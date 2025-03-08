Корпоративне програмне забезпечення для оздоровлення - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

Bayzat

bayzat.com

Bayzat змінює спосіб роботи на краще. Ми створили інноваційні технології HR, оплати праці та страхові технології та створили досвід співробітників світового класу, який приносить користь усім. Зробивши його доступним для всіх роботодавців, ми піднімемо підприємства на наступний рівень та відкриємо цілі нові можливості в робочому житті. Наша техніка з персоналу дозволяє заощадити час на процесах HR, таких як управління відпусток, догляд за працівниками, відстеження відвідуваності та управління графіками змін для ваших працівників. Наша техніка з оплати праці робить нас першим автоматизованим програмним забезпеченням для обробки оплати праці ОАЕ та забезпечує впорядкований досвід управління робочими витратами як для роботодавців, так і для працівників. Байзат також змінив те, як люди думають та взаємодіють зі своєю медичною політикою. Це означає, що використання медичного страхування просте, просте, інтуїтивно зрозуміло та мобільне! Наша технологія медичного страхування надає потужні функції, такі як можливість пошуку симптомів, переваг, лікування та клінік, призначення лікаря, подавати свою медичну претензію в нашому додатку. Для працівників ми переосмислюємо досвід роботи за допомогою технологій, яка забезпечує користь від роботи, фінансовий оздоровчий стан та охорону здоров'я у ваших пальцях.