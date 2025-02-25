Корпоративні системи управління навчанням - Найпопулярніші застосунки - Тимор-Лешті

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Корпоративні системи управління навчанням (LMS) відіграють вирішальну роль, допомагаючи організаціям оптимізувати організацію, моніторинг і нагляд за навчальними ініціативами для співробітників, клієнтів і зовнішніх партнерів. Ці системи допомагають керувати спеціальними навчальними програмами, які охоплюють адаптацію, професійне зростання та навчання відповідності. Компанії використовують корпоративні платформи LMS для розподілу курсів як для співробітників, так і для зовнішніх користувачів, відстежуючи їх просування за допомогою модулів курсу та оцінювання. Курси створюються за допомогою інтегрованих інструментів у LMS або за допомогою спеціального програмного забезпечення для розробки курсів. Діючи як централізований центр для навчальних матеріалів, корпоративна LMS забезпечує ефективне надання контенту для розвитку співробітників і навчання клієнтів, що приносить користь як учням, так і адміністраторам.
Запит на новий застосунок
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Learn – це проста у використанні онлайн-навчальна платформа, відзначена нагородами. Тримайте своїх співробітників і менеджерів у курсі навчання з будь-якого місця. Розвивайте високоефективні команди за допомогою послідовного, красивого, легкого у використанні онлайн-навчання за допомогою Trakstar Learn. Ми полегшуємо залучення співробітників, створюємо курси, додаємо тести та відстежуємо результати. Завантажте свої файли та створіть онлайн-курс за лічені хвилини, який можна призначити будь-якій групі користувачів. Отримайте демонстрацію Learn сьогодні! Learn — це онлайн-платформа для навчання співробітників, клієнтів і партнерів. Наша система управління навчанням (LMS) допомагає компаніям адаптувати та навчати співробітників за допомогою їх власного контенту або з нашої бібліотеки контенту.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційними та більш гнучкими. І ми всі можемо створити майбутнє, яке ми собі уявляємо. Світ працює з ServiceNow.
Sana AI
sana.ai
Sana-це навчальна платформа, що працює на AI, яка дозволяє організаціям отримувати доступ та ділитися знаннями, автоматизувати адміністративні завдання та виконувати швидше, ніж будь-коли раніше. Платформа пропонує інструменти та функціональні можливості, такі як створення досвіду навчання в прямому ефірі та самостійному процесі, спрощення навчання в прямому ефірі, управління хаосом із розумними автоматичними автомоментами та уточнення впливу інтуїтивно зрозумілою аналітикою. Платформа призначена для того, щоб допомогти підприємствам будувати занурювальні програми на борту, організувати навчання з питань дотримання, впорядкувати освіту працівників, розвивати лідерські навички та забезпечити можливості торгових представників з інструментами для доступу до знань та навичок побудови. SANA-це повна система управління навчанням, яка пропонує пошукові можливості, персоналізовані навчальні шляхи, інструменти співпраці та персоналізовані відгуки. Платформа інтегрується з широким спектром сторонніх інструментів і пропонує багатомовну підтримку. Він також забезпечує автоматизовані функції адміністрування, такі як на борту та офлард, власні атрибути користувача та налаштування прав доступу. Сані довіряють лідерам галузі та пропонує персоналізований досвід навчання з інтерактивними елементами, такими як опитування та вікторини, персоналізована домашня сторінка, рекомендації та завантаження проектів. Платформа має на меті заощадити час, збільшити масштаб та дозволити організаціям зосередитись на цікавих речах. За допомогою SANA організації можуть розблокувати свої знання та надати можливість своїм командам швидко вчитися, зберігати знання та автоматизувати адміністративні завдання.
Schoox
schoox.com
Schoox — це програмне забезпечення для навчання на робочому місці, орієнтоване на людей. Люди не гвинтики, і Schoox розроблено для того, як люди насправді навчаються. Ми підтримуємо зацікавленість учнів, дозволяючи вам надавати більше видів контенту, де б вони не були, від першої лінії до корпоративного офісу. І, роблячи навчання легким, доступним, корисним і веселим, ми допомагаємо вам більше захоплювати кожного своєю кар’єрою. Учні можуть «підвищувати» свої навички, розвиватися в роботі та робити більше, а ви можете вимірювати вплив їхніх чудових досягнень. Schoox поєднує інструменти навчання, контенту, залучення, розвитку талантів і впливу на бізнес в одне комплексне рішення, яке заохочує учнів працювати з відповідним контентом для розвитку навичок через сучасні та інтуїтивно зрозумілі інтерфейси користувача.
7taps
7taps.com
Три роки тому компанія 7taps запровадила концепцію ефективного впровадження мікронавчання в L&D ландшафті підприємства, і ми продовжуємо домінувати в цьому просторі. Ми унікально пропонуємо блискавичне, високоякісне створення мікронавчання, яке дозволяє вам спілкуватися з учнями, де б вони не були. Наукова методологія 7taps забезпечує не тільки ефективне засвоєння знань, але й тривале їх збереження.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy – це платформа для отримання прибутку, яка дозволяє командам із доходів заохочувати стабільне зростання доходів. GTM Buddy прагне створити нове покоління розумніших продавців. Уявіть собі світ, де штучний інтелект піклується про тегування та відображення потрібного вмісту в потрібний час, щоб допомогти продавцям там, де вони є. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 це секретна зброя продавця, щоб перевершити квоту, допомагаючи представникам ділитися вмістом, який відповідає на нагальні запитання покупців, з’являтися готовим до цього важливі зустрічі та витрачайте більше часу на продажі, скоротивши ручну роботу.
AcademyOcean
academyocean.com
Відкрийте для себе всебічну систему управління навчанням (LMS) та програмне забезпечення для платформи електронного навчання, призначене для без особливих зусиль створення та проведення курсів корпоративного навчання. Досвід швидкого розвитку курсу та демонстрації планування сьогодні! Academyocean - це система LMS, яка допомагає бізнесу автоматизувати навчання для працівників, клієнтів та партнерів, надаючи програмне забезпечення, що займає рейтинг у верхній частині своєї галузі для зручності використання (9,9 з 10).
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn - це надійне рішення щодо управління навчанням, яке дозволяє легко призначити навчання та відстежувати прогрес працівника. Його інтуїтивно зрозумілий конструктор курсу спрощує створення контенту, а бібліотека попередньо вбудованих курсів пропонує навчання та підвищення кваліфікації ваших потреб у робочій силі. https://auzmor.com/
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — це найкраще у світі рішення для змішаного електронного навчання. Увесь LMS RedSeed був створений для того, щоб стимулювати зміну поведінки за допомогою того, що ми називаємо «петлею зворотного зв’язку», що сприяє якісній взаємодії коучингу, про яку ви можете звітувати. У поєднанні зі зростаючою бібліотекою курсів; продажі, обслуговування, професійні навички, благополуччя, лідерство та комплаєнс, підвищення кваліфікації всього вашого бізнесу – це просто! Скористайтеся перевагами наших готових навчальних пакетів або створіть власні навчальні шляхи за допомогою нашої гнучкої автоматизації та простого у використанні інтерфейсу. Працюючи з нашою командою експертів із навчання, ми допоможемо вам розробити навчальну програму, яка відповідає результатам вашого бізнесу, щоб ви знали, що отримуєте найкращу віддачу від своїх інвестицій. Ми також дбаємо про те, щоб ви отримували максимальну віддачу від RedSeed LMS, тому кожен клієнт RedSeed отримує спеціального менеджера успіху на все життя для свого облікового запису — без додаткових витрат! Дізнайтесь більше на: www.redseed.com
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Група FLOWSPARKS має багаторічний досвід у розробці цифрових навчальних модулів. З цього бачення виник повноцінний пакет FLOWSPARKS Suite. Ви можете легко розробити інтерактивне електронне навчання, поєднавши навчальні формати, розумні шаблони та розумні програми в інструменті розробки FLOWSPARKS. Пов’яжіть це з нашою розгалуженою системою управління навчанням (LMS), і ви матимете всі необхідні засоби для створення найкращого можливого цифрового навчання. Або виберіть FastPass для тих, хто шукає плавну реєстрацію відвідувачів. Крім того, ми гарантуємо найкращу підтримку для кожного клієнта.
CLASSUM
classum.com
Завдяки хмарній платформі, де учасники курсу можуть спілкуватися за допомогою публікацій, живих сеансів, чатів і унікальних взаємодій, CLASSUM пропонує безперебійне спілкування для покращення всіх навчальних середовищ, онлайн або особисто. --- CLASSUM був заснований у 2018 році Черін Лі та Юджін Чой, двома студентками Корейського передового інституту науки і технологій (KAIST), щоб вирішити проблеми, з якими вони стикалися, будучи учнями. Лише через 3 роки CLASSUM використовується понад 3700 установами в 23 країнах світу, і він продовжує долати комунікаційні бар’єри та створювати навчальні середовища, які сприяють зростанню та співпраці. Серед користувачів – такі установи, як KAIST, Університет Йонсей та Жіночий університет Ewha, а також глобальні корпорації, зокрема LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision і Prudential. Наша мета — об’єднати учнів і викладачів у простір, де вони зможуть вільно та комфортно спілкуватися. Ми хочемо створити та розширити простір, де здорова взаємодія та співпраця можуть відбуватися природним шляхом у класі та поза ним. Учні можуть вільно взаємодіяти в CLASSUM, беручи участь у запитаннях і відповідях та обговореннях за допомогою тексту та інших засобів масової інформації, які відповідають їхнім комунікаційним потребам у цю цифрову епоху. Педагоги, які використовують CLASSUM для спілкування зі своїми учнями, відчули збільшення залучення студентів і зменшення роботи адміністратора. У квітні 2021 року CLASSUM залучив 6 мільйонів доларів Серії А під керівництвом Pearl Abyss Capital і Storm Ventures разом із існуючими інвесторами Big Basin Capital і Smilegate Investment. Наш засновник і генеральний директор Черін Лі нещодавно був визнаний членом Forbes 30 Under 30 Asia Class of 2021 за інноваційний підхід CLASSUM до проблем комунікації в освіті. CLASSUM також був обраний одним із учасників GSV Cup ще у 2020 році, де висвітлюються надихаючі стартапи EdTech і технології талантів на шести континентах.
Disco
disco.co
Розкрийте потенціал вашої навчальної спільноти з Disco. Оптимізуйте підключення членів, скористайтеся допомогою штучного інтелекту та отримуйте корисну інформацію за допомогою відзначеної нагородами платформи Disco. Нагорода EdTech Breakthrough Awards назвала Disco однією з найінноваційніших компаній Fast Companies у сфері освіти (2023) і EdTech Startup of the Year.
Oneteam
oneteam.io
Це може не здивувати вас, що з'єднання з робочою силою без стільниці є головним завданням. Вони розповсюджуються по декількох місцях, не сидять за комп’ютером, не мають ділової електронної адреси і часто працюють лише за сумісництвом, щоб назвати кілька причин. Такі методи старої школи, як інтранети, вибухи електронною поштою, паперові путівники та дошки оголошень, просто не вирізають їх. Вони створюють те, що ми дублюємо "розрив у стільниці". А вгадайте, що? Цей розрив може висунути залучення, вірність та успіх вашої команди, висунути найкращі таланти у двері та негативно впливати на зростання вашого бізнесу. У Oneteam ми створили Ultimate App для подолання цієї розриву. Подумайте про це як про свій всеосяжний інструментарій: безшовне спілкування, плавне на борту, інтерактивне eLearning, проникливі опитування та зручні контрольні списки: все, що вам потрібно, все в Oneteam. Сьогодні Oneteam прагне розкрити весь потенціал безлішних працівників у всьому світі і вже досяг успіху в подоланні безлічі для організацій, включаючи H&M, інструментарій, IBIS, Westcord Hotels та DPD. Центр працівників Oneteam, зручний для користувачів, полегшує доступ до необхідних оновлень та інформації на ходу. Переваги Oneteam: • Вбудовані функції програми для спілкування, навчання та залучення • Повністю налаштовано на потреби вашої організації • Легко в реалізації та управління
PrimePay
primepay.com
PrimePay зникає складність нарахування заробітної плати та управління персоналом для малого та середнього бізнесу. Ми об’єднали 37 років досвіду та непохитну відданість обслуговуванню в інтелектуальну, універсальну платформу HCM. Платформа, визначена опціями та створена для надання виняткових результатів
Juno Journey
junojourney.com
Juno Pray - це персоналізована платформа для розвитку працівників, що надає бізнесу інструментами для залучення своїх людей та надання їм можливостей професійно зростати, як вони - на борту, вмикають, розвивають та зберігають їх протягом усього життєвого циклу працівників. Juno Mourne-це LMS, які найшвидше зростаючі компанії використовують для створення програм навчання та розвитку, які люблять працівники та партнери-і які сприяють впливу нижньої лінії. Лише Juno Moary дозволяє командам L+ D безперешкодно інтегрувати відповідний зовнішній вміст із 100+ платформ у шляхи розвитку для кожного окремого працівника та легко відстежувати та керувати навчальними подорожами в цілому. Результатом цього є команди L+D, які витрачають менше часу на управління програмним забезпеченням, працівники, які більше займаються, та компанії, які виграють у глобальній технічній економіці. Компанії з високим зростанням співпрацюють з Juno Mraine для розвитку, залучення, підвищення кваліфікації та зберігають свою робочу силу за частку часу та вартості традиційних навчальних рішень.
LearnUpon
learnupon.com
LMS Learnupon (програмне забезпечення для управління навчанням) дозволяє забезпечити захоплюючий досвід навчання, який впливає на те, що має значення - продуктивність, утримання та зростання. Дайте своїм командам інструменти для забезпечення захоплюючого досвіду навчання, який впливає на те, що має значення - продуктивність, утримання та зростання - з Schedupon.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — це провідна навчальна онлайн-платформа, яка надає інтерактивні, персоналізовані та непереборні враження від навчання. Об’єднавши потужну систему управління навчанням (LMS) і передову платформу навчання (LXP) в єдиний центр, GoSkills дає організаціям можливість створювати та керувати захоплюючими навчальними програмами, які покращують їхні навчальні програми. Використовуючи можливості штучного інтелекту (AI), GoSkills полегшує пошук і створення персоналізованого навчального контенту. Вбудований у платформу Конструктор курсів і помічник зі штучним інтелектом, Genie, спрощують створення курсів, дозволяючи будь-кому швидко й ефективно створювати досконалі курси. GoSkills може похвалитися відзначеною нагородами бібліотекою з понад 100 бізнес-курсів, які проводять відомі експерти галузі. Курси створюються на замовлення, куруються, створюються власними силами та регулярно оновлюються, щоб забезпечити відповідність стандартам високої якості на кожному рівні. У кожному курсі використовується гейміфікований підхід до мікронавчання, який гарантує, що навчання буде приємним і ефективним, тим самим підвищуючи залученість і утримування навчання.
eduMe
edume.com
eduMe — це навчальна платформа, яку вибирають найперші працівники. Ми співпрацюємо з глобальними компаніями роздрібної торгівлі, гостинності, охорони здоров’я, виробництва, послуг на вимогу та логістичними компаніями по всьому світу, включаючи Uber, Marriott, Kering і Blue Cross Blue Shield, щоб безперешкодно надавати захоплююче навчання споживачів у робочому процесі, дозволяючи їм покращити адаптацію, ефективність і утримання з меншими витратами. eduMe інтегровано в інструменти управління персоналом і комунікації, якими вже користуються ваші спеціалісти, як-от Workday, Microsoft Teams, Beekeeper і Fountain, і доступ до нього можна отримати одним дотиком, що означає, що тренінги зустрічаються з ними в цифровому потоці, в якому вони вже перебувають, з мінімальним тертям і максимальне залучення. Простий і швидкий у створенні, завдяки новаторським форматам, створеним для залучення сучасного учня, eduMe покращує показники завершення уроків, а разом з цим і вашу здатність успішно змінювати поведінку, покращувати досвід роботи (і клієнтів), продуктивність, безпеку, відповідність і утримання, для більш плавного операції та більш здоровий результат. eduMe є сертифікованим партнером Workday з інвестором Workday Ventures. Має офіси в Лос-Анджелесі, США, і в Лондоні, Великобританія. Дізнайтеся більше на www.edume.com.
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
Платформа ShieldbyteLMS надає глобальним організаціям можливість проводити корпоративне навчання співробітників Upright. Це спрощує розширення знань співробітників для тренінгів з управління, ризиків, безпеки та відповідності для робочої сили в усьому світі. Курси електронного навчання та тести для самостійного навчання, доступні будь-де за доступними моделями підписки, відповідають вашим потребам у навчанні та розвитку. ShieldbyteLMS — це інтегрована платформа LMS із попередньо налаштованими курсами та доставкою вашого вмісту (BYOC). Він підвищує видимість прогресу та продуктивності співробітників за допомогою показників, тестів, значків і підтверджує сертифікатами. Наша практика Academy Excellence дозволяє організаціям вирішувати ці виклики, розробляючи та надаючи навчальні можливості світового рівня, одночасно виступаючи в якості ключової опори будь-якої успішної трансформації навичок. Він забезпечує плавну візуалізацію інтелектуального капіталу за допомогою панелі інструментів для спільної роботи та еволюції курсу.
BrainCert
braincert.com
BrainCert спрощує вашу подорож до електронного навчання та допомагає проводити ефективне навчання з вимірними результатами, що прискорює зростання ваших співробітників, партнерів і клієнтів у масштабі. Платформа BrainCert розроблена для надання будь-якого типу навчання в Інтернеті, від створення, маркетингу та продажу курсів, тестів, продуктів і живих занять до конкретних випадків використання, таких як створення та надання оцінок для академічних і сертифікаційних потреб, навчання відповідності, вдосконалення навичок на робочому місці , перевірені іспити, навчання клієнтів і партнерів, а також співпраця в реальному часі за допомогою інтегрованого віртуального класу. BrainCert поставляється з понад 300 преміум-функціями та багатими інтеграціями, щоб створювати та надавати захоплюючий досвід навчання за допомогою гейміфікації, сертифікатів і значків, дошок, навчального шляху, завдань, цільових сторінок, маркетингу електронною поштою, автоматизації, звітів та аналітики тощо! Безпека та відповідність — це центр корпоративної платформи BrainCert. Ми маємо сертифікат SOC2 типу II та ISO 27001:2013 і відповідаємо HIPAA та GDPR.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor — це платформа для соціального навчання, розроблена для покращення взаємодії та збереження знань за допомогою інтерактивних функцій. Інтуїтивно зрозумілі інструменти для створення курсів і гнучка система керування навчанням дозволяють легко створювати та проводити динамічні навчальні програми. Переваги: - Підвищена залученість: сприяйте співпраці та обміну знаннями через соціальні функції. - Спрощене створення курсу: інтуїтивно зрозумілі інструменти дозволяють ефективно розробляти цікавий контент. - Персоналізоване навчання: задовольнити різноманітні стилі навчання за допомогою мультимедійних та інтерактивних елементів. - Непохитна підтримка: спеціальна підтримка клієнтів забезпечує плавне навчання. Teachfloor дає вам змогу: - Проводити ефективні навчальні програми, які резонують з учнями. - Культивуйте середовище для спільного навчання для збереження знань. - Досягайте своїх навчальних цілей за допомогою комплексної та зручної платформи. Розкрийте силу соціального навчання з Teachfloor!
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS — це багатофункціональна система управління навчанням із різноманітними корисними інструментами онлайн-навчання для інструкторів і учнів, які можна знайти в набагато дорожчих рішеннях LMS. JoomLMS включено до списку Top Academic LMS від Talented Learning, незалежної науково-дослідницької та консалтингової організації, і було відзначено нагородами «Great User Experience» та «Rising Star Awards» незалежною платформою огляду програмного забезпечення – FinancesOnline. Інтерфейс LMS чистий, простий і простий у роботі. - Сумісність із SCORM та AICC, - сумісність з мобільними пристроями, - мобільні додатки для iOS та Android, - конструктор курсів, - сучасний макет, - опитування та тестування, - кілька ролей користувачів, - підтримка кількох платіжних систем, - інструменти соціальної співпраці, - широкий діапазон звітів, - імпорт/експорт даних. Усі курси створюються за допомогою вбудованого конструктора курсів. Викладач або адміністратор LMS переходять від одного кроку до іншого, заповнюючи всі необхідні поля. Усі навчальні матеріали завантажуються у відповідні розділи JoomLMS. Ви можете завантажити навчальні матеріали (документи, відео, посилання, презентації тощо) один за іншим або імпортувати пакет SCORM/AICC. JoomlaLMS сумісний із SCORM 1.2 і 2004 і чудово працює з будь-яким інструментом розробки, що підтримує ці формати. Для оцінки знань студентів існує вікторина з 13 типами питань. Також можна імпортувати запитання або додавати запитання з пулу запитань (наприклад, якщо ви створюєте остаточний тест). Після завантаження всіх матеріалів курсу їх можна об’єднати в навчальні шляхи. JoomLMS містить ряд звітів для представлення величезної кількості інформації. Викладач може перевірити, хто і коли отримував доступ до матеріалів електронного навчання та зв’язатися зі студентами, якщо вони не витрачають достатньо часу на навчання; перевірте, які питання та навчальні шляхи зайняли найбільше часу, щоб виконати їх і переглянути їх, якщо необхідно; Статистика завантажень документів дає уявлення про типи матеріалів, які користуються попитом. JoomLMS дозволяє створювати завдання та призначати їх певній групі студентів, якщо це необхідно. У розділі також представлена статистика виконання завдань. Наприклад, учитель може перевірити, чи виконав учень завдання, оцінити його та надіслати цьому учневі сповіщення електронною поштою. Оцінені завдання можна додавати до журналу оцінок вручну. Ціна JoomLMS базується на моделі ціни за активного учня. Ліцензія враховує лише студентів, які навчаються хоча б на одному курсі, викладачі та адміністратори LMS не враховуються. Вартість JoomLMS починається від $299/рік. Також є можливість придбати безстрокову ліцензію та користуватися системою LMS довічно. Найкращий спосіб ознайомитись із системою та вирішити, чи відповідає вона потребам школи, — це перевірити її самостійно, особливо тому, що компанія пропонує 30-денну безкоштовну пробну версію без надання інформації про кредитну картку. Щоб спробувати JoomlaLMS, вам потрібно надіслати запит на сайті JoomLMS www.joomlms.com
Innform
innform.io
Innform LMS — це універсальний онлайн-навчальний інструмент для сучасних команд. Клієнти можуть випробувати Innform Pro безкоштовно протягом 14 днів без кредитної картки. Завдяки відзначеному нагородами дизайну Innform компанії можуть створювати, призначати та відстежувати навчання своїх співробітників з одного місця та швидко розпочинати роботу завдяки потужним інструментам і швидкій підтримці Innform. За допомогою Innform адміністратори можуть створювати захоплюючі навчальні курси, використовуючи відео, SCORM, PDF, презентації Powerpoint і тести. А завдяки функціям, орієнтованим на учня, як-от гейміфікація, Innform залучає учнів до їх постійного навчального матеріалу та зв’язує їх із тренерами для практичного досвіду.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring — це платформа для роботи на основі ШІ. Наш орієнтований на людей підхід до продажів everboards, партнерів, команд та всіх інших у темпі інновацій. Ми допомагаємо швидко продемонструвати релевантний вміст потрібним людям, підтримуємо коучинг, а також надаємо статистику, щоб ви могли масштабувати найкращі практики, щоб кожна особа сподобалася вашій найкращій. Охоплення BigSpring поширюється по всьому світу завдяки таким клієнтам, як Google, Cisco, Pfizer, HSBC та інші.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve допомагає компаніям, які займаються виробництвом, ланцюгом постачання та охороною здоров’я, прискорити їхній шлях до робочої сили та операційної досконалості, відмовившись від паперових робочих інструкцій, СОП і контрольних списків і забезпечивши покращення сталого розвитку, продуктивності, якості та безпеки. Це включає в себе: інструменти керування документами за допомогою Tablet eSign, Rapid Video-Based Learning і Blended Learning. На додаток до цього Nvolve Marketplace дає вам доступ до широкого спектру партнерських рішень, які вже інтегровані з Nvolve і готові до використання. Ваш шлях до Connected Workforce починається з навчання та розвитку, але додає цінність усьому вашому бізнесу. Connected Workforce змінює спосіб управління заводами та ланцюгом постачання за допомогою багатьох функцій і працює найкраще, коли включено до ширшої програми Workforce and Operational Excellence, що дозволяє вам правильно працювати. перший раз і кожен раз! Nvolve призначений для: • Навчання та розвитку • ESG та сталого розвитку • Якості та операційних витрат • Здоров’я та безпеки • Технічного обслуговування та експлуатації • Людських ресурсів. Платформа Nvolve доступна 12 різними мовами, акредитована за стандартом ISO 27001:2017 і підтверджена GAMP5 відповідно до вимог застосування правил європейської EMA та FDA США, що регулюють перевірку комп’ютерної системи.
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep — це відзначена нагородами навчальна платформа, створена спеціально для того, щоб допомогти кандидатам почуватися впевненіше та підготуватися до проходження сертифікаційного іспиту, одночасно прискорюючи зростання доходів компаній. Багато провідних світових асоціацій, акредитаційних органів і тренінгових компаній довіряють BenchPrep для забезпечення своїх онлайн-навчальних програм, зокрема ACT, AAMC, ASCM, CFA Institute, CompTIA, GMAC, ISACA, McGraw-Hill Education, Springer Publishing тощо. Понад 8 мільйонів учнів використовували BenchPrep для досягнення академічних і професійних успіхів. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.benchprep.com.
Beeline
beeline.life
Beeline — це сучасна навчальна платформа спільноти знань, яка максимально спрощує створення та керування цифровою або змішаною навчальною академією для вашого бізнесу.
Cloud Assess
cloudassess.com
Розширте можливості своєї робочої сили за допомогою нашої платформи навчання та оцінювання в режимі реального часу, яка забезпечує орієнтовані на навички високоефективні організації та постачальники вищої освіти. Наша змішана навчальна платформа розроблена для працівників, які працюють на передовій роботі, і забезпечує мобільне навчання технічним і програмним навичкам на ходу. Наше гнучке рішення оптимізує навчання задля безпеки, відповідності вимогам і розвитку, будь то онлайн, на уроці, під керівництвом тренера чи зосереджено на оцінюванні. На відміну від загальних систем управління навчанням, Cloud Assess підтримує проведення практичних оцінок, забезпечуючи справжній розвиток навичок для поточних і майбутніх потреб. Визначте прогалини та вразливість за допомогою нашої матриці навичок і отримайте повну гнучкість у дизайні за допомогою наших авторських інструментів. Професійні клієнти насолоджуються максимальною ефективністю завдяки автоматизації, системі єдиного входу та інтеграції сторонніх розробників. Наша обширна навчальна бібліотека, яка містить тисячі безкоштовних курсів для різних секторів і ролей, доступна всім БЕЗКОШТОВНО. Завдяки акредитованому вмісту та практичним оцінюванням, доступним для облікових записів Pro, ми спрощуємо підвищення кваліфікації. Перетворіть свою команду, зробивши постійне навчання щоденною рутиною. Ознайомтеся з безкоштовними курсами на cloudassess.com/course-library і почніть заповнювати прогалини в навичках вже сьогодні!
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS — новий учасник ринку LMS. Вони зосередилися на основній функціональності, а не на модних функціях. Це дозволило системі залишатися інтуїтивно зрозумілою та простою у використанні. За допомогою RomyLMS ви можете вводити матеріал курсу, призначати його користувачам і відстежувати прогрес цих користувачів. Система має надійну звітність і елементи гейміфікації. Ми також розробили систему з урахуванням мобільних пристроїв, тому вона повністю реагує на мобільні пристрої.
Centrical
centrical.com
Centricalis-платформа досвіду роботи працівників, що працюють на AI, яка сприяє найкращим досвідом клієнтів для провідних світових брендів через успіх та зростання агента Frontline. Платформа забезпечує єдиний досвід співробітників з управлінням продуктивністю в режимі реального часу, адаптивним мікроверарним шляхом, коучингом, що працює на AI, управлінням якості та VOE, через гейміфіковане рішення, щоб допомогти організаціям підвищити продуктивність та продажі, зменшити витрати, знизити виснаження та збільшити задоволеність клієнтів . Centrical був заснований у 2013 році та обслуговує клієнтів у 150 країнах на 40 різних мовах. Centrical має офіси в Нью-Йорку, Тель-Авіві та Лондоні, а клієнти включають провідні багатонаціональні підприємства, такі як Microsoft, Teleperformance, Synchrony Financial тощо.
Paycor
paycor.com
PayCor дає можливість лідерам модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитись на тому, що насправді має значення: побудова команд, що виграють. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані працівників знаходяться в одному місці, тому вам ніколи не доведеться перемикати платформи, отримувати доступ до декількох систем або повторної інформації. Автоматизувати стомлюючу роботу, зменшувати ризик відповідності, сприяти ефективності, надає можливість працівникам контролювати власне фінансове здоров'я та отримувати глибше розуміння вашого бізнесу з надійною аналітикою та розумінням.
BizLibrary
bizlibrary.com
Ми в BizLibrary прагнемо підвищити кваліфікацію співробітників, створити кращі місця для роботи та зробити свій внесок у побудову більш співчутливого та компетентного майбутнього. Ми щодня досягаємо цих цілей, підтримуючи потреби організацій у навчанні та розвитку за допомогою наших інноваційних платформ, найкращого у своєму класі контенту та неперевершеної стратегічної підтримки. Завдяки L&D на базі BizLibrary співробітники мають навички, необхідні для роботи сьогодні, і готові братися за нові виклики завтра.
BrainStorm
brainstorminc.com
Оснастіть свою команду єдиною навчальною платформою, спеціально розробленою для впровадження програмного забезпечення. Прискорення адаптації, зменшення підтримки, поглиблення взаємодії та збільшення використання. Незалежно від того, чи є ви постачальником рішень, який займається впровадженням нових клієнтів, ІТ-командою, якій потрібен більш масштабований спосіб керування навчанням кінцевих користувачів, чи командою L&D, яка зосереджена на адаптації співробітників до технічної групи компанії, BrainStorm полегшить вашу роботу та ваші результати краще. Активуйте темних користувачів – BrainStorm – це єдина навчальна платформа, яка проактивно націлена на ліцензованих користувачів, які ще не ввійшли в систему. Коли ви перетворюєте темних користувачів, ваш вплив на використання змінюється від інкрементального до експоненціального. Прискорення впровадження – не просто навчайте користувачів, як, навчіть їх, коли і навіщо використовувати функції та програми. BrainStorm створено для автоматизації навчання, яке змушує людей змінити спосіб роботи. Розширте використання функцій – сприяйте глибшому та ширшому застосуванню функцій. Допоможіть більшій кількості користувачів вийти за межі основ і інтегрувати свої інструменти в щоденні робочі процеси. Особливості BrainStorm: * Цільова комунікація: залучайте та активізуйте незаангажованих учнів за допомогою своєчасної комунікації, яка надихає користувачів на дії. * Рольове навчання: потоки спеціального вмісту, організовані групами, гарантують, що потрібний вміст підбирається для потрібної аудиторії. * Розробка курсу: завантажуйте та збирайте свої навчальні ресурси в BrainStorm Flows™, адаптивні робочі процеси, які забезпечують релевантне та своєчасне навчання кожному учню. * Розгалуження: додайте розгалуження до будь-якого потоку, щоб створити персоналізований навчальний досвід, який узгоджується з тим, що користувач хоче вивчити далі. * Пакети вмісту: у BrainStorm є сотні готових навчальних програм, якими ви можете скористатися або змінити, щоб ви могли почати працювати. Звітування: подивіться, що спонукає до зміни поведінки за допомогою динамічного звітування.
D2L Brightspace
d2l.com
Звільніться від обмежень LMS за допомогою D2L Brightspace, інноваційної платформи для навчання, створеної, щоб допомогти вам створити високоперсоніфікований досвід, який розкриє потенціал учнів у масштабі. Brightspace створено для навчання на кожному етапі життя — від перших днів навчання в школі до вищої освіти та далі. - K–12: створюйте сучасні та гнучкі умови навчання, які подобаються учням і батькам. - Вища освіта: створюйте високоперсоніфікований навчальний досвід, який розкриває потенціал. - Корпорація: Проведіть навчання для співробітників, клієнтів або партнерів. - Асоціації: перетворіть навчання та навчання на свою конкурентну перевагу. Оцифруйте свої курси. Легко модернізуйте роботу в класі за допомогою простих у використанні технологій і використовуйте цифрові інструменти, які зазвичай є в найкращих сучасних системах керування навчанням. Оптимізуйте свої результати Почніть впроваджувати персоналізований навчальний досвід легко та масштабно. Приймайте розумніші навчальні рішення на основі даних, заощаджуйте час за рахунок автоматизації завдань і покращуйте залучення учнів. Перетворіть свій досвід. Коли ви будете готові, Brightspace зможе працювати з розширеними методами навчання, які ще більше персоналізують досвід. Від навчання на основі майстерності до моделей на основі компетенцій, потужні можливості Brightspace підтримуватимуть найсучасніші підходи онлайн або змішаного навчання. Розкрийте силу партнерства. Отримуйте досвід, який відповідає вашим потребам на кожному етапі вашої подорожі. Ми узгоджуємо нашу підтримку, технічну та стратегічну консультацію з вашими цілями, щоб ви отримали максимальну віддачу від Brightspace. Незалежно від того, чи є ви вперше чи постійним клієнтом, ми тут, щоб допомогти.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — це потужна та інтуїтивно зрозуміла платформа для організацій, що дозволяє створювати та проводити якісні онлайн-навчання. Перший у своєму роді Coassemble поєднує зручну систему керування навчанням із видатними можливостями швидкого створення. За допомогою Coassemble організації можуть створювати та проводити онлайн-навчання з єдиної інтегрованої платформи.
Degreed
degreed.com
Чи є у вас навички, щоб взятися завтра? Degreed поєднує навчання та кар’єрне зростання з бізнес-можливостями за допомогою єдиного плавного досвіду розвитку навичок, тому ваша організація та ваші співробітники завжди готові подолати наступну велику перешкоду.
Docebo
docebo.com
Docebo - це найпотужніша навчальна платформа у світі, розроблена як інтуїтивна для адміністраторів, залучення до учнів та трансформаційна для бізнесу. Ключові диференціатори включають: - Можливість доставки гіперпаралізованого досвіду навчання для кількох аудиторій, включаючи працівників, клієнтів та партнерів. Усі ці враження можуть бути однозначно фірмові та централізованими з однієї платформи. - Найсучасніші можливості AI в галузі. Клієнти можуть автоматизувати ручні завдання, такі як зарахування, переклади та категоризація контенту. Завдяки генеративному AI, побудованому для навчання, клієнти можуть створювати ефективні курсові матеріали всього за кілька кліків. - Сила масштабувати свою організацію в міру розширення нових і більших навчальних аудиторій, географії, мови тощо. - Мобільний додаток та інтеграція з усім основним програмним забезпеченням, включаючи команди Salesforce та Microsoft.
Engagedly
engagedly.com
Engraty - це програмне забезпечення для управління продуктивністю нового віку, яке переосмислює оцінки ефективності, спрощуючи та включивши елементи залучення працівників у процес перегляду ефективності. З повагою ви можете отримати 360 відгуків та безперервні відгуки про ефективність, виконані легко. Потрібні хвилини, а не дні, щоб налаштувати та запустити процес огляду, який оцінять працівники, допомагають менеджерам заощадити час та надати HR детальною аналітикою. Заручано також включає інструменти залучення працівників у процесі перегляду ефективності, вишукано вирішуючи соціальні, ідеї, спілкування, винагороду та визнання, узгодження цінностей компанії, пульсові опитування, модулі навчання тощо. Запечений в межах Englaty-це система управління цілями, яка дозволяє вам каскадувати цілі по всій команді та регулярно перевіряти прогрес. Зарахновано робить перегляд продуктивності простим та освіжаючим для швидкозростаючих компаній.
Go1
go1.com
Go1 — це глобальний агрегатор контенту з найрізноманітнішою у світі бібліотекою курсів розвитку та тренінгів для професіоналів. За допомогою однієї підписки лідери L&D можуть надавати потрібний вміст потрібному працівнику в потрібний час за допомогою розширених ШІ інструментів виявлення та контролю від 250+ провідних постачальників контенту. Наша інтеграція з понад 70 провідними навчальними платформами та додатками на робочому місці дозволяє вашим командам використовувати переваги Go1 за допомогою наявних рішень.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds - це легкий LMS, який дозволяє бізнесу забезпечити винятковий досвід Elearning для клієнтів, службовців та партнерів. Від Єдиноріг, таких як Брево та Локаліз, до міжнародних організацій, таких як ЮНІСЕФ та ООН та від глобальних виробників, таких як Yamaha та LG, до різноманітних установ, таких як Фонд Обами та Фонд Кардано, понад 9000 компаній назвали навчальні світики як їхні вибирання LMS з вибором 2м+ кінцеві користувачі та створені курси 300 К+ створені курси; Ось чому. Покладіть користувачів до центру вашої академії Сегментуйте своїх користувачів та будуйте персоналізовані шляхи навчання відповідно до їх потреб. Надайте студентам доступ до відповідного вмісту, зберігаючи їх без шуму та ваші дані. Залучайте учнів з різноманітними навчальними заходами - відео, електронними книгами, аудіо, скормами, вікторинами, іспитами, сертифікатами та багатьма іншими! Зосередьтеся на тому, що ви робите найкраще - Learnworlds підтримує понад 4000 інтеграції для спрощення ваших повсякденних процесів. - Продовжуйте використовувати існуючу технічну стек та підключатися до Learnworlds через API або Webhooks. - Команда з підтримки клієнтів та відданий менеджер з успіху клієнтів налаштовані на те, щоб допомогти вам досягти своїх цілей. Зберігайте свою академію в безпеці та сумісному - Підтримуйте відповідність GDPR та відповідайте вимогам SSO для максимального захисту даних. - Спостерігайте легко з академією, яка плавно працює на 8 щоденних резервних копіях та 99,95% тривалості сервера. - Створіть власні ролі користувача та відповідайте доступом та дозволам з обов'язками. Прекрасна академія, яка унікально ваша - Learnworlds пропонує повну функціональність білої марки для бренду вашої академії. Використовуйте наш провідний будівельник сайтів, щоб без особливих зусиль створити та налаштувати свою присутність в Інтернеті за допомогою нульового кодування. Приймати рішення на основі даних у режимі реального часу - Проаналізуйте показники та ефективність KPI за допомогою надійного вбудованого центру звітів для відстеження залучення контенту. Вживати заходів на основі прогресу учня. Автоматично ділитися власними звітами з зацікавленими сторонами. Монетизувати свій досвід - Продавати онлайн -курси, пакети та членство, заробляти гроші та надійно приймати платежі через глобальні та місцеві шлюзи платежів. Якщо у вас все ще є питання, наша команда з продажу тут, щоб допомогти вам прийняти освічене рішення щодо LMS, який вам справді потрібно.
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування вписується в те, як ваша компанія вже веде бізнес, створюючи єдиний цифровий центр, який усуває прірву між вашими робочими та прямими працівниками. Співробітники можуть знайти всю необхідну їм інформацію про компанію, а також інструменти для спілкування та співпраці на інформаційній панелі на основі віджетів, яка слугує єдиним джерелом правди. Наш продукт працює для команд будь-якого розміру в різних галузях і має всі функції безпеки, необхідні для розгортання в масштабі підприємства. Інтерфейс MangoApps базується на сучасних соціальних медіа з потоками, коментарями, реакціями емодзі, а також командними та проектними групами. Таким чином, співробітники наших клієнтів вважають його інтуїтивно зрозумілим і зручним. Крім того, розміщення всіх цих інструментів та інтеграція з більшістю інших корпоративних і корпоративних інструментів економить час і розчарування. Позначена фірмовим знаком вашої компанії, ваша команда може навіть не усвідомлювати, що MangoApps — це зовнішній інструмент — він здається природною частиною їхнього дня та робочого процесу. Надто багато організацій сьогодні покладаються на застарілі інтрамережі та засоби зв’язку, втрачаючи час і інформацію через чорну діру, якою є скринька вхідних повідомлень електронної пошти. MangoApps дає вам унікальну можливість об’єднати всі ваші команди, від працівників на передовій до корпоративних офісів, в єдиний центральний центр, який тримає їх усіх у курсі та на вершині своєї гри.
Mineral
trustmineral.com
Мінерал, якому довіряють понад 1 мільйон компаній, є лідером у сфері управління персоналом і дотримання вимог для компаній, що розвиваються. Наші проактивні рішення усувають здогадки з відділу кадрів і комплаєнсу, забезпечуючи клієнтам спокій. Ми поєднуємо дані, технології та людський досвід, щоб стимулювати інновації та персоналізовані рекомендації. Рішення Mineral включають онлайн-навчання співробітників, створення довідників та наборів інструментів, живі експертні поради від команди експертів з управління персоналом, а також повну бібліотеку ресурсів зручної інформації щодо відповідності та передового досвіду управління персоналом, створеного для економії часу та грошей організацій, включаючи безкоштовні вебінари, посібники та контрольні списки. Мережа партнерів Mineral дозволила створити найбільшу HR-спільноту в США. Раніше Mineral був відомий як об’єднана компанія ThinkHR і Mammoth. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.trustmineral.com і слідкуйте за нами в Twitter за адресою @Trust_Mineral.
Moodle
moodle.org
Moodle-це відкрита код, багата функціями, безпечна та масштабована система управління навчанням, яка безперешкодно інтегрується з іншими платформами та може бути налаштована для будь-якого обраного вами методу викладання чи навчання. Завдяки свіжим та інтуїтивним інтерфейсам, Moodle має рішення, придатні для К-12, вищої освіти, професійної підготовки, корпорацій та всіх типів навчання підприємств. Від вдосконалення результатів викладання та студентів до впорядкування навчання, на борту та управління дотриманням, ви створите більш активні та залучені в Інтернеті навчальні простори з Moodle. Коли ви вибираєте Moodle, ви отримуєте користь від 20+ років досвіду Moodle в навчальних технологіях, і ви стаєте частиною глобальної спільноти людей, які люблять нашу онлайн -платформу навчання та наші цінності. Ви можете отримати підтримку на наших форумах Active Community, отримати доступ до сертифікованих інтеграцій Moodle та вивчити понад 2000 плагінів з відкритим кодом. Або, для експертних консультацій, підтримки в кінці та послугах, включаючи налаштування та хостинг сайтів, налаштування та навчання, розблокувати незрівнянну експертизу та спеціальну підтримку цілодобово через нашу глобальну мережу сертифікованих партнерів та постачальників послуг.
Open LMS
openlms.net
Open LMS — це система керування навчанням (LMS), яка легко налаштовується і масштабується відповідно до цілей вашої організації. Ми допомагаємо тисячам клієнтів у всьому світі, від індустрії до вищої освіти, надаючи звичний досвід для учнів, передові інструменти екосистеми, поглиблені звіти та дані, створення в програмі, навчальні шляхи, навчання відповідності та звітність. Як найбільший у світі комерційний постачальник послуг хостингу та підтримки Moodle™ з відкритим вихідним кодом, що підтримується Amazon Web Services (AWS), Open LMS допомагає організаціям надавати чудовий навчальний досвід без ускладнень. Open LMS є частиною відзначеної нагородами групи спеціалізованих навчальних технологій і управління талантами Learning Technologies Group plc. Дізнайтеся більше про Open LMS на www.openlms.net.
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti® тепер працівники самостійно розраховують заробітну плату, а також отримують інструкції щодо пошуку та виправлення дорогих помилок перед подачею заробітної плати. Програмне забезпечення Paycom оптимізує процеси, підвищує ефективність і надає співробітникам можливість керувати власною інформацією про кадри – і все це в одному додатку: від адаптації та отримання пільг до управління талантами тощо. Paycom, визнаний на національному рівні завдяки своїм технологіям і культурі робочого місця, тепер може обслуговувати підприємства будь-якого розміру в США та за кордоном. Paycom веде цифрову трансформацію на американському робочому місці. Наша відданість нашій культурі та цінностям призвела до того, що ми були названі однією з найінноваційніших компаній світу за версією Fast Company, одним із найкращих робочих місць Америки за версією Newsweek та найкращими роботодавцями в США за версією Top Workplaces. Paycom має приблизно 36 820 клієнтів у Сполучених Штатах (станом на 31 грудня 2023 року), що на 1% більше, ніж у попередньому році. 15 квітня 2014 року Paycom стала публічною компанією, її акції почали торгувати на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером PAYC. На початку 2020 року компанія увійшла до S&P 500.
AdaptiveU
adaptiveu.io
Розвивайте свою команду. Безкоштовна навчальна платформа, яка дозволяє створювати курси, проводити та відстежувати прогрес.
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших клієнтів. Постачальники просто продадуть вам продукт. Але насправді партнер піклується про вас і ваш бізнес. Партнер приділяє час, щоб пізнати вас і зрозуміти ваші потреби. Ми працюємо з вами, щоб визначити найкращі рішення, які принесуть користь вашому бізнесу сьогодні, прокладаючи шлях до кращого завтра. А завтра все про вашу команду. Усе, що ми робимо, спрямоване на підтримку вас у досягненні ваших цілей. Разом ми вирішуємо вашу повсякденну роботу, щоб ви могли витрачати більше часу на формування культури, якої прагнете ви та ваші співробітники. Для професіоналів, які жадають справжнього партнерства, Paylocity — це компанія з управління персоналом і заробітної плати, яка звільняє вас від завдань сьогоднішнього дня, тож разом ми можемо проводити більше часу, зосереджені на обіцянках завтрашнього дня. Йдемо вперед разом.
ProProfs
proprofs.com
Proprofs - провідний постачальник програмного забезпечення SaaS, призначеного для створення розумніших працівників та щасливіших клієнтів. Завдяки комплексному набору інструментів, включаючи виробника навчання, базу знань, виробник вікторини, виробник опитування, CRM тощо, Proprofs надає можливість організаціям покращити навчання, впорядкувати підтримку та сприяти задоволенню клієнтів. Прагнувши на 100-річну місію захоплення клієнтів, Proprofs обслуговує понад 15 мільйонів користувачів у 150+ країнах. Продукти Proprofs включають: - Тренувальник - виробник вікторини - Виробник опитування - Qualaroo Insights - Чат у прямому ефірі - Служба довідки - база знань - Управління проектами - Picreel Popups - BigContacts CRM - WebInarninja - Курсенінджа Розумні інструменти Proprofs використовуються багатьма компаніями Fortune 500, такими як Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco & Dell, та користувачі з провідних навчальних інститутів, таких як Phoenix, Harvard & Yale. На сайті розміщено понад мільйон фрагментів вмісту на 70+ мовах. Це провідна платформа онлайн -навчання та оцінювання з найбільшою у світі бібліотекою професійних тестів та вікторин.
Rippling
rippling.com
Rippling дає підприємствам одне місце для управління HR, ІТ та фінансів - Globally. Він об'єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як, наприклад, заробітна плата, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше ви можете керувати та автоматизувати кожну частину життєвого циклу працівників в одній системі. Наприклад, візьміть на борту. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та встановити свою заробітну плату, корпоративну карту, комп'ютер, пільги та навіть сторонні додатки, такі як Slack та Microsoft 365-все протягом 90 секунд.
Showpad
showpad.com
Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше угод швидше за допомогою Showpad. Основний механізм Sales Content Management Showpad дає змогу командам із доходів створювати єдине місце для пошуку, керування й розповсюдження важливого вмісту в масштабі. Для маркетологів Showpad об’єднує команди навколо найновішого контенту бренду з правильним керуванням, щоб покращити сприйняття контенту, і надає статистичні дані з нижньої частини послідовності, щоб команди могли інвестувати більше в правильний контент. Практикуючі спеціалісти з удосконалення використовують платформу для досягнення міжфункціонального узгодження та створення масштабованих цільових навчальних кампаній. Продавці мають доступ до всіх потрібних ресурсів, щоб позиціонувати себе як надійних порадників для сучасних команд закупівель. Команди закупівель отримують вигоду від продавців, які краще підготовлені до розуміння їхніх унікальних проблем і підключають їх до правильного рішення у своєму портфоліо. Співпрацюючи з організаціями будь-якого розміру та рівня зрілості в більш ніж 50 країнах, Showpad підтримує стратегічне узгодження та ефективність команд з доходів. Від малих і середніх підприємств до корпоративних брендів, таких як Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson і Coca-Cola EuroPacific Partners, Showpad є перевіреним прискорювачем прибутку. Showpad з подвійними штаб-квартирами в Чикаго, штат Іллінойс, і Генті, Бельгія, обслуговує різноманітну робочу силу з усього світу.
SkillsBoard
skillsboarding.com
Перша платформа для навчання та управління талантами, що базується на навичках, яка залучає людей через особистий та сертифікований паспорт
Skillsoft
skillsoft.com
Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяки Skillsoft клієнти отримують доступ до змішаного мультимодального навчання, яке не лише розвиває навички, але й створює більш здібну, адаптивну та активну робочу силу. Завдяки портфоліо найкращого у своєму класі контенту, платформі, яка персоналізована та пов’язана з потребами клієнтів, технологіям світового класу та широкій екосистемі партнерів, Skillsoft забезпечує безперервне зростання та продуктивність для працівників та їхніх організацій, долаючи критичні прогалини в навичках та розкриття людського потенціалу. Дізнайтесь більше на www.skillsoft.com
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — це LMS, створена для успішного навчання. Розроблений, щоб отримати «так» від усіх, це місце, де чудові команди та компанії можуть розвиватися. Завдяки досвіду, який повністю налаштовується, простий у управлінні та приємний у використанні, команди приймають навчання, почуваючись як удома. TalentLMS дозволяє легко забезпечити правильне навчання для будь-якої команди та будь-якого використання, надаючи експертне керівництво та підтримку на кожному кроці. За підтримки Epignosis, світового лідера в області технологій навчання, TalentLMS виконує місію демократизації навчання, обслуговуючи понад 70 000 команд по всьому світу. Одна платформа для всіх ваших потреб у навчанні - Об’єднуючи всі навчальні інструменти та матеріали в одному зручному місці, TalentLMS також легко інтегрується з додатками та службами, якими ви вже користуєтеся, тому навчання без перерв вписується у ваше робоче життя. Усі функції, які вам потрібні, немає - Простий у вивченні, простий у використанні та легкий, який подобається, TalentLMS має всі функції, необхідні для швидкого запуску. Тепер ви отримуєте повний контроль над своїм навчанням і можете запропонувати навчальний досвід, який подобається людям. Як ви будете використовувати TalentLMS - Легко створюйте навчальні курси, додавайте тести та вікторини та проводите живі сесії. Почніть працювати ще швидше, пропонуючи своїм командам готові курси з TalentLibrary. - Організуйте навчання так, щоб учні залишалися на шляху, а ви впоралися без проблем. - Налаштуйте свій навчальний центр, продумавши кожну деталь, додавши домашню сторінку та локалізувавши мови для всіх. - Забезпечте чудовий досвід навчання на будь-якому пристрої, додайте гейміфікацію для ще кращого засвоєння та залишайтеся на зв’язку за допомогою засобів спілкування. - Масштабуйте своє навчання, автоматизуючи завдання, створюючи субрахунки та аналізуючи результати за допомогою звітів.
Trainual
trainual.com
Trainual – це платформа для передачі знань і навчання, на якій зростаючі команди будують інструкцію щодо того, як вони роблять те, що вони роблять. За допомогою Trainual кожен процес, політика та процедура для всіх ролей і обов’язків у вашому бізнесі легко документуються, організовуються, призначаються та доступні для пошуку. Результатом є швидша адаптація та навчання, більш плавне делегування, послідовні процеси, підвищена підзвітність, і всі залишаються в курсі ваших потрібних відомостей.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS надає повне рішення для репетиторів, інститутів і організацій для проведення онлайн-занять у прямому ефірі та запуску курсів для самостійного навчання. WizIQ простий у використанні, доступний і дає учням свободу доступу до курсів з будь-якого місця та пристрою. За допомогою WizIQ компанії можуть запустити власний фірмовий портал навчання/навчання з такими функціями, як віртуальна класна кімната, розробник курсів, розробник тестів і оцінювання, налаштований мобільний додаток, електронна комерція та звіти.
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp — це навчальна хмара, створена для сучасного підприємства. Завдяки модулям самостійного навчання, функціям інтерактивного коучингу та надійним процесам сертифікації WorkRamp дозволяє командам створювати персоналізований досвід навчання в масштабі для співробітників, клієнтів і партнерів. Завдяки WorkRamp навчання легко створювати та розгортати для навчальних команд, а компанії економлять кошти та ресурси за рахунок консолідації навчання в усьому бізнесі. Дізнайтеся більше, відвідавши workramp.com.
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn – це хмарна платформа управління знаннями та навчанням для бізнесу. За допомогою Zoho Learn ви можете централізувати інформацію вашої компанії, створювати інтерактивні курси та отримувати докладні звіти про прогрес ваших учнів. Завдяки потужним функціям для легкого створення вмісту та спільного авторства, простому у використанні конструктору курсів, вбудованим інструментам оцінювання та потужним звітам, Learn є повноцінним навчальним інструментом для компаній будь-якого розміру.
KodeKloud
kodekloud.com
СТАНЬТЕ ЕКСПЕРТОМ DEVOPS ЗА ДОПОМОГОЮ НАШОЇ ПЛАТФОРМИ НАВЧАННЯ НА ДІЇ. KodeKloud вірить у підхід навчання на практиці. Ми віримо, що такий підхід до навчання дозволяє нашим студентам максимально розкрити свій потенціал, що допоможе вам побудувати успішну кар’єру DevOps.
LearnDash
learndash.com
Найпотужніша система керування навчанням для WordPress. Створюйте професійні, захоплюючі курси всього за кілька кліків.
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