Програмне забезпечення для корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). - Найпопулярніші застосунки - Того

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Програмне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) містить інструменти, призначені для моніторингу та оцінки впливу ініціатив КСВ. Організації використовують це програмне забезпечення для ефективного вимірювання успіху своїх зусиль з КСВ. Він полегшує керування, адміністрування та відстеження різноманітних програм КСВ, включаючи екологічно стійкі операції, гранти та спонсорство, управління сталим розвитком, внески громади та корпоративну волонтерську діяльність. Ці рішення дозволяють компаніям повідомляти про свої досягнення у сфері КСВ клієнтам, співробітникам та інвесторам. Крім того, програмне забезпечення для КСВ допомагає підприємствам постійно вдосконалювати свою політику та практику, щоб узгодити їх з цілями КСВ.
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Submittable
submittable.com
Подайте вам підтримує вам інструменти для запуску, управління, вимірювання та розширення своїх програм соціального впливу на місцевому та глобальному рівні. Від грантів та КСВ до програм нагород та стипендій ми співпрацюємо з вами, щоб ви могли почати змінюватись, швидко. Платформа старту до фіналу робить ваш робочий процес розумнішим та ефективнішим, що призводить до кращих рішень та більшого впливу. Легко повідомляти про успіх, розповсюджувати кошти, запобігти шахрайству та вчитися на майбутнє - Cubritable є гнучким та потужним, щоб рости разом із вашими програмами. Подання використовується більш ніж 11 тисяч організацій, від великих фондів та корпорацій до урядів, вищої освіти тощо, і прийняв понад 25 мільйонів заявок на сьогоднішній день.
Kambeo
kambeo.io
Kambeo об’єднує тих, хто потребує допомоги, з тими, хто хоче допомогти, як жодна платформа раніше. Причина: Пропонуємо повний набір інструментів, щоб допомогти некомерційним організаціям зібрати більше грошей, охопити більше людей і реалізувати свою місію. Спільнота: розширення можливостей тих, хто змінює, знаходити мету, використовувати свої навички на благо, підтримувати справи, збирати кошти та розвивати свій філантропічний соціальний профіль. Комерція: допомога підприємствам у створенні культури, орієнтованої на соціальний вплив, і втіленні в життя ініціатив ESG і програм КСВ.
Groundswell
groundswell.io
Groundswell — це корпоративна платформа соціального впливу, яка легко керує програмами підбору пожертвувань, подарунків і волонтерськими програмами, які дають співробітникам можливість впливати на справи, які для них найважливіші. Наша платформа надає працівникам особисті рахунки для благодійних пожертвувань із пільгою для оподаткування. Корпоративні адміністратори можуть створювати власні програми подарунків і відповідних програм, які спрямовують благодійні долари на ці рахунки для роздачі співробітниками. Компанії також можуть залучати співробітників до волонтерських можливостей, які створюються та керуються внутрішньо, або вибирають один із десятків тисяч заходів, доступних через нашу базу даних волонтерської діяльності. Groundswell, доступний на настільному комп’ютері або через наш п’ятизірковий мобільний додаток, забезпечує максимальну доступність програми для працівників, які не працюють за комп’ютером, покращуючи справедливість програми. Основні характеристики: Особисті рахунки для пожертвувань із пільгою для оподаткування: створюйте своїм співробітникам рахунки для пожертвувань на основі донорських фондів. Подумайте про це як про надання 401(k) або HSA для благодійних пожертвувань. Нарахування заробітної плати: працівники можуть отримати доступ до унікального маршруту та номера рахунку для свого облікового запису пожертвування та створювати прямий депозит безпосередньо у свого постачальника заробітної плати – інтеграція чи щомісячна звірка не потрібні. Автоматизовані збіги: автоматично та миттєво зіставляйте кошти з особистим рахунком благодійних коштів вашого працівника. Ви матимете можливість налаштовувати програми з індивідуальними вимогами для співробітників, матимете можливість змінювати ліміти для кожного працівника/програми та встановлювати конкретні часові рамки. Долари для виконавців: стимулюйте волонтерство, пропонуючи благодійний матч за подані та схвалені години волонтерства. Подарунки: надсилайте благодійні стипендії на особисті рахунки ваших співробітників у важливі моменти, як-от ювілей роботи чи підвищення. Волонтерські заходи: плануйте, керуйте та звітуйте про волонтерські заходи. Корпоративні гранти. Корпоративні гранти можуть бути надіслані понад 1,7 мільйонам кваліфікованих некомерційних організацій без жодних додаткових комісій. Звітування: миттєво оцінюйте ефективність вашої програми соціального впливу за допомогою даних Groundswell у реальному часі та інтерактивної інформаційної панелі. Розподіл наступного дня: на відміну від інших платформ КСВ, яким потрібно 60-90 днів, щоб відправити кошти на благодійність, 90% пожертв на Groundswell розподіляються протягом 24 годин за допомогою електронного переказу коштів.
Ecovadis
ecovadis.com
EcoVadis є цілеспрямованою компанією, місія якої полягає в тому, щоб надавати найбільш надійні у світі рейтинги стійкості бізнесу. Підприємства будь-якого розміру покладаються на експертну інформацію EcoVadis і рейтинги, що ґрунтуються на фактичних даних, щоб контролювати та покращувати ефективність сталого розвитку свого бізнесу та торгових партнерів. Його ефективні системи показників, контрольні показники, інструменти для запобігання викиду вуглецю та аналітика спрямовують шлях до вдосконалення екологічних, соціальних і етичних практик у 200 галузевих категоріях у 175 країнах. Лідери галузі, такі як Johnson & Johnson, L’Oréal, Unilever, LVMH, Bridgestone, BASF і JPMorgan, є одними з 100 000 компаній, які співпрацюють з EcoVadis для забезпечення стійкості, сталого зростання та позитивного впливу в усьому світі. Дізнайтесь більше на ecovadis.com
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds, який тепер є частиною WizeHive, — це комплексне програмне забезпечення для корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) для пожертвувань на робочому місці та підбору відповідних кадрів, волонтерства працівників і управління грантами. Bright Funds підтримує роботодавців будь-якого розміру, допомагаючи їм досягти залученості співробітників, ініціатив з КСВ та благодійної місії. ✓ Універсальна платформа для пожертвувань співробітників і волонтерства ✓ Автоматичний підбір і виплата пожертвувань ✓ Визначте та запустіть свою програму разом з нашими експертами ✓ Почніть працювати за кілька днів (а не тижнів чи місяців) ✓ Пожертвуйте понад 7,5 мільйонам повністю перевірених у всьому світі некомерційні організації ✓ Пожертвуйте за допомогою кредитної картки, платіжної відомості або PayPal ✓ Доступні та прозорі ціни ✓ Звіти в реальному часі
Selflessly
selflessly.io
Selflessly надає комплексне програмне забезпечення, яке допоможе керівникам відділу кадрів і персоналу створити трансформаційну культуру благодійності та корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) на робочому місці. Створюйте та масштабуйте цілеспрямовану культуру вашої організації. Ваша команда може робити пожертви, волонтерити, віддавати гроші та впливати на суспільство – разом. Залучення та утримання співробітників підвищується завдяки заохоченню, координації та святкуванню благодійності! Selflessly є першою в Індіані подвійною сертифікованою корпорацією B і корпорацією внутрішніх пільг. Від корпоративних пожертвувань і корпоративних волонтерів і корпоративних пожертвувань до відповідних пожертвувань компанії, групових волонтерських заходів і корпоративного управління грантами, ми допомагаємо з КСВ і філантропією за допомогою простого у користуванні програмного забезпечення. Перегляньте наше відео на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uXZZGfGfwcw
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld – це платформа соціального впливу для компаній і некомерційних організацій. Запускайте, керуйте та оцінюйте свої програми CSR та ESG за допомогою простих у використанні інструментів для цілеспрямованого бізнесу. Ваша платформа соціального впливу залучає співробітників і клієнтів до справ, які їх цікавлять. Завдяки пожертвам, волонтерській діяльності та винагородам за вплив ваші співробітники можуть вжити заходів щодо соціальної справедливості, зміни клімату, освіти, психічного здоров’я та інших важливих питань на підтримку понад 1,7 мільйона перевірених некомерційних організацій. Наша підтримка клієнтів є світового рівня, а наш підхід базується на даних, що примножує ваш вплив з кожним витраченим доларом. Goodworld є лідером у сфері програмного забезпечення для КСВ та соціального впливу. Допоможіть своїм співробітникам, клієнтам і громадам спільно рухати позитивні соціальні зміни за допомогою нашої безпечної (сумісної з PCI рівня 4) платформи. Збільште прибутки з цілеспрямованістю та впливом, які ви можете виміряти. Рішення Goodworld: Залучення та утримання співробітників Залучення клієнтів Винагороди та лояльність Швидке реагування Звіт про вплив Функції Goodworld: Надання та підбір волонтерства Нагороди Події та аукціони Інтеграція Дізнайтеся більше на goodworldnow.com
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse дозволяє кожному залучити, організувати та зрозуміти вплив позитивних соціальних змін. Місія GivePulse полягає в тому, щоб активізувати всіх людей та їхні групи ресурсів за інтересами/працівників, щоб підняти свою спільноту на нові висоти. Вони роблять це, надаючи платформу для переліку, пошуку, організації, вимірювання та розповіді про вплив благодійності працівників, залучення громади, філантропії, навчання службі та волонтерства. З першого дня їхньою метою було вирішення складних соціальних проблем і грандіозних викликів за допомогою технологій. Сьогодні, дотримуючись цієї початкової місії, їхня платформа громадської активності підтримує та масштабує роботу тисяч некомерційних організацій, асоціацій, установ, компаній та організацій. Щоб підтримати сучасне волонтерство, GivePulse запровадив унікальні функції для мобільних співробітників, такі як рідні програми для iOS та Android і мобільну реєстрацію QR. Завдяки великій мережі університетів і коледжів (з Ivy, приватними, державними дослідницькими та громадськими коледжами) GivePulse надає компаніям унікальні можливості співпраці для участі в дослідженнях і зустрічі з майбутніми громадянськими кандидатами. Крім того, їхня таблиця лідерів гейміфікована та пов’язана з пожертвуваннями та волонтерською діяльністю співробітників. Некомерційні організації та партнери спільноти отримують безкоштовний доступ до платформи, включаючи спеціальну сторінку онлайн-пожертви та потужні можливості керування подіями.
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri — це просте онлайн-рішення, яке дозволяє брендам надавати своїм клієнтам реальний соціальний та екологічний вплив.
Handprint
handprint.tech
Технологія Handprint дозволяє компаніям відновлювати екосистеми, які є критично важливими для здоров’я планети, у прозорий, оцифрований та кількісно визначений спосіб. Наша команда активно шукає критично пошкоджені екосистеми на планеті та ретельно впроваджує найпотужніші та перевірені проекти на місці. Як платформа ми надаємо їм доступ до фінансування в масштабах і примножуємо позитивний ефект від цих проектів. Для компаній, які хочуть діяти, але не знають, як, ми підготували низку високоякісних, перевірених і ефективних проектів, а також пропонуємо гнучкість, щоб безперешкодно спонсорувати численні заходи з будь-якою кількістю та частотою. Такі компанії, як Microsoft, Clarins, Lazada, і фінансові установи, такі як Idemia, Thunes, Credit Agricole, використовують Handprint у своїх зусиллях щодо сталого розвитку, щоб фінансувати проекти, які справді приносять користь людям і планеті. Будь-яка цифрова платформа (маркетплейс, веб-сайт, цифровий гаманець, електронний магазин) може збільшити залучення, придбання та утримання шляхом інтеграції Handprint Tracking & Engagement API у свій досвід користувачів.
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain — це платформа для залучення працівників і корпоративної соціальної відповідальності, яка допомагає вам залишатися на зв’язку з благодійними ініціативами вашої компанії, дозволяє вам приєднуватися до спільнот і брати участь у заходах ресурсних груп співробітників (ERG), брати участь у зборі коштів і волонтерських заходах і бути в курсі подій. із загальним прогресом і впливом вашої компанії безпосередньо в Slack і Microsoft Teams!
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI — це технологічна платформа сталого розвитку, яка використовує машинне навчання та великі дані, щоб надати інвесторам, організаціям і споживачам екологічну та соціальну інформацію. Станом на січень 2023 року платформа Clarity AI аналізує понад 70 000 компаній, 360 000 фондів, 198 країн і 199 місцевих органів влади – це найширше охоплення даних на ринку, яке в 13 разів перевищує дані інших провідних гравців. Clarity AI надає дані й аналітику для інвестування, корпоративних досліджень, порівняльного аналізу, споживчої електронної комерції та звітності. Один із способів, яким Clarity AI виконує свою місію щодо соціального впливу на ринки, полягає в тому, що його можливості надаються безпосередньо в робочих процесах клієнтів через інтеграцію з BlackRock – Aladdin, Refinitiv an LSEG business, BNP Manaos, Allfunds і Simcorp. Крім того, уявлення про сталий розвиток Clarity AI також охоплюють понад 150 мільйонів споживачів на платформі Klarna. Clarity AI має офіси в Північній Америці, Європі та на Близькому Сході, а її клієнтська мережа управляє десятками трильйонів активів.
Socialsuite
socialsuitehq.com
Socialsuite усуває складність екологічної, соціальної та врядової звітності (ESG). Socialsuite допомагає організаціям вимірювати, контролювати та звітувати про свій прогрес у створенні цінності за допомогою ESG, щоб залучити капітал, покращити бренд і репутацію, а також зменшити ризики. Програмне забезпечення Socialsuite робить звітування ESG швидким, простим і доступним. Компанії можуть розпочати створення базового звіту менш ніж за 60 хвилин і почати публічно звітувати протягом 30 днів. Почніть свою подорож ESG вже сьогодні.
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