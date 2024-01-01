Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). - Найпопулярніші застосунки - Австрія Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) містить інструменти, призначені для моніторингу та оцінки впливу ініціатив КСВ. Організації використовують це програмне забезпечення для ефективного вимірювання успіху своїх зусиль з КСВ. Він полегшує керування, адміністрування та відстеження різноманітних програм КСВ, включаючи екологічно стійкі операції, гранти та спонсорство, управління сталим розвитком, внески громади та корпоративну волонтерську діяльність. Ці рішення дозволяють компаніям повідомляти про свої досягнення у сфері КСВ клієнтам, співробітникам та інвесторам. Крім того, програмне забезпечення для КСВ допомагає підприємствам постійно вдосконалювати свою політику та практику, щоб узгодити їх з цілями КСВ.