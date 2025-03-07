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Основне програмне забезпечення для управління персоналом (HR), також відоме як програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM), централізує інформацію про співробітників у єдиній системі. Ці основні системи управління персоналом призначені для керування такими важливими даними, як заробітна плата та пільги, у доступній централізованій базі даних. Хоча традиційно називаються інформаційними системами людських ресурсів (HRIS) або системами управління людськими ресурсами (HRMS), останнім часом термін HCM став більш поширеним. Підприємства використовують базове програмне забезпечення для управління персоналом, щоб підтримувати детальні профілі співробітників, зберігати важливі документи та аналізувати організаційні тенденції з комплексної точки зору. Ці системи, які зазвичай використовуються відділами кадрів, дозволяють менеджерам з персоналу контролювати записи про співробітників і створювати звіти за ключовими показниками. Багато основних HR-рішень включають функції самообслуговування, що дозволяє співробітникам самостійно оновлювати свої переваги або контактні дані, таким чином оптимізуючи процеси HR. Часто основне програмне забезпечення для управління персоналом інтегровано в більш широкий пакет управління персоналом або пропонує сумісність із сторонніми програмами управління персоналом для покращення його функціональності в різних операціях управління персоналом.
Запит на новий застосунок
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навчання та аналітику, а також можливості повернення до офісу. Керувати своїми людьми ще ніколи не було так просто. ADP Workforce Now надає вам інструменти не лише для відстеження кадрової інформації, але й для того, щоб допомогти вам керувати своєю робочою силою та приймати рішення на основі даних. І, коли ви ростете, ви можете додавати необхідні вам функції. Розширте можливості всіх рівнів вашої організації за допомогою інструментів і можливостей, розроблених спеціально для того, щоб забезпечити привабливий досвід для бізнес-лідерів, менеджерів і працівників. • Все-в-одному: HR-платформа з можливістю конфігурації для ефективного керування всіма функціями управління персоналом — нарахуванням заробітної плати, персоналом, часом, талантами та перевагами — в одній базі даних. • Впевнена відповідність вимогам: наша провідна в галузі система безпеки зберігає ваші дані, а наші глибокі знання та рішення щодо відповідності допоможуть вам захистити ваш бізнес. • Простота використання: інноваційні, прості у використанні функції у вас під рукою, що полегшує роботу відповідно до ваших потреб, а також забезпечує кращий досвід для вашої робочої сили • Анотація в процесі роботи: приймайте рішення з впевненістю, на основі інформації з найбагатшої та найнадійнішої бази даних робочої сили в бізнесі. • Інтегрована та підключена екосистема: розширте свої можливості з управління персоналом за допомогою найбільшої екосистеми HR, яка легко та безпечно інтегрується з провідними сторонніми рішеннями. Легко зв’язуйтеся з важливими партнерами, такими як бухгалтери, брокери та фінансові постачальники. ЗАРПЛАТИ. Заощаджуйте час і зменшуйте кількість помилок за допомогою комплексного пакету, створеного цілеспрямовано, щоб допомогти вам керувати бізнесом і задовольнити потреби щодо відповідності.
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti® тепер працівники самостійно розраховують заробітну плату, а також отримують інструкції щодо пошуку та виправлення дорогих помилок перед подачею заробітної плати. Програмне забезпечення Paycom оптимізує процеси, підвищує ефективність і надає співробітникам можливість керувати власною інформацією про кадри – і все це в одному додатку: від адаптації та отримання пільг до управління талантами тощо. Paycom, визнаний на національному рівні завдяки своїм технологіям і культурі робочого місця, тепер може обслуговувати підприємства будь-якого розміру в США та за кордоном. Paycom веде цифрову трансформацію на американському робочому місці. Наша відданість нашій культурі та цінностям призвела до того, що ми були названі однією з найінноваційніших компаній світу за версією Fast Company, одним із найкращих робочих місць Америки за версією Newsweek та найкращими роботодавцями в США за версією Top Workplaces. Paycom має приблизно 36 820 клієнтів у Сполучених Штатах (станом на 31 грудня 2023 року), що на 1% більше, ніж у попередньому році. 15 квітня 2014 року Paycom стала публічною компанією, її акції почали торгувати на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером PAYC. На початку 2020 року компанія увійшла до S&P 500.
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших клієнтів. Постачальники просто продадуть вам продукт. Але насправді партнер піклується про вас і ваш бізнес. Партнер приділяє час, щоб пізнати вас і зрозуміти ваші потреби. Ми працюємо з вами, щоб визначити найкращі рішення, які принесуть користь вашому бізнесу сьогодні, прокладаючи шлях до кращого завтра. А завтра все про вашу команду. Усе, що ми робимо, спрямоване на підтримку вас у досягненні ваших цілей. Разом ми вирішуємо вашу повсякденну роботу, щоб ви могли витрачати більше часу на формування культури, якої прагнете ви та ваші співробітники. Для професіоналів, які жадають справжнього партнерства, Paylocity — це компанія з управління персоналом і заробітної плати, яка звільняє вас від завдань сьогоднішнього дня, тож разом ми можемо проводити більше часу, зосереджені на обіцянках завтрашнього дня. Йдемо вперед разом.
Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси управління тощо — усе в одному місці. Gusto пишається тим, що обслуговує понад 300 000 компаній у США за допомогою єдиної надійної системи, конкурентоспроможних інструментів компенсації та експертного керівництва, щоб допомогти вам розширити можливості вашої команди. Тому що коли ваші люди процвітають, ваш бізнес теж процвітає. Дізнайтесь більше на https://gusto.com
Rippling
rippling.com
Rippling дає підприємствам одне місце для управління HR, ІТ та фінансів - Globally. Він об'єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як, наприклад, заробітна плата, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше ви можете керувати та автоматизувати кожну частину життєвого циклу працівників в одній системі. Наприклад, візьміть на борту. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та встановити свою заробітну плату, корпоративну карту, комп'ютер, пільги та навіть сторонні додатки, такі як Slack та Microsoft 365-все протягом 90 секунд.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблені для малого, середнього та великого бізнесу з модулями для ERP, CRM, PSA та електронної комерції. Корпорація Oracle придбала NetSuite приблизно за 9,3 мільярда доларів США в листопаді 2016 року. Новоствореним бізнес-підрозділом Oracle Netsuite керує виконавчий віце-президент Еван Голдберг як Cloud ERP Oracle для малих і середніх підприємств.
Paycor
paycor.com
PayCor дає можливість лідерам модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитись на тому, що насправді має значення: побудова команд, що виграють. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані працівників знаходяться в одному місці, тому вам ніколи не доведеться перемикати платформи, отримувати доступ до декількох систем або повторної інформації. Автоматизувати стомлюючу роботу, зменшувати ризик відповідності, сприяти ефективності, надає можливість працівникам контролювати власне фінансове здоров'я та отримувати глибше розуміння вашого бізнесу з надійною аналітикою та розумінням.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження виплат працівникам. У 2019 році Gadjo C Sevilla та Браян Т. Горовіц писав у журналі PC Magazine, що BambooHR «дорожчий за конкуруючі продукти» та «не має функцій адміністрування переваг (BA) у порівнянні з конкурентними рішеннями», але його «твердий набір функцій і зручний інтерфейс висувають його на вершину нашої список".
Zoho People
zoho.com
Створений для побудови щасливішої робочої сили. Ми піклуємося про ваші кадрові процеси, поки ви піклуєтесь про своїх працівників. Від найму, управління на борту та відвідуваності до відстеження часу та оцінок, ми все це охоплювали.
Deel
deel.com
Deel-це все-в-одна платформа для глобальних команд. Це означає управління кадром для персоналу для будь-якої команди, де завгодно. Статево наймайте, на борту та оплату штатних працівників або незалежних підрядників за лічені хвилини. Вперше ви будете мати центральний погляд на всю свою робочу силу в одному місці. За допомогою DEEL компанії роблять можливим глобальний заробітна плата, використовуючи внутрішній офіс Deel та місцеві органи, що належать. Робітники, менеджери та лідери можуть оновлювати деталі виведення, візуалізувати структуру команди, контролювати загальні витрати на оплату праці та виконувати десятки інших завдань через сучасний інтерфейс самообслуговування DEEL. Сьогодні DEEL обслуговує понад 25 000 клієнтів від малих та середніх підприємств, які торгуються, допомагаючи понад 120 000 працівникам отримувати оплату з будь -якого місця. Створіть локалізовані юридичні договори, відстежувати вихідний час, надати бонуси, керувати власним справом тощо. Забронюйте демонстрацію для особистого посібника з платформи Deel та розблокуйте свою глобальну робочу силу сьогодні.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційними та більш гнучкими. І ми всі можемо створити майбутнє, яке ми собі уявляємо. Світ працює з ServiceNow.
OnPay
onpay.com
OnPay створено для людей, які хочуть витрачати більше часу на ведення свого бізнесу (і менше на виконання службових завдань). Його відзначений нагородами розрахунок заробітної плати та відділ кадрів заощаджує власникам бізнесу понад 15 годин на місяць і звільняє їх, щоб зосередитися на прибутку.
Keka HR
keka.com
Наймання-це не просто одноетапне досягнення, оскільки він передбачає різні складні фази через подорож. А пошук правильного таланту - це кроки до побудови успішного ділового середовища. Отже, Keka оснащує вас приголомшливими функціями, такими як пошук кандидатів у багатоплатформу, технічні оцінки, показники та ін., Що допоможе вам запропонувати досвід найму на майбутньому за допомогою системи відстеження заявників Keka. Keka HR - це людей, що сприяють людям. Він автоматизує процеси та допомагає побудувати мотивовану та віддану культуру на робочому місці, перетворюючи вашу компанію з добра на велику. За допомогою Keka ви можете сприяти високопродуктивній культурі, яка адаптується, розвивається та масштабує, що робить вашу команду більш ефективною. Як лідер в галузі технічних технологій для малих та середніх підприємств, Кека є універсальним і придатним для всіх галузей.
Bob HR
hibob.com
Боб - це платформа HR, яка спрощує управління людьми та модернізує досвід роботи для кожного працівника - залучення, культуру та продуктивність праці. Боб налаштовується на те, як ви працюєте - змістити, віддалені або гібридні роботи. Це дає можливість HR та менеджерам підвищувати ефективність та утримання, що призводить до більш здорової та продуктивнішої команди. За допомогою BOB ви можете впорядкувати свої основні процеси HR, такі як на борту, управління продуктивністю та управління компенсацією за допомогою автоматизованих робочих процесів для підвищення ефективності, покриття всіх точок дотику та заощадження дорогоцінного часу. Боб надає кількісні дані, які можуть інформувати стратегічні рішення, які впливають на суть. Боб допомагає динамічним компаніям виявити найкраще у своїх працівників. Виділені команди Hibob у США, Великобританії, Європі, Ізраїлі та Австралії щодня працюють над тим, щоб обслуговувати понад 1400 сучасних, швидко зростаючих підприємств середнього розміру.
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться ваша команда, Remote забезпечує найкращий досвід із надійними глобальними рішеннями щодо працевлаштування. Наш неперевершений захист інтелектуальної власності та першокласні заходи безпеки забезпечать вам спокій у глобальному масштабі. Крім того, Remote пропонує фіксовану модель ціноутворення без прихованих комісій, що допомагає вам ефективно керувати своїм бюджетом, зосереджуючись на розвитку бізнесу.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Універсальні переваги, кадри та відповідність вимогам. Тисячі брокерів використовують програмне забезпечення Employee Navigator зі своїми клієнтами, щоб керувати своїми перевагами, адаптацією, ACA тощо на нашій простій інтуїтивно зрозумілій платформі.
Justworks
justworks.com
Justworks — це багатопродуктове рішення, яке пропонує глобальний нарахування заробітної плати, пільги, підтримку відповідності, відстеження робочого часу, HR-інструменти тощо з відзначеною нагородами підтримкою сертифікованих експертів HR. Ми впораємося з усіма дрібницями, щоб ви могли зосередитися на важливому: розбудові свого бізнесу та своєї команди.
Netchex
netchex.com
З рішенням Netchex для управління персоналом і заробітною платою ви можете зробити свої процеси простішими, ніж будь-коли, і гарантувати, що робота завжди виконується правильно.
Workstream
workstream.us
Workstream - це провідна платформа HR, оплати праці та наймання для погодинної робочої сили. Його розумна технологія впорядковує завдання з персоналу, щоб власники франшизи та бізнесу могли швидко рухатися, зменшити витрати на оплату праці та спростити операції - все в одному місці. 46 з 50 найкращих брендів ресторанів швидкого обслуговування-включаючи Burger King, Джиммі Джон, Тако Белл,-на робочий потік, щоб найняти, утримувати та платити свої команди.
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте працівників. Понад 10 000 організацій по всій Європі довіряють Personio підвищення ефективності за допомогою інноваційних функцій, таких як управління компенсаціями, служба підтримки кадрів, продуктивність і розвиток, а також опитування. У нас є понад 300 співробітників, які надають підтримку з рівнем задоволеності клієнтів на 90% і доступні понад 180 інтеграцій. Оновіть свою команду кадрів з електронних таблиць на стратегію зараз – забронюйте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні: https://www.personio.com/webdemo/
Namely
namely.com
А саме – це єдина платформа для управління персоналом, заробітної плати, пільг і талантів, яка сподобається вашим співробітникам. Це більше, ніж програмне забезпечення для управління персоналом: це необхідні вам консультації з питань відповідності та переваг.
Harri
harri.com
Харрі - світовий лідер з технологій досвіду досвіду роботи Frontline. Платформа Harri побудована для компаній, які надають сервіс в основі свого бізнесу і включають рішення для привабливості талантів, управління робочою силою, залучення працівників та дотримання. Гаррі дозволяє організаціям інтелектуально набирати, утримувати та керувати найкращим талантом для ведення та вдосконалення свого бізнесу. Він обслуговує понад 55 000 місць ресторанів та готелів та чотири мільйони працівників гостинності в усьому світі, з зростанням роздрібної торгівлі та охорони здоров'я. Харрі створив стосунки з багатьма найкращими світовими брендами гостинності, залишаючись орієнтованими на лазерну місію щодо вдосконалення досвіду працівників для команд Frontline. Харрі вітав помітних клієнтів, таких як підняття курячих пальців Cane та розпочав реалізацію в цілому для метро в США та Макдональдс у США. Активна база користувачів Компанії вдвічі збільшилася, полегшуючи 7,2 млн. Робочих програм, 2,6 млн. Повідомлення та створення списків роботи 237 тис.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix — це програмне забезпечення для планування персоналу та управління трудовими ресурсами, розроблене для того, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру покращити процеси планування, оптимізувати спілкування між співробітниками та спростити відстеження робочого часу та відвідуваності. Деякі з ключових функцій Agendrix включають: - Планування персоналу: створюйте, керуйте та публікуйте робочі графіки з легкістю та швидко вносьте зміни за потреби. - Час і відвідуваність: легко відстежуйте робочі години співробітників і відвідуваність, перетворивши будь-який пристрій на перфорований годинник, який автоматично подає ваші табелі. - Керування запитами співробітників: переглядайте та затверджуйте запити співробітників, надіслані безпосередньо в додатку, включаючи відпустки, заміни та зміни змін. - Спілкування: спілкуйтеся зі своєю командою через платформу та діліться розкладами та повідомленнями в режимі реального часу. - Звітність і аналітика: створюйте детальні звіти та аналітику про відвідуваність співробітників і дані про планування. Завдяки гнучкій моделі ціноутворення, багатьом додатковим доповненням і політиці скасування в будь-який час програмне забезпечення Agendrix створено доступним за ціною та доступним для компаній будь-якого розміру. Платформа є хмарною, що означає, що до неї можна отримати доступ з будь-якого місця, де є підключення до Інтернету, і немає жодної плати за встановлення чи налаштування. Завдяки найновішому HR-модулю Agendrix компанії можуть ефективніше залучати нових співробітників, централізувати записи та документи співробітників і збирати відгуки співробітників за допомогою опитувань. Це допомагає компаніям оптимізувати свої кадрові процеси та переконатися, що вони відповідають нормам і найкращим практикам. Крім того, можливість щодня відзначати хорошу роботу за допомогою функції «Давай п’ятірки» може допомогти підприємствам розвивати позитивну робочу культуру та покращувати моральний дух працівників. Загалом, Agendrix — це комплексне та зручне програмне забезпечення для управління робочою силою, яке оптимізує процеси планування, внутрішньої комунікації та управління робочою силою. Співробітники також люблять Agendrix, тому що він допомагає їхнім менеджерам будувати графіки, які справді відповідають їхнім потребам, що значною мірою допомагає стати бізнесом, у якому люди люблять працювати.
Paypro
payentry.com
Наше рішення для залучення талантів допомагає вашій організації шукати, відстежувати та оцінювати якісні таланти, щоб ви могли ефективніше та економічно ефективніше формувати залучену, високоефективну робочу силу. Це потужне рішення автоматизує та оптимізує процеси набору та найму для підтримки безпаперового середовища управління людським капіталом (HCM). Це забезпечує позитивний досвід кандидатів, який полегшує кандидатам надавати інформацію, шукати роботу та подавати заявки онлайн.
Alexis HR
alexishr.com
AlexisHR звільняє час для роботи з людьми завдяки автоматизації адміністративних завдань, одночасно надаючи цінну інформацію про своїх співробітників. Налаштуйте платформу таким чином, щоб вона відповідала вашим потребам і робочим процесам щодо адаптації, управління часом, документації, оглядів і багато іншого. Використовуючи Alexis, ви матимете всі дані про людей в одному місці, а це означає, що ви отримаєте доступ до звітів, статистичних даних і тенденцій, які допоможуть вам збільшити стратегічну цінність HR для організації.
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рекрутингу та HR. Workable знаходиться в авангарді цієї трансформації, пропонуючи набір продуктів, які використовують наш запатентований штучний інтелект, розроблений на основі обробки 260 мільйонів кандидатів і понад 1,5 мільйона найнятих. Місія Workable — у 10 разів підвищити продуктивність кадрів вашої компанії. Workable Recruiting — це система відстеження кандидатів світового класу, яка робить рекрутерів і менеджерів з найму кращими. Працездатний штучний інтелект допомагає виконувати більшість трудомістких завдань, таких як пошук джерел, перевірка, надсилання електронною поштою, створення описів посад, наборів для співбесід тощо. Workable тісно інтегровано з усіма основними дошками з питань вакансій і пропонує всі функції, які шукають найкращі кадрові команди. Workable HR забезпечує наскрізне керування працівниками за допомогою системи з широкими можливостями конфігурації, яка безпечно обробляє дані співробітників, керує відпустками, інтегрується з нарахуванням заробітної плати тощо в одному місці. Jobs by Workable — це дошка вакансій, яка об’єднує мільйони кандидатів із можливостями в компаніях, які працюють на основі Workable. Workable допоміг понад 27 000 компаній у більш ніж 100 країнах знайти, найняти та керувати найкращими талантами. Ми забезпечуємо безпрецедентне підвищення продуктивності в кадровій сфері та підборі персоналу, гарантуючи, що наші клієнти залишаються попереду в технологічному середовищі, що швидко розвивається.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Breathe
breathehr.com
Breathe — це просте та безпечне програмне забезпечення для роботи з персоналом, яке було відзначене багатьма нагородами і допомагає малим і середнім підприємствам Великої Британії перенести свої основні процеси з персоналом в Інтернет, заощаджуючи час, забезпечуючи душевний спокій і сприяючи бізнесу, де б вони не працювали. Більш ніж 15 000 британських малих підприємств і благодійних організацій довіряють Breathe керувати більш ніж 400 000 людьми. Breathe схвалено та рекомендовано мережею з понад 600 партнерів. Організації, які використовують Breathe, включають AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA та інші. Функції продукту включають: - Керування відпустками та відпустками - Моніторинг хвороби та відсутності - Управління продуктивністю - Управління витратами - Планування співробітників - Відстеження робочого часу - База даних співробітників і аналітика - Необмежене зберігання документів - Рота, робочий час і відвідуваність Розпочніть 14-денну пробну версію сьогодні та подивіться, як інтуїтивно зрозумілі продукти Breathe можуть допомогти вам і вашому бізнесу.
Arcoro
arcoro.com
Будівельні компанії та підрядники мають особливі потреби в управлінні робочою силою, і Arcoro пропонує набір модульного будівельного програмного забезпечення для управління персоналом, який дозволяє компаніям успішно їх вирішувати. Arcoro — це єдина технологічна компанія з управління персоналом, яка зосереджена на будівельній галузі та пропонує рішення, які допомагають компаніям наймати, керувати та розвивати свій бек-офіс, професійну та кваліфіковану робочу силу. Набір модулів Arcoro включає: • Відстеження заявників • Онбординг • Управління навчанням • Основні відділи кадрів • Переваги • Відстеження робочого часу/відвідуваності ExakTime • Управління компенсаціями • Управління продуктивністю та планування наступності. Компанії можуть вибрати один або всі модулі, і багато клієнтів починають з одного або двох і додають більше, коли їхні потреби змінюються або їх організація зростає. Модулі в пакеті Arcoro повністю інтегровані, але вони також інтегруються з іншими будівельними технологіями, включаючи системи управління проектами, управління персоналом і облікові системи. Arcoro підтримує тісні партнерські відносини з іншими провідними постачальниками будівельних технологій, щоб забезпечити бездоганний досвід для клієнтів. Понад 8000 будівельних компаній і підрядників різного розміру в Північній Америці покладаються на Arcoro, щоб допомогти їм задовольнити свої потреби в кадрах. Щодня більше 1 мільйона професіоналів у будівництві користуються продукцією Arcoro. Arcoro прагне забезпечити найкращий досвід для співробітників на місцях і в офісі. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш сайт www.arcoro.com.
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce-це все-в-одна платформа HR, яка безперешкодно керує всім вашим досвідом працівників та впорядковує процеси кадрів на кожному етапі життєвого циклу працівників. Як екосистема HR, Peopleforce пропонує шість повнофункціональних та настроюваних продуктів: Corehr, набирання, виконання, пульс, час та стіл, задоволення різноманітних потреб підприємств та забезпечення всебічної платформи, яка впорядковує процеси та підвищення ефективності роботи. За допомогою Peopleforce у вас є гнучкість вибирати та оплатити потрібні вам потрібні продукти, забезпечуючи економічну ефективність та максимізуючи вартість ваших інвестицій. Що можуть робити працівники в додатку: -Обов’язкова інформація про відстеження балансу - Запит та керуйте вихідним часом, уточнюючи причину відсутності, затверджувачі підштовхування - Отримайте швидкий доступ до особистих профілів та контактних даних із каталогом працівників, які можна шукати - Подивіться, хто сьогодні та причини їх відсутності -Доступ до сучасних новин та оголошень компанії -Огляд уборів, переглянути та виконати призначених завдань - Доступ до своїх документів Менеджери додатково - Отримайте сповіщення із запитами відпустки та може швидко переглянути та затвердити або відхилити їх. -Легко керуйте своїми завданнями, схваленнями та справами. Місія Peopleforce полягає в тому, щоб надати можливість бізнесу рухатися вперед, зосереджуючись на людях, а не на процесах, створюючи можливості та приємне середовище на робочому місці. Як зміна ігор у революції досвіду роботи для професіоналів, менеджерів та службовців, людей, стали вибором для 600+ підприємств, включаючи інноваторів, таких як Deloitte, Rakuten, Reask, Roosh, Ajax та багато інших.
Empeon
empeon.com
Empeon — це гнучка платформа, яка дозволяє компаніям легко керувати всіма потребами в кадрах і заробітній платі в одному місці. Часто компанії кажуть, що вони мають цю функцію, але вони мають лише можливість підключення, що спричиняє вузькі місця та сповільнює роботу. Приходьте й випробувайте нашу платформу, щоб зрозуміти, чому вона справді найкраща для вашого бізнесу.
Eddy
eddy.com
Eddy — це ідеальна універсальна платформа для кадрів і розрахунку заробітної плати для малих підприємств, які переросли електронні таблиці. Він пропонує ключові функції, які вам потрібні, без складності та накладних витрат на більші системи, даючи вам можливість спростити своє життя, об’єднавши кілька інструментів в один, який має сенс для вашого бізнесу. Економте час і гроші з Eddy. Наймайте, призначайте, керуйте та оплачуйте співробітників — усе в одній простій системі.
Bambee
bambee.com
Bambee надає компаніям доступ на вимогу до спеціального менеджера з персоналу та простого у використанні програмного забезпечення для легкої обробки заробітної плати, складання графіків для працівників, керування політикою компанії тощо. Ми знімаємо стрес, пов’язаний із керуванням людьми та дотриманням правил зайнятості, пропонуючи експертне керівництво з кадрів та підтримку на кожному кроці. З Bambee на вашому боці переконайтеся, що ваш бізнес залишається захищеним, а ваша команда процвітає. Основні характеристики продукту: Спеціальне програмне забезпечення для управління персоналом менеджера з персоналу Дводенний прямий депозит Нарахування заробітної плати Відстеження робочого часу та відвідуваності Описи роботи та підтримка листів із пропозиціями Індивідуальна та відповідна кадрова політика Робочі процеси введення в курс навчання Відео для співробітників Інструменти управління ефективністю Інструменти коригувальних дій Оцінка ризиків звільнення Керівний документ щодо закінчення роботи Зберігання та збереження та багато іншого!
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software є провідним постачальником комплексних та настроюваних рішень для роботи з персоналом, що пропонує потужну програмну платформу, яка є одночасно безкоштовною та гнучкою. Наша відданість принципам відкритого коду дозволяє організаціям будь-якого розміру та бюджету отримувати доступ до розширеного програмного забезпечення для управління персоналом без тягаря ліцензійних зборів. Наша команда відданих розробників і фахівців з кадрів розробила багатофункціональне програмне рішення для управління персоналом, яке включає широкий спектр функцій управління персоналом, включаючи підбір персоналу, адаптацію співробітників, управління ефективністю, відстеження робочого часу та відвідуваності, обробку заробітної плати, адміністрування пільг і залучення співробітників. Завдяки зручному інтерфейсу та широким можливостям налаштування наше програмне забезпечення можна налаштувати відповідно до конкретних потреб і робочих процесів кожної організації. Як прихильники програмного забезпечення з відкритим кодом, ми віримо в силу співпраці та інновацій, керованих спільнотою. Наше HR-програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом дозволяє організаціям використовувати колективний досвід і внесок глобальної спільноти розробників, що призводить до постійних удосконалень, нових функцій і покращеної безпеки. HR-програмне забезпечення Horilla з відкритим вихідним кодом не тільки безкоштовне, але й надає організаціям повний контроль над набором HR-технологій. Завдяки можливості доступу та зміни вихідного коду організації можуть налаштувати програмне забезпечення відповідно до своїх унікальних вимог, інтегрувати його з існуючими системами та забезпечити конфіденційність і безпеку даних. Ми прагнемо підтримувати наших користувачів протягом усього їхнього шляху за допомогою програмного забезпечення для кадрів з відкритим кодом Horilla. Наша спеціальна команда підтримки завжди готова допомогти з впровадженням, налаштуванням і усуненням несправностей, забезпечуючи плавне та успішне впровадження нашого програмного забезпечення. Вибираючи програмне забезпечення Horilla Open Source HRMS, організації можуть використовувати потужність передових технологій управління персоналом, співпрацювати з активним співтовариством і оптимізувати свої процеси управління персоналом без фінансових обмежень у вигляді ліцензійних зборів. Ми прагнемо надавати організаціям економічно ефективні та настроювані HR-рішення, які сприяють ефективності, продуктивності та успіху організації. Функції програмного забезпечення Horilla з відкритим вихідним кодом для управління персоналом: • Програмне забезпечення для управління набором персоналу з відкритим кодом • Програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом для персоналу • Програмне забезпечення для керування базою даних працівників з відкритим кодом • Програмне забезпечення для керування заробітною платою з відкритим кодом • Програмне забезпечення для керування відвідуваністю з відкритим кодом • Програмне забезпечення для керування відпустками • Програмне забезпечення для керування ефективністю з відкритим кодом • Програмне забезпечення для управління активами з відкритим кодом
WebHR
web.hr
WebHR — це комплексне соціальне програмне забезпечення для управління персоналом, яке охоплює все, від «найму» до «виходу на пенсію» для найважливішого активу вашої компанії — ваших співробітників. WebHR допоможе вашій команді відділу кадрів почати ефективне та ефективне управління персоналом. WebHR є незамінним інструментом не лише для HR, а й для всієї компанії. WebHR базується на моделі програмного забезпечення як послуги (SaaS) і хмарних обчислень.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR — це програмне забезпечення, яке дозволяє компаніям оцифрувати рутинні процеси своїх відділів кадрів шляхом їх спрощення та автоматизації. Sesame HR є чудовим союзником для менеджерів, керівників і менеджерів з персоналу, щоб заощадити час у своїх процесах і зосередити свої зусилля на покращенні досвіду своїх співробітників.
Decisely
decisely.com
Decisely – це брокерська фірма з надання пільг і кадрових послуг, яка спеціалізується на інтегрованих технологічних рішеннях для малого бізнесу. Рішення Decisely, яке підтримується ліцензованими пільговими брокерами та професіоналами галузі, забезпечує правильне поєднання медичних пільг, найму персоналу, адміністратора відділу кадрів, відповідності вимогам, нарахування заробітної плати та виходу на пенсію на одній простій у використанні платформі.
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta підтримує підприємства за допомогою надійного програмного забезпечення для управління персоналом для передових систем онлайн-управління для керування відвідуваністю та зарплатою співробітників. Спробуйте зараз! Mekari Talenta — це онлайн-додаток для кадрів із комплексною системою; HR-операції стають ефективнішими та ефективнішими. Приходьте спробувати зараз!
Time Champ
timechamp.io
Time Champ допомагає компаніям розкрити потенціал продуктивності за допомогою багатофункціонального автоматичного відстеження часу та програмного забезпечення для вимірювання продуктивності. Це може допомогти підвищити вашу продуктивність на 20-30% і покращити моральний дух співробітників, як ніколи раніше. Time Champ — це більше, ніж просто засіб відстеження часу, і завдяки широкому набору функцій він може допомогти оптимізувати всі сфери вашого бізнесу та стати ключовою відмінністю між вами та вашими конкурентами. Де б не були ваші співробітники, працюючи віддалено чи з офісу, Time Champ допоможе вам визначити, де вони проводять свій час протягом робочого дня, дозволяючи вам переконатися, що їхній час витрачається продуктивно. Time champ також допомагає компаніям миттєво ефективно вимірювати продуктивність команд за допомогою комплексної інформаційної панелі. На одному екрані можна миттєво побачити, скільки членів команди працює, скільки відсутні або запізнюються, а також хто є найбільш або найменш продуктивними працівниками. Цю інформацію потім можна використовувати для підвищення ефективності та продуктивності. Time Champ збирає різні показники, KPI і представляє їх у чудово оформлених аналітичних діаграмах і звітах. Завдяки можливості детально досліджувати проблемні області, Time Champ значно полегшує аналіз і швидкий пошук рішень проблем.
DreamTeam
dreamteam.io
Універсальний кадровий центр для малого та середнього бізнесу, який спрощує складні людські процеси за допомогою найшвидшої, найбільш гнучкої та безмежної HR-платформи. DreamTeam дозволяє вам відновити повний контроль і видимість над процесами, що збільшуються людьми, з розрізненими даними. Ми звільняємо вашу команду від непосильної ручної роботи, одночасно сприяючи успіху відділу кадрів, задоволенню та процвітаючій культурі компанії за допомогою комплексного та легкого в налаштуванні рішення для подолання складнощів управління персоналом.
PrimePay
primepay.com
PrimePay зникає складність нарахування заробітної плати та управління персоналом для малого та середнього бізнесу. Ми об’єднали 37 років досвіду та непохитну відданість обслуговуванню в інтелектуальну, універсальну платформу HCM. Платформа, визначена опціями та створена для надання виняткових результатів
Buk
buk.app
Люди є найціннішим активом вашої організації. Організуйте та спростіть усі свої процеси за допомогою новітніх технологій.
ChartHop
charthop.com
Charthop - це динамічна платформа для людей, яка з'єднує та візуалізує всі дані ваших людей для розширення можливостей вашої організації за допомогою розуміння, вирівнювання та дії. Charthop працює на місії створення здорової прозорості в організаціях, щоб співробітники та організації процвітали. Операційна платформа динамічних людей, Charthop з'єднує та візуалізує дані людей для розширення можливостей організацій за допомогою розуміння, вирівнювання та дії. Приводячи новий підхід до HR, платформа Operations Operations Charthop-це єдине джерело даних людей та основна точка дій для щоденних програм, процесів та ініціатив. Від людей та керівників фінансів до менеджерів та службовців, Charthop призначений для всіх в організації. Charthop добре грає з десятками платформ за допомогою надійних інтеграцій у стеку HR Tech та обслуговує такі компанії, як 1Password, Yipitdata, Bettercloud та Starburst. Заснований у 2019 році Іеном Уайтом, Чартоп підтримується Андреессеном Горовіцом та Кокс -Ентерпрайзами.
Sequoia One
one.sequoia.com
Мета Sequoia One — допомогти вашому високотехнологічному бізнесу процвітати, подбавши про адміністративний тягар, який відволікає вас від більшої картини. Ми пропонуємо конкурентоспроможні переваги та аутсорсинг відділу кадрів, розроблений для інноваційних компаній, орієнтованих на розвиток. Ми знаємо, наскільки важливо залучати та утримувати таланти, оптимізувати та масштабувати ваші операції, стабілізувати витрати на персонал та захистити ваш бізнес. Дозвольте нам зробити цю важку роботу, щоб ви могли зосередитися на виведенні свого бізнесу на новий рівень.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
Sage HR
sage.hr
Компанія з технологій з персоналу, яка отримала нагороду, яка забезпечує управління відвідуванням, ефективністю та підбором для клієнтів у всьому світі. Безкоштовна 14-денна пробна версія! Легка налаштування! Скасувати будь -який час! Програмне забезпечення для HR все в одному, яке перетворює те, наскільки малий та середній бізнес керує та залучає своїх людей. Незалежно від того, чи це просте управління відпусток або управління персоналом, Sage HR допомагає малому бізнесу працювати більш ефективно, автоматизуючи та впорядковуючи свої завдання з персоналу протягом усієї подорожі. На відміну від інших рішень, які включають багато та розрізнених систем, Sage HR дозволяє бізнесу отримувати доступ та керувати всім необхідним з однієї цифрової платформи, забезпечуючи дивовижний досвід роботи з робочим та життям для всіх у процесі. Основні особливості Sage HR включають: • Основний кадровий кадр та управління відпуском • Планування та графіки перемикання • Управління ефективністю • на борту та офларні • Записи та база даних працівників • Управління активами • Управління витратами • Звіти та аналітика • Набір
ClearCompany
clearcompany.com
Допомога майже 3000 організаціям набирає, панувати, визнати та утримувати працівників, платформа управління талантами ClearCompany з 2004 року дала змогу тисячам компаній з 2004 року максимізувати таланти, розширюючи можливості людей на кожному етапі подорожі працівника. ClearCompany інтегрує найкращі практики, орієнтовані на дані, вміст, поінформований експертом, та індивідуальні програмні засоби для набору, рампи, визнання та утримання працівників, об'єднання людей та процесів для досягнення успіху в бізнесі. Максимізація талантів досягається, коли HR має інструменти, необхідні для точного планування, ініціативи людей бездоганно та розвиток культури навмисно - ці важливі стовпи максимізації талантів є основою його платформи управління талантами. ClearCompany-це платформа для управління талантами з повним спектром, яка допомагає організаціям досягти своїх місій, об'єднавши людей, платформи та процеси для максимізації талантів працівників. Його унікальний підхід ставить місію компанії в центрі процесів талантів кожного клієнта. Як єдиний постачальник програмного забезпечення HR, що об'єднує набір, на борту, управління ефективністю та залучення працівників, платформа ClearCompany підтримує організації протягом усього життєвого циклу працівників.
Cinode
cinode.com
Хто знає що, хто є в наявності, що я можу продати? Ми надаємо важливу інформацію про продажі, доставку та навички, яких вам зараз бракує. Cinode — це універсальна платформа для прискорення зростання вашої консультаційної компанії. Не дарма ми є найкращим вибором у Північних країнах.
Officient.io
officient.io
Отримайте більше від управління персоналом. У кожній компанії, що розвивається, управління персоналом включає в себе гору адміністрування, що забирає багато дорогоцінного часу. Хороші новини? Official надає огляд і багато іншого.
Youmanage
youmanage.co.uk
Попрощайтеся із застарілими та трудомісткими процесами відділу кадрів, звивистими електронними таблицями з інформацією про співробітників із кількома вкладками та нескінченними ручними розрахунками щорічних прав. Знайомтеся з Youmanage – комплексною системою управління персоналом, яка містить усі ключові функції, щоб допомогти вашому бізнесу розвиватися. Він надає вам надбезпечне хмарне розташування для зберігання даних співробітників, засіб для співробітників оновлювати свою особисту інформацію практично в будь-який час, інформативні звіти та аналітику для розвитку бізнесу, а також можливість відстежувати важливу інформацію про відсутність, зокрема відпустки, хвороби та ПРАЦЯ. Youmanage контролює ризик недотримання нормативних вимог, зменшує витрати на адміністрування та підвищує продуктивність персоналу завдяки інтелектуальній автоматизації робочого процесу, водночас надаючи всі інструменти, інформацію та вказівки, необхідні менеджеру з персоналу чи кадровому спеціалісту для успіху. Приділіть більше уваги своїй команді відділу кадрів. Заощаджуйте час, витрачений на пошук і аналіз інформації, що зберігається в багатьох каналах, дозволяючи їм справді націлюватися на вирішення бізнес-завдань і максимізувати ефективність кожного співробітника.
HRlab
hrlab.de
Централізована та автоматизована платформа управління людським капіталом. Agile, на основі хмари, безпечні та ефективні.
CezanneHR
cezannehr.com
Cezanne HR зі штаб-квартирою у Великій Британії, якій довіряють тисячі професіоналів з управління персоналом у всьому світі, — це сучасна комплексна система управління персоналом для організацій середнього розміру з 100–3000 співробітниками. У Cezanne HR, повному інтелектуальних функцій для економії часу, є все необхідне для кращого управління, залучення, зв’язку та підтримки співробітників, де б вони не були. Cezanne HR охоплює повний життєвий цикл співробітника, від найму та адаптації, через основну роботу з персоналом та керування відсутністю та табелем робочого часу до ефективності, визнання співробітників і планування кар’єри та наступності. Окрім інтеграції сторонніх систем нарахування заробітної плати, Cezanne HR пропонує інтелектуальне кероване обслуговування заробітної плати для британських організацій.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — це хмарна система управління персоналом, підбором персоналу та продуктивністю. HRLocker дозволяє компаніям автоматизувати процеси управління персоналом і підбору персоналу, оптимізуючи вимоги до персоналу в одному місці.
Pletox
pletox.com
Платформа все в одному, побудована для автоматизації та оптимізації управління робочою силою за допомогою робочих процесів, таких як HR, заробітна плата, чат, проекти, завдання, операції тощо.
flair HR
flair.hr
flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює весь шлях співробітника та повністю налаштовується. Почніть зі стандартних функцій або адаптуйте кожен процес до унікальних потреб вашої організації – вибір за вами. Залучайте таланти та скорочуйте час найму за допомогою функцій рекрутингу, таких як наш конструктор сторінок кар’єри з функцією перетягування та настроювані послідовності переходів кандидатів. Перетворіть новачків-ентузіастів на лояльних прихильників бренду за допомогою персоналізованих подорожей. А також спростіть основні завдання відділу кадрів, такі як керування відсутністю, нарахування заробітної плати, перевірки ефективності, відстеження робочого часу тощо. Наше рішення побудовано на основі Salesforce, що дозволяє вам скористатися потужністю та безпекою провідної у світі платформи CRM. Але навіть якщо ви не використовуєте Salesforce, ми надамо вам доступ. Додайте своїй організації особливу атмосферу – і досягніть гармонії з персоналом.
kiwiHR
kiwihr.com
Програмне забезпечення для управління персоналом, яке полегшує ваше життя - МСП, стартапи: заощаджуйте до 30% свого часу за допомогою інтуїтивно зрозумілого та комплексного програмного забезпечення для управління персоналом, розробленого для задоволення ваших конкретних потреб.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — це сучасна HR-система, яка містить усе необхідне для керування всіма шляхами ваших співробітників. Спробуйте 14 днів безкоштовно!
Armano
armano.io
Armano — це комплексне HR-рішення, яке пропонує такі функції, як відстеження робочого часу, керування талантами, керування файлами та документами, управління витратами, внутрішні комунікації та управління проектами. Він обслуговує малий і середній бізнес із конкурентними цінами та зручною платформою.
Omni HR
omnihr.co
Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу вашого співробітника, допомагає відділам кадрів наймати, керувати та оплачувати ваших працівників. Азії та за її межами всього за кілька кліків. З Omni ви та ваша команда більше не втрачаєте дорогоцінний час на введення даних чи адміністративні завдання, а натомість спрямовуєте його на стратегічні ініціативи та значущу взаємодію, що стимулює розвиток бізнесу.
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