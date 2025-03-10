Корпоративні системи управління навчанням - Найпопулярніші застосунки

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Корпоративні системи управління навчанням (LMS) відіграють вирішальну роль, допомагаючи організаціям оптимізувати організацію, моніторинг і нагляд за навчальними ініціативами для співробітників, клієнтів і зовнішніх партнерів. Ці системи допомагають керувати спеціальними навчальними програмами, які охоплюють адаптацію, професійне зростання та навчання відповідності. Компанії використовують корпоративні платформи LMS для розподілу курсів як для співробітників, так і для зовнішніх користувачів, відстежуючи їх просування за допомогою модулів курсу та оцінювання. Курси створюються за допомогою інтегрованих інструментів у LMS або за допомогою спеціального програмного забезпечення для розробки курсів. Діючи як централізований центр для навчальних матеріалів, корпоративна LMS забезпечує ефективне надання контенту для розвитку співробітників і навчання клієнтів, що приносить користь як учням, так і адміністраторам.
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D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace - платформа для управління навчанням, що підтримує індивідуалізацію навчального досвіду для учнів всіх вікових груп і професій.
Moodle
moodle.org
Moodle - це система управління навчанням з відкритим кодом, що дозволяє створювати та організовувати онлайн-курси для різних навчальних умов.
Open LMS
openlms.net
Open LMS - налаштована система управління навчанням, що підтримує створення, управління і надання навчального контенту для різних освітніх потреб.
Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — це хмарна система управління навчанням, що дозволяє організаціям створювати та управляти програмами онлайн-навчання з можливістю персоналізації.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.
Sana AI
sana.ai
Sana - це освітня платформа на базі ШІ, яка дозволяє організаціям ділитися знаннями, автоматизувати адміністративні завдання та створювати навчальні програми.
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud - інтерактивна платформа для навчання в IT та DevOps з практичними курсами та лабораторіями для розвитку навичок.
Paycor
paycor.com
Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn - це платформа для управління знаннями та навчанням, що дозволяє створювати курси, відстежувати прогрес і ділитися матеріалами в організаціях.
LearnDash
learndash.com
LearnDash – це система управління навчанням для WordPress, що дозволяє створювати та продавати онлайн-курси з простим інтерфейсом.
Showpad
showpad.com
Showpad - це платформа для управління контентом, що сприяє співпраці між торговими та маркетинговими командами, оптимізуючи процеси продажів.
Schoox
schoox.com
Schoox - це програма для корпоративного навчання, що дозволяє створювати, керувати та надавати навчальний контент працівникам в різних форматах.
Trainual
trainual.com
Trainual - це платформа для документування і навчання, яка допомагає організаціям упорядковувати процеси і навчальні модулі для нових працівників.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds – це платформа для створення, управління та продажу онлайн-курсів з інтерактивними функціями та аналітикою для навчання.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble – платформа для створення онлайн-навчання, яка дозволяє організаціям розробляти інтерактивні курси без спеціальних технічних навичок.
Degreed
degreed.com
Degreed - платформа для навчання і розвитку кар'єри, що допомагає користувачам створювати профілі навичок та інтегрувати навчальні ресурси.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - це платформа для створення навчальних матеріалів, опитувань і тестів, що допомагає покращити навчання та підтримку клієнтів.
Docebo
docebo.com
Docebo — хмарна платформа управління навчанням, що дозволяє створювати, виконувати та відстежувати навчальні програми для працівників, клієнтів і партнерів.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.
SkillsBoard
skillsboarding.com
SkillsBoard - це платформа для управління та розвитку навичок, що допомагає відстежувати прогрес та встановлювати цілі.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ - це платформа для онлайн-навчання, що дозволяє проводити живі заняття та створювати асинхронні курси з підтримкою відео та інтерактивних інструментів.
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp - навчальна платформа для створення і управління програмами навчання працівників та клієнтів з підтримкою мобільних пристроїв.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon - це система управління навчанням, що дозволяє створювати та впроваджувати навчальні програми для підприємств, партнерів і клієнтів.
Mineral
trustmineral.com
Mineral - це мобільний додаток для HR і відповідності, що пропонує онлайн-навчання, консультації та ресурси для компаній.
Cloud Assess
cloudassess.com
Cloud Assess - платформа для навчання та оцінювання, що підтримує offline-доступ, інтерактивні заходи та соціальне навчання, покращуючи навички працівників.
Disco
disco.co
Disco — це платформа для створення та управління навчальними спільнотами, що забезпечує зручне навчання та інтерактивний досвід для учнів.
7taps
7taps.com
7taps - платформа мікронавчання, що дозволяє створювати та доставляти навчальний контент з використанням AI, підтримуючи різні формати та мультимовність.
BrainStorm
brainstorminc.com
BrainStorm - платформа навчання, що допомагає прискорити впровадження програмного забезпечення та навчання кінцевих користувачів.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn - це рішення для управління навчанням, яке спрощує призначення навчання та відстеження прогресу працівників.
Go1
go1.com
Go1 - це глобальна платформа, що надає доступ до великої бібліотеки курсів і навчальних матеріалів для професійного розвитку.
Beeline
beeline.life
Beeline - сучасна платформа для навчання, яка спрощує створення і управління цифровими та змішаними навчальними програмами для бізнесу.
PrimePay
primepay.com
PrimePay - програма для управління заробітною платою та HR для малого і середнього бізнесу, що спрощує виплати, відстеження часу та відповідність податковим вимогам.
CLASSUM
classum.com
CLASSUM - це платформа для інтерактивного навчання, що забезпечує зв'язок між учасниками через пости, чати та прямі трансляції.
AdaptiveU
adaptiveu.io
AdaptiveU - безкоштовна платформа для навчання, що дозволяє створювати курси, відстежувати прогрес і адаптувати контент під навчальні потреби користувачів.
BrainCert
braincert.com
BrainCert - це платформа для онлайн-навчання, що дозволяє створювати, продавати курси, проводити оцінювання та навчальні заняття в реальному часі.
eduMe
edume.com
eduMe - це платформа для навчання, що дозволяє ефективно тренувати працівників у реальному часі, інтегруючись зі звичними інструментами комунікації.
Oneteam
oneteam.io
Oneteam — це додаток для зв'язку з працівниками без робочого місця, що забезпечує комунікацію, навчання та доступ до оновлень.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy - платформа для продажів, що використовує AI для підтримки торгових команд, забезпечуючи доступ до вмісту та аналітики в реальному часі.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary - це система управління навчанням, що допомагає підприємствам створювати та управлінню програмами навчання для працівників.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly - це програма управління продуктивністю, яка спрощує процес оцінки працівників та інтегрує інструменти залучення працівників.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor - це платформа для соціального навчання, що дозволяє створювати неформальні тренінги та покращувати залучення учнів через інтерактивні функції.
GoSkills
goskills.com
GoSkills - платформа для онлайн-навчання, що дозволяє створювати та управляти курсами, забезпечуючи доступ до навчальних матеріалів на будь-якому пристрої.
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Trakstar Learn-це онлайн-платформа для навчання, що допомагає компаніям навчати працівників і відстежувати їх прогрес через зручні курси та інструменти управління навчанням.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS дозволяє створювати інтерактивні е-навчальні модулі за допомогою інструментів для авторства та системи управління навчанням.
AcademyOcean
academyocean.com
AcademyOcean - це система управління навчанням, що допомагає компаніям автоматизувати навчання співробітників, клієнтів і партнерів через адаптивні онлайн-курси.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring - це платформа для підвищення продуктивності з використанням ШІ, яка допомагає організувати роботу та оптимізувати процеси для користувачів та команд.
Innform
innform.io
Innform — онлайн-інструмент для навчання команд, який дозволяє створювати, призначати та відстежувати курси навчання з відео, PDF, презентацій у PowerPoint та тестами.
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS - це система управління навчанням, яка інтегрується з Joomla, дозволяючи створювати та керувати курсами, відстежувати прогрес учнів та керувати навчальними матеріалами.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey – це платформа для розвитку працівників, що пропонує інструменти для навчання, розвитку та утримання співробітників у компаніях.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS - це онлайн рішенння для навчання, яке підтримує зміни поведінки через якісний зворотний зв'язок та має бібліотеку курсів для розвитку навичок у бізнесі.
Centrical
centrical.com
Centricalis-платформа досвіду роботи працівників, що працюють на AI, яка сприяє найкращим досвідом клієнтів для провідних світових брендів через успіх та зростання агента Frontline. Платформа забезпечує єдиний досвід співробітників з управлінням продуктивністю в режимі реального часу, адаптивним мікроверарним шляхом, коучингом, що працює на AI, управлінням якості та VOE, через гейміфіковане рішення, щоб допомогти організаціям підвищити продуктивність та продажі, зменшити витрати, знизити виснаження та збільшити задоволеність клієнтів . Centrical був заснований у 2013 році та обслуговує клієнтів у 150 країнах на 40 різних мовах. Centrical має офіси в Нью-Йорку, Тель-Авіві та Лондоні, а клієнти включають провідні багатонаціональні підприємства, такі як Microsoft, Teleperformance, Synchrony Financial тощо.
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS — новий учасник ринку LMS. Вони зосередилися на основній функціональності, а не на модних функціях. Це дозволило системі залишатися інтуїтивно зрозумілою та простою у використанні. За допомогою RomyLMS ви можете вводити матеріал курсу, призначати його користувачам і відстежувати прогрес цих користувачів. Система має надійну звітність і елементи гейміфікації. Ми також розробили систему з урахуванням мобільних пристроїв, тому вона повністю реагує на мобільні пристрої.
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep — це відзначена нагородами навчальна платформа, створена спеціально для того, щоб допомогти кандидатам почуватися впевненіше та підготуватися до проходження сертифікаційного іспиту, одночасно прискорюючи зростання доходів компаній. Багато провідних світових асоціацій, акредитаційних органів і тренінгових компаній довіряють BenchPrep для забезпечення своїх онлайн-навчальних програм, зокрема ACT, AAMC, ASCM, CFA Institute, CompTIA, GMAC, ISACA, McGraw-Hill Education, Springer Publishing тощо. Понад 8 мільйонів учнів використовували BenchPrep для досягнення академічних і професійних успіхів. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.benchprep.com.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve допомагає компаніям, які займаються виробництвом, ланцюгом постачання та охороною здоров’я, прискорити їхній шлях до робочої сили та операційної досконалості, відмовившись від паперових робочих інструкцій, СОП і контрольних списків і забезпечивши покращення сталого розвитку, продуктивності, якості та безпеки. Це включає в себе: інструменти керування документами за допомогою Tablet eSign, Rapid Video-Based Learning і Blended Learning. На додаток до цього Nvolve Marketplace дає вам доступ до широкого спектру партнерських рішень, які вже інтегровані з Nvolve і готові до використання. Ваш шлях до Connected Workforce починається з навчання та розвитку, але додає цінність усьому вашому бізнесу. Connected Workforce змінює спосіб управління заводами та ланцюгом постачання за допомогою багатьох функцій і працює найкраще, коли включено до ширшої програми Workforce and Operational Excellence, що дозволяє вам правильно працювати. перший раз і кожен раз! Nvolve призначений для: • Навчання та розвитку • ESG та сталого розвитку • Якості та операційних витрат • Здоров’я та безпеки • Технічного обслуговування та експлуатації • Людських ресурсів. Платформа Nvolve доступна 12 різними мовами, акредитована за стандартом ISO 27001:2017 і підтверджена GAMP5 відповідно до вимог застосування правил європейської EMA та FDA США, що регулюють перевірку комп’ютерної системи.
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
Платформа ShieldbyteLMS надає глобальним організаціям можливість проводити корпоративне навчання співробітників Upright. Це спрощує розширення знань співробітників для тренінгів з управління, ризиків, безпеки та відповідності для робочої сили в усьому світі. Курси електронного навчання та тести для самостійного навчання, доступні будь-де за доступними моделями підписки, відповідають вашим потребам у навчанні та розвитку. ShieldbyteLMS — це інтегрована платформа LMS із попередньо налаштованими курсами та доставкою вашого вмісту (BYOC). Він підвищує видимість прогресу та продуктивності співробітників за допомогою показників, тестів, значків і підтверджує сертифікатами. Наша практика Academy Excellence дозволяє організаціям вирішувати ці виклики, розробляючи та надаючи навчальні можливості світового рівня, одночасно виступаючи в якості ключової опори будь-якої успішної трансформації навичок. Він забезпечує плавну візуалізацію інтелектуального капіталу за допомогою панелі інструментів для спільної роботи та еволюції курсу.
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