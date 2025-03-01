Bayzat

bayzat.com

Bayzat змінює спосіб роботи на краще. Ми розробили інноваційні технології управління персоналом, розрахунку заробітної плати та страхування, а також створили досвід співробітників світового рівня, який принесе користь усім. Зробивши його доступним для всіх роботодавців, ми виведемо бізнес на новий рівень і відкриємо абсолютно нові можливості в робочому житті. Наша HR-технологія дозволяє вам заощаджувати час на таких процесах, як управління відпустками, ведення облікових записів співробітників, відстеження відвідуваності та керування графіками змін для ваших співробітників. Наша технологія розрахунку заробітної плати робить нас першим в ОАЕ програмним забезпеченням для автоматизованої обробки заробітної плати та надає спрощений досвід управління витратами на роботу як для роботодавця, так і для працівників. Bayzat також змінив уявлення людей про свою медичну політику та взаємодію з нею. Це означає, що користуватися медичним страхуванням легко, просто, інтуїтивно зрозуміло та мобільно! Наша технологія медичного страхування надає такі потужні функції, як можливість пошуку симптомів, пільг, методів лікування та клінік, запису на прийом до лікаря, подання медичної заяви в нашому додатку. Для працівників ми переосмислюємо життєвий досвід роботи за допомогою технології, яка забезпечує переваги роботи, фінансове благополуччя та підтримку здоров’я у вас під рукою.