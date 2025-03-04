Groundswell

groundswell.io

Groundswell — це корпоративна платформа соціального впливу, яка легко керує програмами підбору пожертвувань, подарунків і волонтерськими програмами, які дають співробітникам можливість впливати на справи, які для них найважливіші. Наша платформа надає працівникам особисті рахунки для благодійних пожертвувань із пільгою для оподаткування. Корпоративні адміністратори можуть створювати власні програми подарунків і відповідних програм, які спрямовують благодійні долари на ці рахунки для роздачі співробітниками. Компанії також можуть залучати співробітників до волонтерських можливостей, які створюються та керуються внутрішньо, або вибирають один із десятків тисяч заходів, доступних через нашу базу даних волонтерської діяльності. Groundswell, доступний на настільному комп’ютері або через наш п’ятизірковий мобільний додаток, забезпечує максимальну доступність програми для працівників, які не працюють за комп’ютером, покращуючи справедливість програми. Основні характеристики: Особисті рахунки для пожертвувань із пільгою для оподаткування: створюйте своїм співробітникам рахунки для пожертвувань на основі донорських фондів. Подумайте про це як про надання 401(k) або HSA для благодійних пожертвувань. Нарахування заробітної плати: працівники можуть отримати доступ до унікального маршруту та номера рахунку для свого облікового запису пожертвування та створювати прямий депозит безпосередньо у свого постачальника заробітної плати – інтеграція чи щомісячна звірка не потрібні. Автоматизовані збіги: автоматично та миттєво зіставляйте кошти з особистим рахунком благодійних коштів вашого працівника. Ви матимете можливість налаштовувати програми з індивідуальними вимогами для співробітників, матимете можливість змінювати ліміти для кожного працівника/програми та встановлювати конкретні часові рамки. Долари для виконавців: стимулюйте волонтерство, пропонуючи благодійний матч за подані та схвалені години волонтерства. Подарунки: надсилайте благодійні стипендії на особисті рахунки ваших співробітників у важливі моменти, як-от ювілей роботи чи підвищення. Волонтерські заходи: плануйте, керуйте та звітуйте про волонтерські заходи. Корпоративні гранти. Корпоративні гранти можуть бути надіслані понад 1,7 мільйонам кваліфікованих некомерційних організацій без жодних додаткових комісій. Звітування: миттєво оцінюйте ефективність вашої програми соціального впливу за допомогою даних Groundswell у реальному часі та інтерактивної інформаційної панелі. Розподіл наступного дня: на відміну від інших платформ КСВ, яким потрібно 60-90 днів, щоб відправити кошти на благодійність, 90% пожертв на Groundswell розподіляються протягом 24 годин за допомогою електронного переказу коштів.