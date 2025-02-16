Платформи корпоративного волонтерства - Найпопулярніші застосунки - Сирія

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Платформи корпоративного волонтерства надають організаціям інструменти, необхідні для організації, управління та нагляду за волонтерськими ініціативами. Ці рішення підвищують залученість співробітників до благодійних організацій, програм і подій, спрямованих на місію. Вони дають змогу компаніям і відділам кадрів збільшити участь і залучення працівників. Особливості корпоративних волонтерських рішень включають внутрішні інформаційні панелі для відстеження прогресу, загальнодоступні інформаційні панелі для демонстрації впливу компанії та інструменти для керування залученням працівників і винагородами тощо.
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Submittable
submittable.com
Подайте вам підтримує вам інструменти для запуску, управління, вимірювання та розширення своїх програм соціального впливу на місцевому та глобальному рівні. Від грантів та КСВ до програм нагород та стипендій ми співпрацюємо з вами, щоб ви могли почати змінюватись, швидко. Платформа старту до фіналу робить ваш робочий процес розумнішим та ефективнішим, що призводить до кращих рішень та більшого впливу. Легко повідомляти про успіх, розповсюджувати кошти, запобігти шахрайству та вчитися на майбутнє - Cubritable є гнучким та потужним, щоб рости разом із вашими програмами. Подання використовується більш ніж 11 тисяч організацій, від великих фондів та корпорацій до урядів, вищої освіти тощо, і прийняв понад 25 мільйонів заявок на сьогоднішній день.
Kambeo
kambeo.io
Kambeo об’єднує тих, хто потребує допомоги, з тими, хто хоче допомогти, як жодна платформа раніше. Причина: Пропонуємо повний набір інструментів, щоб допомогти некомерційним організаціям зібрати більше грошей, охопити більше людей і реалізувати свою місію. Спільнота: розширення можливостей тих, хто змінює, знаходити мету, використовувати свої навички на благо, підтримувати справи, збирати кошти та розвивати свій філантропічний соціальний профіль. Комерція: допомога підприємствам у створенні культури, орієнтованої на соціальний вплив, і втіленні в життя ініціатив ESG і програм КСВ.
Groundswell
groundswell.io
Groundswell — це корпоративна платформа соціального впливу, яка легко керує програмами підбору пожертвувань, подарунків і волонтерськими програмами, які дають співробітникам можливість впливати на справи, які для них найважливіші. Наша платформа надає працівникам особисті рахунки для благодійних пожертвувань із пільгою для оподаткування. Корпоративні адміністратори можуть створювати власні програми подарунків і відповідних програм, які спрямовують благодійні долари на ці рахунки для роздачі співробітниками. Компанії також можуть залучати співробітників до волонтерських можливостей, які створюються та керуються внутрішньо, або вибирають один із десятків тисяч заходів, доступних через нашу базу даних волонтерської діяльності. Groundswell, доступний на настільному комп’ютері або через наш п’ятизірковий мобільний додаток, забезпечує максимальну доступність програми для працівників, які не працюють за комп’ютером, покращуючи справедливість програми. Основні характеристики: Особисті рахунки для пожертвувань із пільгою для оподаткування: створюйте своїм співробітникам рахунки для пожертвувань на основі донорських фондів. Подумайте про це як про надання 401(k) або HSA для благодійних пожертвувань. Нарахування заробітної плати: працівники можуть отримати доступ до унікального маршруту та номера рахунку для свого облікового запису пожертвування та створювати прямий депозит безпосередньо у свого постачальника заробітної плати – інтеграція чи щомісячна звірка не потрібні. Автоматизовані збіги: автоматично та миттєво зіставляйте кошти з особистим рахунком благодійних коштів вашого працівника. Ви матимете можливість налаштовувати програми з індивідуальними вимогами для співробітників, матимете можливість змінювати ліміти для кожного працівника/програми та встановлювати конкретні часові рамки. Долари для виконавців: стимулюйте волонтерство, пропонуючи благодійний матч за подані та схвалені години волонтерства. Подарунки: надсилайте благодійні стипендії на особисті рахунки ваших співробітників у важливі моменти, як-от ювілей роботи чи підвищення. Волонтерські заходи: плануйте, керуйте та звітуйте про волонтерські заходи. Корпоративні гранти. Корпоративні гранти можуть бути надіслані понад 1,7 мільйонам кваліфікованих некомерційних організацій без жодних додаткових комісій. Звітування: миттєво оцінюйте ефективність вашої програми соціального впливу за допомогою даних Groundswell у реальному часі та інтерактивної інформаційної панелі. Розподіл наступного дня: на відміну від інших платформ КСВ, яким потрібно 60-90 днів, щоб відправити кошти на благодійність, 90% пожертв на Groundswell розподіляються протягом 24 годин за допомогою електронного переказу коштів.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds, який тепер є частиною WizeHive, — це комплексне програмне забезпечення для корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) для пожертвувань на робочому місці та підбору відповідних кадрів, волонтерства працівників і управління грантами. Bright Funds підтримує роботодавців будь-якого розміру, допомагаючи їм досягти залученості співробітників, ініціатив з КСВ та благодійної місії. ✓ Універсальна платформа для пожертвувань співробітників і волонтерства ✓ Автоматичний підбір і виплата пожертвувань ✓ Визначте та запустіть свою програму разом з нашими експертами ✓ Почніть працювати за кілька днів (а не тижнів чи місяців) ✓ Пожертвуйте понад 7,5 мільйонам повністю перевірених у всьому світі некомерційні організації ✓ Пожертвуйте за допомогою кредитної картки, платіжної відомості або PayPal ✓ Доступні та прозорі ціни ✓ Звіти в реальному часі
Selflessly
selflessly.io
Selflessly надає комплексне програмне забезпечення, яке допоможе керівникам відділу кадрів і персоналу створити трансформаційну культуру благодійності та корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) на робочому місці. Створюйте та масштабуйте цілеспрямовану культуру вашої організації. Ваша команда може робити пожертви, волонтерити, віддавати гроші та впливати на суспільство – разом. Залучення та утримання співробітників підвищується завдяки заохоченню, координації та святкуванню благодійності! Selflessly є першою в Індіані подвійною сертифікованою корпорацією B і корпорацією внутрішніх пільг. Від корпоративних пожертвувань і корпоративних волонтерів і корпоративних пожертвувань до відповідних пожертвувань компанії, групових волонтерських заходів і корпоративного управління грантами, ми допомагаємо з КСВ і філантропією за допомогою простого у користуванні програмного забезпечення. Перегляньте наше відео на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uXZZGfGfwcw
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse дозволяє кожному залучити, організувати та зрозуміти вплив позитивних соціальних змін. Місія GivePulse полягає в тому, щоб активізувати всіх людей та їхні групи ресурсів за інтересами/працівників, щоб підняти свою спільноту на нові висоти. Вони роблять це, надаючи платформу для переліку, пошуку, організації, вимірювання та розповіді про вплив благодійності працівників, залучення громади, філантропії, навчання службі та волонтерства. З першого дня їхньою метою було вирішення складних соціальних проблем і грандіозних викликів за допомогою технологій. Сьогодні, дотримуючись цієї початкової місії, їхня платформа громадської активності підтримує та масштабує роботу тисяч некомерційних організацій, асоціацій, установ, компаній та організацій. Щоб підтримати сучасне волонтерство, GivePulse запровадив унікальні функції для мобільних співробітників, такі як рідні програми для iOS та Android і мобільну реєстрацію QR. Завдяки великій мережі університетів і коледжів (з Ivy, приватними, державними дослідницькими та громадськими коледжами) GivePulse надає компаніям унікальні можливості співпраці для участі в дослідженнях і зустрічі з майбутніми громадянськими кандидатами. Крім того, їхня таблиця лідерів гейміфікована та пов’язана з пожертвуваннями та волонтерською діяльністю співробітників. Некомерційні організації та партнери спільноти отримують безкоштовний доступ до платформи, включаючи спеціальну сторінку онлайн-пожертви та потужні можливості керування подіями.
Millie
milliegiving.com
Платформа благодійних пожертв Millie на робочому місці розроблена, щоб зробити благодійність і волонтерство веселими, доступними та ефективними. Оскільки Міллі твердо вірить у те, що зміни походять від кожного, Міллі має на меті надати можливість підприємствам будь-якого розміру започаткувати та розвивати програми соціального впливу. Платформа пропонує персоналізований досвід, який допомагає компаніям будувати культуру віддачі, посилюючи вплив своїх співробітників, клієнтів і кінцевий результат.
Lets
joinlets.de
Lets GmbH пропонує рішення у сфері корпоративного волонтерства та благодійності, щоб допомогти компаніям охопити, утримати та стабільно мотивувати своїх працівників. Lets дозволяє керувати всіма волонтерськими ініціативами, спілкуванням і співробітниками в одному місці, щоб заощадити час і ресурси. Однією з великих переваг взаємодії з Lets також є можливість вимірювати соціальний і екологічний вплив компанії. За допомогою інформаційної панелі впливу компанії можуть відстежувати успіх своїх проектів у режимі реального часу та оптимізувати свої ініціативи з КСВ. Lets також сприяє розвитку значущої корпоративної культури, дозволяючи компаніям демонструвати свої цінності на ділі та спрощувати соціальне залучення. Таким чином, Lets служить інтерфейсом між компаніями та некомерційним світом для пошуку проектів, які точно відповідають цілям компанії. Таким чином, дозволяє зробити соціальну стійкість невід’ємною частиною корпоративної культури.
Field Day
fieldday.com
Field Day — це платформа, яка допомагає компаніям розробляти волонтерські програми для співробітників і корпоративні програми благодійності, які сприяють розвитку спільноти та зміцнюють культуру на робочому місці. Надаючи своїм працівникам можливість працювати волонтерами разом із місцевими некомерційними організаціями та перераховувати їм пожертви, компанії забезпечують значущий досвід командоутворення, одночасно залучаючи працівників до своїх ініціатив із соціального впливу. Завдяки Field Day ваша компанія може: - Надати співробітникам централізований центр для волонтерської діяльності - Виявляти та планувати групові волонтерські заходи з місцевими некомерційними організаціями - Створювати та відстежувати корпоративні благодійні програми - Спростити координацію заходів за допомогою автоматизованих процесів - Збирати результати опитувань, фотографії та заяви про вплив кожної події - Збирайте час, проведений незалежними волонтерами, про який повідомляють співробітники - Відстежуйте загальний соціальний вплив на своїй інформаційній панелі. Дізнайтеся більше на fieldday.com/companies. – Для некомерційних організацій Field Day – це безкоштовний, простий у використанні інструмент керування волонтерськими подіями, який дозволяє керувати, планувати та відстежувати групові волонтерські заходи. Створюйте сторінки подій із автоматизованими координаційними завданнями, плануйте події з місцевими компаніями та відстежуйте все на панелі звітів. Дізнайтесь більше на fieldday.com/nonprofits.
Visit.org
visit.org
Visit.org — це корпоративна компанія SaaS, яка надає мету більш залученій робочій силі. Зі своїм власним вмістом у понад 90 країнах Visit.org надає інфраструктуру та вміст для цілеспрямованого залучення співробітників і клієнтів. Незалежно від того, працюєте ви в CSR, ESG, DEI чи HR, ми допоможемо вам зв’язати ваших співробітників з проблемами, які їх хвилюють, даючи їм вагомий привід продовжувати з’являтися.
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