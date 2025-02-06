Основне програмне забезпечення HR - Найпопулярніші застосунки - Шпіцберген та Ян-Маєн

Horilla

horilla.com

Horilla HRMS Software є провідним постачальником комплексних та настроюваних рішень для роботи з персоналом, що пропонує потужну програмну платформу, яка є одночасно безкоштовною та гнучкою. Наша відданість принципам відкритого коду дозволяє організаціям будь-якого розміру та бюджету отримувати доступ до розширеного програмного забезпечення для управління персоналом без тягаря ліцензійних зборів. Наша команда відданих розробників і фахівців з кадрів розробила багатофункціональне програмне рішення для управління персоналом, яке включає широкий спектр функцій управління персоналом, включаючи підбір персоналу, адаптацію співробітників, управління ефективністю, відстеження робочого часу та відвідуваності, обробку заробітної плати, адміністрування пільг і залучення співробітників. Завдяки зручному інтерфейсу та широким можливостям налаштування наше програмне забезпечення можна налаштувати відповідно до конкретних потреб і робочих процесів кожної організації. Як прихильники програмного забезпечення з відкритим кодом, ми віримо в силу співпраці та інновацій, керованих спільнотою. Наше HR-програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом дозволяє організаціям використовувати колективний досвід і внесок глобальної спільноти розробників, що призводить до постійних удосконалень, нових функцій і покращеної безпеки. HR-програмне забезпечення Horilla з відкритим вихідним кодом не тільки безкоштовне, але й надає організаціям повний контроль над набором HR-технологій. Завдяки можливості доступу та зміни вихідного коду організації можуть налаштувати програмне забезпечення відповідно до своїх унікальних вимог, інтегрувати його з існуючими системами та забезпечити конфіденційність і безпеку даних. Ми прагнемо підтримувати наших користувачів протягом усього їхнього шляху за допомогою програмного забезпечення для кадрів з відкритим кодом Horilla. Наша спеціальна команда підтримки завжди готова допомогти з впровадженням, налаштуванням і усуненням несправностей, забезпечуючи плавне та успішне впровадження нашого програмного забезпечення. Вибираючи програмне забезпечення Horilla Open Source HRMS, організації можуть використовувати потужність передових технологій управління персоналом, співпрацювати з активним співтовариством і оптимізувати свої процеси управління персоналом без фінансових обмежень у вигляді ліцензійних зборів. Ми прагнемо надавати організаціям економічно ефективні та настроювані HR-рішення, які сприяють ефективності, продуктивності та успіху організації. Функції програмного забезпечення Horilla з відкритим вихідним кодом для управління персоналом: • Програмне забезпечення для управління набором персоналу з відкритим кодом • Програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом для персоналу • Програмне забезпечення для керування базою даних працівників з відкритим кодом • Програмне забезпечення для керування заробітною платою з відкритим кодом • Програмне забезпечення для керування відвідуваністю з відкритим кодом • Програмне забезпечення для керування відпустками • Програмне забезпечення для керування ефективністю з відкритим кодом • Програмне забезпечення для управління активами з відкритим кодом