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Найпопулярніші Нещодавно додані Платформи корпоративного волонтерства - Найпопулярніші застосунки

Платформи корпоративного волонтерства надають організаціям інструменти, необхідні для організації, управління та нагляду за волонтерськими ініціативами. Ці рішення підвищують залученість співробітників до благодійних організацій, програм і подій, спрямованих на місію. Вони дають змогу компаніям і відділам кадрів збільшити участь і залучення працівників. Особливості корпоративних волонтерських рішень включають внутрішні інформаційні панелі для відстеження прогресу, загальнодоступні інформаційні панелі для демонстрації впливу компанії та інструменти для керування залученням працівників і винагородами тощо.