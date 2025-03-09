Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Корпоративні системи управління навчанням (LMS) відіграють вирішальну роль, допомагаючи організаціям оптимізувати організацію, моніторинг і нагляд за навчальними ініціативами для співробітників, клієнтів і зовнішніх партнерів. Ці системи допомагають керувати спеціальними навчальними програмами, які охоплюють адаптацію, професійне зростання та навчання відповідності. Компанії використовують корпоративні платформи LMS для розподілу курсів як для співробітників, так і для зовнішніх користувачів, відстежуючи їх просування за допомогою модулів курсу та оцінювання. Курси створюються за допомогою інтегрованих інструментів у LMS або за допомогою спеціального програмного забезпечення для розробки курсів. Діючи як централізований центр для навчальних матеріалів, корпоративна LMS забезпечує ефективне надання контенту для розвитку співробітників і навчання клієнтів, що приносить користь як учням, так і адміністраторам.
Запит на новий застосунок
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Learn – це проста у використанні онлайн-навчальна платформа, відзначена нагородами. Тримайте своїх співробітників і менеджерів у курсі навчання з будь-якого місця. Розвивайте високоефективні команди за допомогою послідовного, красивого, легкого у використанні онлайн-навчання за допомогою Trakstar Learn. Ми полегшуємо залучення співробітників, створюємо курси, додаємо тести та відстежуємо результати. Завантажте свої файли та створіть онлайн-курс за лічені хвилини, який можна призначити будь-якій групі користувачів. Отримайте демонстрацію Learn сьогодні! Learn — це онлайн-платформа для навчання співробітників, клієнтів і партнерів. Наша система управління навчанням (LMS) допомагає компаніям адаптувати та навчати співробітників за допомогою їх власного контенту або з нашої бібліотеки контенту.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Sana AI
sana.ai
Sana-це навчальна платформа, що працює на AI, яка дозволяє організаціям отримувати доступ та ділитися знаннями, автоматизувати адміністративні завдання та виконувати швидше, ніж будь-коли раніше. Платформа пропонує інструменти та функціональні можливості, такі як створення досвіду навчання в прямому ефірі та самостійному процесі, спрощення навчання в прямому ефірі, управління хаосом із розумними автоматичними автомоментами та уточнення впливу інтуїтивно зрозумілою аналітикою. Платформа призначена для того, щоб допомогти підприємствам будувати занурювальні програми на борту, організувати навчання з питань дотримання, впорядкувати освіту працівників, розвивати лідерські навички та забезпечити можливості торгових представників з інструментами для доступу до знань та навичок побудови. SANA-це повна система управління навчанням, яка пропонує пошукові можливості, персоналізовані навчальні шляхи, інструменти співпраці та персоналізовані відгуки. Платформа інтегрується з широким спектром сторонніх інструментів і пропонує багатомовну підтримку. Він також забезпечує автоматизовані функції адміністрування, такі як на борту та офлард, власні атрибути користувача та налаштування прав доступу. Сані довіряють лідерам галузі та пропонує персоналізований досвід навчання з інтерактивними елементами, такими як опитування та вікторини, персоналізована домашня сторінка, рекомендації та завантаження проектів. Платформа має на меті заощадити час, збільшити масштаб та дозволити організаціям зосередитись на цікавих речах. За допомогою SANA організації можуть розблокувати свої знання та надати можливість своїм командам швидко вчитися, зберігати знання та автоматизувати адміністративні завдання.
Schoox
schoox.com
Schoox - це програма для корпоративного навчання, що дозволяє створювати, керувати та надавати навчальний контент працівникам в різних форматах.
7taps
7taps.com
7taps - платформа мікронавчання, що дозволяє створювати та доставляти навчальний контент з використанням AI, підтримуючи різні формати та мультимовність.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy – це платформа для отримання прибутку, яка дозволяє командам із доходів заохочувати стабільне зростання доходів. GTM Buddy прагне створити нове покоління розумніших продавців. Уявіть собі світ, де штучний інтелект піклується про тегування та відображення потрібного вмісту в потрібний час, щоб допомогти продавцям там, де вони є. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 це секретна зброя продавця, щоб перевершити квоту, допомагаючи представникам ділитися вмістом, який відповідає на нагальні запитання покупців, з’являтися готовим до цього важливі зустрічі та витрачайте більше часу на продажі, скоротивши ручну роботу.
AcademyOcean
academyocean.com
Відкрийте для себе всебічну систему управління навчанням (LMS) та програмне забезпечення для платформи електронного навчання, призначене для без особливих зусиль створення та проведення курсів корпоративного навчання. Досвід швидкого розвитку курсу та демонстрації планування сьогодні! Academyocean - це система LMS, яка допомагає бізнесу автоматизувати навчання для працівників, клієнтів та партнерів, надаючи програмне забезпечення, що займає рейтинг у верхній частині своєї галузі для зручності використання (9,9 з 10).
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn - це рішення для управління навчанням, яке спрощує призначення навчання та відстеження прогресу працівників.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — це найкраще у світі рішення для змішаного електронного навчання. Увесь LMS RedSeed був створений для того, щоб стимулювати зміну поведінки за допомогою того, що ми називаємо «петлею зворотного зв’язку», що сприяє якісній взаємодії коучингу, про яку ви можете звітувати. У поєднанні зі зростаючою бібліотекою курсів; продажі, обслуговування, професійні навички, благополуччя, лідерство та комплаєнс, підвищення кваліфікації всього вашого бізнесу – це просто! Скористайтеся перевагами наших готових навчальних пакетів або створіть власні навчальні шляхи за допомогою нашої гнучкої автоматизації та простого у використанні інтерфейсу. Працюючи з нашою командою експертів із навчання, ми допоможемо вам розробити навчальну програму, яка відповідає результатам вашого бізнесу, щоб ви знали, що отримуєте найкращу віддачу від своїх інвестицій. Ми також дбаємо про те, щоб ви отримували максимальну віддачу від RedSeed LMS, тому кожен клієнт RedSeed отримує спеціального менеджера успіху на все життя для свого облікового запису — без додаткових витрат! Дізнайтесь більше на: www.redseed.com
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Група FLOWSPARKS має багаторічний досвід у розробці цифрових навчальних модулів. З цього бачення виник повноцінний пакет FLOWSPARKS Suite. Ви можете легко розробити інтерактивне електронне навчання, поєднавши навчальні формати, розумні шаблони та розумні програми в інструменті розробки FLOWSPARKS. Пов’яжіть це з нашою розгалуженою системою управління навчанням (LMS), і ви матимете всі необхідні засоби для створення найкращого можливого цифрового навчання. Або виберіть FastPass для тих, хто шукає плавну реєстрацію відвідувачів. Крім того, ми гарантуємо найкращу підтримку для кожного клієнта.
CLASSUM
classum.com
CLASSUM - це платформа для інтерактивного навчання, що забезпечує зв'язок між учасниками через пости, чати та прямі трансляції.
Disco
disco.co
Disco — це платформа для створення та управління навчальними спільнотами, що забезпечує зручне навчання та інтерактивний досвід для учнів.
Oneteam
oneteam.io
Це може не здивувати вас, що з'єднання з робочою силою без стільниці є головним завданням. Вони розповсюджуються по декількох місцях, не сидять за комп’ютером, не мають ділової електронної адреси і часто працюють лише за сумісництвом, щоб назвати кілька причин. Такі методи старої школи, як інтранети, вибухи електронною поштою, паперові путівники та дошки оголошень, просто не вирізають їх. Вони створюють те, що ми дублюємо "розрив у стільниці". А вгадайте, що? Цей розрив може висунути залучення, вірність та успіх вашої команди, висунути найкращі таланти у двері та негативно впливати на зростання вашого бізнесу. У Oneteam ми створили Ultimate App для подолання цієї розриву. Подумайте про це як про свій всеосяжний інструментарій: безшовне спілкування, плавне на борту, інтерактивне eLearning, проникливі опитування та зручні контрольні списки: все, що вам потрібно, все в Oneteam. Сьогодні Oneteam прагне розкрити весь потенціал безлішних працівників у всьому світі і вже досяг успіху в подоланні безлічі для організацій, включаючи H&M, інструментарій, IBIS, Westcord Hotels та DPD. Центр працівників Oneteam, зручний для користувачів, полегшує доступ до необхідних оновлень та інформації на ходу. Переваги Oneteam: • Вбудовані функції програми для спілкування, навчання та залучення • Повністю налаштовано на потреби вашої організації • Легко в реалізації та управління
PrimePay
primepay.com
PrimePay - програма для управління заробітною платою та HR для малого і середнього бізнесу, що спрощує виплати, відстеження часу та відповідність податковим вимогам.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Pray - це персоналізована платформа для розвитку працівників, що надає бізнесу інструментами для залучення своїх людей та надання їм можливостей професійно зростати, як вони - на борту, вмикають, розвивають та зберігають їх протягом усього життєвого циклу працівників. Juno Mourne-це LMS, які найшвидше зростаючі компанії використовують для створення програм навчання та розвитку, які люблять працівники та партнери-і які сприяють впливу нижньої лінії. Лише Juno Moary дозволяє командам L+ D безперешкодно інтегрувати відповідний зовнішній вміст із 100+ платформ у шляхи розвитку для кожного окремого працівника та легко відстежувати та керувати навчальними подорожами в цілому. Результатом цього є команди L+D, які витрачають менше часу на управління програмним забезпеченням, працівники, які більше займаються, та компанії, які виграють у глобальній технічній економіці. Компанії з високим зростанням співпрацюють з Juno Mraine для розвитку, залучення, підвищення кваліфікації та зберігають свою робочу силу за частку часу та вартості традиційних навчальних рішень.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon - це система управління навчанням, що дозволяє створювати та впроваджувати навчальні програми для підприємств, партнерів і клієнтів.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — це провідна навчальна онлайн-платформа, яка надає інтерактивні, персоналізовані та непереборні враження від навчання. Об’єднавши потужну систему управління навчанням (LMS) і передову платформу навчання (LXP) в єдиний центр, GoSkills дає організаціям можливість створювати та керувати захоплюючими навчальними програмами, які покращують їхні навчальні програми. Використовуючи можливості штучного інтелекту (AI), GoSkills полегшує пошук і створення персоналізованого навчального контенту. Вбудований у платформу Конструктор курсів і помічник зі штучним інтелектом, Genie, спрощують створення курсів, дозволяючи будь-кому швидко й ефективно створювати досконалі курси. GoSkills може похвалитися відзначеною нагородами бібліотекою з понад 100 бізнес-курсів, які проводять відомі експерти галузі. Курси створюються на замовлення, куруються, створюються власними силами та регулярно оновлюються, щоб забезпечити відповідність стандартам високої якості на кожному рівні. У кожному курсі використовується гейміфікований підхід до мікронавчання, який гарантує, що навчання буде приємним і ефективним, тим самим підвищуючи залученість і утримування навчання.
eduMe
edume.com
eduMe - це платформа для навчання, що дозволяє ефективно тренувати працівників у реальному часі, інтегруючись зі звичними інструментами комунікації.
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
Платформа ShieldbyteLMS надає глобальним організаціям можливість проводити корпоративне навчання співробітників Upright. Це спрощує розширення знань співробітників для тренінгів з управління, ризиків, безпеки та відповідності для робочої сили в усьому світі. Курси електронного навчання та тести для самостійного навчання, доступні будь-де за доступними моделями підписки, відповідають вашим потребам у навчанні та розвитку. ShieldbyteLMS — це інтегрована платформа LMS із попередньо налаштованими курсами та доставкою вашого вмісту (BYOC). Він підвищує видимість прогресу та продуктивності співробітників за допомогою показників, тестів, значків і підтверджує сертифікатами. Наша практика Academy Excellence дозволяє організаціям вирішувати ці виклики, розробляючи та надаючи навчальні можливості світового рівня, одночасно виступаючи в якості ключової опори будь-якої успішної трансформації навичок. Він забезпечує плавну візуалізацію інтелектуального капіталу за допомогою панелі інструментів для спільної роботи та еволюції курсу.
BrainCert
braincert.com
BrainCert - це платформа для онлайн-навчання, що дозволяє створювати, продавати курси, проводити оцінювання та навчальні заняття в реальному часі.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor — це платформа для соціального навчання, розроблена для покращення взаємодії та збереження знань за допомогою інтерактивних функцій. Інтуїтивно зрозумілі інструменти для створення курсів і гнучка система керування навчанням дозволяють легко створювати та проводити динамічні навчальні програми. Переваги: - Підвищена залученість: сприяйте співпраці та обміну знаннями через соціальні функції. - Спрощене створення курсу: інтуїтивно зрозумілі інструменти дозволяють ефективно розробляти цікавий контент. - Персоналізоване навчання: задовольнити різноманітні стилі навчання за допомогою мультимедійних та інтерактивних елементів. - Непохитна підтримка: спеціальна підтримка клієнтів забезпечує плавне навчання. Teachfloor дає вам змогу: - Проводити ефективні навчальні програми, які резонують з учнями. - Культивуйте середовище для спільного навчання для збереження знань. - Досягайте своїх навчальних цілей за допомогою комплексної та зручної платформи. Розкрийте силу соціального навчання з Teachfloor!
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS — це багатофункціональна система управління навчанням із різноманітними корисними інструментами онлайн-навчання для інструкторів і учнів, які можна знайти в набагато дорожчих рішеннях LMS. JoomLMS включено до списку Top Academic LMS від Talented Learning, незалежної науково-дослідницької та консалтингової організації, і було відзначено нагородами «Great User Experience» та «Rising Star Awards» незалежною платформою огляду програмного забезпечення – FinancesOnline. Інтерфейс LMS чистий, простий і простий у роботі. - Сумісність із SCORM та AICC, - сумісність з мобільними пристроями, - мобільні додатки для iOS та Android, - конструктор курсів, - сучасний макет, - опитування та тестування, - кілька ролей користувачів, - підтримка кількох платіжних систем, - інструменти соціальної співпраці, - широкий діапазон звітів, - імпорт/експорт даних. Усі курси створюються за допомогою вбудованого конструктора курсів. Викладач або адміністратор LMS переходять від одного кроку до іншого, заповнюючи всі необхідні поля. Усі навчальні матеріали завантажуються у відповідні розділи JoomLMS. Ви можете завантажити навчальні матеріали (документи, відео, посилання, презентації тощо) один за іншим або імпортувати пакет SCORM/AICC. JoomlaLMS сумісний із SCORM 1.2 і 2004 і чудово працює з будь-яким інструментом розробки, що підтримує ці формати. Для оцінки знань студентів існує вікторина з 13 типами питань. Також можна імпортувати запитання або додавати запитання з пулу запитань (наприклад, якщо ви створюєте остаточний тест). Після завантаження всіх матеріалів курсу їх можна об’єднати в навчальні шляхи. JoomLMS містить ряд звітів для представлення величезної кількості інформації. Викладач може перевірити, хто і коли отримував доступ до матеріалів електронного навчання та зв’язатися зі студентами, якщо вони не витрачають достатньо часу на навчання; перевірте, які питання та навчальні шляхи зайняли найбільше часу, щоб виконати їх і переглянути їх, якщо необхідно; Статистика завантажень документів дає уявлення про типи матеріалів, які користуються попитом. JoomLMS дозволяє створювати завдання та призначати їх певній групі студентів, якщо це необхідно. У розділі також представлена статистика виконання завдань. Наприклад, учитель може перевірити, чи виконав учень завдання, оцінити його та надіслати цьому учневі сповіщення електронною поштою. Оцінені завдання можна додавати до журналу оцінок вручну. Ціна JoomLMS базується на моделі ціни за активного учня. Ліцензія враховує лише студентів, які навчаються хоча б на одному курсі, викладачі та адміністратори LMS не враховуються. Вартість JoomLMS починається від $299/рік. Також є можливість придбати безстрокову ліцензію та користуватися системою LMS довічно. Найкращий спосіб ознайомитись із системою та вирішити, чи відповідає вона потребам школи, — це перевірити її самостійно, особливо тому, що компанія пропонує 30-денну безкоштовну пробну версію без надання інформації про кредитну картку. Щоб спробувати JoomlaLMS, вам потрібно надіслати запит на сайті JoomLMS www.joomlms.com
Innform
innform.io
Innform LMS — це універсальний онлайн-навчальний інструмент для сучасних команд. Клієнти можуть випробувати Innform Pro безкоштовно протягом 14 днів без кредитної картки. Завдяки відзначеному нагородами дизайну Innform компанії можуть створювати, призначати та відстежувати навчання своїх співробітників з одного місця та швидко розпочинати роботу завдяки потужним інструментам і швидкій підтримці Innform. За допомогою Innform адміністратори можуть створювати захоплюючі навчальні курси, використовуючи відео, SCORM, PDF, презентації Powerpoint і тести. А завдяки функціям, орієнтованим на учня, як-от гейміфікація, Innform залучає учнів до їх постійного навчального матеріалу та зв’язує їх із тренерами для практичного досвіду.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring — це платформа для роботи на основі ШІ. Наш орієнтований на людей підхід до продажів everboards, партнерів, команд та всіх інших у темпі інновацій. Ми допомагаємо швидко продемонструвати релевантний вміст потрібним людям, підтримуємо коучинг, а також надаємо статистику, щоб ви могли масштабувати найкращі практики, щоб кожна особа сподобалася вашій найкращій. Охоплення BigSpring поширюється по всьому світу завдяки таким клієнтам, як Google, Cisco, Pfizer, HSBC та інші.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve допомагає компаніям, які займаються виробництвом, ланцюгом постачання та охороною здоров’я, прискорити їхній шлях до робочої сили та операційної досконалості, відмовившись від паперових робочих інструкцій, СОП і контрольних списків і забезпечивши покращення сталого розвитку, продуктивності, якості та безпеки. Це включає в себе: інструменти керування документами за допомогою Tablet eSign, Rapid Video-Based Learning і Blended Learning. На додаток до цього Nvolve Marketplace дає вам доступ до широкого спектру партнерських рішень, які вже інтегровані з Nvolve і готові до використання. Ваш шлях до Connected Workforce починається з навчання та розвитку, але додає цінність усьому вашому бізнесу. Connected Workforce змінює спосіб управління заводами та ланцюгом постачання за допомогою багатьох функцій і працює найкраще, коли включено до ширшої програми Workforce and Operational Excellence, що дозволяє вам правильно працювати. перший раз і кожен раз! Nvolve призначений для: • Навчання та розвитку • ESG та сталого розвитку • Якості та операційних витрат • Здоров’я та безпеки • Технічного обслуговування та експлуатації • Людських ресурсів. Платформа Nvolve доступна 12 різними мовами, акредитована за стандартом ISO 27001:2017 і підтверджена GAMP5 відповідно до вимог застосування правил європейської EMA та FDA США, що регулюють перевірку комп’ютерної системи.
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep — це відзначена нагородами навчальна платформа, створена спеціально для того, щоб допомогти кандидатам почуватися впевненіше та підготуватися до проходження сертифікаційного іспиту, одночасно прискорюючи зростання доходів компаній. Багато провідних світових асоціацій, акредитаційних органів і тренінгових компаній довіряють BenchPrep для забезпечення своїх онлайн-навчальних програм, зокрема ACT, AAMC, ASCM, CFA Institute, CompTIA, GMAC, ISACA, McGraw-Hill Education, Springer Publishing тощо. Понад 8 мільйонів учнів використовували BenchPrep для досягнення академічних і професійних успіхів. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.benchprep.com.
Beeline
beeline.life
Beeline — це сучасна навчальна платформа спільноти знань, яка максимально спрощує створення та керування цифровою або змішаною навчальною академією для вашого бізнесу.
Cloud Assess
cloudassess.com
Cloud Assess - платформа для навчання та оцінювання, що підтримує offline-доступ, інтерактивні заходи та соціальне навчання, покращуючи навички працівників.
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS — новий учасник ринку LMS. Вони зосередилися на основній функціональності, а не на модних функціях. Це дозволило системі залишатися інтуїтивно зрозумілою та простою у використанні. За допомогою RomyLMS ви можете вводити матеріал курсу, призначати його користувачам і відстежувати прогрес цих користувачів. Система має надійну звітність і елементи гейміфікації. Ми також розробили систему з урахуванням мобільних пристроїв, тому вона повністю реагує на мобільні пристрої.
Centrical
centrical.com
Centricalis-платформа досвіду роботи працівників, що працюють на AI, яка сприяє найкращим досвідом клієнтів для провідних світових брендів через успіх та зростання агента Frontline. Платформа забезпечує єдиний досвід співробітників з управлінням продуктивністю в режимі реального часу, адаптивним мікроверарним шляхом, коучингом, що працює на AI, управлінням якості та VOE, через гейміфіковане рішення, щоб допомогти організаціям підвищити продуктивність та продажі, зменшити витрати, знизити виснаження та збільшити задоволеність клієнтів . Centrical був заснований у 2013 році та обслуговує клієнтів у 150 країнах на 40 різних мовах. Centrical має офіси в Нью-Йорку, Тель-Авіві та Лондоні, а клієнти включають провідні багатонаціональні підприємства, такі як Microsoft, Teleperformance, Synchrony Financial тощо.
Paycor
paycor.com
Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary - це система управління навчанням, що допомагає підприємствам створювати та управлінню програмами навчання для працівників.
BrainStorm
brainstorminc.com
Оснастіть свою команду єдиною навчальною платформою, спеціально розробленою для впровадження програмного забезпечення. Прискорення адаптації, зменшення підтримки, поглиблення взаємодії та збільшення використання. Незалежно від того, чи є ви постачальником рішень, який займається впровадженням нових клієнтів, ІТ-командою, якій потрібен більш масштабований спосіб керування навчанням кінцевих користувачів, чи командою L&D, яка зосереджена на адаптації співробітників до технічної групи компанії, BrainStorm полегшить вашу роботу та ваші результати краще. Активуйте темних користувачів – BrainStorm – це єдина навчальна платформа, яка проактивно націлена на ліцензованих користувачів, які ще не ввійшли в систему. Коли ви перетворюєте темних користувачів, ваш вплив на використання змінюється від інкрементального до експоненціального. Прискорення впровадження – не просто навчайте користувачів, як, навчіть їх, коли і навіщо використовувати функції та програми. BrainStorm створено для автоматизації навчання, яке змушує людей змінити спосіб роботи. Розширте використання функцій – сприяйте глибшому та ширшому застосуванню функцій. Допоможіть більшій кількості користувачів вийти за межі основ і інтегрувати свої інструменти в щоденні робочі процеси. Особливості BrainStorm: * Цільова комунікація: залучайте та активізуйте незаангажованих учнів за допомогою своєчасної комунікації, яка надихає користувачів на дії. * Рольове навчання: потоки спеціального вмісту, організовані групами, гарантують, що потрібний вміст підбирається для потрібної аудиторії. * Розробка курсу: завантажуйте та збирайте свої навчальні ресурси в BrainStorm Flows™, адаптивні робочі процеси, які забезпечують релевантне та своєчасне навчання кожному учню. * Розгалуження: додайте розгалуження до будь-якого потоку, щоб створити персоналізований навчальний досвід, який узгоджується з тим, що користувач хоче вивчити далі. * Пакети вмісту: у BrainStorm є сотні готових навчальних програм, якими ви можете скористатися або змінити, щоб ви могли почати працювати. Звітування: подивіться, що спонукає до зміни поведінки за допомогою динамічного звітування.
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace - платформа для управління навчанням, що підтримує індивідуалізацію навчального досвіду для учнів всіх вікових груп і професій.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble – платформа для створення онлайн-навчання, яка дозволяє організаціям розробляти інтерактивні курси без спеціальних технічних навичок.
Degreed
degreed.com
Degreed - платформа для навчання і розвитку кар'єри, що допомагає користувачам створювати профілі навичок та інтегрувати навчальні ресурси.
Docebo
docebo.com
Docebo — хмарна платформа управління навчанням, що дозволяє створювати, виконувати та відстежувати навчальні програми для працівників, клієнтів і партнерів.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly - це програма управління продуктивністю, яка спрощує процес оцінки працівників та інтегрує інструменти залучення працівників.
Go1
go1.com
Go1 - це глобальна платформа, що надає доступ до великої бібліотеки курсів і навчальних матеріалів для професійного розвитку.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds – це платформа для створення, управління та продажу онлайн-курсів з інтерактивними функціями та аналітикою для навчання.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.
Mineral
trustmineral.com
Мінерал, якому довіряють понад 1 мільйон компаній, є лідером у сфері управління персоналом і дотримання вимог для компаній, що розвиваються. Наші проактивні рішення усувають здогадки з відділу кадрів і комплаєнсу, забезпечуючи клієнтам спокій. Ми поєднуємо дані, технології та людський досвід, щоб стимулювати інновації та персоналізовані рекомендації. Рішення Mineral включають онлайн-навчання співробітників, створення довідників та наборів інструментів, живі експертні поради від команди експертів з управління персоналом, а також повну бібліотеку ресурсів зручної інформації щодо відповідності та передового досвіду управління персоналом, створеного для економії часу та грошей організацій, включаючи безкоштовні вебінари, посібники та контрольні списки. Мережа партнерів Mineral дозволила створити найбільшу HR-спільноту в США. Раніше Mineral був відомий як об’єднана компанія ThinkHR і Mammoth. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.trustmineral.com і слідкуйте за нами в Twitter за адресою @Trust_Mineral.
Moodle
moodle.org
Moodle - це система управління навчанням з відкритим кодом, що дозволяє створювати та організовувати онлайн-курси для різних навчальних умов.
Open LMS
openlms.net
Open LMS - налаштована система управління навчанням, що підтримує створення, управління і надання навчального контенту для різних освітніх потреб.
Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
AdaptiveU
adaptiveu.io
AdaptiveU - безкоштовна платформа для навчання, що дозволяє створювати курси, відстежувати прогрес і адаптувати контент під навчальні потреби користувачів.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.
ProProfs
proprofs.com
Proprofs - провідний постачальник програмного забезпечення SaaS, призначеного для створення розумніших працівників та щасливіших клієнтів. Завдяки комплексному набору інструментів, включаючи виробника навчання, базу знань, виробник вікторини, виробник опитування, CRM тощо, Proprofs надає можливість організаціям покращити навчання, впорядкувати підтримку та сприяти задоволенню клієнтів. Прагнувши на 100-річну місію захоплення клієнтів, Proprofs обслуговує понад 15 мільйонів користувачів у 150+ країнах. Продукти Proprofs включають: - Тренувальник - виробник вікторини - Виробник опитування - Qualaroo Insights - Чат у прямому ефірі - Служба довідки - база знань - Управління проектами - Picreel Popups - BigContacts CRM - WebInarninja - Курсенінджа Розумні інструменти Proprofs використовуються багатьма компаніями Fortune 500, такими як Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco & Dell, та користувачі з провідних навчальних інститутів, таких як Phoenix, Harvard & Yale. На сайті розміщено понад мільйон фрагментів вмісту на 70+ мовах. Це провідна платформа онлайн -навчання та оцінювання з найбільшою у світі бібліотекою професійних тестів та вікторин.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Showpad
showpad.com
Showpad - це платформа для управління контентом, що сприяє співпраці між торговими та маркетинговими командами, оптимізуючи процеси продажів.
SkillsBoard
skillsboarding.com
SkillsBoard - це платформа для управління та розвитку навичок, що допомагає відстежувати прогрес та встановлювати цілі.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — це хмарна система управління навчанням, що дозволяє організаціям створювати та управляти програмами онлайн-навчання з можливістю персоналізації.
Trainual
trainual.com
Trainual - це платформа для документування і навчання, яка допомагає організаціям упорядковувати процеси і навчальні модулі для нових працівників.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ - це платформа для онлайн-навчання, що дозволяє проводити живі заняття та створювати асинхронні курси з підтримкою відео та інтерактивних інструментів.
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp - навчальна платформа для створення і управління програмами навчання працівників та клієнтів з підтримкою мобільних пристроїв.
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn - це платформа для управління знаннями та навчанням, що дозволяє створювати курси, відстежувати прогрес і ділитися матеріалами в організаціях.
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud - інтерактивна платформа для навчання в IT та DevOps з практичними курсами та лабораторіями для розвитку навичок.
LearnDash
learndash.com
LearnDash – це система управління навчанням для WordPress, що дозволяє створювати та продавати онлайн-курси з простим інтерфейсом.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.