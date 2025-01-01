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Платформи корпоративного волонтерства
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Платформи корпоративного волонтерства - Найпопулярніші застосунки

Платформи корпоративного волонтерства надають організаціям інструменти, необхідні для організації, управління та нагляду за волонтерськими ініціативами. Ці рішення підвищують залученість співробітників до благодійних організацій, програм і подій, спрямованих на місію. Вони дають змогу компаніям і відділам кадрів збільшити участь і залучення працівників. Особливості корпоративних волонтерських рішень включають внутрішні інформаційні панелі для відстеження прогресу, загальнодоступні інформаційні панелі для демонстрації впливу компанії та інструменти для керування залученням працівників і винагородами тощо.

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Submittable

Submittable

submittable.com

Submittable - це платформа для управління грантами, волонтерами та програмами корпоративного надання, яка спрощує подання, огляд та обробку заявок.

GivePulse

GivePulse

learn.givepulse.com

GivePulse - платформа для залучення в волонтерські ініціативи, управління подіями та відстеження соціального впливу громадських проектів.

Millie

Millie

milliegiving.com

Millie — платформа для корпоративних пожертв і волонтерства, що допомагає компаніям створювати програми соціального впливу та зміцнювати культуру благодійності.

Lets

Lets

joinlets.de

Lets GmbH — платформа для корпоративного волонтерства, що дозволяє компаніям управляти ініціативами, вимірювати вплив і підтримувати корпоративну культуру.

Selflessly

Selflessly

selflessly.io

Selflessly – це програмне забезпечення для HR, що сприяє створенню корпоративної культури доброчинності та соціальної відповідальності.

Groundswell

Groundswell

groundswell.io

Groundswell - це платформа для керування програмами пожертв та волонтерства, що дозволяє працівникам брати участь у соціальних ініціативах через персоналізовані рахунки.

Kambeo

Kambeo

kambeo.io

Kambeo з'єднує тих, хто потребує допомоги, з тими, хто її надає, та пропонує інструменти для благодійних організацій, бізнесу та активістів.

Visit.org

Visit.org

visit.org

Visit.org — це програмне забезпечення для підприємств, яке допомагає залучати працівників через корпоративні соціальні ініціативи та зміст у понад 90 країнах.

Field Day

Field Day

fieldday.com

Field Day - платформа для управління програмами волонтерства та корпоративними пожертвуваннями, яка допомагає компаніям організовувати соціальні ініціативи.

Bright Funds

Bright Funds

hello.brightfunds.org

Bright Funds - платформа для корпоративної соціальної відповідальності, яка підтримує надання Donations, волонтерство та управління грантами.

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