
Запит на новий застосунок
Calm
calm.com
Calm - додаток для сну, медитації та релаксації, що допомагає управляти стресом, покращити сон і практикувати уважність.
Headspace
headspace.com
Headspace - додаток для медитації та уважності, який допомагає зменшити стрес, покращити настрій і якість сну, пропонуючи керовані сеанси медитації та інструменти для управління емоціями.
FitOn
fitonapp.com
FitOn - додаток для фітнесу, що пропонує різноманітні тренування, плани харчування та мотиваційний контент для покращення здоров'я та фітнесу.
Meditopia
meditopia.com
Meditopia — додаток для медитації та уважності, що пропонує медитації, дихальні вправи та підтримку для поліпшення психічного здоров'я.
Spring Health
springhealth.com
Spring Health – це платформа для підтримки психічного здоров’я, яка надає доступ до клініцистів, терапії та ресурсів для управління стресом і емоціями.
Talkspace
talkspace.com
Talkspace - це платформа онлайн-терапії, що з'єднує людей з ліцензованими терапевтами для покращення психічного здоров'я через текст, аудіо та відео.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat - додаток для управління людськими ресурсами, страхуванням і виплатами, що автоматизує процеси і спрощує взаємодію з медичними політиками.
Pazcare
pazcare.com
Pazcare - це картка, яка забезпечує доступ до всіх пільг (харчування, паливо, телекомунікації) від роботодавців, спрощуючи планування витрат.
Dialogue
dialogue.co
Діалог — платформа телемедицини, що надає канадцям доступ до якісних медичних послуг зручно і професійно.
Modern Health
joinmodernhealth.com
Додаток Сучасне здоров'я надає персоналізовану підтримку психічного здоров'я, включаючи терапію, коучинг та ресурси для користувачів.
nilo.health
nilohealth.com
nilo.health - це платформа для підтримки психічного здоров'я на роботі, яка забезпечує доступ до психологів, програм самодопомоги та круглих столів.
Wellable
wellable.co
Wellable - це платформа для корпоративного оздоровлення, що пропонує рішення для покращення фізичного та психічного здоров'я працівників через навчальні матеріали та події.
Workit Health
workithealth.com
Workit Health - це платформа для дистанційного лікування залежностей, що надає персоналізовану медичну допомогу та ресурси для підтримки психічного та фізичного здоров'я.
Nivati
nivati.com
Nivati — платформа для підтримки психічного здоров'я працівників, яка допомагає зменшити тривожність та депресію, поліпшуючи добробут на робочому місці.
ekincare
ekincare.com
Ekincare - платформа для управління здоров'ям працівників, що пропонує послуги телемедицини, ментального здоров'я, фітнесу та харчування в одному місці.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One – це платформа для управління людськими ресурсами, яка оптимізує компенсації і пільги, сприяючи розвитку бізнесу через ефективне управління кадрами.
inKin
inkin.com
inKin - це програма для організації fitness-змагань, моніторингу здоров'я працівників та підтримки корпоративного добробуту.
Headversity
headversity.com
Headversity - платформа для покращення психічного здоров'я працівників, що пропонує навчання і ресурси для розвитку стійкості та психологічної безпеки на роботі.
Bravely
workbravely.com
Bravely – це платформа для навчання, яка пропонує коучінг, мікро-навчання та ресурси для розвитку навичок, добробуту й підтримки співробітників на роботі.
Woliba
woliba.io
Woliba - це мобільна платформа, що поєднує здоров'я, залучення, визнання та винагороди, спрощуючи управління на робочому місці.
MindNation
mindnation.com
MindNation - це платформа для підтримки психічного здоров'я, що пропонує ресурси для покращення самопочуття та сприяє розвитку громади.
Ollie Health
ollie.health
Ollie Health - це програма, що надає доступ до анонімної психологічної допомоги через кредитний гаманець компанії.
Wellness 360
wellness360.co
Wellness 360 - платформа для корпоративного оздоровлення, яка пропонує інструменти для оцінки здоров'я, тренінгові програми, челенджі та систему винагород.
Oliva Health
oliva.health
Oliva Health - застосунок для підтримки психічного здоров'я працівників в компаніях, що покращує збереження кадрів і продуктивність.
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring - платформа для підприємств, що дозволяє відстежувати фізичну активність та брати участь у викликах активності за допомогою носимих пристроїв.
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