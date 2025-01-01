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Корпоративні системи управління навчанням
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Корпоративні системи управління навчанням - Найпопулярніші застосунки

Корпоративні системи управління навчанням (LMS) відіграють вирішальну роль, допомагаючи організаціям оптимізувати організацію, моніторинг і нагляд за навчальними ініціативами для співробітників, клієнтів і зовнішніх партнерів. Ці системи допомагають керувати спеціальними навчальними програмами, які охоплюють адаптацію, професійне зростання та навчання відповідності. Компанії використовують корпоративні платформи LMS для розподілу курсів як для співробітників, так і для зовнішніх користувачів, відстежуючи їх просування за допомогою модулів курсу та оцінювання. Курси створюються за допомогою інтегрованих інструментів у LMS або за допомогою спеціального програмного забезпечення для розробки курсів. Діючи як централізований центр для навчальних матеріалів, корпоративна LMS забезпечує ефективне надання контенту для розвитку співробітників і навчання клієнтів, що приносить користь як учням, так і адміністраторам.

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D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace - платформа для управління навчанням, що підтримує індивідуалізацію навчального досвіду для учнів всіх вікових груп і професій.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle - це система управління навчанням з відкритим кодом, що дозволяє створювати та організовувати онлайн-курси для різних навчальних умов.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS - налаштована система управління навчанням, що підтримує створення, управління і надання навчального контенту для різних освітніх потреб.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS — це хмарна система управління навчанням, що дозволяє організаціям створювати та управляти програмами онлайн-навчання з можливістю персоналізації.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.

Sana AI

Sana AI

sana.ai

Sana - це освітня платформа на базі ШІ, яка дозволяє організаціям ділитися знаннями, автоматизувати адміністративні завдання та створювати навчальні програми.

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

KodeKloud - інтерактивна платформа для навчання в IT та DevOps з практичними курсами та лабораторіями для розвитку навичок.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learn - це платформа для управління знаннями та навчанням, що дозволяє створювати курси, відстежувати прогрес і ділитися матеріалами в організаціях.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash – це система управління навчанням для WordPress, що дозволяє створювати та продавати онлайн-курси з простим інтерфейсом.

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox - це програма для корпоративного навчання, що дозволяє створювати, керувати та надавати навчальний контент працівникам в різних форматах.

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual - це платформа для документування і навчання, яка допомагає організаціям упорядковувати процеси і навчальні модулі для нових працівників.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad - це платформа для управління контентом, що сприяє співпраці між торговими та маркетинговими командами, оптимізуючи процеси продажів.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds – це платформа для створення, управління та продажу онлайн-курсів з інтерактивними функціями та аналітикою для навчання.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble – платформа для створення онлайн-навчання, яка дозволяє організаціям розробляти інтерактивні курси без спеціальних технічних навичок.

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed - платформа для навчання і розвитку кар'єри, що допомагає користувачам створювати профілі навичок та інтегрувати навчальні ресурси.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs - це платформа для створення навчальних матеріалів, опитувань і тестів, що допомагає покращити навчання та підтримку клієнтів.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo — хмарна платформа управління навчанням, що дозволяє створювати, виконувати та відстежувати навчальні програми для працівників, клієнтів і партнерів.

SkillsBoard

SkillsBoard

skillsboarding.com

SkillsBoard - це платформа для управління та розвитку навичок, що допомагає відстежувати прогрес та встановлювати цілі.

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

WizIQ - це платформа для онлайн-навчання, що дозволяє проводити живі заняття та створювати асинхронні курси з підтримкою відео та інтерактивних інструментів.

WorkRamp

WorkRamp

workramp.com

WorkRamp - навчальна платформа для створення і управління програмами навчання працівників та клієнтів з підтримкою мобільних пристроїв.

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon - це система управління навчанням, що дозволяє створювати та впроваджувати навчальні програми для підприємств, партнерів і клієнтів.

Disco

Disco

disco.co

Disco — це платформа для створення та управління навчальними спільнотами, що забезпечує зручне навчання та інтерактивний досвід для учнів.

Mineral

Mineral

trustmineral.com

Mineral - це мобільний додаток для HR і відповідності, що пропонує онлайн-навчання, консультації та ресурси для компаній.

Cloud Assess

Cloud Assess

cloudassess.com

Cloud Assess - платформа для навчання та оцінювання, що підтримує offline-доступ, інтерактивні заходи та соціальне навчання, покращуючи навички працівників.

7taps

7taps

7taps.com

7taps - платформа мікронавчання, що дозволяє створювати та доставляти навчальний контент з використанням AI, підтримуючи різні формати та мультимовність.

BrainStorm

BrainStorm

brainstorminc.com

BrainStorm - платформа навчання, що допомагає прискорити впровадження програмного забезпечення та навчання кінцевих користувачів.

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

CLASSUM - це платформа для інтерактивного навчання, що забезпечує зв'язок між учасниками через пости, чати та прямі трансляції.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn - це рішення для управління навчанням, яке спрощує призначення навчання та відстеження прогресу працівників.

Go1

Go1

go1.com

Go1 - це глобальна платформа, що надає доступ до великої бібліотеки курсів і навчальних матеріалів для професійного розвитку.

Beeline

Beeline

beeline.life

Beeline - сучасна платформа для навчання, яка спрощує створення і управління цифровими та змішаними навчальними програмами для бізнесу.

PrimePay

PrimePay

primepay.com

PrimePay - програма для управління заробітною платою та HR для малого і середнього бізнесу, що спрощує виплати, відстеження часу та відповідність податковим вимогам.

AdaptiveU

AdaptiveU

adaptiveu.io

AdaptiveU - безкоштовна платформа для навчання, що дозволяє створювати курси, відстежувати прогрес і адаптувати контент під навчальні потреби користувачів.

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary - це система управління навчанням, що допомагає підприємствам створювати та управлінню програмами навчання для працівників.

BrainCert

BrainCert

braincert.com

BrainCert - це платформа для онлайн-навчання, що дозволяє створювати, продавати курси, проводити оцінювання та навчальні заняття в реальному часі.

eduMe

eduMe

edume.com

eduMe - це платформа для навчання, що дозволяє ефективно тренувати працівників у реальному часі, інтегруючись зі звичними інструментами комунікації.

Oneteam

Oneteam

oneteam.io

Oneteam — це додаток для зв'язку з працівниками без робочого місця, що забезпечує комунікацію, навчання та доступ до оновлень.

GTM Buddy

GTM Buddy

gtmbuddy.ai

GTM Buddy - платформа для продажів, що використовує AI для підтримки торгових команд, забезпечуючи доступ до вмісту та аналітики в реальному часі.

Engagedly

Engagedly

engagedly.com

Engagedly - це програма управління продуктивністю, яка спрощує процес оцінки працівників та інтегрує інструменти залучення працівників.

FLOWSPARKS

FLOWSPARKS

flowsparks.com

FLOWSPARKS дозволяє створювати інтерактивні е-навчальні модулі за допомогою інструментів для авторства та системи управління навчанням.

Teachfloor

Teachfloor

teachfloor.com

Teachfloor - це платформа для соціального навчання, що дозволяє створювати неформальні тренінги та покращувати залучення учнів через інтерактивні функції.

GoSkills

GoSkills

goskills.com

GoSkills - платформа для онлайн-навчання, що дозволяє створювати та управляти курсами, забезпечуючи доступ до навчальних матеріалів на будь-якому пристрої.

Trakstar Learn

Trakstar Learn

learn.trakstar.com

Trakstar Learn-це онлайн-платформа для навчання, що допомагає компаніям навчати працівників і відстежувати їх прогрес через зручні курси та інструменти управління навчанням.

AcademyOcean

AcademyOcean

academyocean.com

AcademyOcean - це система управління навчанням, що допомагає компаніям автоматизувати навчання співробітників, клієнтів і партнерів через адаптивні онлайн-курси.

BigSpring

BigSpring

bigspring.ai

BigSpring - це платформа для підвищення продуктивності з використанням ШІ, яка допомагає організувати роботу та оптимізувати процеси для користувачів та команд.

Innform

Innform

innform.io

Innform — онлайн-інструмент для навчання команд, який дозволяє створювати, призначати та відстежувати курси навчання з відео, PDF, презентацій у PowerPoint та тестами.

JoomlaLMS

JoomlaLMS

joomlms.com

JoomLMS - це система управління навчанням, яка інтегрується з Joomla, дозволяючи створювати та керувати курсами, відстежувати прогрес учнів та керувати навчальними матеріалами.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey – це платформа для розвитку працівників, що пропонує інструменти для навчання, розвитку та утримання співробітників у компаніях.

RedSeed

RedSeed

redseed.com

RedSeed LMS - це онлайн рішенння для навчання, яке підтримує зміни поведінки через якісний зворотний зв'язок та має бібліотеку курсів для розвитку навичок у бізнесі.

Centrical

Centrical

centrical.com

Centrical — це платформа для управління продуктивністю працівників, що включає мікролекції, коучинг та гейміфікацію для підвищення залучення та ефективності працівників.

BenchPrep

BenchPrep

benchprep.com

BenchPrep - платформа для цифрового навчання, що допомагає учням підготуватися до сертифікаційних іспитів та знижує адміністративне навантаження на установи.

RomyLMS

RomyLMS

romylms.com

RomyLMS - це LMS система для створення, управління та відстеження online-курсів, що підтримує звітність та має мобільну версію.

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve — це платформа для управління навчанням і розвитком у виробництві та охороні здоров'я, що допомагає покращити продуктивність та безпеку без паперових інструкцій.

Shieldbyte LMS

Shieldbyte LMS

shieldbytelms.com

Shieldbyte LMS - платформа для навчання працівників у сферах управління, ризиків, безпеки та відповідності, що пропонує онлайн-курси та можливість власного контенту.

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Корпоративні системи управління навчанням - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog