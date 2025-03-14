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Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie
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Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie - Найпопулярніші застосунки

Файли cookie — це невеликі текстові файли, які використовуються для моніторингу інформації про користувачів, наприклад IP-адрес і дій у веб-переглядачі, коли вони відвідують веб-сайт компанії. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie перевіряє веб-сайти для виявлення та каталогізації різних технологій відстеження, таких як файли cookie, маяки, теги, пікселі відстеження, локальні об’єкти, плагіни та інтегрований вміст, наприклад відео. Це дає змогу компаніям розкривати ці трекери користувачам, отримувати згоду на відстеження користувачів і дотримуватися правил конфіденційності, таких як GDPR та ePrivacy, які вимагають згоди користувача перед увімкненням файлів cookie. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie зазвичай складається з легких сценаріїв, які легко розгортати на існуючих веб-сайтах. Після завершення сканування файлів cookie та трекерів програмне забезпечення створює сповіщення про файли cookie, що містить результати. Команди з питань конфіденційності можуть інтегрувати це повідомлення у форми згоди та політику конфіденційності. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie часто працює разом із програмним забезпеченням для керування згодою, щоб автоматизувати обробку налаштувань відстеження користувачів. Воно відрізняється від програмного забезпечення для керування тегами, яке зосереджується на допомозі маркетологам у керуванні трекерами переважно для рекламних цілей. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie спеціально розроблено, щоб допомогти групі з питань конфіденційності компанії визначити технології відстеження веб-сайтів на відповідність нормам щодо конфіденційності, забезпечуючи захист даних користувачів.

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CookieFirst

CookieFirst

cookiefirst.com

CookieFirst - платформа для управління згодою користувачів на файли cookie відповідно до норм конфіденційності, з автоматизованими функціями та інтеграціями.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.

Cookie Script

Cookie Script

cookie-script.com

Cookie-Script - це рішення для управління файлами cookie, яке допомагає підприємствам дотримуватися правил конфіденційності та контролювати згоду користувачів.

DATEV

DATEV

datev.de

Додаток DATEV спрощує бухгалтерський облік та фінансове управління, підтримуючи електронне виставлення рахунків і інтеграцію з іншими системами.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust - платформа для управління даними, конфіденційністю та ризиками, яка автоматизує процеси відповідності та забезпечує контроль за персональними даними.

Serviceform

Serviceform

serviceform.com

Serviceform – це програмне забезпечення для покращення продажів, підтримки та маркетингу, що допомагає перетворювати відвідувачів веб-сайту на клієнтів.

TermsFeed

TermsFeed

termsfeed.com

TermsFeed – це програма для створення юридичних документів, таких як політика конфіденційності, умови використання та управління згодою користувачів.

Osano

Osano

osano.com

Osano - платформа для управління конфіденційністю даних, яка допомагає організаціям дотримуватись нормативних вимог та ефективно обробляти згоду користувачів.

TrustArc

TrustArc

trustarc.com

TrustArc - платформа для управління конфіденційністю, яка допомагає підприємствам дотримуватися змінюваних норм і забезпечує автоматизацію програм конфіденційності.

CookieYes

CookieYes

cookieyes.com

CookieYes - це рішення для управління згодою на файли cookie, яке дозволяє збирати та керувати згодою користувачів на вашому веб-сайті.

consentmanager

consentmanager

consentmanager.net

Consentmanager - це інструмент для управління згодою користувачів на веб-сайтах, забезпечуючи дотримання правил конфіденційності та налаштування для збору згоди.

Secure Privacy

Secure Privacy

secureprivacy.ai

Secure Privacy допомагає бізнесам відповідати вимогам GDPR, CCPA та LGPD за допомогою рішення для управління куками та банерами.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti - це програма для безпечного управління даними, яка допомагає організаціям захищати конфіденційну інформацію та дотримуватися правил конфіденційності.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.

Usercentrics

Usercentrics

usercentrics.com

Usercentrics - платформа для управління згодою, що допомагає бізнесу дотримуватися правил конфіденційності даних, забезпечуючи збирання та обробку згод користувачів.

Zendata

Zendata

zendata.dev

Zendata — платформа захисту даних у хмарі, що забезпечує моніторинг та виконання вимог щодо конфіденційності для підприємств у реальному часі.

TRUENDO

TRUENDO

truendo.com

TRUENDO - платформа управління згодою для дотримання GDPR та CCPA, що автоматизує політики конфіденційності та ШПК, адаптуючи їх до законодавства.

Seers

Seers

seersco.com

Seers — це платформа управління конфіденційністю і згодою, яка допомагає компаніям дотримуватися регламентів конфіденційності даних по всьому світу.

ObservePoint

ObservePoint

observepoint.com

ObservePoint автоматизує перевірку веб-сайтів для забезпечення точності збору даних, конфіденційності та відповідності стандартам у режимі реального часу.

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