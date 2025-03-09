Основне програмне забезпечення HR - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Основне програмне забезпечення для управління персоналом (HR), також відоме як програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM), централізує інформацію про співробітників у єдиній системі. Ці основні системи управління персоналом призначені для керування такими важливими даними, як заробітна плата та пільги, у доступній централізованій базі даних. Хоча традиційно називаються інформаційними системами людських ресурсів (HRIS) або системами управління людськими ресурсами (HRMS), останнім часом термін HCM став більш поширеним. Підприємства використовують базове програмне забезпечення для управління персоналом, щоб підтримувати детальні профілі співробітників, зберігати важливі документи та аналізувати організаційні тенденції з комплексної точки зору. Ці системи, які зазвичай використовуються відділами кадрів, дозволяють менеджерам з персоналу контролювати записи про співробітників і створювати звіти за ключовими показниками. Багато основних HR-рішень включають функції самообслуговування, що дозволяє співробітникам самостійно оновлювати свої переваги або контактні дані, таким чином оптимізуючи процеси HR. Часто основне програмне забезпечення для управління персоналом інтегровано в більш широкий пакет управління персоналом або пропонує сумісність із сторонніми програмами управління персоналом для покращення його функціональності в різних операціях управління персоналом.
Запит на новий застосунок
Onfolk
onfolk.com
Розрахунок заробітної плати Великобританії, автоматизований для економії часу. Простий, ефективний і безпомилковий спосіб оплати вашої команди. Оплата за лічені хвилини, просте ціноутворення, експертна підтримка.
Worknice
worknice.com
Приємне програмне забезпечення HR - 100% розроблене, виготовлене та підтримуване в Австралії. Використовуйте гнучку та інтуїтивну платформу HR для впорядкування ваших систем та структури HR для досягнення великих речей. Worknice може похвалитися провідним ринком досвіду користувачів у основному персоналі; впорядковані на борту, розумні документи та відповідність, управління змінами працівників, інтеграція заробітної плати, випуск часу, огляди та опитування. Побудований для процвітаючих команд з персоналу, яким потрібно вирішити виклики зараз і коли виникають нові.
PrimePay
primepay.com
PrimePay - програма для управління заробітною платою та HR для малого і середнього бізнесу, що спрощує виплати, відстеження часу та відповідність податковим вимогам.
GoCo
goco.io
GoCo – це хмарна платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси, такі як набори, пільги та оплату праці з підтримкою самообслуговування працівників.
HROne
hrone.cloud
HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.
Asanify
asanify.com
Asanify - це рішення для управління персоналом, яке автоматизує процеси обробки заробітної плати, відвідування, управління відпустками та витратами.
Mirro
mirro.io
Mirro.io дає змогу малим і середнім підприємствам, що швидко розвиваються, створювати прозорі та процвітаючі робочі місця, які сприяють добробуту працівників і покращують утримання талантів. Наша платформа управління продуктивністю допомагає організаціям подолати гібридне відокремлення робочого місця, заохочуючи почуття мети та стимулюючи соціальне спілкування та приналежність до спільноти по всьому світу. Команди та окремі люди, які використовують Mirro, щасливіші, активніші та продуктивніші. Будучи зручною та дуже соціальною платформою, Mirro щомісяця забезпечує більше ніж 5 тисяч взаємодій між членами команди через визнання, OKR, безперервний зворотній зв’язок і значущі бесіди щодо продуктивності. Такі інноваційні компанії, як Tazz, Hochland, Free Now, E Co. і noissue. використовувати Mirro, щоб розширити можливості своїх команд і підтримувати здорові міцні робочі стосунки.
Superworks
superworks.com
Superworks - це платформа HRMS, що автоматизує управління персоналом, заробітною платою та відстеженням заявок для малого та середнього бізнесу.
Plane
plane.com
Plane (раніше Pilot) керує нарахуванням заробітної плати, пільгами та дотриманням законодавства для американських компаній, які наймають американських і міжнародних співробітників і підрядників. Легко наймайте, залучайте та оплачуйте співробітників і підрядників у США та в усьому світі на одній безпечній хмарній платформі. Використовуючи Plane, ви можете надсилати платежі підрядникам у понад 240 країнах за оптимальними курсами обміну. План вважає, що міжнародні підрядники повинні мати такий самий досвід роботи з оплатою праці, як і працівники США. Ми надсилаємо платежі безпосередньо на банківські рахунки підрядників, щоб вони могли знімати гроші зі своїх власних рахунків без клопоту чи комісії за зняття електронних гаманців. Хочете наймати працівників замість підрядників? За допомогою Plane ви можете легко найняти співробітників на повний робочий день у понад 100 країнах без необхідності створювати місцеві організації. Plane обробляє документи з працевлаштування, утримує податки тощо, щоб вам не довелося цього робити. На відміну від багатьох EOR, Plane вірить у просте ціноутворення без прихованих комісій. Ви сплачуєте фіксовану щомісячну плату. Не знаєте, чи найняти члена команди як співробітника чи підрядника? Plane підтримує обидва варіанти з першого дня, і наша команда експертів із задоволенням підкаже вам найкращий варіант для ваших потреб, без порядку денного.
GoProfiles
goprofiles.io
Перша платформа AI людей для співробітників будь-де. Створіть культуру справжнього зв’язку з GoProfiles. Ми об’єднали найкращі частини довідників співробітників і визнання колег, щоб створити абсолютно новий тип платформи для людей.
Humaans
humaans.io
Humanans — це HRIS, створений на фундаменті HR-технічного стеку організації. Це допомагає сучасним командам відділу кадрів у компаніях, що швидко розвиваються, адаптувати, керувати та розвивати своїх співробітників завдяки швидким робочим процесам, автоматизації та швидкому доступу до даних. Humanans було задумано для вирішення проблемних точок бізнес-лідерів, які втомилися мати справу з незграбними системами, нездатними відповідати високим стандартам сучасних працівників. Розроблений для швидкості, він має гарний каталог людей, зберігання документів, відстеження вільного часу, візуальні звіти та об’єднує існуючі системи за допомогою глибокої інтеграції. Покращуючи рішення Slack, GSuite і HR point, Humanans не тільки оптимізує процеси управління персоналом, але й приносить цінність для всіх в організації. Крім того, Humanans обслуговує віддалені та розподілені команди, допомагаючи підвищити гнучкість бізнесу незалежно від його налаштування
BrioHR
briohr.com
BrioHR - це платформа для управління HR, що автоматизує процеси набору, управління відпустками та оцінки продуктивності в організаціях.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ - додаток для автоматичного відстеження часу, вимірювання продуктивності та моніторингу роботи працівників в офісі та віддалено.
Omni HR
omnihr.co
Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу вашого співробітника, допомагає відділам кадрів наймати, керувати та оплачувати ваших працівників. Азії та за її межами всього за кілька кліків. З Omni ви та ваша команда більше не втрачаєте дорогоцінний час на введення даних чи адміністративні завдання, а натомість спрямовуєте його на стратегічні ініціативи та значущу взаємодію, що стимулює розвиток бізнесу.
Craze
crazehq.com
Універсальний HR, Payroll & Compliance для стартапів. Амбітні засновники використовують Craze, щоб керувати своїми компаніями без стресу. Ми автоматично піклуємося про кадри, нарахування заробітної плати та відповідність вимогам, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу.
Access
theaccessgroup.com
Access змінює вигляд програмного забезпечення для керування бізнесом не лише в тому, як ми обслуговуємо наших клієнтів, дотримуючись нашої обіцянки надати їм свободу робити більше того, що для них важливо, але й для наших людей, наших інвесторів та благодійних організацій, близьких до наші серця, де ми живемо і працюємо. Access допомагає понад 100 000 клієнтів змінити спосіб використання програмного забезпечення для бізнесу, надаючи кожному працівнику свободу робити більше важливого.
Harri
harri.com
Harri - це платформа для управління працівниками в індустрії гостинності, що полегшує процеси набору, управління графіками та комунікацію у командах.
Cinode
cinode.com
Cinode - платформа для управління професійними мережами, навичками та проектною співпрацею, що полегшує пошук талантів і управління даними.
Netchex
netchex.com
Netchex - рішення для управління HR та оплатою праці, що спрощує обробку заробітної плати та управління працівниками для малого та середнього бізнесу.
kiwiHR
kiwihr.com
KiwiHR – програмне забезпечення для управління персоналом, яке спрощує HR-процеси для малих та середніх підприємств, допомагаючи оптимізувати ведення обліку працівників.
Convenia
convenia.com.br
Централізуйте всі процедури HR і DP в одному місці. Управління співробітниками CLT, стажування, PJ та інше. Спробуйте 14 днів безкоштовно!
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software є провідним постачальником комплексних та настроюваних рішень для роботи з персоналом, що пропонує потужну програмну платформу, яка є одночасно безкоштовною та гнучкою. Наша відданість принципам відкритого коду дозволяє організаціям будь-якого розміру та бюджету отримувати доступ до розширеного програмного забезпечення для управління персоналом без тягаря ліцензійних зборів. Наша команда відданих розробників і фахівців з кадрів розробила багатофункціональне програмне рішення для управління персоналом, яке включає широкий спектр функцій управління персоналом, включаючи підбір персоналу, адаптацію співробітників, управління ефективністю, відстеження робочого часу та відвідуваності, обробку заробітної плати, адміністрування пільг і залучення співробітників. Завдяки зручному інтерфейсу та широким можливостям налаштування наше програмне забезпечення можна налаштувати відповідно до конкретних потреб і робочих процесів кожної організації. Як прихильники програмного забезпечення з відкритим кодом, ми віримо в силу співпраці та інновацій, керованих спільнотою. Наше HR-програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом дозволяє організаціям використовувати колективний досвід і внесок глобальної спільноти розробників, що призводить до постійних удосконалень, нових функцій і покращеної безпеки. HR-програмне забезпечення Horilla з відкритим вихідним кодом не тільки безкоштовне, але й надає організаціям повний контроль над набором HR-технологій. Завдяки можливості доступу та зміни вихідного коду організації можуть налаштувати програмне забезпечення відповідно до своїх унікальних вимог, інтегрувати його з існуючими системами та забезпечити конфіденційність і безпеку даних. Ми прагнемо підтримувати наших користувачів протягом усього їхнього шляху за допомогою програмного забезпечення для кадрів з відкритим кодом Horilla. Наша спеціальна команда підтримки завжди готова допомогти з впровадженням, налаштуванням і усуненням несправностей, забезпечуючи плавне та успішне впровадження нашого програмного забезпечення. Вибираючи програмне забезпечення Horilla Open Source HRMS, організації можуть використовувати потужність передових технологій управління персоналом, співпрацювати з активним співтовариством і оптимізувати свої процеси управління персоналом без фінансових обмежень у вигляді ліцензійних зборів. Ми прагнемо надавати організаціям економічно ефективні та настроювані HR-рішення, які сприяють ефективності, продуктивності та успіху організації. Функції програмного забезпечення Horilla з відкритим вихідним кодом для управління персоналом: • Програмне забезпечення для управління набором персоналу з відкритим кодом • Програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом для персоналу • Програмне забезпечення для керування базою даних працівників з відкритим кодом • Програмне забезпечення для керування заробітною платою з відкритим кодом • Програмне забезпечення для керування відвідуваністю з відкритим кодом • Програмне забезпечення для керування відпустками • Програмне забезпечення для керування ефективністю з відкритим кодом • Програмне забезпечення для управління активами з відкритим кодом
MyHR
myhr.works
MyHR - це програма для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси HR, включаючи управління даними працівників, облік робочого часу та аналіз ефективності.
Kenjo
kenjo.io
Kenjo - це платформа для управління HR-процесами, яка дозволяє керувати документами, відпустками, оцінками продуктивності та підбором персоналу.
BrightHR
brighthr.com
BrightHR - програмне забезпечення для управління персоналом, що включає управління відсутністю, планування та відстеження витрат, зручне для малих і середніх підприємств.
Zelt
zelt.app
Zelt - додаток для управління адміністративними процесами співробітників компанії в одному місці, включаючи зарплату, пільги, пристрої та програми.
Youmanage
youmanage.co.uk
Попрощайтеся із застарілими та трудомісткими процесами відділу кадрів, звивистими електронними таблицями з інформацією про співробітників із кількома вкладками та нескінченними ручними розрахунками щорічних прав. Знайомтеся з Youmanage – комплексною системою управління персоналом, яка містить усі ключові функції, щоб допомогти вашому бізнесу розвиватися. Він надає вам надбезпечне хмарне розташування для зберігання даних співробітників, засіб для співробітників оновлювати свою особисту інформацію практично в будь-який час, інформативні звіти та аналітику для розвитку бізнесу, а також можливість відстежувати важливу інформацію про відсутність, зокрема відпустки, хвороби та ПРАЦЯ. Youmanage контролює ризик недотримання нормативних вимог, зменшує витрати на адміністрування та підвищує продуктивність персоналу завдяки інтелектуальній автоматизації робочого процесу, водночас надаючи всі інструменти, інформацію та вказівки, необхідні менеджеру з персоналу чи кадровому спеціалісту для успіху. Приділіть більше уваги своїй команді відділу кадрів. Заощаджуйте час, витрачений на пошук і аналіз інформації, що зберігається в багатьох каналах, дозволяючи їм справді націлюватися на вирішення бізнес-завдань і максимізувати ефективність кожного співробітника.
Pletox
pletox.com
Платформа все в одному, побудована для автоматизації та оптимізації управління робочою силою за допомогою робочих процесів, таких як HR, заробітна плата, чат, проекти, завдання, операції тощо.
HRlab
hrlab.de
Централізована та автоматизована платформа управління людським капіталом. Agile, на основі хмари, безпечні та ефективні.
Buk
buk.app
BUK - універсальний додаток для організації завдань та управління процесами, що забезпечує інтеграцію функцій для підвищення продуктивності.
altHR
althr.my
Althr - це HR Super App для компаній, створених як просто рішення HR. Працює від Celcomdigi, провідного постачальника послуг мобільного зв’язку в Малайзії, Althr-це хмарне програмне забезпечення HR, яке зосереджується на допомозі малайзійським компаніям оцифротизуванню HR-процесів та сприяє кращому розширенню можливостей та залученню працівників. Побудований з основними функціями, такими як безпаперові листя та управління витратами, відстеження часу та управління відвідуванням, AlTRE має на меті оцифровувати свої кадрові зусилля за допомогою нашого безкоштовного та швидкого плану.
HRWize
hrwize.com
Від інформації про співробітників, відстеження відпусток, навчання, управління продуктивністю, планування наступності та все між ними – ви можете бути впевнені, що потрібна інформація завжди буде доступна лише одним клацанням миші. Завдяки спеціалізованій команді акредитованих спеціалістів з управління персоналом ми не просто надаємо вам інструмент, ми допомагаємо вам оптимізувати ваші процеси та підвищити ефективність ваших операцій з управління персоналом, а також залишаємося з вами протягом усього процесу впровадження та після нього.
Criterion HCM
criterionhcm.com
HCM Without Compromise HR, Payroll, Talent Engagement Software as Dynamic as Your People Criterion надає програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM) для організацій середнього ринка в будівництві, фінансових послугах, некомерційних організаціях і вищій освіті, надаючи їм можливість оптимізувати свою важливу HR, розрахунки заробітної плати та залучення талантів. , і процеси управління робочою силою. Criterion HCM доступний безпосередньо клієнтам і через глобальну партнерську мережу в більш ніж 10 країнах.
Worksy
worksy.io
Worksy — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом для середніх і великих організацій. Наші доступні рішення включають основні інструменти управління, такі як нарахування заробітної плати, робочий час і відвідуваність співробітників, відпустки, претензії, продуктивність, підбір персоналу, кадрова аналітика тощо.
Collage HR
collage.co
Collage — це провідна в Канаді двомовна платформа управління кадрами, заробітною платою та перевагами, створена спеціально для потреб малого та середнього бізнесу. Функції платформи включають ведення записів про співробітників, реєстрацію нових найманців, адміністрування пільг, відстеження часу відпустки, підбір персоналу (ATS), перевірку ефективності, звітність з персоналу та повне керування розрахунком заробітної плати. Collage також оцифровує групові переваги шляхом синхронізації з будь-яким постачальником страхових послуг у Канаді.
Kolay iK
kolayik.com
У програмному забезпеченні першого персоналу Türkiye керувати та повідомити про дозвіл та понаднормовий час, оцінку ефективності, заробітну плату, зміну та багато іншого.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR — потужне модульне HR-програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу. З 2010 року ми допомогли тисячам компаній у всьому світі заощаджувати години на тиждень на повсякденних завданнях з управління персоналом, як-от керування відпустками, керування файлами співробітників і адаптація, відстеження робочого часу, управління продуктивністю, відстеження порушень і керування сертифікацією. Виберіть потрібні вам модулі та кількість користувачів для HRIS відповідно до потреб вашого бізнесу та бюджету. Почніть роботу сьогодні з безкоштовною 21-денною пробною версією (www.purelyhr.com/trial) або живою демонстрацією.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Hailey HR
haileyhr.com
Одне місце для всіх процесів HR. Користувацький досвід і чіткість сподобаються вашим колегам. Ознайомтеся з нашою платформою та замовте демонстрацію вже сьогодні!
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty, компанія, яка допомагає підприємствам автоматизувати дотримання трудового законодавства та документацію, сьогодні випустила першу фазу свого проекту Employment Law Informatics Project (ELIP), намагаючись каталогізувати, узагальнити та закодувати логіку кожного трудового законодавства в Сполучених Штатах, щоб покращити як академічні юридичні дослідження, так і практичне ділове використання. SixFifty автоматизує дослідження, пов’язані з державою, розробку документів і поточні юридичні оновлення, усуваючи труднощі та здогадки щодо відповідності HR. SixFifty допомагає командам відділу кадрів впевнено самостійно виконувати складну роботу з дотримання нормативних вимог. За допомогою SixFifty ви можете розробити персоналізовані трудові документи (як-от поліси, угоди та додатки до штату) всього за кілька хвилин — без необхідності платити за руки та ноги, щоб юрист розробив їх для вас.
greytHR
greythr.com
greytHR - це хмарна платформа для управління HR, що спрощує процеси персоналу, включаючи управління заробітною платою, відпустками і відвідуванням.
Progression
progression.co
Визначайте та вимірювайте кар’єрний ріст у вашій організації за допомогою Progression — платформи номер один для розвитку кар’єри. З Progression ви можете: - створювати та візуалізувати кар'єрні рамки за години, а не місяці, за допомогою шаблонів і штучного інтелекту - створювати прості звички, які свідчать про зростання, коли це відбувається - давати змогу вашій команді розвиватися за допомогою багатої інформації в реальному часі - залучати, мотивувати та дати змогу Ваші співробітники створюють власну кар’єру - Розблокуйте винятковий ріст співробітників у рекордно короткі терміни. Створюйте, розгортайте та підтримуйте найкращі в своєму класі навички та кар’єрні шляхи з Progression. Приєднуйтеся до тисяч команд, які сприяють справжньому зростанню співробітників і скорочують відтік уже сьогодні.
CezanneHR
cezannehr.com
Cezanne HR зі штаб-квартирою у Великій Британії, якій довіряють тисячі професіоналів з управління персоналом у всьому світі, — це сучасна комплексна система управління персоналом для організацій середнього розміру з 100–3000 співробітниками. У Cezanne HR, повному інтелектуальних функцій для економії часу, є все необхідне для кращого управління, залучення, зв’язку та підтримки співробітників, де б вони не були. Cezanne HR охоплює повний життєвий цикл співробітника, від найму та адаптації, через основну роботу з персоналом та керування відсутністю та табелем робочого часу до ефективності, визнання співробітників і планування кар’єри та наступності. Окрім інтеграції сторонніх систем нарахування заробітної плати, Cezanne HR пропонує інтелектуальне кероване обслуговування заробітної плати для британських організацій.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker - хмарна система для автоматизації управління кадрами, рекрутингу та виконання завдань у компаніях.
Empeon
empeon.com
Empeon - платформа для управління HR і зарплатами, що спрощує обробку графіків, відпусток та пільг для організацій охорони здоров'я.
flair HR
flair.hr
FLAIR HR - це універсальний додаток для управління людськими ресурсами, який спрощує процеси найму, планування змін та управління відсутністю працівників.
DreamTeam
dreamteam.io
Універсальний кадровий центр для малого та середнього бізнесу, який спрощує складні людські процеси за допомогою найшвидшої, найбільш гнучкої та безмежної HR-платформи. DreamTeam дозволяє вам відновити повний контроль і видимість над процесами, що збільшуються людьми, з розрізненими даними. Ми звільняємо вашу команду від непосильної ручної роботи, одночасно сприяючи успіху відділу кадрів, задоволенню та процвітаючій культурі компанії за допомогою комплексного та легкого в налаштуванні рішення для подолання складнощів управління персоналом.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — це сучасна HR-система, яка містить усе необхідне для керування всіма шляхами ваших співробітників. Спробуйте 14 днів безкоштовно!
Armano
armano.io
Armano — це комплексне HR-рішення, яке пропонує такі функції, як відстеження робочого часу, керування талантами, керування файлами та документами, управління витратами, внутрішні комунікації та управління проектами. Він обслуговує малий і середній бізнес із конкурентними цінами та зручною платформою.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.
Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
OnPay
onpay.com
OnPay – програмне забезпечення для управління заробітною платою та HR, яке спрощує процеси для малого та середнього бізнесу.
Officient.io
officient.io
Officient.io - платформа для автоматизації HR-процесів, що спрощує управління даними та покращує співпрацю в компаніях.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite-це хмарна платформа ERP для управління фінансами, запасами, людськими ресурсами та відносинами з клієнтами для бізнесу різного розміру.
Namely
namely.com
Namely - це комплексна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та талантами, яка допомагає організаціям ефективно управляти персоналом.
Multiplier
usemultiplier.com
Multiplier - це платформа для управління глобальним наймом і зарплатою, що спрощує процеси адаптації, виплат та дотримання законодавства в різних країнах.
Keka HR
keka.com
Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.
Justworks
justworks.com
Justworks – це платформа для управління оплатою праці, пільгами, відстеженням часу та підтримкою відповідності для малих і середніх підприємств.
Humi
humi.ca
Humi - хмарне HR-рішення для канадських компаній, що об'єднує управління персоналом, оплату праці, пільги, найм та відпустки.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.