Платформи корпоративного волонтерства - Найпопулярніші застосунки - Габон

Submittable

submittable.com

Submittable надає вам інструменти для запуску, керування, вимірювання та розвитку ваших програм соціального впливу на місцевому та глобальному рівнях. Від грантів і КСВ до нагород і стипендійних програм, ми співпрацюємо з вами, щоб ви могли швидко почати змінювати ситуацію. Платформа «від початку до...