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Основне програмне забезпечення HR
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Основне програмне забезпечення HR - Найпопулярніші застосунки

Основне програмне забезпечення для управління персоналом (HR), також відоме як програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM), централізує інформацію про співробітників у єдиній системі. Ці основні системи управління персоналом призначені для керування такими важливими даними, як заробітна плата та пільги, у доступній централізованій базі даних. Хоча традиційно називаються інформаційними системами людських ресурсів (HRIS) або системами управління людськими ресурсами (HRMS), останнім часом термін HCM став більш поширеним. Підприємства використовують базове програмне забезпечення для управління персоналом, щоб підтримувати детальні профілі співробітників, зберігати важливі документи та аналізувати організаційні тенденції з комплексної точки зору. Ці системи, які зазвичай використовуються відділами кадрів, дозволяють менеджерам з персоналу контролювати записи про співробітників і створювати звіти за ключовими показниками. Багато основних HR-рішень включають функції самообслуговування, що дозволяє співробітникам самостійно оновлювати свої переваги або контактні дані, таким чином оптимізуючи процеси HR. Часто основне програмне забезпечення для управління персоналом інтегровано в більш широкий пакет управління персоналом або пропонує сумісність із сторонніми програмами управління персоналом для покращення його функціональності в різних операціях управління персоналом.

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Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People - платформа для управління персоналом, що включає управління відвідуваністю, відпустками, продуктивністю та навчанням. Доступна на мобільних пристроях.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox — хмарна платформа для управління людськими ресурсами, яка автоматизує процеси найму, управління заробітною платою та оцінки продуктивності.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite-це хмарна платформа ERP для управління фінансами, запасами, людськими ресурсами та відносинами з клієнтами для бізнесу різного розміру.

Deel

Deel

deel.com

Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.

Personio

Personio

personio.de

Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.

BrightHR

BrightHR

brighthr.com

BrightHR - програмне забезпечення для управління персоналом, що включає управління відсутністю, планування та відстеження витрат, зручне для малих і середніх підприємств.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.

Mekari Talenta

Mekari Talenta

talenta.co

Mekari Talenta - це онлайн-додаток для управління HR, що спрощує відстеження відвідуваності та оплату праці працівників.

Sesame HR

Sesame HR

sesamehr.es

Sesame HR - це програма для автоматизації процесів управління людськими ресурсами, що допомагає компаніям оптимізувати роботу HR відділів.

greytHR

greytHR

greythr.com

greytHR - це хмарна платформа для управління HR, що спрощує процеси персоналу, включаючи управління заробітною платою, відпустками і відвідуванням.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR - це хмарна платформа для управління HR, що пропонує систему контролю відвідуваності, управління ефективністю та підбору персоналу.

Horilla

Horilla

horilla.com

Horilla – безкоштовне програмне забезпечення для управління людськими ресурсами з відкритим кодом, яке підтримує рекрутинг, облік робочого часу, зарплату та більше.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe – програма для управління персоналом, що спрощує процеси, такі як відпустки, відсутність, управління витратами та графіками працівників для малих бізнесів.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR - хмарне ПЗ для управління людськими ресурсами, що автоматизує процеси HR, дотримується місцевих норм і підтримує підприємства на Близькому Сході.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream - це платформа, яка спрощує управління персоналом, заробітною платою та наймом для годинних працівників.

HROne

HROne

hrone.cloud

HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.

OnPay

OnPay

onpay.com

OnPay – програмне забезпечення для управління заробітною платою та HR, яке спрощує процеси для малого та середнього бізнесу.

Agendrix

Agendrix

agendrix.com

Agendrix - програма для управління графіками працівників, відстеження часу, комунікації та аналізу даних про відвідуваність у бізнесі різного розміру.

Kenjo

Kenjo

kenjo.io

Kenjo - це платформа для управління HR-процесами, яка дозволяє керувати документами, відпустками, оцінками продуктивності та підбором персоналу.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits - хмарна платформа для управління HR, що допомагає в адмініструванні пільг, заробітної плати та відповідності нормам для бізнесу.

Time Champ

Time Champ

timechamp.io

Time Champ - додаток для автоматичного відстеження часу, вимірювання продуктивності та моніторингу роботи працівників в офісі та віддалено.

Workable

Workable

workable.com

Workable - це система управління підбором персоналу, що полегшує процес найму і забезпечує інтеграцію інструментів для підбору кандидатів.

factoHR

factoHR

factohr.com

FactoHR - це хмарна система керування персоналом, що автоматизує процеси HR, включаючи набір, управління відпустками та заробітною платою.

MyHR

MyHR

myhr.works

MyHR - це програма для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси HR, включаючи управління даними працівників, облік робочого часу та аналіз ефективності.

Namely

Namely

namely.com

Namely - це комплексна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та талантами, яка допомагає організаціям ефективно управляти персоналом.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks – це платформа для управління оплатою праці, пільгами, відстеженням часу та підтримкою відповідності для малих і середніх підприємств.

Worksy

Worksy

worksy.io

Worksy - це комплексне HR ПЗ для середніх і великих організацій, що включає такі інструменти, як заробітна плата, облік робочого часу, кадрові процеси та аналітика.

WebHR

WebHR

web.hr

WebHR - це програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, яке охоплює процеси від найму до виходу на пенсію в компаніях малого та середнього бізнесу.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.

Harri

Harri

harri.com

Harri - це платформа для управління працівниками в індустрії гостинності, що полегшує процеси набору, управління графіками та комунікацію у командах.

Employee Navigator

Employee Navigator

employeenavigator.com

Employee Navigator - платформа для управління пільгами, наймом та дотриманням норм, що полегшує адміністрацію пільг для брокерів і компаній.

Buk

Buk

buk.app

BUK - універсальний додаток для організації завдань та управління процесами, що забезпечує інтеграцію функцій для підвищення продуктивності.

Access

Access

theaccessgroup.com

Access - це програмне забезпечення для управління бізнесом, яке допомагає компаніям оптимізувати використання бізнес-програм.

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex - рішення для управління HR та оплатою праці, що спрощує обробку заробітної плати та управління працівниками для малого та середнього бізнесу.

Paypro

Paypro

payentry.com

Програма Paypro автоматизує процеси набору персоналу, дозволяючи ефективно шукати, відстежувати та оцінювати кандидатів онлайн.

Eddy

Eddy

eddy.com

Eddy - платформа для управління персоналом та заробітною платою малих бізнесів. Спрощує найм, адаптацію, управління та оплату праці працівників.

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce - платформа для управління людськими ресурсами, що оптимізує всі етапи життєвого циклу працівника та процеси HR в організаціях.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHop - це платформа для управління даними про працівників, яка забезпечує візуалізацію та аналіз, сприяючи ухваленню рішень в організаціях.

Craze

Craze

crazehq.com

Craze — це програма для стартапів, яка автоматизує управління HR, зарплатою та дотриманням норм, дозволяючи засновникам зосередитися на розвитку бізнесу.

flair HR

flair HR

flair.hr

FLAIR HR - це універсальний додаток для управління людськими ресурсами, який спрощує процеси найму, планування змін та управління відсутністю працівників.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

Multiplier - це платформа для управління глобальним наймом і зарплатою, що спрощує процеси адаптації, виплат та дотримання законодавства в різних країнах.

Humi

Humi

humi.ca

Humi - хмарне HR-рішення для канадських компаній, що об'єднує управління персоналом, оплату праці, пільги, найм та відпустки.

Alexis HR

Alexis HR

alexishr.com

Alexis HR автоматизує адміністративні завдання у сфері управління персоналом, забезпечуючи аналітику та інтеграцію з HR-системами.

Superworks

Superworks

superworks.com

Superworks - це платформа HRMS, що автоматизує управління персоналом, заробітною платою та відстеженням заявок для малого та середнього бізнесу.

BrioHR

BrioHR

briohr.com

BrioHR - це платформа для управління HR, що автоматизує процеси набору, управління відпустками та оцінки продуктивності в організаціях.

Bambee

Bambee

bambee.com

Bambee забезпечує бізнесу доступ до менеджера з персоналу та програмного забезпечення для управління заробітною платою, розкладом працівників та політиками компанії.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

Arcoro - програмне забезпечення для управління персоналом у будівельній галузі, яке допомагає компаніям наймати, організовувати та розвивати робочу силу.

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