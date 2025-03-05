Factorial

factorialhr.com

Factorior-це програмне забезпечення "все в одному", яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи час, усуваючи помилки та призводить до успіху. Факторне хмарне програмне забезпечення на основі HR розроблене для малих та середніх підприємств (SMB), ви забудете електронні таблиці, вирішуючи проблеми з простим та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, що дозволяє оптимізувати та оцифровувати всі ваші ручні процеси. Повне рішення з персоналу, яке автоматизує, спрощує та впорядковує адміністративні процеси, надаючи інформацію та розуміння, щоб допомогти компаніям покращити їх управління та зменшити витрати. - ЧАС ВНУТРІШНІ: Безперешкодно відстежуйте свою відвідуваність лише кількома кранами, призначаючи таблички для різних проектів та місця роботи. - Управління відсутністю: без особливих зусиль просити свята, медичні та особисті відпустки, отримуючи оперативні сповіщення про затвердження менеджера. Також керівники команд можуть затвердити або відхилити запити з мобільного додатка. - Зміни: Підтримуйте організацію, переглядаючи свої майбутні робочі зміни або в вашої команди. - Соціальна: доступ до цінної інформації компанії, включаючи новини, події, нові столяри, дні народження тощо. - Документи: надійно перегляд, завантаження та підпису важливих документів через додаток. - Витрати: Швидко надсилайте свої витрати, знявши фотографію квитанції та стежте за процесом затвердження безпосередньо в додатку. - Завдання: Залишайтеся на вершині своїх обов'язків, ефективно переглядаючи та керував завданнями, що очікують на очікування. - Календар: Перегляньте наявність товаришів своїх товаришів у зручному форматі календаря для ефективного планування. - Каталог та профіль працівників: Вивчіть ролі своїх колег та контактні дані, оновлюючи власну відповідну інформацію. Переконайтеся, що точність детально, таких як зміни або зміни банківського рахунку, які можуть вплинути на вашу оплату праці.