Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie - Найпопулярніші застосунки

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Файли cookie — це невеликі текстові файли, які використовуються для моніторингу інформації про користувачів, наприклад IP-адрес і дій у веб-переглядачі, коли вони відвідують веб-сайт компанії. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie перевіряє веб-сайти для виявлення та каталогізації різних технологій відстеження, таких як файли cookie, маяки, теги, пікселі відстеження, локальні об’єкти, плагіни та інтегрований вміст, наприклад відео. Це дає змогу компаніям розкривати ці трекери користувачам, отримувати згоду на відстеження користувачів і дотримуватися правил конфіденційності, таких як GDPR та ePrivacy, які вимагають згоди користувача перед увімкненням файлів cookie. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie зазвичай складається з легких сценаріїв, які легко розгортати на існуючих веб-сайтах. Після завершення сканування файлів cookie та трекерів програмне забезпечення створює сповіщення про файли cookie, що містить результати. Команди з питань конфіденційності можуть інтегрувати це повідомлення у форми згоди та політику конфіденційності. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie часто працює разом із програмним забезпеченням для керування згодою, щоб автоматизувати обробку налаштувань відстеження користувачів. Воно відрізняється від програмного забезпечення для керування тегами, яке зосереджується на допомозі маркетологам у керуванні трекерами переважно для рекламних цілей. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie спеціально розроблено, щоб допомогти групі з питань конфіденційності компанії визначити технології відстеження веб-сайтів на відповідність нормам щодо конфіденційності, забезпечуючи захист даних користувачів.
Запит на новий застосунок
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst - платформа для управління згодою користувачів на файли cookie відповідно до норм конфіденційності, з автоматизованими функціями та інтеграціями.
Silktide
silktide.com
Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script - це рішення для управління файлами cookie, яке допомагає підприємствам дотримуватися правил конфіденційності та контролювати згоду користувачів.
DATEV
datev.de
Додаток DATEV спрощує бухгалтерський облік та фінансове управління, підтримуючи електронне виставлення рахунків і інтеграцію з іншими системами.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust - платформа для управління даними, конфіденційністю та ризиками, яка автоматизує процеси відповідності та забезпечує контроль за персональними даними.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – це програмне забезпечення для покращення продажів, підтримки та маркетингу, що допомагає перетворювати відвідувачів веб-сайту на клієнтів.
TermsFeed
termsfeed.com
TermsFeed – це програма для створення юридичних документів, таких як політика конфіденційності, умови використання та управління згодою користувачів.
Osano
osano.com
Osano - платформа для управління конфіденційністю даних, яка допомагає організаціям дотримуватись нормативних вимог та ефективно обробляти згоду користувачів.
TrustArc
trustarc.com
TrustArc - платформа для управління конфіденційністю, яка допомагає підприємствам дотримуватися змінюваних норм і забезпечує автоматизацію програм конфіденційності.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes - це рішення для управління згодою на файли cookie, яке дозволяє збирати та керувати згодою користувачів на вашому веб-сайті.
consentmanager
consentmanager.net
Consentmanager - це інструмент для управління згодою користувачів на веб-сайтах, забезпечуючи дотримання правил конфіденційності та налаштування для збору згоди.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy допомагає бізнесам відповідати вимогам GDPR, CCPA та LGPD за допомогою рішення для управління куками та банерами.
Securiti
securiti.ai
Securiti - це програма для безпечного управління даними, яка допомагає організаціям захищати конфіденційну інформацію та дотримуватися правил конфіденційності.
Monsido
monsido.com
Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics - платформа для управління згодою, що допомагає бізнесу дотримуватися правил конфіденційності даних, забезпечуючи збирання та обробку згод користувачів.
Zendata
zendata.dev
Zendata — платформа захисту даних у хмарі, що забезпечує моніторинг та виконання вимог щодо конфіденційності для підприємств у реальному часі.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO - платформа управління згодою для дотримання GDPR та CCPA, що автоматизує політики конфіденційності та ШПК, адаптуючи їх до законодавства.
Seers
seersco.com
Seers — це платформа управління конфіденційністю і згодою, яка допомагає компаніям дотримуватися регламентів конфіденційності даних по всьому світу.
ObservePoint
observepoint.com
ObservePoint автоматизує перевірку веб-сайтів для забезпечення точності збору даних, конфіденційності та відповідності стандартам у режимі реального часу.
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