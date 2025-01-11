Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Основне програмне забезпечення HR - Найпопулярніші застосунки - Пакистан
Основне програмне забезпечення для управління персоналом (HR), також відоме як програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM), централізує інформацію про співробітників у єдиній системі. Ці основні системи управління персоналом призначені для керування такими важливими даними, як заробітна плата та пільги, у доступній централізованій базі даних. Хоча традиційно називаються інформаційними системами людських ресурсів (HRIS) або системами управління людськими ресурсами (HRMS), останнім часом термін HCM став більш поширеним. Підприємства використовують базове програмне забезпечення для управління персоналом, щоб підтримувати детальні профілі співробітників, зберігати важливі документи та аналізувати організаційні тенденції з комплексної точки зору. Ці системи, які зазвичай використовуються відділами кадрів, дозволяють менеджерам з персоналу контролювати записи про співробітників і створювати звіти за ключовими показниками. Багато основних HR-рішень включають функції самообслуговування, що дозволяє співробітникам самостійно оновлювати свої переваги або контактні дані, таким чином оптимізуючи процеси HR. Часто основне програмне забезпечення для управління персоналом інтегровано в більш широкий пакет управління персоналом або пропонує сумісність із сторонніми програмами управління персоналом для покращення його функціональності в різних операціях управління персоналом.
Запит на новий застосунок
Zoho People
zoho.com
Створений для побудови щасливішої робочої сили. Ми піклуємося про ваші кадрові процеси, поки ви піклуєтесь про своїх працівників. Від найму, управління на борту та відвідуваності до відстеження часу та оцінок, ми все це охоплювали.
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti® тепер працівники самостійно розраховують заробітну плату, а також отримують інструкції щодо пошуку та виправлення дорогих помилок перед подачею заробітної плати. Програмне забезпечення Paycom оптимізує процеси, підвищує ефективність і надає співробітникам можливість керувати власною інформацією про кадри – і все це в одному додатку: від адаптації та отримання пільг до управління талантами тощо. Paycom, визнаний на національному рівні завдяки своїм технологіям і культурі робочого місця, тепер може обслуговувати підприємства будь-якого розміру в США та за кордоном. Paycom веде цифрову трансформацію на американському робочому місці. Наша відданість нашій культурі та цінностям призвела до того, що ми були названі однією з найінноваційніших компаній світу за версією Fast Company, одним із найкращих робочих місць Америки за версією Newsweek та найкращими роботодавцями в США за версією Top Workplaces. Paycom має приблизно 36 820 клієнтів у Сполучених Штатах (станом на 31 грудня 2023 року), що на 1% більше, ніж у попередньому році. 15 квітня 2014 року Paycom стала публічною компанією, її акції почали торгувати на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером PAYC. На початку 2020 року компанія увійшла до S&P 500.
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кожну частину життєвого циклу співробітника в одній системі. Візьмемо, наприклад, адаптацію. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та налаштувати його платіжну відомість, корпоративну картку, комп’ютер, пільги та навіть програми сторонніх розробників, як-от Slack і Microsoft 365 — і все це протягом 90 секунд.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблені для малого, середнього та великого бізнесу з модулями для ERP, CRM, PSA та електронної комерції. Корпорація Oracle придбала NetSuite приблизно за 9,3 мільярда доларів США в листопаді 2016 року. Новоствореним бізнес-підрозділом Oracle Netsuite керує виконавчий віце-президент Еван Голдберг як Cloud ERP Oracle для малих і середніх підприємств.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження виплат працівникам. У 2019 році Gadjo C Sevilla та Браян Т. Горовіц писав у журналі PC Magazine, що BambooHR «дорожчий за конкуруючі продукти» та «не має функцій адміністрування переваг (BA) у порівнянні з конкурентними рішеннями», але його «твердий набір функцій і зручний інтерфейс висувають його на вершину нашої список".
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, технічна оцінка, системи показників тощо, які допоможуть вам запропонувати перспективний досвід найму за допомогою системи відстеження кандидатів Keka.
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться ваша команда, Remote забезпечує найкращий досвід із надійними глобальними рішеннями щодо працевлаштування. Наш неперевершений захист інтелектуальної власності та першокласні заходи безпеки забезпечать вам спокій у глобальному масштабі. Крім того, Remote пропонує фіксовану модель ціноутворення без прихованих комісій, що допомагає вам ефективно керувати своїм бюджетом, зосереджуючись на розвитку бізнесу.
Asanify
asanify.com
Asanify — це комплексне рішення, яке відповідає вимогам комплексного управління персоналом для вашої організації. Він також забезпечує безпроблемне й повністю автоматизоване рішення для нарахування заробітної плати, яке ідеально підходить для стартапів і підприємств, що швидко розвиваються. Ви можете розпочати роботу безкоштовно з нашою системою найму на пенсію. Додаток для нарахування заробітної плати в 1 клік дозволяє вам нараховувати заробітну плату та переказувати гроші не лише для ваших місцевих працівників, але й для глобальних підрядників. Наша інтеграція зі Slack, Excel, Google Suite і Whatsapp робить доступ до вашої HRMS чудово зручним і зручним у чаті. Наша гнучка платформа, яка повністю конфігурується, у поєднанні з цілодобовою підтримкою клієнтів зробить керування персоналом надзвичайно простим для вашої організації.
Cinode
cinode.com
Хто знає що, хто є в наявності, що я можу продати? Ми надаємо важливу інформацію про продажі, доставку та навички, яких вам зараз бракує. Cinode — це універсальна платформа для прискорення зростання вашої консультаційної компанії. Не дарма ми є найкращим вибором у Північних країнах.
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software є провідним постачальником комплексних та настроюваних рішень для роботи з персоналом, що пропонує потужну програмну платформу, яка є одночасно безкоштовною та гнучкою. Наша відданість принципам відкритого коду дозволяє організаціям будь-якого розміру та бюджету отримувати доступ до розширеного програмного забезпечення для управління персоналом без тягаря ліцензійних зборів. Наша команда відданих розробників і фахівців з кадрів розробила багатофункціональне програмне рішення для управління персоналом, яке включає широкий спектр функцій управління персоналом, включаючи підбір персоналу, адаптацію співробітників, управління ефективністю, відстеження робочого часу та відвідуваності, обробку заробітної плати, адміністрування пільг і залучення співробітників. Завдяки зручному інтерфейсу та широким можливостям налаштування наше програмне забезпечення можна налаштувати відповідно до конкретних потреб і робочих процесів кожної організації. Як прихильники програмного забезпечення з відкритим кодом, ми віримо в силу співпраці та інновацій, керованих спільнотою. Наше HR-програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом дозволяє організаціям використовувати колективний досвід і внесок глобальної спільноти розробників, що призводить до постійних удосконалень, нових функцій і покращеної безпеки. HR-програмне забезпечення Horilla з відкритим вихідним кодом не тільки безкоштовне, але й надає організаціям повний контроль над набором HR-технологій. Завдяки можливості доступу та зміни вихідного коду організації можуть налаштувати програмне забезпечення відповідно до своїх унікальних вимог, інтегрувати його з існуючими системами та забезпечити конфіденційність і безпеку даних. Ми прагнемо підтримувати наших користувачів протягом усього їхнього шляху за допомогою програмного забезпечення для кадрів з відкритим кодом Horilla. Наша спеціальна команда підтримки завжди готова допомогти з впровадженням, налаштуванням і усуненням несправностей, забезпечуючи плавне та успішне впровадження нашого програмного забезпечення. Вибираючи програмне забезпечення Horilla Open Source HRMS, організації можуть використовувати потужність передових технологій управління персоналом, співпрацювати з активним співтовариством і оптимізувати свої процеси управління персоналом без фінансових обмежень у вигляді ліцензійних зборів. Ми прагнемо надавати організаціям економічно ефективні та настроювані HR-рішення, які сприяють ефективності, продуктивності та успіху організації. Функції програмного забезпечення Horilla з відкритим вихідним кодом для управління персоналом: • Програмне забезпечення для управління набором персоналу з відкритим кодом • Програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом для персоналу • Програмне забезпечення для керування базою даних працівників з відкритим кодом • Програмне забезпечення для керування заробітною платою з відкритим кодом • Програмне забезпечення для керування відвідуваністю з відкритим кодом • Програмне забезпечення для керування відпустками • Програмне забезпечення для керування ефективністю з відкритим кодом • Програмне забезпечення для управління активами з відкритим кодом
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших клієнтів. Постачальники просто продадуть вам продукт. Але насправді партнер піклується про вас і ваш бізнес. Партнер приділяє час, щоб пізнати вас і зрозуміти ваші потреби. Ми працюємо з вами, щоб визначити найкращі рішення, які принесуть користь вашому бізнесу сьогодні, прокладаючи шлях до кращого завтра. А завтра все про вашу команду. Усе, що ми робимо, спрямоване на підтримку вас у досягненні ваших цілей. Разом ми вирішуємо вашу повсякденну роботу, щоб ви могли витрачати більше часу на формування культури, якої прагнете ви та ваші співробітники. Для професіоналів, які жадають справжнього партнерства, Paylocity — це компанія з управління персоналом і заробітної плати, яка звільняє вас від завдань сьогоднішнього дня, тож разом ми можемо проводити більше часу, зосереджені на обіцянках завтрашнього дня. Йдемо вперед разом.
Paypro
payentry.com
Наше рішення для залучення талантів допомагає вашій організації шукати, відстежувати та оцінювати якісні таланти, щоб ви могли ефективніше та економічно ефективніше формувати залучену, високоефективну робочу силу. Це потужне рішення автоматизує та оптимізує процеси набору та найму для підтримки безпаперового середовища управління людським капіталом (HCM). Це забезпечує позитивний досвід кандидатів, який полегшує кандидатам надавати інформацію, шукати роботу та подавати заявки онлайн.
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
Agendrix
agendrix.com
Agendrix — це програмне забезпечення для планування персоналу та управління трудовими ресурсами, розроблене для того, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру покращити процеси планування, оптимізувати спілкування між співробітниками та спростити відстеження робочого часу та відвідуваності. Деякі з ключових функцій Agendrix включають: - Планування персоналу: створюйте, керуйте та публікуйте робочі графіки з легкістю та швидко вносьте зміни за потреби. - Час і відвідуваність: легко відстежуйте робочі години співробітників і відвідуваність, перетворивши будь-який пристрій на перфорований годинник, який автоматично подає ваші табелі. - Керування запитами співробітників: переглядайте та затверджуйте запити співробітників, надіслані безпосередньо в додатку, включаючи відпустки, заміни та зміни змін. - Спілкування: спілкуйтеся зі своєю командою через платформу та діліться розкладами та повідомленнями в режимі реального часу. - Звітність і аналітика: створюйте детальні звіти та аналітику про відвідуваність співробітників і дані про планування. Завдяки гнучкій моделі ціноутворення, багатьом додатковим доповненням і політиці скасування в будь-який час програмне забезпечення Agendrix створено доступним за ціною та доступним для компаній будь-якого розміру. Платформа є хмарною, що означає, що до неї можна отримати доступ з будь-якого місця, де є підключення до Інтернету, і немає жодної плати за встановлення чи налаштування. Завдяки найновішому HR-модулю Agendrix компанії можуть ефективніше залучати нових співробітників, централізувати записи та документи співробітників і збирати відгуки співробітників за допомогою опитувань. Це допомагає компаніям оптимізувати свої кадрові процеси та переконатися, що вони відповідають нормам і найкращим практикам. Крім того, можливість щодня відзначати хорошу роботу за допомогою функції «Давай п’ятірки» може допомогти підприємствам розвивати позитивну робочу культуру та покращувати моральний дух працівників. Загалом, Agendrix — це комплексне та зручне програмне забезпечення для управління робочою силою, яке оптимізує процеси планування, внутрішньої комунікації та управління робочою силою. Співробітники також люблять Agendrix, тому що він допомагає їхнім менеджерам будувати графіки, які справді відповідають їхнім потребам, що значною мірою допомагає стати бізнесом, у якому люди люблять працювати.
flair HR
flair.hr
flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює весь шлях співробітника та повністю налаштовується. Почніть зі стандартних функцій або адаптуйте кожен процес до унікальних потреб вашої організації – вибір за вами. Залучайте таланти та скорочуйте час найму за допомогою функцій рекрутингу, таких як наш конструктор сторінок кар’єри з функцією перетягування та настроювані послідовності переходів кандидатів. Перетворіть новачків-ентузіастів на лояльних прихильників бренду за допомогою персоналізованих подорожей. А також спростіть основні завдання відділу кадрів, такі як керування відсутністю, нарахування заробітної плати, перевірки ефективності, відстеження робочого часу тощо. Наше рішення побудовано на основі Salesforce, що дозволяє вам скористатися потужністю та безпекою провідної у світі платформи CRM. Але навіть якщо ви не використовуєте Salesforce, ми надамо вам доступ. Додайте своїй організації особливу атмосферу – і досягніть гармонії з персоналом.
WebHR
web.hr
WebHR — це комплексне соціальне програмне забезпечення для управління персоналом, яке охоплює все, від «найму» до «виходу на пенсію» для найважливішого активу вашої компанії — ваших співробітників. WebHR допоможе вашій команді відділу кадрів почати ефективне та ефективне управління персоналом. WebHR є незамінним інструментом не лише для HR, а й для всієї компанії. WebHR базується на моделі програмного забезпечення як послуги (SaaS) і хмарних обчислень.
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рекрутингу та HR. Workable знаходиться в авангарді цієї трансформації, пропонуючи набір продуктів, які використовують наш запатентований штучний інтелект, розроблений на основі обробки 260 мільйонів кандидатів і понад 1,5 мільйона найнятих. Місія Workable — у 10 разів підвищити продуктивність кадрів вашої компанії. Workable Recruiting — це система відстеження кандидатів світового класу, яка робить рекрутерів і менеджерів з найму кращими. Працездатний штучний інтелект допомагає виконувати більшість трудомістких завдань, таких як пошук джерел, перевірка, надсилання електронною поштою, створення описів посад, наборів для співбесід тощо. Workable тісно інтегровано з усіма основними дошками з питань вакансій і пропонує всі функції, які шукають найкращі кадрові команди. Workable HR забезпечує наскрізне керування працівниками за допомогою системи з широкими можливостями конфігурації, яка безпечно обробляє дані співробітників, керує відпустками, інтегрується з нарахуванням заробітної плати тощо в одному місці. Jobs by Workable — це дошка вакансій, яка об’єднує мільйони кандидатів із можливостями в компаніях, які працюють на основі Workable. Workable допоміг понад 27 000 компаній у більш ніж 100 країнах знайти, найняти та керувати найкращими талантами. Ми забезпечуємо безпрецедентне підвищення продуктивності в кадровій сфері та підборі персоналу, гарантуючи, що наші клієнти залишаються попереду в технологічному середовищі, що швидко розвивається.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Access
theaccessgroup.com
Access змінює вигляд програмного забезпечення для керування бізнесом не лише в тому, як ми обслуговуємо наших клієнтів, дотримуючись нашої обіцянки надати їм свободу робити більше того, що для них важливо, але й для наших людей, наших інвесторів та благодійних організацій, близьких до наші серця, де ми живемо і працюємо. Access допомагає понад 100 000 клієнтів змінити спосіб використання програмного забезпечення для бізнесу, надаючи кожному працівнику свободу робити більше важливого.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційними та більш гнучкими. І ми всі можемо створити майбутнє, яке ми собі уявляємо. Світ працює з ServiceNow.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Універсальні переваги, кадри та відповідність вимогам. Тисячі брокерів використовують програмне забезпечення Employee Navigator зі своїми клієнтами, щоб керувати своїми перевагами, адаптацією, ACA тощо на нашій простій інтуїтивно зрозумілій платформі.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють такі сучасні організації, як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та ще 2500 інших, Zimyo пропонує повний набір продуктів, який включає HR і Payroll, відвідуваність, ефективність, Відстеження кандидатів, залучення, LMS і 50+ модулів. Використовуючи ці рішення, організації будь-якого розміру можуть автоматизувати роботу відділу кадрів, вести безпомилковий нарахування заробітної плати, вчасно виплачувати зарплату, відстежувати відвідуваність співробітників, постійних і невикористаних співробітників, відстежувати продуктивність співробітників, аналізувати резюме, надсилати листи з пропозиціями та робити багато іншого. Приєднуйтесь до нас у подорожі, щоб переосмислити досконалість HR.
ZenHR
zenhr.com
У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове законодавство, положення про емігрантів, соціальне страхування та податкове законодавство, HRMS ZenHR обслуговує всіх, від малого та середнього бізнесу до корпоративних клієнтів на ринку MENA.
Harri
harri.com
Harri є світовим лідером у сфері технологій Frontline Employee Experience. Платформа Harri створена для компаній, у центрі бізнесу яких лежить обслуговування, і включає рішення для залучення талантів, управління робочою силою, залучення співробітників і дотримання вимог. Harri дозволяє організаціям розумно набирати, утримувати та керувати найкращими талантами для ведення та вдосконалення свого бізнесу. Він обслуговує понад 55 000 закладів ресторанів і готелів і чотири мільйони співробітників сфери гостинності по всьому світу, з постійним зростанням роздрібної торгівлі та охорони здоров’я. Компанія Harri налагодила відносини з багатьма провідними світовими брендами гостинності, зосереджуючись на своїй місії покращити досвід співробітників для команд на першому місці. Гаррі привітав відомих клієнтів, таких як Raising Cane's Chicken Fingers, і запустив загальносистемні впровадження для Subway у США та McDonald's у Великобританії. База активних користувачів компанії щорічно подвоювалася, сприяючи 7,2 млн заявок на роботу, 2,6 млн повідомлень і створенню 237 тис. списків вакансій. .
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навчання та аналітику, а також можливості повернення до офісу. Керувати своїми людьми ще ніколи не було так просто. ADP Workforce Now надає вам інструменти не лише для відстеження кадрової інформації, але й для того, щоб допомогти вам керувати своєю робочою силою та приймати рішення на основі даних. І, коли ви ростете, ви можете додавати необхідні вам функції. Розширте можливості всіх рівнів вашої організації за допомогою інструментів і можливостей, розроблених спеціально для того, щоб забезпечити привабливий досвід для бізнес-лідерів, менеджерів і працівників. • Все-в-одному: HR-платформа з можливістю конфігурації для ефективного керування всіма функціями управління персоналом — нарахуванням заробітної плати, персоналом, часом, талантами та перевагами — в одній базі даних. • Впевнена відповідність вимогам: наша провідна в галузі система безпеки зберігає ваші дані, а наші глибокі знання та рішення щодо відповідності допоможуть вам захистити ваш бізнес. • Простота використання: інноваційні, прості у використанні функції у вас під рукою, що полегшує роботу відповідно до ваших потреб, а також забезпечує кращий досвід для вашої робочої сили • Анотація в процесі роботи: приймайте рішення з впевненістю, на основі інформації з найбагатшої та найнадійнішої бази даних робочої сили в бізнесі. • Інтегрована та підключена екосистема: розширте свої можливості з управління персоналом за допомогою найбільшої екосистеми HR, яка легко та безпечно інтегрується з провідними сторонніми рішеннями. Легко зв’язуйтеся з важливими партнерами, такими як бухгалтери, брокери та фінансові постачальники. ЗАРПЛАТИ. Заощаджуйте час і зменшуйте кількість помилок за допомогою комплексного пакету, створеного цілеспрямовано, щоб допомогти вам керувати бізнесом і задовольнити потреби щодо відповідності.
Onfolk
onfolk.com
Розрахунок заробітної плати Великобританії, автоматизований для економії часу. Простий, ефективний і безпомилковий спосіб оплати вашої команди. Оплата за лічені хвилини, просте ціноутворення, експертна підтримка.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ допомагає компаніям розкрити потенціал продуктивності за допомогою багатофункціонального автоматичного відстеження часу та програмного забезпечення для вимірювання продуктивності. Це може допомогти підвищити вашу продуктивність на 20-30% і покращити моральний дух співробітників, як ніколи раніше. Time Champ — це більше, ніж просто засіб відстеження часу, і завдяки широкому набору функцій він може допомогти оптимізувати всі сфери вашого бізнесу та стати ключовою відмінністю між вами та вашими конкурентами. Де б не були ваші співробітники, працюючи віддалено чи з офісу, Time Champ допоможе вам визначити, де вони проводять свій час протягом робочого дня, дозволяючи вам переконатися, що їхній час витрачається продуктивно. Time champ також допомагає компаніям миттєво ефективно вимірювати продуктивність команд за допомогою комплексної інформаційної панелі. На одному екрані можна миттєво побачити, скільки членів команди працює, скільки відсутні або запізнюються, а також хто є найбільш або найменш продуктивними працівниками. Цю інформацію потім можна використовувати для підвищення ефективності та продуктивності. Time Champ збирає різні показники, KPI і представляє їх у чудово оформлених аналітичних діаграмах і звітах. Завдяки можливості детально досліджувати проблемні області, Time Champ значно полегшує аналіз і швидкий пошук рішень проблем.
GoProfiles
goprofiles.io
Перша платформа AI людей для співробітників будь-де. Створіть культуру справжнього зв’язку з GoProfiles. Ми об’єднали найкращі частини довідників співробітників і визнання колег, щоб створити абсолютно новий тип платформи для людей.
Superworks
superworks.com
Ми в SUPERWORKS спеціалізуємося на революції підприємств, допомагаючи їм створювати динамічні робочі місця, які сприяють підвищенню продуктивності. Наш підхід зосереджений на пріоритеті людей, гарантуючи, що кожна людина відчуває себе мотивованою, цінною та реалізованою у своєму професійному середовищі. По суті, ми керуємось баченням лідерства в технологічній еволюції та надання нашим клієнтам необхідних інструментів для майбутнього успіху. Ми віримо в розширення можливостей компаній для досягнення експоненційного зростання завдяки потужності програмного забезпечення як послуги (SaaS). Наша місія полягає в наданні передових технологічних рішень, які не тільки спрощують бізнес-операції, але й оптимізують процеси, забезпечуючи ефективність і ефективність у всіх сферах.
Mirro
mirro.io
Mirro.io дає змогу малим і середнім підприємствам, що швидко розвиваються, створювати прозорі та процвітаючі робочі місця, які сприяють добробуту працівників і покращують утримання талантів. Наша платформа управління продуктивністю допомагає організаціям подолати гібридне відокремлення робочого місця, заохочуючи почуття мети та стимулюючи соціальне спілкування та приналежність до спільноти по всьому світу. Команди та окремі люди, які використовують Mirro, щасливіші, активніші та продуктивніші. Будучи зручною та дуже соціальною платформою, Mirro щомісяця забезпечує більше ніж 5 тисяч взаємодій між членами команди через визнання, OKR, безперервний зворотній зв’язок і значущі бесіди щодо продуктивності. Такі інноваційні компанії, як Tazz, Hochland, Free Now, E Co. і noissue. використовувати Mirro, щоб розширити можливості своїх команд і підтримувати здорові міцні робочі стосунки.
Omni HR
omnihr.co
Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу вашого співробітника, допомагає відділам кадрів наймати, керувати та оплачувати ваших працівників. Азії та за її межами всього за кілька кліків. З Omni ви та ваша команда більше не втрачаєте дорогоцінний час на введення даних чи адміністративні завдання, а натомість спрямовуєте його на стратегічні ініціативи та значущу взаємодію, що стимулює розвиток бізнесу.
Armano
armano.io
Armano — це комплексне HR-рішення, яке пропонує такі функції, як відстеження робочого часу, керування талантами, керування файлами та документами, управління витратами, внутрішні комунікації та управління проектами. Він обслуговує малий і середній бізнес із конкурентними цінами та зручною платформою.
DreamTeam
dreamteam.io
Універсальний кадровий центр для малого та середнього бізнесу, який спрощує складні людські процеси за допомогою найшвидшої, найбільш гнучкої та безмежної HR-платформи. DreamTeam дозволяє вам відновити повний контроль і видимість над процесами, що збільшуються людьми, з розрізненими даними. Ми звільняємо вашу команду від непосильної ручної роботи, одночасно сприяючи успіху відділу кадрів, задоволенню та процвітаючій культурі компанії за допомогою комплексного та легкого в налаштуванні рішення для подолання складнощів управління персоналом.
Progression
progression.co
Визначайте та вимірювайте кар’єрний ріст у вашій організації за допомогою Progression — платформи номер один для розвитку кар’єри. З Progression ви можете: - створювати та візуалізувати кар'єрні рамки за години, а не місяці, за допомогою шаблонів і штучного інтелекту - створювати прості звички, які свідчать про зростання, коли це відбувається - давати змогу вашій команді розвиватися за допомогою багатої інформації в реальному часі - залучати, мотивувати та дати змогу Ваші співробітники створюють власну кар’єру - Розблокуйте винятковий ріст співробітників у рекордно короткі терміни. Створюйте, розгортайте та підтримуйте найкращі в своєму класі навички та кар’єрні шляхи з Progression. Приєднуйтеся до тисяч команд, які сприяють справжньому зростанню співробітників і скорочують відтік уже сьогодні.
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty, компанія, яка допомагає підприємствам автоматизувати дотримання трудового законодавства та документацію, сьогодні випустила першу фазу свого проекту Employment Law Informatics Project (ELIP), намагаючись каталогізувати, узагальнити та закодувати логіку кожного трудового законодавства в Сполучених Штатах, щоб покращити як академічні юридичні дослідження, так і практичне ділове використання. SixFifty автоматизує дослідження, пов’язані з державою, розробку документів і поточні юридичні оновлення, усуваючи труднощі та здогадки щодо відповідності HR. SixFifty допомагає командам відділу кадрів впевнено самостійно виконувати складну роботу з дотримання нормативних вимог. За допомогою SixFifty ви можете розробити персоналізовані трудові документи (як-от поліси, угоди та додатки до штату) всього за кілька хвилин — без необхідності платити за руки та ноги, щоб юрист розробив їх для вас.
Zelt
zelt.app
Zelt — це перший спосіб керувати всіма працівниками вашої компанії в одному місці — від заробітної плати до пільг, пристроїв і програм.
Buk
buk.app
Люди є найціннішим активом вашої організації. Організуйте та спростіть усі свої процеси за допомогою новітніх технологій.
Youmanage
youmanage.co.uk
Попрощайтеся із застарілими та трудомісткими процесами відділу кадрів, звивистими електронними таблицями з інформацією про співробітників із кількома вкладками та нескінченними ручними розрахунками щорічних прав. Знайомтеся з Youmanage – комплексною системою управління персоналом, яка містить усі ключові функції, щоб допомогти вашому бізнесу розвиватися. Він надає вам надбезпечне хмарне розташування для зберігання даних співробітників, засіб для співробітників оновлювати свою особисту інформацію практично в будь-який час, інформативні звіти та аналітику для розвитку бізнесу, а також можливість відстежувати важливу інформацію про відсутність, зокрема відпустки, хвороби та ПРАЦЯ. Youmanage контролює ризик недотримання нормативних вимог, зменшує витрати на адміністрування та підвищує продуктивність персоналу завдяки інтелектуальній автоматизації робочого процесу, водночас надаючи всі інструменти, інформацію та вказівки, необхідні менеджеру з персоналу чи кадровому спеціалісту для успіху. Приділіть більше уваги своїй команді відділу кадрів. Заощаджуйте час, витрачений на пошук і аналіз інформації, що зберігається в багатьох каналах, дозволяючи їм справді націлюватися на вирішення бізнес-завдань і максимізувати ефективність кожного співробітника.
Breathe
breathehr.com
Breathe — це просте та безпечне програмне забезпечення для роботи з персоналом, яке було відзначене багатьма нагородами і допомагає малим і середнім підприємствам Великої Британії перенести свої основні процеси з персоналом в Інтернет, заощаджуючи час, забезпечуючи душевний спокій і сприяючи бізнесу, де б вони не працювали. Більш ніж 15 000 британських малих підприємств і благодійних організацій довіряють Breathe керувати більш ніж 400 000 людьми. Breathe схвалено та рекомендовано мережею з понад 600 партнерів. Організації, які використовують Breathe, включають AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA та інші. Функції продукту включають: - Керування відпустками та відпустками - Моніторинг хвороби та відсутності - Управління продуктивністю - Управління витратами - Планування співробітників - Відстеження робочого часу - База даних співробітників і аналітика - Необмежене зберігання документів - Рота, робочий час і відвідуваність Розпочніть 14-денну пробну версію сьогодні та подивіться, як інтуїтивно зрозумілі продукти Breathe можуть допомогти вам і вашому бізнесу.
factoHR
factohr.com
Удосконалите управління персоналом за допомогою factoHR, вдосконаленої, орієнтованої на мобільні пристрої платформи HCM, яка автоматизує кожну функцію управління персоналом від найму до виходу на пенсію. Наша інтелектуальна платформа надає практичну інформацію, що дає вам змогу швидше досягати своїх бізнес-цілей. Приєднуйтеся до понад 3500 компаній і 2,6 мільйона співробітників, у тому числі таких гігантів галузі, як Tata Steel (BSL), Mercedes Benz, Wipro, Denso Group, BSE та Cycle Agarbatti. Відчуйте приріст продуктивності до 87%, як і вони. Ключові переваги: Уніфікована платформа: підвищте продуктивність за допомогою наших бездоганно інтегрованих інструментів. Залучення співробітників: використовуйте аналіз настрою в режимі реального часу, щоб підтримувати роботу команд. Стратегічне зростання: впроваджуйте OKR і KPI для досягнення успіху організації. Оптимізація ресурсів: детальне планування зміни та складу максимізує продуктивність. Надійна безпека: використовуйте високоякісну безпеку даних Azure і можливості AI/ML. Цілісність даних: підтримуйте єдине узгоджене джерело даних у вашій організації. Неперевершені функції: Мобільний підхід: доступний у будь-який час і будь-де Інтерактивний чат-бот: миттєва інтелектуальна допомога Динамічні інформаційні панелі: практична інформація в режимі реального часу Безконтактна відвідуваність: розширене розпізнавання обличчя та керування змінами Географічна огородження: точний віддалений моніторинг роботи Управління продуктивністю на основі мобільних пристроїв : Оцінювання співробітників на ходу. Про factoHR: лідер із сертифікатом ISO 27001, factoHR спеціалізується на пенсійних виплатах і рішеннях для управління робочою силою з 2005 року.
Eddy
eddy.com
Eddy — це ідеальна універсальна платформа для кадрів і розрахунку заробітної плати для малих підприємств, які переросли електронні таблиці. Він пропонує ключові функції, які вам потрібні, без складності та накладних витрат на більші системи, даючи вам можливість спростити своє життя, об’єднавши кілька інструментів в один, який має сенс для вашого бізнесу. Економте час і гроші з Eddy. Наймайте, призначайте, керуйте та оплачуйте співробітників — усе в одній простій системі.
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої робочої сили в одному місці. Завдяки Deel компанії роблять можливим глобальний нарахування заробітної плати, використовуючи власний бек-офіс Deel і місцеві організації. Працівники, менеджери та лідери можуть оновлювати деталі зняття коштів, візуалізувати структуру команди, контролювати загальні витрати на заробітну плату та виконувати десятки інших завдань через сучасний інтерфейс самообслуговування Deel. Сьогодні Deel обслуговує понад 20 000 клієнтів від малого та середнього бізнесу до публічних компаній, допомагаючи понад 120 000 працівників отримувати зарплату з будь-якого місця. Створюйте локалізовані юридичні контракти, відстежуйте відпустку, надавайте бонуси, керуйте капіталом тощо. Забронюйте демонстрацію, щоб отримати особистий посібник із платформи Deel, і розблокуйте свою глобальну робочу силу вже сьогодні.
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте працівників. Понад 10 000 організацій по всій Європі довіряють Personio підвищення ефективності за допомогою інноваційних функцій, таких як управління компенсаціями, служба підтримки кадрів, продуктивність і розвиток, а також опитування. У нас є понад 300 співробітників, які надають підтримку з рівнем задоволеності клієнтів на 90% і доступні понад 180 інтеграцій. Оновіть свою команду кадрів з електронних таблиць на стратегію зараз – забронюйте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні: https://www.personio.com/webdemo/
Arcoro
arcoro.com
Будівельні компанії та підрядники мають особливі потреби в управлінні робочою силою, і Arcoro пропонує набір модульного будівельного програмного забезпечення для управління персоналом, який дозволяє компаніям успішно їх вирішувати. Arcoro — це єдина технологічна компанія з управління персоналом, яка зосереджена на будівельній галузі та пропонує рішення, які допомагають компаніям наймати, керувати та розвивати свій бек-офіс, професійну та кваліфіковану робочу силу. Набір модулів Arcoro включає: • Відстеження заявників • Онбординг • Управління навчанням • Основні відділи кадрів • Переваги • Відстеження робочого часу/відвідуваності ExakTime • Управління компенсаціями • Управління продуктивністю та планування наступності. Компанії можуть вибрати один або всі модулі, і багато клієнтів починають з одного або двох і додають більше, коли їхні потреби змінюються або їх організація зростає. Модулі в пакеті Arcoro повністю інтегровані, але вони також інтегруються з іншими будівельними технологіями, включаючи системи управління проектами, управління персоналом і облікові системи. Arcoro підтримує тісні партнерські відносини з іншими провідними постачальниками будівельних технологій, щоб забезпечити бездоганний досвід для клієнтів. Понад 8000 будівельних компаній і підрядників різного розміру в Північній Америці покладаються на Arcoro, щоб допомогти їм задовольнити свої потреби в кадрах. Щодня більше 1 мільйона професіоналів у будівництві користуються продукцією Arcoro. Arcoro прагне забезпечити найкращий досвід для співробітників на місцях і в офісі. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш сайт www.arcoro.com.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — це універсальна HR-платформа для найкращого досвіду роботи співробітників. Це централізоване рішення для оптимізації процесів управління персоналом на кожному етапі життєвого циклу співробітника. Наша місія – допомогти бізнесу: - спростити HR-процеси; - будувати високопродуктивну культуру; - спростіть наймання, адаптацію, залучення працівників, відлік робочого часу, керування відпустками та перевірку ефективності. PeopleForce допомагає просувати бізнес вперед, зосереджуючись на людях, а не на процесах. Створіть зручне та приємне робоче місце.
ClearCompany
clearcompany.com
Допомагаючи майже 3000 організаціям набирати, нарощувати, визнавати та утримувати співробітників. З 2004 року комплексна платформа керування талантами ClearCompany дає змогу тисячам компаній максимізувати таланти, надаючи людям можливості на кожному етапі шляху співробітників. ClearCompany об’єднує найкращі практики на основі даних, експертний контент і спеціалізовані програмні інструменти для найму, підвищення кваліфікації, визнання та утримання співробітників, об’єднання людей і процесів для досягнення успіху в бізнесі. Максимізація талантів досягається, коли відділ кадрів має інструменти, необхідні для точного планування, бездоганного виконання ініціатив людей і цілеспрямованого формування культури — ці основні стовпи максимального використання талантів є ядром нашої платформи управління талантами.
Multiplier
usemultiplier.com
Хочете спростити працевлаштування талантів в іншій країні? Multiplier — це ваше рішення. Наша технологія дозволяє вам безперебійно працювати, платити своїм співробітникам, дотримуватися нормативних законів, надавати переваги за кордоном і залишатися на зв’язку з вашими глобальними командами.
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отримувати доступ до кількох систем або повторно вводити інформацію. Автоматизуйте виснажливу роботу, знижуйте ризики недотримання нормативних вимог, підвищуйте ефективність, дайте співробітникам змогу контролювати власний фінансовий стан і глибше розумійте свій бізнес за допомогою надійної аналітики та розуміння.
ChartHop
charthop.com
ChartHop виконує місію створення здорової прозорості в організаціях, щоб співробітники та організації процвітали. Динамічна платформа для роботи з людьми, ChartHop об’єднує та візуалізує дані про людей, щоб розширити можливості організацій за допомогою розуміння, узгодження та дій. Платформа ChartHop’s People Operations Platform, яка пропонує новий підхід до HR, є об’єднаним джерелом даних про людей і основним пунктом дії для повсякденних програм, процесів та ініціатив. ChartHop призначений для кожного в організації: від керівників відділу персоналу та фінансів до керівників і співробітників. ChartHop добре працює з десятками платформ завдяки надійній інтеграції в стек кадрових технологій і обслуговує такі компанії, як 1Password, YipitData, BetterCloud і Starburst. ChartHop, заснований у 2019 році Яном Вайтом, підтримується Andreessen Horowitz і Cox Enterprises. Відвідайте ChartHop.com, щоб дізнатися більше, і слідкуйте за ChartHop у Twitter і LinkedIn.
Hailey HR
haileyhr.com
Одне місце для всіх процесів HR. Користувацький досвід і чіткість сподобаються вашим колегам. Ознайомтеся з нашою платформою та замовте демонстрацію вже сьогодні!
CezanneHR
cezannehr.com
Cezanne HR зі штаб-квартирою у Великій Британії, якій довіряють тисячі професіоналів з управління персоналом у всьому світі, — це сучасна комплексна система управління персоналом для організацій середнього розміру з 100–3000 співробітниками. У Cezanne HR, повному інтелектуальних функцій для економії часу, є все необхідне для кращого управління, залучення, зв’язку та підтримки співробітників, де б вони не були. Cezanne HR охоплює повний життєвий цикл співробітника, від найму та адаптації, через основну роботу з персоналом та керування відсутністю та табелем робочого часу до ефективності, визнання співробітників і планування кар’єри та наступності. Окрім інтеграції сторонніх систем нарахування заробітної плати, Cezanne HR пропонує інтелектуальне кероване обслуговування заробітної плати для британських організацій.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — це хмарна система управління персоналом, підбором персоналу та продуктивністю. HRLocker дозволяє компаніям автоматизувати процеси управління персоналом і підбору персоналу, оптимізуючи вимоги до персоналу в одному місці.
Empeon
empeon.com
Empeon — це гнучка платформа, яка дозволяє компаніям легко керувати всіма потребами в кадрах і заробітній платі в одному місці. Часто компанії кажуть, що вони мають цю функцію, але вони мають лише можливість підключення, що спричиняє вузькі місця та сповільнює роботу. Приходьте й випробувайте нашу платформу, щоб зрозуміти, чому вона справді найкраща для вашого бізнесу.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — це сучасна HR-система, яка містить усе необхідне для керування всіма шляхами ваших співробітників. Спробуйте 14 днів безкоштовно!
Worknice
worknice.com
Чудове програмне забезпечення для кадрів – на 100% розроблено, виготовлено та підтримується в Австралії. Використовуйте гнучку та інтуїтивно зрозумілу HR-платформу, щоб оптимізувати свої HR-системи та структурувати дані для досягнення великих результатів. Worknice може похвалитися найкращим на ринку користувальницьким досвідом у сфері основних відділів кадрів; спрощена адаптація, інтелектуальні документи та дотримання вимог, керування змінами співробітників, інтеграція заробітної плати, відпустки, огляди та опитування. Створено для процвітаючих команд відділу кадрів, яким потрібно вирішувати проблеми зараз і в міру появи нових.
PrimePay
primepay.com
PrimePay зникає складність нарахування заробітної плати та управління персоналом для малого та середнього бізнесу. Ми об’єднали 37 років досвіду та непохитну відданість обслуговуванню в інтелектуальну, універсальну платформу HCM. Платформа, визначена опціями та створена для надання виняткових результатів
greytHR
greythr.com
Платформа greytHR — це набір хмарних HR-рішень для малих і середніх підприємств (МСП). Він пропонує інструменти підвищення продуктивності для кращого управління персоналом, спрощення кадрових процесів і професійного надання кадрових послуг. Портал співробітників для самообслуговування керівників і співробітників сприяє кращому залученню співробітників і повній економії часу. Програмне забезпечення greytHR використовують понад 20 000 організацій і 2 мільйони користувачів в Індії та 20+ країнах, включаючи ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар, Оман, Кувейт і Бахрейн. Основні характеристики: ● Основні відділи кадрів ● Програмне забезпечення для адаптації ● Керування життєвим циклом співробітників ● Керування відпустками та відвідуваністю ● Керування заробітною платою (для Індії та Близького Сходу) ● 100% відповідність кадровим вимогам (для Індії та Близького Сходу) ● Управління документами ● Звіти та аналітика кадрів ● Співробітник Портал і мобільний додаток ● Інтеграції та REST API. greytHR — це набагато більше, ніж просто чудове програмне забезпечення. Ми пишаємося нашим пристрасним обслуговуванням, жвавою спільнотою кадрів і корисними навчальними ресурсами.
Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси управління тощо — усе в одному місці. Gusto пишається тим, що обслуговує понад 300 000 компаній у США за допомогою єдиної надійної системи, конкурентоспроможних інструментів компенсації та експертного керівництва, щоб допомогти вам розширити можливості вашої команди. Тому що коли ваші люди процвітають, ваш бізнес теж процвітає. Дізнайтесь більше на https://gusto.com