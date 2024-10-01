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Корпоративні системи управління навчанням - Найпопулярніші застосунки - Еквадор
Корпоративні системи управління навчанням (LMS) відіграють вирішальну роль, допомагаючи організаціям оптимізувати організацію, моніторинг і нагляд за навчальними ініціативами для співробітників, клієнтів і зовнішніх партнерів. Ці системи допомагають керувати спеціальними навчальними програмами, які охоплюють адаптацію, професійне зростання та навчання відповідності. Компанії використовують корпоративні платформи LMS для розподілу курсів як для співробітників, так і для зовнішніх користувачів, відстежуючи їх просування за допомогою модулів курсу та оцінювання. Курси створюються за допомогою інтегрованих інструментів у LMS або за допомогою спеціального програмного забезпечення для розробки курсів. Діючи як централізований центр для навчальних матеріалів, корпоративна LMS забезпечує ефективне надання контенту для розвитку співробітників і навчання клієнтів, що приносить користь як учням, так і адміністраторам.
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D2L Brightspace
d2l.com
Звільніться від обмежень LMS за допомогою D2L Brightspace, інноваційної платформи для навчання, створеної, щоб допомогти вам створити високоперсоніфікований досвід, який розкриє потенціал учнів у масштабі. Brightspace створено для навчання на кожному етапі життя — від перших днів навчання в школі до...
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS надає повне рішення для репетиторів, інститутів і організацій для проведення онлайн-занять у прямому ефірі та запуску курсів для самостійного навчання. WizIQ простий у використанні, доступний і дає учням свободу доступу до курсів з будь-якого місця та пристрою. За допомогою WizIQ компанії ...
Moodle
moodle.org
Moodle — це багатофункціональна, безпечна та масштабована система керування навчанням із відкритим вихідним кодом, яка легко інтегрується з іншими платформами та може бути налаштована для будь-якого обраного вами методу навчання чи навчання. Зі свіжими та інтуїтивно зрозумілими інтерфейсами Moodle п...
Open LMS
openlms.net
Open LMS — це система керування навчанням (LMS), яка легко налаштовується і масштабується відповідно до цілей вашої організації. Ми допомагаємо тисячам клієнтів у всьому світі, від індустрії до вищої освіти, надаючи звичний досвід для учнів, передові інструменти екосистеми, поглиблені звіти та дані,...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — це LMS, створена для успішного навчання. Розроблений, щоб отримати «так» від усіх, це місце, де чудові команди та компанії можуть розвиватися. Завдяки досвіду, який повністю налаштовується, простий у управлінні та приємний у використанні, команди приймають навчання, почуваючись як удома....
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...
Skillsoft
skillsoft.com
Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяк...
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn – це хмарна платформа управління знаннями та навчанням для бізнесу. За допомогою Zoho Learn ви можете централізувати інформацію вашої компанії, створювати інтерактивні курси та отримувати докладні звіти про прогрес ваших учнів. Завдяки потужним функціям для легкого створення вмісту та спі...
KodeKloud
kodekloud.com
СТАНЬТЕ ЕКСПЕРТОМ DEVOPS ЗА ДОПОМОГОЮ НАШОЇ ПЛАТФОРМИ НАВЧАННЯ В ДІЇ. KodeKloud вірить у підхід навчання на практиці. Ми віримо, що такий підхід до навчання дозволяє нашим студентам максимально розкрити свій потенціал, що допоможе вам побудувати успішну кар’єру DevOps.
Showpad
showpad.com
Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше у...
Sana AI
sana.ai
Sana — це навчальна платформа на основі штучного інтелекту, яка дозволяє організаціям отримувати доступ до знань і обмінюватися ними, автоматизувати адміністративні завдання та працювати швидше, ніж будь-коли раніше. Платформа пропонує такі інструменти та функції, як створення живого та самостійног...
LearnDash
learndash.com
Найпотужніша система керування навчанням для WordPress. Створюйте професійні, захоплюючі курси всього за кілька кліків.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds — це легка LMS, яка дозволяє компаніям надавати клієнтам, співробітникам і партнерам винятковий досвід електронного навчання. Від Unicorn SaaS, як-от Brevo та Lokalise, до міжнародних організацій, як-от ЮНІСЕФ і ООН, і від світових виробників, як-от Yamaha та LG, до різноманітних установ...
Trainual
trainual.com
Trainual – це платформа для передачі знань і навчання, на якій зростаючі команди будують інструкцію щодо того, як вони роблять те, що вони роблять. За допомогою Trainual кожен процес, політика та процедура для всіх ролей і обов’язків у вашому бізнесі легко документуються, організовуються, призначают...
Schoox
schoox.com
Schoox — це програмне забезпечення для навчання на робочому місці, орієнтоване на людей. Люди не гвинтики, і Schoox розроблено для того, як люди насправді навчаються. Ми підтримуємо зацікавленість учнів, дозволяючи вам надавати більше видів контенту, де б вони не були, від першої лінії до корпоратив...
Degreed
degreed.com
Чи є у вас навички, щоб взятися завтра? Degreed поєднує навчання та кар’єрне зростання з бізнес-можливостями за допомогою єдиного плавного досвіду розвитку навичок, тому ваша організація та ваші співробітники завжди готові подолати наступну велику перешкоду.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — це потужна та інтуїтивно зрозуміла платформа для організацій, що дозволяє створювати та проводити якісні онлайн-навчання. Перший у своєму роді Coassemble поєднує зручну систему керування навчанням із видатними можливостями швидкого створення. За допомогою Coassemble організації можуть с...
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp — це навчальна хмара, створена для сучасного підприємства. Завдяки модулям самостійного навчання, функціям інтерактивного коучингу та надійним процесам сертифікації WorkRamp дозволяє командам створювати персоналізований досвід навчання в масштабі для співробітників, клієнтів і партнерів. За...
Docebo
docebo.com
Docebo — це найпотужніша у світі навчальна платформа, розроблена так, щоб бути інтуїтивно зрозумілою для адміністраторів, захоплювати учнів і трансформувати бізнес. Основні відмінності включають: - Можливість надавати гіперперсоналізований досвід навчання багатьом аудиторіям, включаючи співробітникі...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs є провідним постачальником програмного забезпечення SaaS, призначеного для створення розумніших співробітників і щасливіших клієнтів. Завдяки повному набору інструментів, включаючи Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM тощо, ProProfs дає змогу організаціям покращити ...
SkillsBoard
skillsboarding.com
Перша платформа для навчання та управління талантами, що базується на навичках, яка залучає людей через особистий та сертифікований паспорт
BrainStorm
brainstorminc.com
Оснастіть свою команду єдиною навчальною платформою, спеціально розробленою для впровадження програмного забезпечення. Прискорення адаптації, зменшення підтримки, поглиблення взаємодії та збільшення використання. Незалежно від того, чи є ви постачальником рішень, який займається впровадженням нових ...
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування впису...
AdaptiveU
adaptiveu.io
Розвивайте свою команду. Безкоштовна навчальна платформа, яка дозволяє створювати курси, проводити та відстежувати прогрес.
7taps
7taps.com
Три роки тому компанія 7taps запровадила концепцію ефективного впровадження мікронавчання в L&D ландшафті підприємства, і ми продовжуємо домінувати в цьому просторі. Ми унікально пропонуємо блискавичне, високоякісне створення мікронавчання, яке дозволяє вам спілкуватися з учнями, де б вони не були. ...
Mineral
trustmineral.com
Мінерал, якому довіряють понад 1 мільйон компаній, є лідером у сфері управління персоналом і дотримання вимог для компаній, що розвиваються. Наші проактивні рішення усувають здогадки з відділу кадрів і комплаєнсу, забезпечуючи клієнтам спокій. Ми поєднуємо дані, технології та людський досвід, щоб ст...
Cloud Assess
cloudassess.com
Розширте можливості своєї робочої сили за допомогою нашої платформи навчання та оцінювання в режимі реального часу, яка забезпечує орієнтовані на навички високоефективні організації та постачальники вищої освіти. Наша змішана навчальна платформа розроблена для працівників, які працюють на передовій ...
BizLibrary
bizlibrary.com
Ми в BizLibrary прагнемо підвищити кваліфікацію співробітників, створити кращі місця для роботи та зробити свій внесок у побудову більш співчутливого та компетентного майбутнього. Ми щодня досягаємо цих цілей, підтримуючи потреби організацій у навчанні та розвитку за допомогою наших інноваційних пла...
Go1
go1.com
Go1 — це глобальний агрегатор контенту з найрізноманітнішою у світі бібліотекою курсів розвитку та тренінгів для професіоналів. За допомогою однієї підписки лідери L&D можуть надавати потрібний вміст потрібному працівнику в потрібний час за допомогою розширених ШІ інструментів виявлення та контролю ...
LearnUpon
learnupon.com
LMS (Програмне забезпечення для керування навчанням) від LearnUpon дозволяє вам запропонувати захоплюючий досвід навчання, який впливає на те, що має значення – продуктивність, утримання та зростання. За допомогою LearnUpon надайте своїм командам інструменти для захоплюючих процесів навчання, які в...
CLASSUM
classum.com
Завдяки хмарній платформі, де учасники курсу можуть спілкуватися за допомогою публікацій, живих сеансів, чатів і унікальних взаємодій, CLASSUM пропонує безперебійне спілкування для покращення всіх навчальних середовищ, онлайн або особисто. --- CLASSUM був заснований у 2018 році Черін Лі та Юджін Чой...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — це надійне рішення для керування навчанням, яке дозволяє легко призначати навчання та відстежувати прогрес співробітників. Його інтуїтивно зрозумілий конструктор курсів спрощує створення вмісту, а бібліотека готових курсів пропонує навчання та підвищення кваліфікації, яка потрібна ваш...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly – це програмне забезпечення для оцінки продуктивності, яке містить елементи залучення працівників. Він простий, але гнучкий і достатньо потужний, щоб працювати з швидко зростаючими компаніями будь-якого розміру. Запит на демонстрацію!
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy – це платформа для отримання прибутку, яка дозволяє командам із доходів заохочувати стабільне зростання доходів. GTM Buddy прагне створити нове покоління розумніших продавців. Уявіть собі світ, де штучний інтелект піклується про тегування та відображення потрібного вмісту в потрібний час, ...
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor — це платформа для соціального навчання, розроблена для покращення взаємодії та збереження знань за допомогою інтерактивних функцій. Інтуїтивно зрозумілі інструменти для створення курсів і гнучка система керування навчанням дозволяють легко створювати та проводити динамічні навчальні прог...
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Learn – це проста у використанні онлайн-навчальна платформа, відзначена нагородами. Тримайте своїх співробітників і менеджерів у курсі навчання з будь-якого місця. Розвивайте високоефективні команди за допомогою послідовного, красивого, легкого у використанні онлайн-навчання за допомогою Trakstar Le...
Disco
disco.co
Розкрийте потенціал вашої навчальної спільноти з Disco. Оптимізуйте підключення членів, скористайтеся допомогою штучного інтелекту та отримуйте корисну інформацію за допомогою відзначеної нагородами платформи Disco. Нагорода EdTech Breakthrough Awards назвала Disco однією з найінноваційніших компані...
AcademyOcean
academyocean.com
Відкрийте для себе комплексну систему управління навчанням (LMS) і програмне забезпечення Платформи електронного навчання, призначене для легкого створення та проведення корпоративних навчальних курсів. Спробуйте швидку розробку курсу та заплануйте демонстрацію вже сьогодні! AcademyOcean — це систе...
Beeline
beeline.life
Beeline — це сучасна навчальна платформа спільноти знань, яка максимально спрощує створення та керування цифровою або змішаною навчальною академією для вашого бізнесу.
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS — це багатофункціональна система управління навчанням із різноманітними корисними інструментами онлайн-навчання для інструкторів і учнів, які можна знайти в набагато дорожчих рішеннях LMS. JoomLMS включено до списку Top Academic LMS від Talented Learning, незалежної науково-дослідницької та ...
BrainCert
braincert.com
BrainCert спрощує вашу подорож до електронного навчання та допомагає проводити ефективне навчання з вимірними результатами, що прискорює зростання ваших співробітників, партнерів і клієнтів у масштабі. Платформа BrainCert розроблена для надання будь-якого типу навчання в Інтернеті, від створення, ма...
eduMe
edume.com
eduMe — це навчальна платформа, яку вибирають найперші працівники. Ми співпрацюємо з глобальними компаніями роздрібної торгівлі, гостинності, охорони здоров’я, виробництва, послуг на вимогу та логістичними компаніями по всьому світу, включаючи Uber, Marriott, Kering і Blue Cross Blue Shield, щоб без...
GoSkills
goskills.com
GoSkills — це провідна навчальна онлайн-платформа, яка надає інтерактивні, персоналізовані та непереборні враження від навчання. Об’єднавши потужну систему управління навчанням (LMS) і передову платформу навчання (LXP) в єдиний центр, GoSkills дає організаціям можливість створювати та керувати захоп...
PrimePay
primepay.com
PrimePay зникає складність нарахування заробітної плати та управління персоналом для малого та середнього бізнесу. Ми об’єднали 37 років досвіду та непохитну відданість обслуговуванню в інтелектуальну, універсальну платформу HCM. Платформа, визначена опціями та створена для надання виняткових резуль...
Oneteam
oneteam.io
Знайомство з Oneteam. Можливо, вас не здивує те, що зв’язок із робочою силою без робочого столу є серйозною проблемою. Вони розкидані по різних місцях, не сидять за комп’ютером, не мають корпоративної адреси електронної пошти і часто працюють лише неповний робочий день – це кілька причин. Старі шкіл...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Група FLOWSPARKS має багаторічний досвід у розробці цифрових навчальних модулів. З цього бачення виник повноцінний пакет FLOWSPARKS Suite. Ви можете легко розробити інтерактивне електронне навчання, поєднавши навчальні формати, розумні шаблони та розумні програми в інструменті розробки FLOWSPARKS. П...
Centrical
centrical.com
Centricalis — це платформа Performance eXperience для співробітників на базі штучного інтелекту, яка забезпечує найкращий у своєму класі досвід роботи з клієнтами для провідних світових брендів завдяки успіху та зростанню передових агентів. Платформа забезпечує уніфікований досвід роботи співробітни...
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS — новий учасник ринку LMS. Вони зосередилися на основній функціональності, а не на модних функціях. Це дозволило системі залишатися інтуїтивно зрозумілою та простою у використанні. За допомогою RomyLMS ви можете вводити матеріал курсу, призначати його користувачам і відстежувати прогрес цих ...
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep — це відзначена нагородами навчальна платформа, створена спеціально для того, щоб допомогти кандидатам почуватися впевненіше та підготуватися до проходження сертифікаційного іспиту, одночасно прискорюючи зростання доходів компаній. Багато провідних світових асоціацій, акредитаційних органі...
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve допомагає компаніям, які займаються виробництвом, ланцюгом постачання та охороною здоров’я, прискорити їхній шлях до робочої сили та операційної досконалості, відмовившись від паперових робочих інструкцій, СОП і контрольних списків і забезпечивши покращення сталого розвитку, продуктивності, я...
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring — це платформа для роботи на основі ШІ. Наш орієнтований на людей підхід до продажів everboards, партнерів, команд та всіх інших у темпі інновацій. Ми допомагаємо швидко продемонструвати релевантний вміст потрібним людям, підтримуємо коучинг, а також надаємо статистику, щоб ви могли масшта...
Innform
innform.io
Innform LMS — це універсальний онлайн-навчальний інструмент для сучасних команд. Клієнти можуть випробувати Innform Pro безкоштовно протягом 14 днів без кредитної картки. Завдяки відзначеному нагородами дизайну Innform компанії можуть створювати, призначати та відстежувати навчання своїх співробітни...
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
Платформа ShieldbyteLMS надає глобальним організаціям можливість проводити корпоративне навчання співробітників Upright. Це спрощує розширення знань співробітників для тренінгів з управління, ризиків, безпеки та відповідності для робочої сили в усьому світі. Курси електронного навчання та тести для ...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — це LMS, який компанії, що найшвидше розвиваються у світі, використовують для створення програм навчання та розвитку, які подобаються співробітникам і партнерам, і які забезпечують кінцевий результат.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — це найкраще у світі рішення для змішаного електронного навчання. Увесь LMS RedSeed був створений для того, щоб стимулювати зміну поведінки за допомогою того, що ми називаємо «петлею зворотного зв’язку», що сприяє якісній взаємодії коучингу, про яку ви можете звітувати. У поєднанні зі з...