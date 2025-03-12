Програмне забезпечення для корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) містить інструменти, призначені для моніторингу та оцінки впливу ініціатив КСВ. Організації використовують це програмне забезпечення для ефективного вимірювання успіху своїх зусиль з КСВ. Він полегшує керування, адміністрування та відстеження різноманітних програм КСВ, включаючи екологічно стійкі операції, гранти та спонсорство, управління сталим розвитком, внески громади та корпоративну волонтерську діяльність. Ці рішення дозволяють компаніям повідомляти про свої досягнення у сфері КСВ клієнтам, співробітникам та інвесторам. Крім того, програмне забезпечення для КСВ допомагає підприємствам постійно вдосконалювати свою політику та практику, щоб узгодити їх з цілями КСВ.
Запит на новий застосунок
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI – це платформа сталого розвитку, яка використовує машинне навчання для надання екологічних і соціальних даних інвесторам та організаціям.
Submittable
submittable.com
Submittable - це платформа для управління грантами, волонтерами та програмами корпоративного надання, яка спрощує подання, огляд та обробку заявок.
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse - платформа для залучення в волонтерські ініціативи, управління подіями та відстеження соціального впливу громадських проектів.
Handprint
handprint.tech
Handprint дозволяє компаніям фінансувати проекти відновлення екосистем, забезпечуючи прозорість та доступ до масштабного фінансування.
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld - платформа для компаній та неприбуткових організацій, яка дозволяє здійснювати пожертви, волонтерство та залучати співробітників до соціальних ініціатив.
Selflessly
selflessly.io
Selflessly – це програмне забезпечення для HR, що сприяє створенню корпоративної культури доброчинності та соціальної відповідальності.
Socialsuite
socialsuitehq.com
Socialsuite спрощує звітність з екологічних, соціальних і корпоративних управлінь (ESG), дозволяючи швидко вимірювати і звітувати про прогрес.
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain - це платформа для залучення працівників, що дозволяє слідкувати за благодійними ініціативами компанії та брати участь у волонтерських заходах.
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri – це простий онлайн-сервіс, який дозволяє брендам допомагати своїм клієнтам робити реальний соціальний та екологічний внесок.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds - платформа для корпоративної соціальної відповідальності, яка підтримує надання Donations, волонтерство та управління грантами.
Ecovadis
ecovadis.com
Додаток Ecovadis допомагає організаціям оцінювати та покращувати свою стійкість, пропонуючи аналіз практик екологічного, соціального та управлінського управління.
Groundswell
groundswell.io
Groundswell - це платформа для керування програмами пожертв та волонтерства, що дозволяє працівникам брати участь у соціальних ініціативах через персоналізовані рахунки.
Kambeo
kambeo.io
Kambeo з'єднує тих, хто потребує допомоги, з тими, хто її надає, та пропонує інструменти для благодійних організацій, бізнесу та активістів.
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