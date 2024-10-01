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Корпоративне програмне забезпечення для оздоровлення - Найпопулярніші застосунки - Маврикій
Корпоративне програмне забезпечення для оздоровлення надає організаціям інструменти для організації, керування та адміністрування програм оздоровлення. Ці рішення допомагають компаніям впроваджувати ініціативи, які заохочують працівників прийняти та підтримувати здоровий спосіб життя. Сприяючи розумовому, фізичному та емоційному благополуччю, корпоративні оздоровчі продукти приносять користь бізнесу, зменшуючи стрес, знижуючи витрати на охорону здоров’я, підвищуючи продуктивність, підвищуючи моральний дух і зміцнюючи командні стосунки. Компанії різних розмірів і галузей можуть отримати вигоду від цих рішень, які спрямовані на розвиток робочої культури, орієнтованої на здоров’я, і створення соціальної мережі підтримки для співробітників. Корпоративні оздоровчі рішення можуть включати такі функції, як освіта щодо здоров’я фізичної форми, конфіденційні оцінки стану здоров’я, проблеми зі здоров’ям для всієї компанії, відстеження участі та прогресу співробітників, оздоровчі заняття, доступ до спеціалістів із психічного здоров’я та варіанти, зручні для мобільних пристроїв для простоти використання. Ці рішення часто інтегруються з програмним забезпеченням для залучення співробітників для моніторингу задоволеності роботою та динамікою команди, а також програмним забезпеченням для адміністрування переваг для зручного доступу до переваг. Підприємства також можуть поєднувати корпоративні рішення для оздоровлення з програмним забезпеченням для фінансового оздоровлення для комплексної ініціативи оздоровлення, яка підтримує фінансове здоров’я працівників разом із їхнім психічним і фізичним благополуччям.
Запит на новий застосунок
Calm
calm.com
Calm — це провідний бренд психічного здоров’я з програмою №1 для сну, медитації та релаксації, розробленою, щоб допомогти вам подолати стрес, краще спати та жити щасливішим і здоровішим життям. Завдяки сотням годин оригінального аудіовмісту, доступного сімома мовами, Calm підтримує користувачів у по...
Headspace
headspace.com
Психічне здоров’я вашої команди – це все. Headspace for Work, який подобається працівникам і розроблений для сучасного робочого місця, — це єдине рішення для психічного здоров’я працівників для сучасних організацій, яке поєднує популярну науково обґрунтовану програму з програмою, придатною для підпр...
FitOn
fitonapp.com
FitOn Health є провідною корпоративною платформою для здоров’я та здоров’я. Ми надаємо комплексні рішення для здоров’я, такі як курси з контролю за станом здоров’я та миттєвий доступ до найрізноманітніших занять з тренувань і медитації від тренерів світового рівня, експертів і знаменитостей. Ми прац...
Meditopia
meditopia.com
Щоденна підтримка вашого психічного здоров'я Відчуйте себе щасливішими та покращте своє емоційне здоров’я за допомогою нашої програми медитації усвідомленості. Зменшіть стрес, занепокоєння та покращте сон. Поговоріть із сертифікованим експертом сьогодні та отримайте персональну підтримку, якщо ва...
Talkspace
talkspace.com
Talkspace – це найзручніший і доступний спосіб покращити своє психічне здоров’я. Підберіться до ліцензованого терапевта у вашому штаті, не виходячи зі свого пристрою, і надсилайте повідомлення за допомогою тексту, аудіо та відео. Наша послуга передплати надає високоякісну психіатричну допомогу всім ...
Spring Health
springhealth.com
Місія Spring Health – усунути перешкоди для психічного здоров’я. Ми поєднуємо клінічно перевірені технології з постачальниками світового рівня, щоб забезпечити саме те, що потрібно вашим співробітникам.
Sequoia One
one.sequoia.com
Мета Sequoia One — допомогти вашому високотехнологічному бізнесу процвітати, подбавши про адміністративний тягар, який відволікає вас від більшої картини. Ми пропонуємо конкурентоспроможні переваги та аутсорсинг відділу кадрів, розроблений для інноваційних компаній, орієнтованих на розвиток. Ми знає...
Bayzat
bayzat.com
Bayzat змінює спосіб роботи на краще. Ми розробили інноваційні технології управління персоналом, розрахунку заробітної плати та страхування, а також створили досвід співробітників світового рівня, який принесе користь усім. Зробивши його доступним для всіх роботодавців, ми виведемо бізнес на новий р...
Pazcare
pazcare.com
Одна картка для доступу до всіх надбавок (їжа, паливо, телекомунікації, подарунки, L&D тощо), які надають роботодавці. Надайте своїм співробітникам максимальний доступ до податкових пільг і плануйте щомісячні витрати за допомогою Pazcard. Будь то замовлення їжі через Zomato чи купівля продуктів у на...
Modern Health
joinmodernhealth.com
Ми робимо допомогу на основі цінностей легкодоступною, персоналізованою, орієнтованою на культуру та дієвою для роботодавців, усе в одній програмі. Замовте демонстрацію сьогодні.
nilo.health
nilohealth.com
nilo.health — це підтримка психічного благополуччя для всієї вашої робочої сили. Наша платформа надає співробітникам доступ до сеансів 1:1 з психологами, самостійних програм і медитацій, а також круглих столів під керівництвом експертів. Це не тільки покращує психічне благополуччя членів команди, ал...
ekincare
ekincare.com
ekincare, якій довіряють компанії зі списку Fortune 500, — це інтегрована платформа користі для здоров’я на основі штучного інтелекту, яка очікує на патент і допомагає організаціям заощадити до 25% витрат на охорону здоров’я та зменшити внески медичного страхування. Наш продукт гарантує, що телемеди...
Wellable
wellable.co
Wellable – це бостонський комплексний оздоровчий постачальник, який дає змогу організаціям будь-якого розміру створювати захоплюючі програми благополуччя співробітників. Співпрацюючи з роботодавцями, планами охорони здоров’я та нерухомістю по всьому світу, Wellable має активних користувачів у понад ...
Workit Health
workithealth.com
Workit Health є найбільш надійним постачальником телемедичних опіоїдів і лікування алкоголю, включаючи Suboxone і naltrexone.
Bravely
workbravely.com
Bravely — це навчальне рішення наступного покоління, яке централізує групові тренінги, індивідуальні коучинги на вимогу та цифрове мікронавчання на одній платформі, яка надає співробітникам навички, необхідні їм для індивідуальної трансформації та процвітання на роботі. Доступ до мережі перевірених ...
Woliba
woliba.io
У Woliba ми переосмислюємо робоче місце, плавно інтегруючи оздоровлення, залучення, визнання та винагороди в єдину платформу, зручну для мобільних пристроїв. Пройшли часи жонглювання кількома системами — Woliba об’єднує все це. Наше комплексне рішення не тільки оптимізує процеси, але й виходить за р...
MindNation
mindnation.com
MindNation, заснована в 2019 році, є інноваційною організацією з психічного здоров’я та благополуччя, яка виросла в усьому світі як надійний партнер для організацій і спільнот. Ми надаємо підтримку з питань психічного здоров’я, щоб допомогти командам і окремим особам відчути себе почутими та працюва...
Dialogue
dialogue.co
Dialogue пишається тим, що є однією з провідних телемедичних компаній у світі та постачальником №1 у Канаді. Ми віримо, що ніхто не повинен заспокоюватися, коли йдеться про його здоров’я, тому роками наполегливо працювали над створенням найкращої телемедичної платформи на землі. Ми вчимося у мільйон...
inKin
inkin.com
Рішення inKin Corporate Wellness — це простий у використанні та ефективний інструмент для: 1. Проведення дружніх фітнес-змагань і допомоги співробітникам у відстеженні їхнього самопочуття та просуванні здорового способу життя в компанії; 2. Віртуальне формування команди та залучення персоналу; 3. Фа...
Ollie Health
ollie.health
Психічне здоров’я є тихим вбивцею продуктивності компанії. За оцінками, депресія та тривога спричиняють до 400 мільйонів втрачених робочих днів щорічно. Особи та команди з високою ефективністю потребують доступу до підтримки психічного здоров’я, яка нарешті є доступною, анонімною та вписується у ваш...
Nivati
nivati.com
Nivati — це багатовимірна платформа для психічного здоров’я та благополуччя співробітників — це вигадливий спосіб сказати — ми допомагаємо компаніям зменшити рівень тривоги та депресії та покращити загальне самопочуття на робочому місці, щоб компанії могли покращити утримання співробітників і прод...
Wellness 360
wellness360.co
Wellness360 — це технологічна платформа для оздоровлення програмного забезпечення як послуги (SaaS). Він надає комплексну програму оздоровлення працівників для постачальників медичних послуг, платників, брокерів із надання пільг, оздоровчих компаній та роботодавців. Наша місія полягає в тому, щоб за...
Headversity
headversity.com
headversity — це єдина платформа психічного здоров’я робочої сили, яка базується на науці безперервної практики та вимірювання навичок. Це спрощене рішення для будь-якого пристрою, яке допомагає співробітникам і командам розвинути базові навички розумової підготовки, психологічної безпеки, дбайливог...
Oliva Health
oliva.health
Oliva є пільгою №1 у Великій Британії та Європі щодо психічного благополуччя працівників. Ми допомагаємо працівникам реагувати на ключові моменти, які впливають на їхнє психічне благополуччя на роботі та за її межами, сприяючи утриманню персоналу та винятковим зусиллям. Ми робимо це: - Надання людя...
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring — це весела, проста у використанні платформа для компаній, яка займається діяльністю та кроками. Підключіть носимий пристрій або смартфон, щоб відстежувати свою активність, яка синхронізується в режимі реального часу з нашими рідними iOS, Android і веб-додатками.