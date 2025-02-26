Корпоративне програмне забезпечення для оздоровлення - Найпопулярніші застосунки - Туркменістан

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Корпоративне програмне забезпечення для оздоровлення надає організаціям інструменти для організації, керування та адміністрування програм оздоровлення. Ці рішення допомагають компаніям впроваджувати ініціативи, які заохочують працівників прийняти та підтримувати здоровий спосіб життя. Сприяючи розумовому, фізичному та емоційному благополуччю, корпоративні оздоровчі продукти приносять користь бізнесу, зменшуючи стрес, знижуючи витрати на охорону здоров’я, підвищуючи продуктивність, підвищуючи моральний дух і зміцнюючи командні стосунки. Компанії різних розмірів і галузей можуть отримати вигоду від цих рішень, які спрямовані на розвиток робочої культури, орієнтованої на здоров’я, і створення соціальної мережі підтримки для співробітників. Корпоративні оздоровчі рішення можуть включати такі функції, як освіта щодо здоров’я фізичної форми, конфіденційні оцінки стану здоров’я, проблеми зі здоров’ям для всієї компанії, відстеження участі та прогресу співробітників, оздоровчі заняття, доступ до спеціалістів із психічного здоров’я та варіанти, зручні для мобільних пристроїв для простоти використання. Ці рішення часто інтегруються з програмним забезпеченням для залучення співробітників для моніторингу задоволеності роботою та динамікою команди, а також програмним забезпеченням для адміністрування переваг для зручного доступу до переваг. Підприємства також можуть поєднувати корпоративні рішення для оздоровлення з програмним забезпеченням для фінансового оздоровлення для комплексної ініціативи оздоровлення, яка підтримує фінансове здоров’я працівників разом із їхнім психічним і фізичним благополуччям.
Запит на новий застосунок
ekincare
ekincare.com
ekincare, якій довіряють компанії зі списку Fortune 500, — це інтегрована платформа користі для здоров’я на основі штучного інтелекту, яка очікує на патент і допомагає організаціям заощадити до 25% витрат на охорону здоров’я та зменшити внески медичного страхування. Наш продукт гарантує, що телемедицина, перевірки здоров’я, психічне здоров’я, фітнес і послуги з харчування будуть легкодоступними для корпоративних співробітників на єдиній платформі, безперешкодно охоплюючи Індію, з уніфікованим досвідом. Наш механізм штучного інтелекту гарантує, що всі медичні записи оцифровані, і надає корпораціям у режимі реального часу корисну інформацію щодо потенційних ризиків для здоров’я та заходів щодо їх усунення. Зараз ми обслуговуємо 250+ компаній, керуючи здоров’ям 350 000+ співробітників та їхніх утриманців на платформі.
Workit Health
workithealth.com
Workit Health є найбільш надійним постачальником телемедичних опіоїдів і лікування алкоголю, включаючи Suboxone і naltrexone.
MindNation
mindnation.com
MindNation, заснована в 2019 році, є інноваційною організацією з психічного здоров’я та благополуччя, яка виросла в усьому світі як надійний партнер для організацій і спільнот. Ми надаємо підтримку з питань психічного здоров’я, щоб допомогти командам і окремим особам відчути себе почутими та працювати на повну силу. Наша цілісна та орієнтована на потреби програма доступна в будь-який час і в будь-якому місці завдяки послугам – від розмов, тренінгів до терапії – які є ефективними, на 100% безпечними та конфіденційними.
Dialogue
dialogue.co
Діалог пишається тим, що є однією з провідних телемедичних компаній у всьому світі та постачальником №1 у Канаді. Ми вважаємо, що ніхто не повинен влаштуватися, коли мова йде про їх здоров'я, тому ми багато років наполегливо працюємо над створенням найкращої платформи телемедицини на Землі. Ми дізнаємось про мільйони канадців на нашій платформі, коли ми приносимо їм високу якість охорони здоров'я, що надає досвід, зручність та тепло. Зрештою, здоров'я - це все.
inKin
inkin.com
Рішення inKin Corporate Wellness — це простий у використанні та ефективний інструмент для: 1. Проведення дружніх фітнес-змагань і допомоги співробітникам у відстеженні їхнього самопочуття та просуванні здорового способу життя в компанії; 2. Віртуальне формування команди та залучення персоналу; 3. Фасилітація корпоративного оздоровлення. inKin дозволяє користувачам створювати приватні оздоровчі простори для особистого чи корпоративного використання.
Ollie Health
ollie.health
Психічне здоров’я є тихим вбивцею продуктивності компанії. За оцінками, депресія та тривога спричиняють до 400 мільйонів втрачених робочих днів щорічно. Особи та команди з високою ефективністю потребують доступу до підтримки психічного здоров’я, яка нарешті є доступною, анонімною та вписується у ваш щоденний розклад. Представляємо Ollie Credits. Медична допомога на вимогу. Кожен у вашій команді отримує доступ до кредитного гаманця компанії, щоб замовляти сеанси підтримки психічного здоров’я повністю анонімно. Створіть здорову команду, а не просто щасливу.
Nivati
nivati.com
Nivati — це багатовимірна платформа для психічного здоров’я та благополуччя співробітників — це вигадливий спосіб сказати — ми допомагаємо компаніям зменшити рівень тривоги та депресії та покращити загальне самопочуття на робочому місці, щоб компанії могли покращити утримання співробітників і продуктивність.
Wellness 360
wellness360.co
Wellness360 — це технологічна платформа для оздоровлення програмного забезпечення як послуги (SaaS). Він надає комплексну програму оздоровлення працівників для постачальників медичних послуг, платників, брокерів із надання пільг, оздоровчих компаній та роботодавців. Наша місія полягає в тому, щоб забезпечити людей правильними інструментами для зміни їхніх звичок, покращення їхнього здоров’я та добробуту та зниження ризику хронічних захворювань. Wellness360 оптимізує оздоровчі ініціативи, які пропонують індивідуальні оздоровчі рішення з HRA, коучингом, особистими та груповими завданнями, подіями тощо, а також систему винагород для заохочення кращої залученості співробітників і трекер для відстеження прогресу. Готові рішення покращують здоров’я працівників, підвищують продуктивність, покращують задоволеність роботою, зменшують витрати на охорону здоров’я та стимулюють довгострокові зміни поведінки. Коротше кажучи, адаптивне програмне забезпечення, яке можна настроювати, створене відповідно до потреб кожного клієнта, що забезпечує результати, які можна перевірити. Основні функції: • Біометричний скринінг • Оцінка ризику для здоров’я (HRA) • Звітність учасників і сукупна звітність • Відстеження харчування/активності • Бібліотека завдань здоров’я • Власні програми для iOS і Android • Керування винагородами та заохоченнями • Платформа та додаток White-label • Комунікаційний центр • Учасник і сукупна звітність • Аналітика в режимі реального часу • Річний план оздоровчої програми • План комунікацій і матеріали • Посібник керівника програми • Готові оздоровчі програми • Звіт про оцінку результатів • Єдиний вхід • Одноранговий обмін повідомленнями • Індивідуальні та командні таблиці лідерів • Освітня бібліотека та ресурси • Стрічка новин і спільнота для соціального здоров’я • Інтеграція пристроїв, що носяться, і додатків • Канали даних • Програми тренінгів щодо здоров’я
nilo.health
nilohealth.com
nilo.health — це підтримка психічного благополуччя для всієї вашої робочої сили. Наша платформа надає співробітникам доступ до сеансів 1:1 з психологами, самостійних програм і медитацій, а також круглих столів під керівництвом експертів. Це не тільки покращує психічне благополуччя членів команди, але й робить вашу компанію кращим місцем для роботи, підвищуючи продуктивність і зменшуючи плинність кадрів. Наша мета проста: зробити підтримку психічного здоров’я доступною для всіх, заохотити людей піклуватися про своє благополуччя та допомогти компаніям створити сприятливе робоче середовище.
Headversity
headversity.com
headversity — це єдина платформа психічного здоров’я робочої сили, яка базується на науці безперервної практики та вимірювання навичок. Це спрощене рішення для будь-якого пристрою, яке допомагає співробітникам і командам розвинути базові навички розумової підготовки, психологічної безпеки, дбайливого лідерства та поваги на робочому місці. Зараз впливаючи на понад 3 мільйони життів у 18 країнах і 26 галузях промисловості, головна проблема дозволяє легко постійно застосовувати основні навички психічного здоров’я під час щоденної роботи, що призводить до меншої кількості претензій, нижчих витрат і підвищення продуктивності.
Oliva Health
oliva.health
Oliva є пільгою №1 у Великій Британії та Європі щодо психічного благополуччя працівників. Ми допомагаємо працівникам реагувати на ключові моменти, які впливають на їхнє психічне благополуччя на роботі та за її межами, сприяючи утриманню персоналу та винятковим зусиллям. Ми робимо це: - Надання людям можливості контролювати своє психічне благополуччя. Розвиток емоційного інтелекту керівника - Допомога відділам кадрів у створенні психологічної безпеки в масштабах організації. Результати говорять самі за себе: ✅ 65% підвищення ефективності ✅ 73% покращення утримання ✅ 90% оцінюють це як свою улюблену перевагу в цілому
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring — це весела, проста у використанні платформа для компаній, яка займається діяльністю та кроками. Підключіть носимий пристрій або смартфон, щоб відстежувати свою активність, яка синхронізується в режимі реального часу з нашими рідними iOS, Android і веб-додатками.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat змінює спосіб роботи на краще. Ми розробили інноваційні технології управління персоналом, розрахунку заробітної плати та страхування, а також створили досвід співробітників світового рівня, який принесе користь усім. Зробивши його доступним для всіх роботодавців, ми виведемо бізнес на новий рівень і відкриємо абсолютно нові можливості в робочому житті. Наша HR-технологія дозволяє вам заощаджувати час на таких процесах, як управління відпустками, ведення облікових записів співробітників, відстеження відвідуваності та керування графіками змін для ваших співробітників. Наша технологія розрахунку заробітної плати робить нас першим в ОАЕ програмним забезпеченням для автоматизованої обробки заробітної плати та надає спрощений досвід управління витратами на роботу як для роботодавця, так і для працівників. Bayzat також змінив уявлення людей про свою медичну політику та взаємодію з нею. Це означає, що користуватися медичним страхуванням легко, просто, інтуїтивно зрозуміло та мобільно! Наша технологія медичного страхування надає такі потужні функції, як можливість пошуку симптомів, пільг, методів лікування та клінік, запису на прийом до лікаря, подання медичної заяви в нашому додатку. Для працівників ми переосмислюємо життєвий досвід роботи за допомогою технології, яка забезпечує переваги роботи, фінансове благополуччя та підтримку здоров’я у вас під рукою.
Calm
calm.com
Спокій - це провідний бренд психічного оздоровлення з додатком №1 для сну, медитації та відпочинку, призначеного для того, щоб допомогти вам керувати стресом, краще спати та жити щасливішим, здоровішим життям. З сотнями годин оригінального аудіо вмісту, доступним на семи мовах, Calm підтримує користувачів у більш ніж 190 країнах. Apple Appl of the Year 2017 року та одна з найбільш інноваційних компаній компанії Fast Company з 2020 року, спокій має понад 100 мільйонів завантажень на сьогоднішній день.
Bravely
workbravely.com
Bravely — це навчальне рішення наступного покоління, яке централізує групові тренінги, індивідуальні коучинги на вимогу та цифрове мікронавчання на одній платформі, яка надає співробітникам навички, необхідні їм для індивідуальної трансформації та процвітання на роботі. Доступ до мережі перевірених професійних тренерів Bravely сприяє добробуту та розвитку, щоб підвищити ефективність співробітників і організації. Коли провідні організації пропонують Bravely своїм співробітникам, вони масштабують підтримку, яку пропонують їхні команди з персоналу та менеджери, і змінюють свою культуру в світі праці, що розвивається. Наша глобальна мережа висококваліфікованих фасилітаторів і тренерів надає контент, розроблений провідними експертами з навчання на робочому місці, який підтримується не лише останніми дослідженнями, але й власними ідеями сотень тисяч тренінгів. Ми пишаємося тим, що підтримуємо співробітників таких організацій світового рівня, як Zillow, Pinterest і Autodesk.
Woliba
woliba.io
У Woliba ми переосмислюємо робоче місце, плавно інтегруючи оздоровлення, залучення, визнання та винагороди в єдину платформу, зручну для мобільних пристроїв. Пройшли часи жонглювання кількома системами — Woliba об’єднує все це. Наше комплексне рішення не тільки оптимізує процеси, але й виходить за рамки типового робочого дня, забезпечуючи цілісний підхід до балансу між роботою та особистим життям. З Woliba організації отримують доступ до автоматизованого зв’язку, даних у реальному часі та аналітики, що дає їм змогу створити робоче місце, яке виходить за рамки звичайного. Наша платформа створена для розвитку культури зв’язку, визнання та зростання, гарантуючи, що кожен член команди відчуває себе цінним і залученим.
Pazcare
pazcare.com
Одна картка для доступу до всіх надбавок (їжа, паливо, телекомунікації, подарунки, L&D тощо), які надають роботодавці. Надайте своїм співробітникам максимальний доступ до податкових пільг і плануйте щомісячні витрати за допомогою Pazcard. Будь то замовлення їжі через Zomato чи купівля продуктів у найближчому універмагі – Pazcard є єдиним інструментом, яким повинні користуватися ваші співробітники.
Meditopia
meditopia.com
Щоденна підтримка вашого психічного здоров'я Відчуйте себе щасливішими та покращте своє емоційне здоров’я за допомогою нашої програми медитації усвідомленості. Зменшіть стрес, занепокоєння та покращте сон. Поговоріть із сертифікованим експертом сьогодні та отримайте персональну підтримку, якщо вам знадобиться.
Wellable
wellable.co
Wellable – це бостонський комплексний оздоровчий постачальник, який дає змогу організаціям будь-якого розміру створювати захоплюючі програми благополуччя співробітників. Співпрацюючи з роботодавцями, планами охорони здоров’я та нерухомістю по всьому світу, Wellable має активних користувачів у понад 35 різних країнах. Клієнти співпрацюють з Wellable, щоб підтримувати фізичне та психічне здоров’я співробітників, зміцнювати організаційну культуру та покращувати ключові показники продуктивності на робочому місці. Wellable пропонує модульну екосистему оздоровчих технологій і послуг, що дозволяє клієнтам вибирати продукти, які найкраще підходять для їхніх організацій. Основні рішення включають: - Відзначену нагородами оздоровчу платформу - Мультимедійний освітній контент - Заняття з фітнесу та уважності за запитом - Інтегровані рахунки витрат на спосіб життя - Цілісний коучинг щодо здоров'я - Оздоровчі події та заходи на місці або віртуальні
Talkspace
talkspace.com
Talkspace – це найзручніший і доступний спосіб покращити своє психічне здоров’я. Підберіться до ліцензованого терапевта у вашому штаті, не виходячи зі свого пристрою, і надсилайте повідомлення за допомогою тексту, аудіо та відео. Наша послуга передплати надає високоякісну психіатричну допомогу всім віком від 13 років, нею вже скористалося понад 1 мільйон людей. Подивіться, що вони мають сказати на love.talkspace.com.
Spring Health
springhealth.com
Місія Spring Health – усунути перешкоди для психічного здоров’я. Ми поєднуємо клінічно перевірені технології з постачальниками світового рівня, щоб забезпечити саме те, що потрібно вашим співробітникам.
Sequoia One
one.sequoia.com
Мета Sequoia One — допомогти вашому високотехнологічному бізнесу процвітати, подбавши про адміністративний тягар, який відволікає вас від більшої картини. Ми пропонуємо конкурентоспроможні переваги та аутсорсинг відділу кадрів, розроблений для інноваційних компаній, орієнтованих на розвиток. Ми знаємо, наскільки важливо залучати та утримувати таланти, оптимізувати та масштабувати ваші операції, стабілізувати витрати на персонал та захистити ваш бізнес. Дозвольте нам зробити цю важку роботу, щоб ви могли зосередитися на виведенні свого бізнесу на новий рівень.
Modern Health
joinmodernhealth.com
Ми робимо допомогу на основі цінностей легкодоступною, персоналізованою, орієнтованою на культуру та дієвою для роботодавців, усе в одній програмі. Замовте демонстрацію сьогодні.
Headspace
headspace.com
Психічне здоров’я вашої команди – це все. Headspace for Work, який подобається працівникам і розроблений для сучасного робочого місця, — це єдине рішення для психічного здоров’я працівників для сучасних організацій, яке поєднує популярну науково обґрунтовану програму з програмою, придатною для підприємства. Завдяки улюбленому учасниками додатку для медитації, уважності та сну, а також спеціальним корпоративним продуктам і послугам ми допомагаємо організаціям будувати більш співчутливу та продуктивну культуру, яка забезпечує серйозні результати. 70+ мільйонів завантажень: рішення, яке ваша команда буде використовувати та любитиме Enterprise Ready: підтримка понад 2000 провідних організацій у всьому світі Підтримка науки: один із найбільших дослідницьких потоків будь-якої цифрової компанії охорони здоров’я та здоров’я
FitOn
fitonapp.com
FitOn Health є провідною корпоративною платформою для здоров’я та здоров’я. Ми надаємо комплексні рішення для здоров’я, такі як курси з контролю за станом здоров’я та миттєвий доступ до найрізноманітніших занять з тренувань і медитації від тренерів світового рівня, експертів і знаменитостей. Ми працюємо з найкращими планами охорони здоров’я та понад 19 тисячами корпоративних клієнтів, щоб забезпечити найкращу у своєму класі взаємодію та надати інтегроване рішення через нашу цифрову платформу та розгалужену мережу фітнес-студій і тренажерних залів. Ми є єдиним місцем для профілактичної допомоги, допомагаючи вашим співробітникам і учасникам бути активнішими та спілкуватися з колегами, друзями та родиною, роблячи здоровий спосіб життя цікавим і мотивуючим. FitOn Health має провідну співпрацю з більш ніж 13 мільйонами учасників, які виконали понад 1 мільярд хвилин тренувань.
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