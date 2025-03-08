Serviceform

serviceform.com

ServiceForm - єдине програмне забезпечення, яке потребує вашого бізнесу для продажів, підтримки та маркетингу, є відвідувачами веб -сайту, але не перетворює їх на клієнтів? Давайте змінимо це! ServiceForm допомагає підприємствам у всьому світі перетворити відвідувачів веб -сайту в дохід. Це робиться шляхом поєднання інструментів генерації свинцю, аналітики для виявлення поведінки відвідувачів веб -сайту та CRM для надання єдиного рішення для перетворення веб -сайтів та управління клієнтами. Наше бачення полягає в тому, щоб бути провідною глобальною компанією, орієнтованою на просування меж онлайн -покоління та спілкування. Ми хочемо бути єдиним програмним забезпеченням, який потребує вашого бізнесу для продажів, підтримки та маркетингу. ServiceForm-компанія SaaS, що базується в Фінляндії. Ми прагнемо вирощувати найкращі можливі інструменти генерації та аналітики. Ми хочемо дозволити власникам бізнесу приймати освічені рішення та передбачувано розвивати свій бізнес. Про нашу технологію ми надаємо програмну платформу "все в одному", яка допомагає компаніям спростити їх продаж, маркетинг та процес підтримки клієнтів. • Єдині 6 інструментів перетворення веб -сайтів, які вам знадобляться: чат, чат у прямому ефірі, динамічна форма, розмова про цільову сторінку, чат для залучення, спливаюче вікно та плаваюча смуга. • Інструменти управління: Flex XRM, наш планувальник зустрічей, аналітика веб -сайтів та банер Cookie. • Інструменти комунікації: Builder Campaign Campaw India, електронна пошта та SMS.