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Платформи корпоративного волонтерства - Найпопулярніші застосунки - Азербайджан
Платформи корпоративного волонтерства надають організаціям інструменти, необхідні для організації, управління та нагляду за волонтерськими ініціативами. Ці рішення підвищують залученість співробітників до благодійних організацій, програм і подій, спрямованих на місію. Вони дають змогу компаніям і відділам кадрів збільшити участь і залучення працівників. Особливості корпоративних волонтерських рішень включають внутрішні інформаційні панелі для відстеження прогресу, загальнодоступні інформаційні панелі для демонстрації впливу компанії та інструменти для керування залученням працівників і винагородами тощо.
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Submittable
submittable.com
Submittable надає вам інструменти для запуску, керування, вимірювання та розвитку програм соціального впливу на місцевому та глобальному рівнях. Від грантів і КСВ до нагород і стипендійних програм, ми співпрацюємо з вами, щоб ви могли швидко почати змінювати ситуацію. Платформа «від початку до кінця...
Selflessly
selflessly.io
Selflessly надає комплексне програмне забезпечення, яке допоможе керівникам відділу кадрів і персоналу створити трансформаційну культуру благодійності та корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) на робочому місці. Створюйте та масштабуйте цілеспрямовану культуру вашої організації. Ваша команд...
Visit.org
visit.org
Visit.org — це корпоративна компанія SaaS, яка надає мету більш залученій робочій силі. Зі своїм власним вмістом у понад 90 країнах Visit.org надає інфраструктуру та вміст для цілеспрямованого залучення співробітників і клієнтів. Незалежно від того, працюєте ви в CSR, ESG, DEI чи HR, ми допоможемо в...
Field Day
fieldday.com
Field Day — це платформа, яка допомагає компаніям розробляти волонтерські програми для співробітників і корпоративні програми благодійності, які сприяють розвитку спільноти та зміцнюють культуру на робочому місці. Надаючи своїм працівникам можливість працювати волонтерами разом із місцевими некомерц...
Lets
joinlets.de
Lets GmbH пропонує рішення у сфері корпоративного волонтерства та благодійності, щоб допомогти компаніям охопити, утримати та стабільно мотивувати своїх працівників. Lets дозволяє керувати всіма волонтерськими ініціативами, спілкуванням і співробітниками в одному місці, щоб заощадити час і ресурси. ...
Millie
milliegiving.com
Платформа благодійних пожертв Millie на робочому місці розроблена, щоб зробити благодійність і волонтерство веселими, доступними та ефективними. Оскільки Міллі твердо вірить у те, що зміни походять від кожного, Міллі має на меті надати можливість підприємствам будь-якого розміру започаткувати та роз...
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse дозволяє кожному залучити, організувати та зрозуміти вплив позитивних соціальних змін. Місія GivePulse полягає в тому, щоб активізувати всіх людей та їхні групи ресурсів за інтересами/працівниками, щоб підняти свою спільноту на нові висоти. Вони роблять це, надаючи платформу для переліку, ...
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds, який тепер є частиною WizeHive, — це комплексне програмне забезпечення для корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) для пожертвувань на робочому місці та підбору відповідних кадрів, волонтерства працівників і управління грантами. Bright Funds підтримує роботодавців будь-якого ро...
Groundswell
groundswell.io
Groundswell — це корпоративна платформа соціального впливу, яка легко керує програмами підбору пожертвувань, подарунків і волонтерськими програмами, які дають співробітникам можливість впливати на справи, які для них найважливіші. Наша платформа надає працівникам особисті рахунки для благодійних пож...
Kambeo
kambeo.io
Kambeo об’єднує тих, хто потребує допомоги, з тими, хто хоче допомогти, як жодна платформа раніше. Причина: Пропонуємо повний набір інструментів, щоб допомогти неприбутковим організаціям зібрати більше грошей, охопити більше людей і реалізувати свою місію. Спільнота: розширення можливостей тих, хто ...