Корпоративні системи управління навчанням - Найпопулярніші застосунки - Токелау

JoomlaLMS

joomlms.com

JoomLMS — це багатофункціональна система управління навчанням із різноманітними корисними інструментами онлайн-навчання для інструкторів і учнів, які можна знайти в набагато дорожчих рішеннях LMS. JoomLMS включено до списку Top Academic LMS від Talented Learning, незалежної науково-дослідницької та консалтингової організації, і було відзначено нагородами «Great User Experience» та «Rising Star Awards» незалежною платформою огляду програмного забезпечення – FinancesOnline. Інтерфейс LMS чистий, простий і простий у роботі. - Сумісність із SCORM та AICC, - сумісність з мобільними пристроями, - мобільні додатки для iOS та Android, - конструктор курсів, - сучасний макет, - опитування та тестування, - кілька ролей користувачів, - підтримка кількох платіжних систем, - інструменти соціальної співпраці, - широкий діапазон звітів, - імпорт/експорт даних. Усі курси створюються за допомогою вбудованого конструктора курсів. Викладач або адміністратор LMS переходять від одного кроку до іншого, заповнюючи всі необхідні поля. Усі навчальні матеріали завантажуються у відповідні розділи JoomLMS. Ви можете завантажити навчальні матеріали (документи, відео, посилання, презентації тощо) один за іншим або імпортувати пакет SCORM/AICC. JoomlaLMS сумісний із SCORM 1.2 і 2004 і чудово працює з будь-яким інструментом розробки, що підтримує ці формати. Для оцінки знань студентів існує вікторина з 13 типами питань. Також можна імпортувати запитання або додавати запитання з пулу запитань (наприклад, якщо ви створюєте остаточний тест). Після завантаження всіх матеріалів курсу їх можна об’єднати в навчальні шляхи. JoomLMS містить ряд звітів для представлення величезної кількості інформації. Викладач може перевірити, хто і коли отримував доступ до матеріалів електронного навчання та зв’язатися зі студентами, якщо вони не витрачають достатньо часу на навчання; перевірте, які питання та навчальні шляхи зайняли найбільше часу, щоб виконати їх і переглянути їх, якщо необхідно; Статистика завантажень документів дає уявлення про типи матеріалів, які користуються попитом. JoomLMS дозволяє створювати завдання та призначати їх певній групі студентів, якщо це необхідно. У розділі також представлена ​​статистика виконання завдань. Наприклад, учитель може перевірити, чи виконав учень завдання, оцінити його та надіслати цьому учневі сповіщення електронною поштою. Оцінені завдання можна додавати до журналу оцінок вручну. Ціна JoomLMS базується на моделі ціни за активного учня. Ліцензія враховує лише студентів, які навчаються хоча б на одному курсі, викладачі та адміністратори LMS не враховуються. Вартість JoomLMS починається від $299/рік. Також є можливість придбати безстрокову ліцензію та користуватися системою LMS довічно. Найкращий спосіб ознайомитись із системою та вирішити, чи відповідає вона потребам школи, — це перевірити її самостійно, особливо тому, що компанія пропонує 30-денну безкоштовну пробну версію без надання інформації про кредитну картку. Щоб спробувати JoomlaLMS, вам потрібно надіслати запит на сайті JoomLMS www.joomlms.com