Основне програмне забезпечення HR - Найпопулярніші застосунки - Токелау

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
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Основне програмне забезпечення для управління персоналом (HR), також відоме як програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM), централізує інформацію про співробітників у єдиній системі. Ці основні системи управління персоналом призначені для керування такими важливими даними, як заробітна плата та пільги, у доступній централізованій базі даних. Хоча традиційно називаються інформаційними системами людських ресурсів (HRIS) або системами управління людськими ресурсами (HRMS), останнім часом термін HCM став більш поширеним. Підприємства використовують базове програмне забезпечення для управління персоналом, щоб підтримувати детальні профілі співробітників, зберігати важливі документи та аналізувати організаційні тенденції з комплексної точки зору. Ці системи, які зазвичай використовуються відділами кадрів, дозволяють менеджерам з персоналу контролювати записи про співробітників і створювати звіти за ключовими показниками. Багато основних HR-рішень включають функції самообслуговування, що дозволяє співробітникам самостійно оновлювати свої переваги або контактні дані, таким чином оптимізуючи процеси HR. Часто основне програмне забезпечення для управління персоналом інтегровано в більш широкий пакет управління персоналом або пропонує сумісність із сторонніми програмами управління персоналом для покращення його функціональності в різних операціях управління персоналом.
Запит на новий застосунок
Onfolk
onfolk.com
Розрахунок заробітної плати Великобританії, автоматизований для економії часу. Простий, ефективний і безпомилковий спосіб оплати вашої команди. Оплата за лічені хвилини, просте ціноутворення, експертна підтримка.
Worknice
worknice.com
Приємне програмне забезпечення HR - 100% розроблене, виготовлене та підтримуване в Австралії. Використовуйте гнучку та інтуїтивну платформу HR для впорядкування ваших систем та структури HR для досягнення великих речей. Worknice може похвалитися провідним ринком досвіду користувачів у основному персоналі; впорядковані на борту, розумні документи та відповідність, управління змінами працівників, інтеграція заробітної плати, випуск часу, огляди та опитування. Побудований для процвітаючих команд з персоналу, яким потрібно вирішити виклики зараз і коли виникають нові.
PrimePay
primepay.com
PrimePay зникає складність нарахування заробітної плати та управління персоналом для малого та середнього бізнесу. Ми об’єднали 37 років досвіду та непохитну відданість обслуговуванню в інтелектуальну, універсальну платформу HCM. Платформа, визначена опціями та створена для надання виняткових результатів
GoCo
goco.io
GOCO приводить в життя дані HR та надає інструменти для налаштування робочих процесів для будь -якого процесу, політики або контрольного списку. За допомогою GOCO організації отримують спеціальну команду підтримки, яка налаштовує їх на успіх і залишається доступною після впровадження. Від борту та пільг до управління продуктивністю та заробітною платою, Goco пропонує все, що потрібно для запуску HR в одному, простому у використанні рішення. The mission of GoCo is to help businesses spend less time on manual, painful, and complex HR tasks so they can focus on growing happier, more productive teams.
HROne
hrone.cloud
HROne — це готовий до майбутнього пакет HCM, який автоматизує процеси управління персоналом, спрощує взаємодію людей і надає корисну інформацію для створення кращих робочих місць. У нашому прагненні налаштувати всю HR на автопілот, ми успішно оптимізували функції HR протягом усього життєвого циклу співробітників, заощадивши мільйони годин для понад 1100 підприємств. Ця кількість включає імена з понад 20 галузей — Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher і Paynearby. назвати декілька. Найкраща частина? Ми даруємо нашим користувачам МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК за нульовою ціною, щоб допомогти їм відчути справжню силу автоматизації управління персоналом будь-де та будь-коли. Ми виділяємося на ринку програмного забезпечення для управління персоналом такими основними функціями: ✅ Перша в історії папка вхідних повідомлень для відділу кадрів на основі Gmail, яка керуватиме вашим днем ✅ Інноваційна інформація про завдання, щоб вчасно виконувати роботу ✅ Інтуїтивно зрозуміле глобальне вікно пошуку для відстеження та доступу до будь-якої інформації та система, яка не просто обіцяє, а й справді ПОКАЗУЄ ВАМ СВОЮ РЕАЛЬНУ РЕНТАЦІЮ. Будучи першим HCM, який виконує дії в режимі реального часу над усіма завданнями HR, запобігаючи відставання за допомогою тонких нагадувань, ми підготували вас до успіху, автоматизувавши всі операційні завдання. Щоб дізнатися більше, відвідайте наш веб-сайт - https://hrone.cloud/
Asanify
asanify.com
Asanify — це комплексне рішення, яке відповідає вимогам комплексного управління персоналом для вашої організації. Він також забезпечує безпроблемне й повністю автоматизоване рішення для нарахування заробітної плати, яке ідеально підходить для стартапів і підприємств, що швидко розвиваються. Ви можете розпочати роботу безкоштовно з нашою системою найму на пенсію. Додаток для нарахування заробітної плати в 1 клік дозволяє вам нараховувати заробітну плату та переказувати гроші не лише для ваших місцевих працівників, але й для глобальних підрядників. Наша інтеграція зі Slack, Excel, Google Suite і Whatsapp робить доступ до вашої HRMS чудово зручним і зручним у чаті. Наша гнучка платформа, яка повністю конфігурується, у поєднанні з цілодобовою підтримкою клієнтів зробить керування персоналом надзвичайно простим для вашої організації.
Mirro
mirro.io
Mirro.io дає змогу малим і середнім підприємствам, що швидко розвиваються, створювати прозорі та процвітаючі робочі місця, які сприяють добробуту працівників і покращують утримання талантів. Наша платформа управління продуктивністю допомагає організаціям подолати гібридне відокремлення робочого місця, заохочуючи почуття мети та стимулюючи соціальне спілкування та приналежність до спільноти по всьому світу. Команди та окремі люди, які використовують Mirro, щасливіші, активніші та продуктивніші. Будучи зручною та дуже соціальною платформою, Mirro щомісяця забезпечує більше ніж 5 тисяч взаємодій між членами команди через визнання, OKR, безперервний зворотній зв’язок і значущі бесіди щодо продуктивності. Такі інноваційні компанії, як Tazz, Hochland, Free Now, E Co. і noissue. використовувати Mirro, щоб розширити можливості своїх команд і підтримувати здорові міцні робочі стосунки.
Superworks
superworks.com
Заголовок: Перетворіть своє робоче місце за допомогою HRMS Superworks: підвищення продуктивності та щастя працівників Superworks надає підприємствам та малий таголових верстатів створювати процвітаючі, продуктивні робочі місця, впорядковуючи HR та оперативні процеси. Наш всеосяжний Super HRMS Suite призначений для спрощення складних завдань та підвищення залучення працівників, що сприяє здійсненню відчутних результатів для вашого бізнесу. Ось що Superworks HRM може зробити для вас: * Обробка заробітної плати: автоматизувати завдання з оплати праці, усунути помилки та забезпечити своєчасні платежі для ваших працівників. * Безшовне управління командою: спростити на борту, відстежувати ефективність, сприяти співпраці та тримати свою команду. * Посилений досвід працівників: Superworks HRMS надає вашим працівникам інструментами самообслуговування та впорядкованим спілкуванням. * Підвищена ефективність: звільнити цінний час та ресурси шляхом автоматизації повторюваних завдань та здобуття цінних розумінь. * Масштабне зростання: Superworks HRMS зростає у вашому бізнесі, забезпечуючи гнучкість та підтримку, необхідну для досягнення успіху. Чому обирати суперворків? 1. Комплексний набір: одна інтегрована платформа для всіх ваших HR та оперативних потреб. 2. Інтерфейс, зручний для користувачів: простий у навчанні та використання, мінімізація часу тренувань та максимізації прийняття. 3. Масштабоване рішення: росте разом із вашим бізнесом, адаптуючись до ваших змін. 4. Спеціальна підтримка: її експертна команда тут, щоб підтримати вас на кожному кроці.
Plane
plane.com
Plane (раніше Pilot) керує нарахуванням заробітної плати, пільгами та дотриманням законодавства для американських компаній, які наймають американських і міжнародних співробітників і підрядників. Легко наймайте, залучайте та оплачуйте співробітників і підрядників у США та в усьому світі на одній безпечній хмарній платформі. Використовуючи Plane, ви можете надсилати платежі підрядникам у понад 240 країнах за оптимальними курсами обміну. План вважає, що міжнародні підрядники повинні мати такий самий досвід роботи з оплатою праці, як і працівники США. Ми надсилаємо платежі безпосередньо на банківські рахунки підрядників, щоб вони могли знімати гроші зі своїх власних рахунків без клопоту чи комісії за зняття електронних гаманців. Хочете наймати працівників замість підрядників? За допомогою Plane ви можете легко найняти співробітників на повний робочий день у понад 100 країнах без необхідності створювати місцеві організації. Plane обробляє документи з працевлаштування, утримує податки тощо, щоб вам не довелося цього робити. На відміну від багатьох EOR, Plane вірить у просте ціноутворення без прихованих комісій. Ви сплачуєте фіксовану щомісячну плату. Не знаєте, чи найняти члена команди як співробітника чи підрядника? Plane підтримує обидва варіанти з першого дня, і наша команда експертів із задоволенням підкаже вам найкращий варіант для ваших потреб, без порядку денного.
GoProfiles
goprofiles.io
Перша платформа AI людей для співробітників будь-де. Створіть культуру справжнього зв’язку з GoProfiles. Ми об’єднали найкращі частини довідників співробітників і визнання колег, щоб створити абсолютно новий тип платформи для людей.
Humaans
humaans.io
Humanans — це HRIS, створений на фундаменті HR-технічного стеку організації. Це допомагає сучасним командам відділу кадрів у компаніях, що швидко розвиваються, адаптувати, керувати та розвивати своїх співробітників завдяки швидким робочим процесам, автоматизації та швидкому доступу до даних. Humanans було задумано для вирішення проблемних точок бізнес-лідерів, які втомилися мати справу з незграбними системами, нездатними відповідати високим стандартам сучасних працівників. Розроблений для швидкості, він має гарний каталог людей, зберігання документів, відстеження вільного часу, візуальні звіти та об’єднує існуючі системи за допомогою глибокої інтеграції. Покращуючи рішення Slack, GSuite і HR point, Humanans не тільки оптимізує процеси управління персоналом, але й приносить цінність для всіх в організації. Крім того, Humanans обслуговує віддалені та розподілені команди, допомагаючи підвищити гнучкість бізнесу незалежно від його налаштування
BrioHR
briohr.com
Універсальна платформа управління персоналом для МСП. Наша платформа управління персоналом допомагає компаніям миттєво оцифрувати всі функції управління персоналом на всьому шляху співробітника в одному місці: - залучення талантів: оцифровуйте та співпрацюйте над наймом за допомогою нашої ATS (системи відстеження кандидатів), а потім залучайте своїх нових співробітників повністю цифровим способом. - Адміністратор відділу кадрів: керуйте оплачуваними відпустками, базою даних працівників і документами, нарахуванням заробітної плати (для Сінгапуру та Малайзії, більше буде!), претензіями щодо витрат, табелями... - Управління продуктивністю: відстежуйте KPI / OKR, керуйте оцінкою ефективності, збирайте відгуки на 360°...
Time Champ
timechamp.io
Time Champ допомагає компаніям розкрити потенціал продуктивності за допомогою багатофункціонального автоматичного відстеження часу та програмного забезпечення для вимірювання продуктивності. Це може допомогти підвищити вашу продуктивність на 20-30% і покращити моральний дух співробітників, як ніколи раніше. Time Champ — це більше, ніж просто засіб відстеження часу, і завдяки широкому набору функцій він може допомогти оптимізувати всі сфери вашого бізнесу та стати ключовою відмінністю між вами та вашими конкурентами. Де б не були ваші співробітники, працюючи віддалено чи з офісу, Time Champ допоможе вам визначити, де вони проводять свій час протягом робочого дня, дозволяючи вам переконатися, що їхній час витрачається продуктивно. Time champ також допомагає компаніям миттєво ефективно вимірювати продуктивність команд за допомогою комплексної інформаційної панелі. На одному екрані можна миттєво побачити, скільки членів команди працює, скільки відсутні або запізнюються, а також хто є найбільш або найменш продуктивними працівниками. Цю інформацію потім можна використовувати для підвищення ефективності та продуктивності. Time Champ збирає різні показники, KPI і представляє їх у чудово оформлених аналітичних діаграмах і звітах. Завдяки можливості детально досліджувати проблемні області, Time Champ значно полегшує аналіз і швидкий пошук рішень проблем.
Omni HR
omnihr.co
Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу вашого співробітника, допомагає відділам кадрів наймати, керувати та оплачувати ваших працівників. Азії та за її межами всього за кілька кліків. З Omni ви та ваша команда більше не втрачаєте дорогоцінний час на введення даних чи адміністративні завдання, а натомість спрямовуєте його на стратегічні ініціативи та значущу взаємодію, що стимулює розвиток бізнесу.
Craze
crazehq.com
Універсальний HR, Payroll & Compliance для стартапів. Амбітні засновники використовують Craze, щоб керувати своїми компаніями без стресу. Ми автоматично піклуємося про кадри, нарахування заробітної плати та відповідність вимогам, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу.
Access
theaccessgroup.com
Access змінює вигляд програмного забезпечення для керування бізнесом не лише в тому, як ми обслуговуємо наших клієнтів, дотримуючись нашої обіцянки надати їм свободу робити більше того, що для них важливо, але й для наших людей, наших інвесторів та благодійних організацій, близьких до наші серця, де ми живемо і працюємо. Access допомагає понад 100 000 клієнтів змінити спосіб використання програмного забезпечення для бізнесу, надаючи кожному працівнику свободу робити більше важливого.
Harri
harri.com
Harri є світовим лідером у сфері технологій Frontline Employee Experience. Платформа Harri створена для компаній, у центрі бізнесу яких лежить обслуговування, і включає рішення для залучення талантів, управління робочою силою, залучення співробітників і дотримання вимог. Harri дозволяє організаціям розумно набирати, утримувати та керувати найкращими талантами для ведення та вдосконалення свого бізнесу. Він обслуговує понад 55 000 закладів ресторанів і готелів і чотири мільйони співробітників сфери гостинності по всьому світу, з постійним зростанням роздрібної торгівлі та охорони здоров’я. Компанія Harri налагодила відносини з багатьма провідними світовими брендами гостинності, зосереджуючись на своїй місії покращити досвід співробітників для команд на першому місці. Гаррі привітав відомих клієнтів, таких як Raising Cane's Chicken Fingers, і запустив загальносистемні впровадження для Subway у США та McDonald's у Великобританії. База активних користувачів компанії щорічно подвоювалася, сприяючи 7,2 млн заявок на роботу, 2,6 млн повідомлень і створенню 237 тис. списків вакансій. .
Cinode
cinode.com
Хто знає що, хто є в наявності, що я можу продати? Ми надаємо важливу інформацію про продажі, доставку та навички, яких вам зараз бракує. Cinode — це універсальна платформа для прискорення зростання вашої консультаційної компанії. Не дарма ми є найкращим вибором у Північних країнах.
Netchex
netchex.com
З рішенням Netchex для управління персоналом і заробітною платою ви можете зробити свої процеси простішими, ніж будь-коли, і гарантувати, що робота завжди виконується правильно.
kiwiHR
kiwihr.com
Програмне забезпечення для управління персоналом, яке полегшує ваше життя - МСП, стартапи: заощаджуйте до 30% свого часу за допомогою інтуїтивно зрозумілого та комплексного програмного забезпечення для управління персоналом, розробленого для задоволення ваших конкретних потреб.
Convenia
convenia.com.br
Централізуйте всі процедури HR і DP в одному місці. Управління співробітниками CLT, стажування, PJ та інше. Спробуйте 14 днів безкоштовно!
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software є провідним постачальником комплексних та настроюваних рішень для роботи з персоналом, що пропонує потужну програмну платформу, яка є одночасно безкоштовною та гнучкою. Наша відданість принципам відкритого коду дозволяє організаціям будь-якого розміру та бюджету отримувати доступ до розширеного програмного забезпечення для управління персоналом без тягаря ліцензійних зборів. Наша команда відданих розробників і фахівців з кадрів розробила багатофункціональне програмне рішення для управління персоналом, яке включає широкий спектр функцій управління персоналом, включаючи підбір персоналу, адаптацію співробітників, управління ефективністю, відстеження робочого часу та відвідуваності, обробку заробітної плати, адміністрування пільг і залучення співробітників. Завдяки зручному інтерфейсу та широким можливостям налаштування наше програмне забезпечення можна налаштувати відповідно до конкретних потреб і робочих процесів кожної організації. Як прихильники програмного забезпечення з відкритим кодом, ми віримо в силу співпраці та інновацій, керованих спільнотою. Наше HR-програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом дозволяє організаціям використовувати колективний досвід і внесок глобальної спільноти розробників, що призводить до постійних удосконалень, нових функцій і покращеної безпеки. HR-програмне забезпечення Horilla з відкритим вихідним кодом не тільки безкоштовне, але й надає організаціям повний контроль над набором HR-технологій. Завдяки можливості доступу та зміни вихідного коду організації можуть налаштувати програмне забезпечення відповідно до своїх унікальних вимог, інтегрувати його з існуючими системами та забезпечити конфіденційність і безпеку даних. Ми прагнемо підтримувати наших користувачів протягом усього їхнього шляху за допомогою програмного забезпечення для кадрів з відкритим кодом Horilla. Наша спеціальна команда підтримки завжди готова допомогти з впровадженням, налаштуванням і усуненням несправностей, забезпечуючи плавне та успішне впровадження нашого програмного забезпечення. Вибираючи програмне забезпечення Horilla Open Source HRMS, організації можуть використовувати потужність передових технологій управління персоналом, співпрацювати з активним співтовариством і оптимізувати свої процеси управління персоналом без фінансових обмежень у вигляді ліцензійних зборів. Ми прагнемо надавати організаціям економічно ефективні та настроювані HR-рішення, які сприяють ефективності, продуктивності та успіху організації. Функції програмного забезпечення Horilla з відкритим вихідним кодом для управління персоналом: • Програмне забезпечення для управління набором персоналу з відкритим кодом • Програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом для персоналу • Програмне забезпечення для керування базою даних працівників з відкритим кодом • Програмне забезпечення для керування заробітною платою з відкритим кодом • Програмне забезпечення для керування відвідуваністю з відкритим кодом • Програмне забезпечення для керування відпустками • Програмне забезпечення для керування ефективністю з відкритим кодом • Програмне забезпечення для управління активами з відкритим кодом
MyHR
myhr.works
Програмне забезпечення Smart HR. Експертна кадрова підтримка. MyHR об’єднує інтелектуальне програмне забезпечення для управління персоналом і консультаційну підтримку з питань управління персоналом, щоб спростити керування людьми для всіх.
Kenjo
kenjo.io
Kenjo — це повна та настроювана платформа відділу кадрів, призначена для щоденної допомоги відділам кадрів. Kenjo дозволяє користувачам керувати документами, керувати відпустками та відсутністю, проводити перевірки продуктивності та вибирати нових талантів. Він також пропонує звіти про заробітну плату. Kenjo ідеально підходить для малого та середнього бізнесу, який хоче автоматизувати всі свої кадрові процеси за допомогою одного простого у використанні інструменту. Тому що люди — це більше, ніж ресурси.
BrightHR
brighthr.com
Знайомтеся з найпопулярнішим програмним забезпеченням для кадрів і службою підтримки для малого та середнього бізнесу. Дізнайтеся, як BrightHR економить ваш час, гроші та зусилля, завдяки консультаціям відділу кадрів, добробуту персоналу та навіть хронометражу в додатку.
Zelt
zelt.app
Zelt — це перший спосіб керувати всіма працівниками вашої компанії в одному місці — від заробітної плати до пільг, пристроїв і програм.
Youmanage
youmanage.co.uk
Попрощайтеся із застарілими та трудомісткими процесами відділу кадрів, звивистими електронними таблицями з інформацією про співробітників із кількома вкладками та нескінченними ручними розрахунками щорічних прав. Знайомтеся з Youmanage – комплексною системою управління персоналом, яка містить усі ключові функції, щоб допомогти вашому бізнесу розвиватися. Він надає вам надбезпечне хмарне розташування для зберігання даних співробітників, засіб для співробітників оновлювати свою особисту інформацію практично в будь-який час, інформативні звіти та аналітику для розвитку бізнесу, а також можливість відстежувати важливу інформацію про відсутність, зокрема відпустки, хвороби та ПРАЦЯ. Youmanage контролює ризик недотримання нормативних вимог, зменшує витрати на адміністрування та підвищує продуктивність персоналу завдяки інтелектуальній автоматизації робочого процесу, водночас надаючи всі інструменти, інформацію та вказівки, необхідні менеджеру з персоналу чи кадровому спеціалісту для успіху. Приділіть більше уваги своїй команді відділу кадрів. Заощаджуйте час, витрачений на пошук і аналіз інформації, що зберігається в багатьох каналах, дозволяючи їм справді націлюватися на вирішення бізнес-завдань і максимізувати ефективність кожного співробітника.
Pletox
pletox.com
Універсальна платформа, створена для автоматизації й оптимізації управління робочою силою за допомогою робочих процесів, таких як відділ кадрів, розрахунок заробітної плати, чат, проекти, завдання, операції тощо.
HRlab
hrlab.de
Централізована та автоматизована платформа управління людським капіталом. Гнучкий, хмарний, безпечний і ефективний.
Buk
buk.app
Люди є найціннішим активом вашої організації. Організуйте та спростіть усі свої процеси за допомогою новітніх технологій.
altHR
althr.my
altHR — це HR-супердодаток для компаній, створений не просто як рішення для HR. Завдяки CelcomDigi, провідному малайзійському постачальнику послуг мобільного зв’язку, altHR – це хмарне програмне забезпечення для управління персоналом, яке зосереджується на тому, щоб допомогти малайзійським компаніям оцифрувати процеси управління персоналом і покращити розширення можливостей і залучення працівників. Завдяки таким основним функціям, як бездокументарне керування відпустками та витратами, відстеження робочого часу та керування відвідуваністю, altHR має на меті оцифрувати ваші кадрові зусилля за допомогою нашого безкоштовного та швидкого плану.
HRWize
hrwize.com
Від інформації про співробітників, відстеження відпусток, навчання, управління продуктивністю, планування наступності та все між ними – ви можете бути впевнені, що потрібна інформація завжди буде доступна лише одним клацанням миші. Завдяки спеціалізованій команді акредитованих спеціалістів з управління персоналом ми не просто надаємо вам інструмент, ми допомагаємо вам оптимізувати ваші процеси та підвищити ефективність ваших операцій з управління персоналом, а також залишаємося з вами протягом усього процесу впровадження та після нього.
Criterion HCM
criterionhcm.com
HCM Without Compromise HR, Payroll, Talent Engagement Software as Dynamic as Your People Criterion надає програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM) для організацій середнього ринка в будівництві, фінансових послугах, некомерційних організаціях і вищій освіті, надаючи їм можливість оптимізувати свою важливу HR, розрахунки заробітної плати та залучення талантів. , і процеси управління робочою силою. Criterion HCM доступний безпосередньо клієнтам і через глобальну партнерську мережу в більш ніж 10 країнах.
Worksy
worksy.io
Worksy — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом для середніх і великих організацій. Наші доступні рішення включають основні інструменти управління, такі як нарахування заробітної плати, робочий час і відвідуваність співробітників, відпустки, претензії, продуктивність, підбір персоналу, кадрова аналітика тощо.
Collage HR
collage.co
Collage — це провідна в Канаді двомовна платформа управління кадрами, заробітною платою та перевагами, створена спеціально для потреб малого та середнього бізнесу. Функції платформи включають ведення записів про співробітників, реєстрацію нових найманців, адміністрування пільг, відстеження часу відпустки, підбір персоналу (ATS), перевірку ефективності, звітність з персоналу та повне керування розрахунком заробітної плати. Collage також оцифровує групові переваги шляхом синхронізації з будь-яким постачальником страхових послуг у Канаді.
Kolay iK
kolayik.com
Керуйте та звітуйте про відпустку та понаднормову роботу, оцінку ефективності, нарахування заробітної плати, зміни та багато іншого за допомогою Kolay HR, першого в Туреччині програмного забезпечення для управління персоналом.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR — потужне модульне HR-програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу. З 2010 року ми допомогли тисячам компаній у всьому світі заощаджувати години на тиждень на повсякденних завданнях з управління персоналом, як-от керування відпустками, керування файлами співробітників і адаптація, відстеження робочого часу, управління продуктивністю, відстеження порушень і керування сертифікацією. Виберіть потрібні вам модулі та кількість користувачів для HRIS відповідно до потреб вашого бізнесу та бюджету. Почніть роботу сьогодні з безкоштовною 21-денною пробною версією (www.purelyhr.com/trial) або живою демонстрацією.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційними та більш гнучкими. І ми всі можемо створити майбутнє, яке ми собі уявляємо. Світ працює з ServiceNow.
Hailey HR
haileyhr.com
Одне місце для всіх процесів HR. Користувацький досвід і чіткість сподобаються вашим колегам. Ознайомтеся з нашою платформою та замовте демонстрацію вже сьогодні!
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty, компанія, яка допомагає підприємствам автоматизувати дотримання трудового законодавства та документацію, сьогодні випустила першу фазу свого проекту Employment Law Informatics Project (ELIP), намагаючись каталогізувати, узагальнити та закодувати логіку кожного трудового законодавства в Сполучених Штатах, щоб покращити як академічні юридичні дослідження, так і практичне ділове використання. SixFifty автоматизує дослідження, пов’язані з державою, розробку документів і поточні юридичні оновлення, усуваючи труднощі та здогадки щодо відповідності HR. SixFifty допомагає командам відділу кадрів впевнено самостійно виконувати складну роботу з дотримання нормативних вимог. За допомогою SixFifty ви можете розробити персоналізовані трудові документи (як-от поліси, угоди та додатки до штату) всього за кілька хвилин — без необхідності платити за руки та ноги, щоб юрист розробив їх для вас.
greytHR
greythr.com
Платформа greytHR — це набір хмарних HR-рішень для малих і середніх підприємств (МСП). Він пропонує інструменти підвищення продуктивності для кращого управління персоналом, спрощення кадрових процесів і професійного надання кадрових послуг. Портал співробітників для самообслуговування керівників і співробітників сприяє кращому залученню співробітників і повній економії часу. Програмне забезпечення greytHR використовують понад 20 000 організацій і 2 мільйони користувачів в Індії та 20+ країнах, включаючи ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар, Оман, Кувейт і Бахрейн. Основні характеристики: ● Основні відділи кадрів ● Програмне забезпечення для адаптації ● Керування життєвим циклом співробітників ● Керування відпустками та відвідуваністю ● Керування заробітною платою (для Індії та Близького Сходу) ● 100% відповідність кадровим вимогам (для Індії та Близького Сходу) ● Управління документами ● Звіти та аналітика кадрів ● Співробітник Портал і мобільний додаток ● Інтеграції та REST API. greytHR — це набагато більше, ніж просто чудове програмне забезпечення. Ми пишаємося нашим пристрасним обслуговуванням, жвавою спільнотою кадрів і корисними навчальними ресурсами.
Progression
progression.co
Визначайте та вимірювайте кар’єрний ріст у вашій організації за допомогою Progression — платформи номер один для розвитку кар’єри. З Progression ви можете: - створювати та візуалізувати кар'єрні рамки за години, а не місяці, за допомогою шаблонів і штучного інтелекту - створювати прості звички, які свідчать про зростання, коли це відбувається - давати змогу вашій команді розвиватися за допомогою багатої інформації в реальному часі - залучати, мотивувати та дати змогу Ваші співробітники створюють власну кар’єру - Розблокуйте винятковий ріст співробітників у рекордно короткі терміни. Створюйте, розгортайте та підтримуйте найкращі в своєму класі навички та кар’єрні шляхи з Progression. Приєднуйтеся до тисяч команд, які сприяють справжньому зростанню співробітників і скорочують відтік уже сьогодні.
CezanneHR
cezannehr.com
Cezanne HR зі штаб-квартирою у Великій Британії, якій довіряють тисячі професіоналів з управління персоналом у всьому світі, — це сучасна комплексна система управління персоналом для організацій середнього розміру з 100–3000 співробітниками. У Cezanne HR, повному інтелектуальних функцій для економії часу, є все необхідне для кращого управління, залучення, зв’язку та підтримки співробітників, де б вони не були. Cezanne HR охоплює повний життєвий цикл співробітника, від найму та адаптації, через основну роботу з персоналом та керування відсутністю та табелем робочого часу до ефективності, визнання співробітників і планування кар’єри та наступності. Окрім інтеграції сторонніх систем нарахування заробітної плати, Cezanne HR пропонує інтелектуальне кероване обслуговування заробітної плати для британських організацій.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — це хмарна система управління персоналом, підбором персоналу та продуктивністю. HRLocker дозволяє компаніям автоматизувати процеси управління персоналом і підбору персоналу, оптимізуючи вимоги до персоналу в одному місці.
Empeon
empeon.com
Empeon — це гнучка платформа, яка дозволяє компаніям легко керувати всіма потребами в кадрах і заробітній платі в одному місці. Часто компанії кажуть, що вони мають цю функцію, але вони мають лише можливість підключення, що спричиняє вузькі місця та сповільнює роботу. Приходьте й випробувайте нашу платформу, щоб зрозуміти, чому вона справді найкраща для вашого бізнесу.
flair HR
flair.hr
flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює весь шлях співробітника та повністю налаштовується. Почніть зі стандартних функцій або адаптуйте кожен процес до унікальних потреб вашої організації – вибір за вами. Залучайте таланти та скорочуйте час найму за допомогою функцій рекрутингу, таких як наш конструктор сторінок кар’єри з функцією перетягування та настроювані послідовності переходів кандидатів. Перетворіть новачків-ентузіастів на лояльних прихильників бренду за допомогою персоналізованих подорожей. А також спростіть основні завдання відділу кадрів, такі як керування відсутністю, нарахування заробітної плати, перевірки ефективності, відстеження робочого часу тощо. Наше рішення побудовано на основі Salesforce, що дозволяє вам скористатися потужністю та безпекою провідної у світі платформи CRM. Але навіть якщо ви не використовуєте Salesforce, ми надамо вам доступ. Додайте своїй організації особливу атмосферу – і досягніть гармонії з персоналом.
DreamTeam
dreamteam.io
Універсальний кадровий центр для малого та середнього бізнесу, який спрощує складні людські процеси за допомогою найшвидшої, найбільш гнучкої та безмежної HR-платформи. DreamTeam дозволяє вам відновити повний контроль і видимість над процесами, що збільшуються людьми, з розрізненими даними. Ми звільняємо вашу команду від непосильної ручної роботи, одночасно сприяючи успіху відділу кадрів, задоволенню та процвітаючій культурі компанії за допомогою комплексного та легкого в налаштуванні рішення для подолання складнощів управління персоналом.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — це сучасна HR-система, яка містить усе необхідне для керування всіма шляхами ваших співробітників. Спробуйте 14 днів безкоштовно!
Armano
armano.io
Armano — це комплексне HR-рішення, яке пропонує такі функції, як відстеження робочого часу, керування талантами, керування файлами та документами, управління витратами, внутрішні комунікації та управління проектами. Він обслуговує малий і середній бізнес із конкурентними цінами та зручною платформою.
Factorial
factorialhr.com
Factorior-це програмне забезпечення "все в одному", яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи час, усуваючи помилки та призводить до успіху. Факторне хмарне програмне забезпечення на основі HR розроблене для малих та середніх підприємств (SMB), ви забудете електронні таблиці, вирішуючи проблеми з простим та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, що дозволяє оптимізувати та оцифровувати всі ваші ручні процеси. Повне рішення з персоналу, яке автоматизує, спрощує та впорядковує адміністративні процеси, надаючи інформацію та розуміння, щоб допомогти компаніям покращити їх управління та зменшити витрати. - ЧАС ВНУТРІШНІ: Безперешкодно відстежуйте свою відвідуваність лише кількома кранами, призначаючи таблички для різних проектів та місця роботи. - Управління відсутністю: без особливих зусиль просити свята, медичні та особисті відпустки, отримуючи оперативні сповіщення про затвердження менеджера. Також керівники команд можуть затвердити або відхилити запити з мобільного додатка. - Зміни: Підтримуйте організацію, переглядаючи свої майбутні робочі зміни або в вашої команди. - Соціальна: доступ до цінної інформації компанії, включаючи новини, події, нові столяри, дні народження тощо. - Документи: надійно перегляд, завантаження та підпису важливих документів через додаток. - Витрати: Швидко надсилайте свої витрати, знявши фотографію квитанції та стежте за процесом затвердження безпосередньо в додатку. - Завдання: Залишайтеся на вершині своїх обов'язків, ефективно переглядаючи та керував завданнями, що очікують на очікування. - Календар: Перегляньте наявність товаришів своїх товаришів у зручному форматі календаря для ефективного планування. - Каталог та профіль працівників: Вивчіть ролі своїх колег та контактні дані, оновлюючи власну відповідну інформацію. Переконайтеся, що точність детально, таких як зміни або зміни банківського рахунку, які можуть вплинути на вашу оплату праці.
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti® тепер працівники самостійно розраховують заробітну плату, а також отримують інструкції щодо пошуку та виправлення дорогих помилок перед подачею заробітної плати. Програмне забезпечення Paycom оптимізує процеси, підвищує ефективність і надає співробітникам можливість керувати власною інформацією про кадри – і все це в одному додатку: від адаптації та отримання пільг до управління талантами тощо. Paycom, визнаний на національному рівні завдяки своїм технологіям і культурі робочого місця, тепер може обслуговувати підприємства будь-якого розміру в США та за кордоном. Paycom веде цифрову трансформацію на американському робочому місці. Наша відданість нашій культурі та цінностям призвела до того, що ми були названі однією з найінноваційніших компаній світу за версією Fast Company, одним із найкращих робочих місць Америки за версією Newsweek та найкращими роботодавцями в США за версією Top Workplaces. Paycom має приблизно 36 820 клієнтів у Сполучених Штатах (станом на 31 грудня 2023 року), що на 1% більше, ніж у попередньому році. 15 квітня 2014 року Paycom стала публічною компанією, її акції почали торгувати на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером PAYC. На початку 2020 року компанія увійшла до S&P 500.
OnPay
onpay.com
OnPay створено для людей, які хочуть витрачати більше часу на ведення свого бізнесу (і менше на виконання службових завдань). Його відзначений нагородами розрахунок заробітної плати та відділ кадрів заощаджує власникам бізнесу понад 15 годин на місяць і звільняє їх, щоб зосередитися на прибутку.
Officient.io
officient.io
Отримайте більше від управління персоналом. У кожній компанії, що розвивається, управління персоналом включає в себе гору адміністрування, що забирає багато дорогоцінного часу. Хороші новини? Official надає огляд і багато іншого.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблені для малого, середнього та великого бізнесу з модулями для ERP, CRM, PSA та електронної комерції. Корпорація Oracle придбала NetSuite приблизно за 9,3 мільярда доларів США в листопаді 2016 року. Новоствореним бізнес-підрозділом Oracle Netsuite керує виконавчий віце-президент Еван Голдберг як Cloud ERP Oracle для малих і середніх підприємств.
Namely
namely.com
А саме – це єдина платформа для управління персоналом, заробітної плати, пільг і талантів, яка сподобається вашим співробітникам. Це більше, ніж програмне забезпечення для управління персоналом: це необхідні вам консультації з питань відповідності та переваг.
Multiplier
usemultiplier.com
Хочете спростити працевлаштування талантів в іншій країні? Multiplier — це ваше рішення. Наша технологія дозволяє вам безперебійно працювати, платити своїм співробітникам, дотримуватися нормативних законів, надавати переваги за кордоном і залишатися на зв’язку з вашими глобальними командами.
Keka HR
keka.com
Наймання-це не просто одноетапне досягнення, оскільки він передбачає різні складні фази через подорож. А пошук правильного таланту - це кроки до побудови успішного ділового середовища. Отже, Keka оснащує вас приголомшливими функціями, такими як пошук кандидатів у багатоплатформу, технічні оцінки, показники та ін., Що допоможе вам запропонувати досвід найму на майбутньому за допомогою системи відстеження заявників Keka. Keka HR - це людей, що сприяють людям. Він автоматизує процеси та допомагає побудувати мотивовану та віддану культуру на робочому місці, перетворюючи вашу компанію з добра на велику. За допомогою Keka ви можете сприяти високопродуктивній культурі, яка адаптується, розвивається та масштабує, що робить вашу команду більш ефективною. Як лідер в галузі технічних технологій для малих та середніх підприємств, Кека є універсальним і придатним для всіх галузей.
Justworks
justworks.com
Justworks — це багатопродуктове рішення, яке пропонує глобальний нарахування заробітної плати, пільги, підтримку відповідності, відстеження робочого часу, HR-інструменти тощо з відзначеною нагородами підтримкою сертифікованих експертів HR. Ми впораємося з усіма дрібницями, щоб ви могли зосередитися на важливому: розбудові свого бізнесу та своєї команди.
Humi
humi.ca
Humi — це повне хмарне програмне забезпечення для управління персоналом, розроблене та створене для компаній у Канаді. Найкраще комплексне рішення Humi для управління персоналом поєднує кадри, нарахування заробітної плати, пільги, наймання, відпустку, відстеження робочого часу та багато іншого, щоб оптимізувати потреби ваших людей у роботі та заощадити ваш час, щоб ви могли знову зосередитися на найважливішому – ваших співробітниках . Керуйте всіма шляхами співробітників від найму й адаптації до звільнення. Платіть своїм співробітникам вчасно, дотримуючись вимог Humi Payroll, і заощаджуйте гроші для своєї компанії, забезпечуючи настроювані групові переваги, перейшовши на Humi.
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