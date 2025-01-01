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Програмне забезпечення для корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). - Найпопулярніші застосунки - Непал
Програмне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) містить інструменти, призначені для моніторингу та оцінки впливу ініціатив КСВ. Організації використовують це програмне забезпечення для ефективного вимірювання успіху своїх зусиль з КСВ. Він полегшує керування, адміністрування та відстеження різноманітних програм КСВ, включаючи екологічно стійкі операції, гранти та спонсорство, управління сталим розвитком, внески громади та корпоративну волонтерську діяльність. Ці рішення дозволяють компаніям повідомляти про свої досягнення у сфері КСВ клієнтам, співробітникам та інвесторам. Крім того, програмне забезпечення для КСВ допомагає підприємствам постійно вдосконалювати свою політику та практику, щоб узгодити їх з цілями КСВ.
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Submittable
submittable.com
Submittable надає вам інструменти для запуску, керування, вимірювання та розвитку ваших програм соціального впливу на місцевому та глобальному рівнях. Від грантів і КСВ до нагород і стипендійних програм, ми співпрацюємо з вами, щоб ви могли швидко почати змінювати ситуацію. Платформа «від початку до...
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI — це технологічна платформа сталого розвитку, яка використовує машинне навчання та великі дані, щоб надати інвесторам, організаціям і споживачам екологічну та соціальну інформацію. Станом на січень 2023 року платформа Clarity AI аналізує понад 70 000 компаній, 360 000 фондів, 198 країн і ...
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse дозволяє кожному залучити, організувати та зрозуміти вплив позитивних соціальних змін. Місія GivePulse полягає в тому, щоб активізувати всіх людей та їхні групи ресурсів за інтересами/працівників, щоб підняти свою спільноту на нові висоти. Вони роблять це, надаючи платформу для переліку, п...
Selflessly
selflessly.io
Selflessly надає комплексне програмне забезпечення, яке допоможе керівникам відділу кадрів і персоналу створити трансформаційну культуру благодійності та корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) на робочому місці. Створюйте та масштабуйте цілеспрямовану культуру вашої організації. Ваша команд...
Socialsuite
socialsuitehq.com
Socialsuite усуває складність екологічної, соціальної та врядової звітності (ESG). Socialsuite допомагає організаціям вимірювати, контролювати та звітувати про свій прогрес у створенні цінності за допомогою ESG, щоб залучити капітал, покращити бренд і репутацію, а також зменшити ризики. Програмне за...
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain — це платформа для залучення працівників і корпоративної соціальної відповідальності, яка допомагає вам залишатися на зв’язку з благодійними ініціативами вашої компанії, дозволяє вам приєднуватися до спільнот і брати участь у заходах ресурсних груп співробітників (ERG), брати участь у...
Handprint
handprint.tech
Технологія Handprint дозволяє компаніям відновлювати екосистеми, які є критично важливими для здоров’я планети, у прозорий, оцифрований та кількісно визначений спосіб. Наша команда активно шукає критично пошкоджені екосистеми на планеті та ретельно впроваджує найпотужніші та перевірені проекти на мі...
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri — це просте онлайн-рішення, яке дозволяє брендам надавати своїм клієнтам реальний соціальний та екологічний вплив.
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld – це платформа соціального впливу для компаній і некомерційних організацій. Запускайте, керуйте та оцінюйте свої програми CSR та ESG за допомогою простих у використанні інструментів для цілеспрямованого бізнесу. Ваша платформа соціального впливу залучає співробітників і клієнтів до справ, ...
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds, який тепер є частиною WizeHive, — це комплексне програмне забезпечення для корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) для пожертвувань на робочому місці та підбору відповідних кадрів, волонтерства працівників і управління грантами. Bright Funds підтримує роботодавців будь-якого ро...
Ecovadis
ecovadis.com
EcoVadis є цілеспрямованою компанією, місія якої полягає в тому, щоб надавати найбільш надійні у світі рейтинги стійкості бізнесу. Підприємства будь-якого розміру покладаються на експертну інформацію EcoVadis і рейтинги, що ґрунтуються на фактичних даних, щоб контролювати та покращувати ефективність...
Groundswell
groundswell.io
Groundswell — це корпоративна платформа соціального впливу, яка легко керує програмами підбору пожертвувань, подарунків і волонтерськими програмами, які дають співробітникам можливість впливати на справи, які для них найважливіші. Наша платформа надає працівникам особисті рахунки для благодійних пож...
Kambeo
kambeo.io
Kambeo об’єднує тих, хто потребує допомоги, з тими, хто хоче допомогти, як жодна платформа раніше. Причина: Пропонуємо повний набір інструментів, щоб допомогти некомерційним організаціям зібрати більше грошей, охопити більше людей і реалізувати свою місію. Спільнота: розширення можливостей тих, хто ...