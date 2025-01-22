Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie - Найпопулярніші застосунки - Росія

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Файли cookie — це невеликі текстові файли, які використовуються для моніторингу інформації про користувачів, наприклад IP-адрес і дій у веб-переглядачі, коли вони відвідують веб-сайт компанії. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie перевіряє веб-сайти для виявлення та каталогізації різних технологій відстеження, таких як файли cookie, маяки, теги, пікселі відстеження, локальні об’єкти, плагіни та інтегрований вміст, наприклад відео. Це дає змогу компаніям розкривати ці трекери користувачам, отримувати згоду на відстеження користувачів і дотримуватися правил конфіденційності, таких як GDPR та ePrivacy, які вимагають згоди користувача перед увімкненням файлів cookie. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie зазвичай складається з легких сценаріїв, які легко розгортати на існуючих веб-сайтах. Після завершення сканування файлів cookie та трекерів програмне забезпечення створює сповіщення про файли cookie, що містить результати. Команди з питань конфіденційності можуть інтегрувати це повідомлення у форми згоди та політику конфіденційності. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie часто працює разом із програмним забезпеченням для керування згодою, щоб автоматизувати обробку налаштувань відстеження користувачів. Воно відрізняється від програмного забезпечення для керування тегами, яке зосереджується на допомозі маркетологам у керуванні трекерами переважно для рекламних цілей. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie спеціально розроблено, щоб допомогти групі з питань конфіденційності компанії визначити технології відстеження веб-сайтів на відповідність нормам щодо конфіденційності, забезпечуючи захист даних користувачів.
Запит на новий застосунок
Silktide
silktide.com
Silktide надає вам усе, що вам потрібно, щоб покращити свій веб-сайт, завдяки автоматизованому тестуванню доступності, оптимізації вмісту та цифровому маркетингу на одній платформі. Silktide використовується тисячами клієнтів для аналізу десятків мільйонів веб-сайтів щороку. Ми покриваємо майже всі аспекти вашої присутності в Інтернеті, включаючи вміст, доступність, маркетинг, мобільні пристрої, швидкість і дотримання законодавства. Відвідайте наш веб-сайт, щоб побачити демонстрацію платформи в реальному часі.
TrustArc
trustarc.com
Положення щодо конфіденційності даних щодня змінюються завдяки новим законам, які вводяться по всьому світу. Будь-якій організації, яка хоче уникнути штрафів і втрати довіри споживачів, необхідно дотримуватися цих змін і дотримуватися вимог. Використовуючи платформу управління конфіденційністю TrustArc, лідери конфіденційності можуть спростити та автоматизувати свою програму конфіденційності. Ця єдина платформа забезпечується унікальним поєднанням інфраструктури конфіденційності, розуміння, інтелекту, знань і операцій. Лише TrustArc може надати всю глибину безперервного аналізу конфіденційності в поєднанні з повністю автоматизованою платформою для наскрізного керування конфіденційністю, що важливо для навігації в сучасному цифровому світі, що постійно змінюється.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script — це просте у використанні рішення для дотримання всіх правил використання файлів cookie. Скануйте файли cookie вашого веб-сайту та дозвольте відвідувачам контролювати свою конфіденційність.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягається шляхом поєднання інструментів для створення потенційних клієнтів, аналітики для визначення поведінки відвідувачів веб-сайту та CRM, щоб забезпечити єдине рішення для конверсії веб-сайту та керування клієнтами. Наше бачення полягає в тому, щоб бути провідною компанією в усьому світі, яка зосереджена на розширенні меж онлайн-залучення потенційних клієнтів і спілкування. Ми хочемо бути єдиним програмним забезпеченням, яке потрібне вашому бізнесу для продажів, підтримки та маркетингу. Serviceform – фінська компанія SaaS. Ми прагнемо розвивати найкращі інструменти для генерації потенційних клієнтів і інструменти аналітики. Ми хочемо дозволити власникам бізнесу приймати обґрунтовані рішення та передбачувано розвивати свій бізнес. Щодо нашої технології, ми надаємо комплексну програмну платформу, яка допомагає компаніям спростити продажі, маркетинг і процес підтримки клієнтів. • Лише 6 інструментів для перетворення веб-сайтів, які вам знадобляться: чат-бот, чат у реальному часі, динамічна форма, цільова сторінка для розмови, чат-бот для взаємодії, спливаюче вікно та плаваюча панель. • Інструменти керування: Flex xRM, планувальник зустрічей Ourly, аналітика веб-сайту та банер із файлами cookie. • Інструменти комунікації: Соціальна скринька вхідних повідомлень, конструктор кампаній електронною поштою та SMS.
Zendata
zendata.dev
Повноцінна хмарна платформа захисту даних за допомогою сканування конфіденційності в реальному часі, моніторингу та виправлення для підприємств. Zendata — це повноцінна хмарна платформа безпеки даних, розроблена для того, щоб допомогти командам CISO, DevOps і Compliance впроваджувати елементи керування конфіденційністю та безпекою, а також протоколи у своїх активах і SDLC. Оскільки управління ризиками щодо даних продовжує бути пріоритетним відповідно до GDPR, CCPA, HIPAA та SOC2, рішення щодо відповідності конфіденційності повинні аналізувати процеси на сайтах, програмах і пристроях у режимі реального часу за допомогою бізнес-аналізу, створеного за допомогою машинного навчання та обробки природної мови, щоб гарантувати регулятивні загрози і штрафів можна уникнути. Платформи Zendata для споживачів, малого та середнього бізнесу та середнього ринку є початком набагато більшого ETL-подібного вилучення, моніторингу та відновлення, де підприємства отримують переваги від: * Глобальне покриття: неперевершена підтримка юрисдикції з постійними оновленнями на основі законів регіонів * Підтримка 24X7 * Безпека та довіра рівня Fortune 500
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — це комплексне рішення, розроблене, щоб допомогти вам у відповідності з GDPR і CCPA. Це платформа керування згодою, яка має вбудовану автоматизовану політику конфіденційності та політику файлів cookie. TRUENDO — це високоавтоматизоване, гнучке та надійне програмне забезпечення, яке можна встановити на будь-якому веб-сайті. Це дозволяє легко керувати будь-якими особистими даними, зібраними на вашому веб-сайті за допомогою таких інструментів, як файли cookie, пікселі та сценарії. Його панель керування також дозволяє менеджерам веб-сайтів за лічені хвилини підтвердити відповідність вимогам у всьому світі щодо захисту даних (GDPR, DSGVO, ePrivacy, CCPA тощо). TRUENDO CMP регулярно сканує ваш веб-сайт, щоб виявити будь-які порушення відповідності, блокуючи будь-які інструменти збору даних до згода дається відвідувачами. Він також автоматично коригує пропоновану політику конфіденційності відповідно до останнього законодавства, гарантуючи, що ваш веб-сайт завжди відповідає вимогам. Деякі з його ключових особливостей: - Необмежена кількість переглядів сторінок і сеансів - Інтегрована політика конфіденційності та політика файлів cookie - Проста інтеграція та повна автоматизація - Можливість налаштування: налаштуйте колірну схему відповідно до дизайну вашого веб-сайту - Статистика та аналітика – дізнавайтеся більше про трафік свого веб-сайту та покращуйте націлювання, залишаючись сумісним - Доступно 31 мовою - Інструкції щодо доступності веб-вмісту (WCAG) Відповідність на рівні AAA - Сертифіковано IAB TCF 2
consentmanager
consentmanager.net
consentmanager виділяється як найкращий інструмент керування згодою на файли cookie, пропонуючи повне налаштування за допомогою візуального редактора, CSS і HTML і можливостей "PUR". Його функція звітування в реальному часі з 12 параметрами, понад 30 показниками та інтеграцією API гарантує, що ви будете в курсі справ у реальному часі. Що відрізняє його від A/B-тестування та можливостей машинного навчання, що дозволяє створювати та порівнювати банери згоди з вражаючим середнім збільшенням результатів понад 15%. Незалежно від того, налаштовуєте ви свої проекти чи шукаєте найкращі результати, consentmanager допоможе вам, зробивши його надійним партнером із забезпечення конфіденційності в Інтернеті та дотримання вимог щодо файлів cookie. Клієнти, які використовують CMP consentmanager, можуть отримати вигоду від його повної відповідності глобальним нормам конфіденційності, таким як GDPR, FADP, LGPD, CPRA та VCDPA. Він також підтримує IAB TCF 2.2 і, як сертифікований партнер Google, відповідає режиму Google Consent Mode v2.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy допомагає компаніям зробити свої веб-сайти сумісними з GDPR (Європа), CCPA (Каліфорнія) і LGPD (Бразилія) за допомогою провідного в галузі рішення для отримання згоди на файли cookie та керування банерами. Зробіть свій веб-сайт сумісним із GDPR, CCPA та LGPD за допомогою нашого потужного, інтуїтивно зрозумілого та безпечного рішення менш ніж за 30 хвилин! Зв’яжіться з нами, якщо у вас виникнуть запитання щодо GDPR, LGPD, CCPA чи інших міжнародних законів про конфіденційність даних.
Seers
seersco.com
Seers — це провідна система управління конфіденційністю та згодою для компаній у понад 100 країнах. Seers — це компанія, яка швидко розвивається, і кількість клієнтів збільшилася на 1040% у 2020 році порівняно з 2019 роком. Вона розробила та запустила 10 цифрових рішень на основі ШІ на своїй платформі програмного забезпечення як послуги (SAAS), щоб вирішити проблеми дотримання конфіденційності даних для компаній. Ці рішення дозволяють компаніям дотримуватись нормативних актів щодо конфіденційності даних у всьому світі, включаючи GDPR, CCPA, PECR і LGPD, економічно ефективним способом і захищати їх від великих штрафів (до 18 мільйонів фунтів стерлінгів або 4% річного обороту - залежно від того, що більше) з боку регулятора, а також втрата репутації та бізнесу. Рішення: - Платформа керування згодою (згода на файли cookie) - Управління запитами суб'єктів даних - Платформа управління інцидентами та порушеннями - Оцінка впливу на конфіденційність даних - Політика конфіденційності та пакети шаблонів - GDPR Staff eTraining - GDPR, PECR, аудити та оцінки кібербезпеки - Експертна платформа конфіденційності Провідні на ринку рішення Seers, сумісні з GDPR і CCPA, мають найвищий рейтинг і також доступні на провідних ринках, включаючи Wordpress, Joomla, Magento, Shopify і PrestaShop.
DATEV
datev.de
DATEV одним реченням: податкові консультанти, юристи, аудитори, малі та середні підприємства, муніципалітети та засновники, які використовують програмне забезпечення DATEV, яке відповідає всім вимогам до високих стандартів щодо надійності, актуальності, захисту даних та безпеки даних портрет Історія DATEV — це історія постійного розширення: заснована в Нюрнберзі, Німеччина в 1966 році, DATEV послідовно розвивалася від національного постачальника послуг до постачальника послуг, що працює по всій Європі. Зі зростанням глобалізації DATEV виконує завдання відповідно до свого статуту, а саме підтримує своїх членів у країні та за кордоном. DATEV має штаб-квартиру в Нюрнберзі, Німеччина, інформаційний офіс у Брюсселі, Бельгія, а також асоційовані компанії в Італії, Австрії, Польщі, Чехії, Угорщині та Словаччині. Принцип DATEV Кожен аудитор і податковий консультант має власний профіль діяльності, різні клієнти, особисті вимоги та індивідуальну практику роботи. Таким чином, пропозиція DATEV — це гнучка модульна концепція, що складається з програмного забезпечення, послуг і знань, відкрита для будь-якої спеціалізації, розміру офісу та структури. Підприємець та податковий консультант DATEV підтримує співпрацю аудиторських і податкових консультаційних контор і компаній. Індивідуально налаштований розподіл і взаємозв'язок робочих процесів розвиває потенціал синергії; наприклад, у сфері бухгалтерського обліку. DATEV пропонує ідеальне програмне забезпечення для спільного використання завдань. Обчислювальний центр ДАТЕВ працює як вертушка даних.
Securiti
securiti.ai
Securiti є піонером Data Command Center, централізованої платформи, яка забезпечує безпечне використання даних і GenAI. Він забезпечує уніфікований інтелект даних, елементи керування та оркестрування в гібридних багатохмарних середовищах. Великі глобальні підприємства покладаються на Data Command Center Securiti для захисту даних, конфіденційності, управління та відповідності. Securiti було відзначено численними галузевими та аналітичними нагородами, зокрема «Найінноваційніший стартап» від RSA, «25 найкращих стартапів машинного навчання» від Forbes, «Найінноваційніші компанії штучного інтелекту» від CB Insights, «Класний постачальник у сфері безпеки даних» від Gartner, та «Лідер хвилі управління конфіденційністю» від Forrester.
ObservePoint
observepoint.com
Веб-сайти складні. Вони важливі для іміджу та зростання вашої компанії, а також для конфіденційності та довіри ваших клієнтів. Але на веб-сайтах так багато динамічних частин і сторінок, що майже неможливо встигати за всіма ними весь час. Платформа Web Governance від ObservePoint автоматизує сканування вашого веб-сайту; від сторінок із найбільшим трафіком і шляхів користувачів до темних куточків веб-присутності вашої компанії. ObservePoint дає вам можливість побачити, що працює нижче прийнятних стандартів, відстежити це до джерела та швидко знайти шлях до покращення. Забезпечте відповідність стандартам конфіденційності, перевірте цільові сторінки, підтвердьте відстеження даних, чітко перегляньте весь набір маркетингових технологій, перевірте механізми електронної комерції та багато іншого. ObservePoint представляє реальність того, що відбувається на вашому веб-сайті, і надає вам чітку карту, щоб зробити його ще кращим.
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа Monsido включає повний набір інструментів для веб-доступності, гарантії якості веб-сайту, відповідності бренду та вмісту, керування згодою користувачів, архівування соціального та веб-контенту тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте monsido.com.
OneTrust
onetrust.com
Платформа Trust Intelligence допомагає організаціям підключити дані, команди та процеси. Місія OneTrust полягає в тому, щоб забезпечити відповідальне використання даних та AI. Його платформа спрощує збір даних за згодою та уподобаннями, автоматизує управління даними з інтегрованим управлінням ризиками через конфіденційність, безпеку, ІТ/техніку, сторонні та АІ-ризик та активує відповідальне використання даних, застосовуючи та застосовуючи дані Політика у всьому маєтку та життєвий цикл даних. Onetrust підтримує безперебійну співпрацю між командами даних та командами ризику, щоб керувати швидкими та довіреними інноваціями. Визнаний піонером і лідером на ринку, OneTrust може похвалитися понад 300 патентами і обслуговує понад 14 000 клієнтів у всьому світі, починаючи від галузевих гігантів до малого бізнесу. * Згода та уподобання: упорядкування згоди та управління перевагами для прозорості споживачів. * Автоматизація конфіденційності: Увімкніть відповідальне використання протягом усього життєвого циклу даних шляхом операціоналізації програми конфіденційності. * Технологічний ризик та відповідність: масштабуйте свої ресурси та оптимізуйте свій життєвий цикл ризику та відповідності. * Стороннє управління: автоматизоване управління стороннім стороннім від прийому до оцінки ризику, пом'якшення, постійного моніторингу та звітності.
CookieFirst
cookiefirst.com
Платформа керування згодою на файли cookie CMP. CookieFirst пропонує автоматичну згоду на файли cookie, періодичне сканування файлів cookie, автоматичний генератор політики щодо файлів cookie понад 40 мовами, інтеграцію з Google Tag Manager і Google Consent Mode та багато інших функцій керування згодою для дотримання міжнародних законів про конфіденційність, таких як GDPR, ePrivacy, LGPD, CCPA , Закон 25 та ППЗД.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics є світовим лідером на ринку платформ керування згодою (CMP). Це дозволяє компаніям збирати, повідомляти, керувати та документувати згоди користувачів на веб-сайтах і в додатках, щоб досягти відповідності глобальним нормам конфіденційності, таким як GDPR, ePrivacy, Закон про цифрові ринки, CCPA/CPRA тощо. Все це одночасно сприяє високим показникам згоди та зміцненню довіри з клієнтами. Usercentrics CMP бездоганно інтегрується з режимом згоди Google і TCF 2.2, що дає вам змогу запускати та відображати рекламні кампанії в ЄС/ЄЕЗ та Великобританії. Дотримання вимог Google для видавців і рекламодавців допомагає забезпечити безперебійний показ ваших оголошень, відстеження переходів і оптимізацію аналітики. Компанія вірить у створення здорового балансу між конфіденційністю даних і бізнесом, керованим даними, надаючи рішення для підприємств будь-якого розміру. Cookiebot CMP — це його рішення для отримання згоди, що підключається та працює, його App CMP обробляє згоду користувачів у мобільних додатках, а Usercentrics CMP обслуговує компанії з індивідуальними вимогами корпоративного рівня для уніфікації згоди та даних від захоплення до обробки. Його Usercentrics Preference Manager дозволяє плавно фіксувати та керувати налаштуваннями користувачів і маркетинговими дозволами, надаючи їм повний контроль. Допомагаючи таким клієнтам, як Daimler, ING і Telefónica, досягти дотримання конфіденційності, Usercentrics працює в більш ніж 180 країнах, має понад 3000 партнерів і обробляє понад 6,7 мільярда згод щомісяця.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes — це рішення для керування згодою, яке допомагає збирати та керувати згодою на файли cookie на вашому веб-сайті. Додавши банер із файлами cookie CookieYes, ви можете фактично запитувати у користувачів згоду на використання файлів cookie та надавати їм можливість приймати чи відхиляти згоду або вирішувати, на який тип файлів cookie вони хочуть погодитися. Ключові особливості: * Налаштування банера cookie Створіть банер згоди з власним вмістом, дизайном, макетом, кнопками та брендом. Географічне націлювання банера на основі розташування користувача та відображення банера з автоматичним перекладом відповідно до вибраної мови користувача. * Детальний контроль користувача Дозвольте користувачам давати детальну згоду на різні категорії файлів cookie за допомогою попереднього перегляду категорії файлів cookie. Додайте таблицю перевірки файлів cookie, щоб користувачі могли приймати обґрунтоване рішення. * Детальні журнали згоди Записуйте всі згоди користувачів, щоб продемонструвати підтвердження відповідності. Запишіть IP-адресу (анонімну), країну, статус згоди, час і дату згоди в централізованому форматі. * Розширене сканування веб-сайтів Проскануйте свій веб-сайт на наявність файлів cookie, активуйте приховані трекери, визначте та впорядкуйте їх за категоріями та створіть детальний звіт про аудит файлів cookie. * Автоматичне блокування скриптів Автоматично виявляйте та блокуйте сценарії файлів cookie сторонніх розробників на вашому веб-сайті, доки користувач не дасть згоду через банер файлів cookie. Додайте сторонні сценарії, які ви хочете заблокувати на своєму веб-сайті. * Зручний для розробників Додайте розширені налаштування CSS, власне брендування, щоб узгодити дизайн вашого веб-сайту. Підтримуйте статус "Не відстежувати" (DNT) у веб-переглядачі за допомогою інтеграції в програму.
TermsFeed
termsfeed.com
Генератор політики конфіденційності, положень і умов, ліцензійної угоди, застереження тощо. Для веб-сайтів, мобільних додатків, SaaS, Facebook. TermsFeed — це комплексне програмне забезпечення відповідності для компаній, яке дозволяє створювати та керувати юридичними політиками, такими як Політика конфіденційності, T&Cs, отримувати згоду користувачів на файли cookie через Consent Management Platform (CMP) тощо.
Osano
osano.com
Osano — це комплексна платформа конфіденційності даних, яка допомагає організаціям створювати, керувати та масштабувати свої програми конфіденційності. Платформа надає просте у використанні рішення для отримання згоди, прав суб’єктів даних, оцінювання, управління ризиками постачальників тощо, допомагаючи організаціям залишатися сумісними, підвищувати довіру своїх клієнтів і партнерів і діяти правильно. Завдяки Osano фахівці з конфіденційності можуть керувати своєю повною програмою конфіденційності в одному місці, уникаючи використання кількох інструментів або складних платформ із трудомісткими впровадженнями, які довше залишають організації поза відповідністю. Платформа Osano заощаджує час і зусилля, автоматизуючи складні завдання відповідності, уникаючи помилок і ризиків, пов’язаних з ручними процесами. Такі функції, як автоматизація керування згодою та автоматизація прав суб’єктів, звільняють спеціалістів із конфіденційності зосередитися на своїх найважливіших пріоритетах. Положення про конфіденційність є складними та постійно змінюються, тому щоб бути в курсі останніх нормативних змін, потрібна команда професіоналів. Глобальна команда експертів Osano з питань конфіденційності постійно стежить за ситуацією з конфіденційністю щодо будь-яких питань, починаючи від нових законів і закінчуючи постановами органів із захисту даних, і відповідно оновлює платформу Osano. Osano Regulatory Guidance надає зведення та дії щодо всіх змін конфіденційності та законодавства в усьому світі, допомагаючи вам дотримуватися норм конфіденційності в понад 50 країнах і зміцнювати довіру клієнтів і партнерів. На відміну від більшості постачальників конфіденційності, які пропонують складні та складні у використанні рішення, Osano пропонує просту та інтуїтивно зрозумілу платформу, що підтримується єдиною в галузі технологією «Без штрафів. Без штрафних санкцій». Ця обіцянка гарантує клієнтам, що вони можуть покладатися на платформу, щоб залишатися сумісною, не боячись штрафів чи пені. Деякі з найбільш надійних світових брендів, зокрема Barclays, New Relic і Vera Bradley, покладаються на Osano щодо конфіденційності своїх даних.
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