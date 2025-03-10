Програмне забезпечення для корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) містить інструменти, призначені для моніторингу та оцінки впливу ініціатив КСВ. Організації використовують це програмне забезпечення для ефективного вимірювання успіху своїх зусиль з КСВ. Він полегшує керування, адміністрування та відстеження різноманітних програм КСВ, включаючи екологічно стійкі операції, гранти та спонсорство, управління сталим розвитком, внески громади та корпоративну волонтерську діяльність. Ці рішення дозволяють компаніям повідомляти про свої досягнення у сфері КСВ клієнтам, співробітникам та інвесторам. Крім того, програмне забезпечення для КСВ допомагає підприємствам постійно вдосконалювати свою політику та практику, щоб узгодити їх з цілями КСВ.
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Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI – це платформа сталого розвитку, яка використовує машинне навчання для надання екологічних і соціальних даних інвесторам та організаціям.
Submittable
submittable.com
Submittable - це платформа для управління грантами, волонтерами та програмами корпоративного надання, яка спрощує подання, огляд та обробку заявок.
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse - платформа для залучення в волонтерські ініціативи, управління подіями та відстеження соціального впливу громадських проектів.
Handprint
handprint.tech
Handprint дозволяє компаніям фінансувати проекти відновлення екосистем, забезпечуючи прозорість та доступ до масштабного фінансування.
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld - платформа для компаній та неприбуткових організацій, яка дозволяє здійснювати пожертви, волонтерство та залучати співробітників до соціальних ініціатив.
Selflessly
selflessly.io
Selflessly – це програмне забезпечення для HR, що сприяє створенню корпоративної культури доброчинності та соціальної відповідальності.
Socialsuite
socialsuitehq.com
Socialsuite усуває складність екологічної, соціальної та врядової звітності (ESG). Socialsuite допомагає організаціям вимірювати, контролювати та звітувати про свій прогрес у створенні цінності за допомогою ESG, щоб залучити капітал, покращити бренд і репутацію, а також зменшити ризики. Програмне забезпечення Socialsuite робить звітування ESG швидким, простим і доступним. Компанії можуть розпочати створення базового звіту менш ніж за 60 хвилин і почати публічно звітувати протягом 30 днів. Почніть свою подорож ESG вже сьогодні.
Move the Chain
movethechain.com
Переміщення ланцюга - це платформа для залучення працівників та корпоративної соціальної відповідальності, яка допомагає вам залишатися на зв’язку з філантропічними ініціативами вашої компанії, дозволяє приєднатися до спільнот та брати участь у змаганнях з ресурсами працівників (ERGS), приєднатися до збору коштів та волонтерськими заходами, а також в курсі загального прогресу та впливу вашої компанії, безпосередньо на Slack та Microsoft Teams!
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri — це просте онлайн-рішення, яке дозволяє брендам надавати своїм клієнтам реальний соціальний та екологічний вплив.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds, який тепер є частиною WizeHive, — це комплексне програмне забезпечення для корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) для пожертвувань на робочому місці та підбору відповідних кадрів, волонтерства працівників і управління грантами. Bright Funds підтримує роботодавців будь-якого розміру, допомагаючи їм досягти залученості співробітників, ініціатив з КСВ та благодійної місії. ✓ Універсальна платформа для пожертвувань співробітників і волонтерства ✓ Автоматичний підбір і виплата пожертвувань ✓ Визначте та запустіть свою програму разом з нашими експертами ✓ Почніть працювати за кілька днів (а не тижнів чи місяців) ✓ Пожертвуйте понад 7,5 мільйонам повністю перевірених у всьому світі некомерційні організації ✓ Пожертвуйте за допомогою кредитної картки, платіжної відомості або PayPal ✓ Доступні та прозорі ціни ✓ Звіти в реальному часі
Ecovadis
ecovadis.com
EcoVadis є цілеспрямованою компанією, місія якої полягає в тому, щоб надавати найбільш надійні у світі рейтинги стійкості бізнесу. Підприємства будь-якого розміру покладаються на експертну інформацію EcoVadis і рейтинги, що ґрунтуються на фактичних даних, щоб контролювати та покращувати ефективність сталого розвитку свого бізнесу та торгових партнерів. Його ефективні системи показників, контрольні показники, інструменти для запобігання викиду вуглецю та аналітика спрямовують шлях до вдосконалення екологічних, соціальних і етичних практик у 200 галузевих категоріях у 175 країнах. Лідери галузі, такі як Johnson & Johnson, L’Oréal, Unilever, LVMH, Bridgestone, BASF і JPMorgan, є одними з 100 000 компаній, які співпрацюють з EcoVadis для забезпечення стійкості, сталого зростання та позитивного впливу в усьому світі. Дізнайтесь більше на ecovadis.com
Groundswell
groundswell.io
Groundswell — це корпоративна платформа соціального впливу, яка легко керує програмами підбору пожертвувань, подарунків і волонтерськими програмами, які дають співробітникам можливість впливати на справи, які для них найважливіші. Наша платформа надає працівникам особисті рахунки для благодійних пожертвувань із пільгою для оподаткування. Корпоративні адміністратори можуть створювати власні програми подарунків і відповідних програм, які спрямовують благодійні долари на ці рахунки для роздачі співробітниками. Компанії також можуть залучати співробітників до волонтерських можливостей, які створюються та керуються внутрішньо, або вибирають один із десятків тисяч заходів, доступних через нашу базу даних волонтерської діяльності. Groundswell, доступний на настільному комп’ютері або через наш п’ятизірковий мобільний додаток, забезпечує максимальну доступність програми для працівників, які не працюють за комп’ютером, покращуючи справедливість програми. Основні характеристики: Особисті рахунки для пожертвувань із пільгою для оподаткування: створюйте своїм співробітникам рахунки для пожертвувань на основі донорських фондів. Подумайте про це як про надання 401(k) або HSA для благодійних пожертвувань. Нарахування заробітної плати: працівники можуть отримати доступ до унікального маршруту та номера рахунку для свого облікового запису пожертвування та створювати прямий депозит безпосередньо у свого постачальника заробітної плати – інтеграція чи щомісячна звірка не потрібні. Автоматизовані збіги: автоматично та миттєво зіставляйте кошти з особистим рахунком благодійних коштів вашого працівника. Ви матимете можливість налаштовувати програми з індивідуальними вимогами для співробітників, матимете можливість змінювати ліміти для кожного працівника/програми та встановлювати конкретні часові рамки. Долари для виконавців: стимулюйте волонтерство, пропонуючи благодійний матч за подані та схвалені години волонтерства. Подарунки: надсилайте благодійні стипендії на особисті рахунки ваших співробітників у важливі моменти, як-от ювілей роботи чи підвищення. Волонтерські заходи: плануйте, керуйте та звітуйте про волонтерські заходи. Корпоративні гранти. Корпоративні гранти можуть бути надіслані понад 1,7 мільйонам кваліфікованих некомерційних організацій без жодних додаткових комісій. Звітування: миттєво оцінюйте ефективність вашої програми соціального впливу за допомогою даних Groundswell у реальному часі та інтерактивної інформаційної панелі. Розподіл наступного дня: на відміну від інших платформ КСВ, яким потрібно 60-90 днів, щоб відправити кошти на благодійність, 90% пожертв на Groundswell розподіляються протягом 24 годин за допомогою електронного переказу коштів.
Kambeo
kambeo.io
Kambeo об’єднує тих, хто потребує допомоги, з тими, хто хоче допомогти, як жодна платформа раніше. Причина: Пропонуємо повний набір інструментів, щоб допомогти некомерційним організаціям зібрати більше грошей, охопити більше людей і реалізувати свою місію. Спільнота: розширення можливостей тих, хто змінює, знаходити мету, використовувати свої навички на благо, підтримувати справи, збирати кошти та розвивати свій філантропічний соціальний профіль. Комерція: допомога підприємствам у створенні культури, орієнтованої на соціальний вплив, і втіленні в життя ініціатив ESG і програм КСВ.
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