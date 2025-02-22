Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie - Найпопулярніші застосунки - Таїланд

Usercentrics

usercentrics.com

Usercentrics є світовим лідером на ринку платформ керування згодою (CMP). Це дозволяє компаніям збирати, повідомляти, керувати та документувати згоди користувачів на веб-сайтах і в додатках, щоб досягти відповідності глобальним нормам конфіденційності, таким як GDPR, ePrivacy, Закон про цифрові ринки, CCPA/CPRA тощо. Все це одночасно сприяє високим показникам згоди та зміцненню довіри з клієнтами. Usercentrics CMP бездоганно інтегрується з режимом згоди Google і TCF 2.2, що дає вам змогу запускати та відображати рекламні кампанії в ЄС/ЄЕЗ та Великобританії. Дотримання вимог Google для видавців і рекламодавців допомагає забезпечити безперебійний показ ваших оголошень, відстеження переходів і оптимізацію аналітики. Компанія вірить у створення здорового балансу між конфіденційністю даних і бізнесом, керованим даними, надаючи рішення для підприємств будь-якого розміру. Cookiebot CMP — це його рішення для отримання згоди, що підключається та працює, його App CMP обробляє згоду користувачів у мобільних додатках, а Usercentrics CMP обслуговує компанії з індивідуальними вимогами корпоративного рівня для уніфікації згоди та даних від захоплення до обробки. Його Usercentrics Preference Manager дозволяє плавно фіксувати та керувати налаштуваннями користувачів і маркетинговими дозволами, надаючи їм повний контроль. Допомагаючи таким клієнтам, як Daimler, ING і Telefónica, досягти дотримання конфіденційності, Usercentrics працює в більш ніж 180 країнах, має понад 3000 партнерів і обробляє понад 6,7 мільярда згод щомісяця.