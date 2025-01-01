Платформи корпоративного волонтерства - Найпопулярніші застосунки

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Платформи корпоративного волонтерства надають організаціям інструменти, необхідні для організації, управління та нагляду за волонтерськими ініціативами. Ці рішення підвищують залученість співробітників до благодійних організацій, програм і подій, спрямованих на місію. Вони дають змогу компаніям і відділам кадрів збільшити участь і залучення працівників. Особливості корпоративних волонтерських рішень включають внутрішні інформаційні панелі для відстеження прогресу, загальнодоступні інформаційні панелі для демонстрації впливу компанії та інструменти для керування залученням працівників і винагородами тощо.
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Submittable
submittable.com
Submittable - це платформа для управління грантами, волонтерами та програмами корпоративного надання, яка спрощує подання, огляд та обробку заявок.
Millie
milliegiving.com
Millie — платформа для корпоративних пожертв і волонтерства, що допомагає компаніям створювати програми соціального впливу та зміцнювати культуру благодійності.
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse - платформа для залучення в волонтерські ініціативи, управління подіями та відстеження соціального впливу громадських проектів.
Lets
joinlets.de
Lets GmbH — платформа для корпоративного волонтерства, що дозволяє компаніям управляти ініціативами, вимірювати вплив і підтримувати корпоративну культуру.
Selflessly
selflessly.io
Selflessly – це програмне забезпечення для HR, що сприяє створенню корпоративної культури доброчинності та соціальної відповідальності.
Kambeo
kambeo.io
Kambeo з'єднує тих, хто потребує допомоги, з тими, хто її надає, та пропонує інструменти для благодійних організацій, бізнесу та активістів.
Visit.org
visit.org
Visit.org — це програмне забезпечення для підприємств, яке допомагає залучати працівників через корпоративні соціальні ініціативи та зміст у понад 90 країнах.
Field Day
fieldday.com
Field Day - платформа для управління програмами волонтерства та корпоративними пожертвуваннями, яка допомагає компаніям організовувати соціальні ініціативи.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds - платформа для корпоративної соціальної відповідальності, яка підтримує надання Donations, волонтерство та управління грантами.
Groundswell
groundswell.io
Groundswell - це платформа для керування програмами пожертв та волонтерства, що дозволяє працівникам брати участь у соціальних ініціативах через персоналізовані рахунки.
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